Lok Sabha elections: BJP list of candidates for 2019

BJP Candidates List 2019, Lok Sabha Election 2019: The Bharatiya Janata Party has so far released six lists of candidates for the upcoming Lok Sabha elections. According to the first list, Prime Minister Narendra Modi will seek re-election from Varanasi, while BJP chief Amit Shah will contest the Lok Sabha elections for the first time from Gandhinagar, where LK Advani is the sitting MP. In the fourth list released on Saturday, Union ministers Ravi Shankar Prasad, Jayant Sinha and Shripad Naik have been named as candidates from Patna Sahib (Bihar), Hazaribagh (Jharkhand) and North Goa respectively.

Advertising

Rebel BJP MP Shatrughan Sinha was dropped from Patna Sahib in favour of Ravi Shankar Prasad. Click here for more election news

In Uttar Pradesh, six sitting MPs have been denied ticket, including Union minister Krishna Raj from Shahjahanpur, former Union Minister Ram Shankar Katheria from Agra, and Chaudhary Babulal from Fatehpur Sikri. The BJP has also dropped former Union minister B C Khanduri from Garhwal and former Uttarakhand chief minister Bhagat Singh Koshyari from Nainital, with Tirath Singh Rawat and Ajay Bhatt replacing them respectively.

The Lok Sabha elections will be held in seven phases, beginning from April 11 and concluding on May 19. Assembly elections to Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim and Andhra Pradesh will be held simultaneously. Results will be declared on May 23. The polling will be held on April 11, April 18, April 23, April 29, May 6, May 12 and May 19 for 543 Lok Sabha seats across the country in which nearly 90 crore voters would be eligible to vote.

First list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Narendra Modi Varanasi Uttar Pradesh 2 Amit Shah Gandhinagar Gujarat 3 Raghav Lakhanpal Saharanpur Uttar Pradesh 4 Dr. Sanjeev Kumar Balyan Muzaffarnagar Uttar Pradesh 5 Kunwar Bharatendra Singh Bijnor Uttar Pradesh 6 Shri Kunwar Sarvesh Kumar Moradabad Uttar Pradesh 7 Shri Parmeshwar Lal Saini Sambhal Uttar Pradesh 8 Shri Kanwar Singh Tanwar Amroha Uttar Pradesh 9 Shri Rajendra Agrawal Meerut Uttar Pradesh 10 Dr. Satya Pal Singh Baghpat Uttar Pradesh 11 Dr. Vijay Kumar Singh Ghaziabad Uttar Pradesh 12 Dr. Mahesh Sharma Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 13 Shri Satish Kumar Gautam Aligarh Uttar Pradesh 14 Smt. Hema Malini Mathura Uttar Pradesh 15 Shri S P Singh Baghel Agra Uttar Pradesh 16 Shri Raj Kumar Chaher Fatehpur Sikri Uttar Pradesh 17 Shri Rajveer Singh Etah Uttar Pradesh 18 Smt. Sangh Mitra Maurya Badaun Uttar Pradesh 19 Shri Dharmendra Kumar Aonla Uttar Pradesh 20 Shri Santosh Kumar Gangwar Bareilly Uttar Pradesh 21 Shri Arun Sagar Shahjahanpur (SC) Uttar Pradesh 22 Shri Ajay Kumar Mishra Kheri Uttar Pradesh 23 Shri Rajesh Verma Sitapur Uttar Pradesh 24 Shri Jai Prakash Rawat Hardoi (SC) Uttar Pradesh 25 Shri Ashok Rawat, Ex MP Misrikh (SC) Uttar Pradesh 26 Swami Sakshi Ji Maharaj Unnao Uttar Pradesh 27 Shri Kaushal Kishore Mohanlalganj (SC) Uttar Pradesh 28 Shri Rajnath Singh Lucknow Uttar Pradesh 29 Smt. Smriti Irani Amethi Uttar Pradesh 30 Dr. Heena Vijaykumar Gavit Nandurbar (ST) Maharasthra 31 Dr. Subhash Ramrao Bhamre Dhule Maharasthra 32 Smt. Raksha Nikhil Khadse Raver Maharasthra 33 Shri Sanjay Shamrao Dhotre Akola Maharasthra 34 Ramdas Chandrabhanji Tadas Wardha Maharasthra 35 Shri Nitin Jairam Gadkari Nagpur Maharasthra 36 Shri Ashok Mahadeorao Nete Gadchiroli-Chimur (ST) Maharasthra 37 Shri Hansraj Gangaram Ahir Chandrapur Maharasthra 38 Shri Raosaheb Patil Danve Jalna Maharasthra 39 Shri Kapil Moreshwar Patil Bhiwandi Maharasthra 40 Shri Gopal Chinayya Shetty Mumbai-North Maharasthra 41 Smt. Poonam Mahajan Mumbai-North-Central Maharasthra 42 Shri Sujay Vikhe Ahmednagar Maharasthra 43 Dr. Pritam Gopinath Munde Beed Maharasthra 44 Sudhakar Bhalerao Shrungare Latur (SC) Maharasthra 45 Sanjay Ramchandra Patil Sangli Maharasthra 46 Shri Vishal Jolly Andaman and Nicobar Islands Andaman and Nicobar Islands 47 Shri Kripanath Malla Karimganj (SC) Assam 48 Dr Rajdeep Roy Bengali Silchar Assam 49 Shri Harensingh Bey Autonomous District (ST) Assam 50 Smt.Queen Ojha Gauhati Assam 51 Shri Dilip Saikia Mangaldoi Assam 52 Shri Tapan Gogai Jorhat Assam 53 Shri Rameswar Teli Dibrugarh Assam 54 Shri Pradan Baruah Lakhimpur Assam 55 Shri Kiren Rijiju Aruanchal West Arunachal Pradesh 56 Shri Tapir Gao Arunachal East Arunachal Pradesh 57 Smt. Renuka Singh Surguja (ST) Chhattisgarh 58 Smt. Gomtee Sai Raigarh (ST) Chhattisgarh 59 Shri Guharam Ajgale Janjgir-Champa (SC) Chhattisgarh 60 Shri Baiduram Kashyap Bastar (ST) Chhattisgarh 61 Shri Mohan Mandavi Kanker (ST) Chhattisgarh 62 Shri Natubhai Gomanbhai Patel Dadra and Nagar Haveli (ST) Dadra and Nagar Haveli 63 Shri M M War Baramulla Jammu & Kashmir 64 Shri Khalid Jahangir Srinagar Jammu & Kashmir 65 Shri Sofi Youssaf Anantnag Jammu & Kashmir 66 Dr. Jitendra Singh Udhampur Jammu & Kashmir 67 Shri Jugal Kishore Sharma Jammu Jammu & Kashmir 68 Shri Suresh Chanabasappa Angadi Belgaum Karnataka 69 Shri Parvatagouda C Gaddigoudar Bagalkot Karnataka 70 Shri Ramesh Chandappa Jigajinagi Bijapur (SC) Karnataka 71 Dr Umesh Jadhav Gulbarga (SC) Karnataka 72 Shri Bhagwanth Khuba Bidar Karnataka 73 Shri Devendrappa Bellary Karnataka 74 Shri Shivkumar Chanabasappa Udasi Haveri Karnataka 75 Shri Pralhad Venkatesh Joshi Dharwad Karnataka 76 Shri Anantkumar Hegde Uttara Kannada Karnataka 77 Shri Gowdar M Siddeshwara Davanagere Karnataka 78 Shri B Y Raghavendra Shimoga Karnataka 79 Kum. Shobha Karandlaje Udupi Chikmagalur Karnataka 80 Shri A Manju Hassan Karnataka 81 Shri Nalin Kumar Kateel Dakshina Kannada Karnataka 82 Shri A Narayana Swamy Chitradurga(SC) Karnataka 83 Shri G S Basavaraju Tumkur Karnataka 84 Shri Prathap Simha Mysore Karnataka 85 Shri Srinivasa Prasad Chamrajanagar Karnataka 86 Shri D.V. Sadananda Gowda Bangalore North Karnataka 87 Shri P. C. Mohan Bangalore Central Karnataka 88 Shri B N Bachchegowda Chikkballapur Karnataka 89 Shri Raveesh Thantri Kuntar Kasaragod Kerala 90 Shri C K Padmanabhan Kannur Kerala 91 Shri V K Sajeevan Vadakara Kerala 92 Adv K P Prakash Babu Kozhikode Kerala 93 Shri Unnikrishnan Master Malappuram Kerala 94 Prof. V T Rema Ponnani Kerala 95 Shri C Krishnakumar Palakkad Kerala 96 Shri A N Radhakrishnan Chalakudy Kerala 97 Shri Alphonese Kannanthana Ernakulam Kerala 98 Dr K S Radhakrishnan Alappuzha Kerala 99 Shri K V Sabu Kollam Kerala 100 Smt. Sobha Surendran Attingal Kerala 101 Shri Kummanam Rajasekharan Thiruvananthapuram Kerala 102 Shri Abdul Khader Lakshadweep(ST) Lakshadweep 103 Shri K K Ranjan Singh Inner Manipur Manipur 104 Shri H Shokhopao Mate (Benjamin) Outer Manipur (ST) Manipur 105 Shri Nirupam Chakma Mizoram (ST) Mizoram 106 Shri Jual Oram Sundargarh (ST) Odisha 107 Shri Ananta Naik Keonjhar(ST) Odisha 108 Shri Pratap Sarangi Balasore Odisha 109 Shri Rudra Narayan Pani Dhenkanal Odisha 110 Shri Sangeeta Kumari Singh Deo Bolangir Odisha 111 Shri Balabhadra Majhi Nabarangpur (ST) Odisha 112 Shri Baijayant Panda Kendrapara Odisha 113 Smt. Aparajita Sarangi Bhubaneswar Odisha 114 Smt. Anita Priyadarshni Aska Odisha 115 Shri Brughu Baxipatra Berhampur Odisha 116 Shri Nihal Chand Chauhan Ganganagar (SC) Rajasthan 117 Shri Arjun Ram Meghwal Bikaner (SC) Rajasthan 118 Shri Narendra Khinchal Jhunjhunu Rajasthan 119 Shri Sumedhanand Saraswati Sikar Rajasthan 120 Col. Rajyavardhan Singh Rathore Jaipur Rural Rajasthan 121 Shri Ramcharan Bohra Jaipur Rajasthan 122 Shri Sukhbir Singh Jaunapuria Tonk-Sawai Madhopur Rajasthan 123 Shri Bhagirath Chaudhary Ajmer Rajasthan 124 Shri P P Chaudhary Pali Rajasthan 125 Shri Gajendra Singh Shekhawat Jodhpur Rajasthan 126 Shri Devji Mansingram Patel Jalore Rajasthan 127 Shri Arjunlal Meena Udaipur Rajasthan 128 Shri C. P. Joshi Chittorgarh Rajasthan 129 Shri Subhash Chandra Baheria Bhilwara Rajasthan 130 Shri Om Birla Kota Rajasthan 131 Shri Dushyant Singh Jhalawar-Baran Rajasthan 132 Shri Laten Tshering Sherpa Sikkim Sikkim 133 Shri C P Radhakrishnan Coimbatore Tamil Nadu 134 Shri H Raja Sivaganga Tamil Nadu 135 Shri Nainar Nagendran Ramanathapuram Tamil Nadu 136 Dr Tamilisai Soundarrajan Thoothukkudi Tamil Nadu 137 Shri Pon. Radhakrishnan Kanniyakumari Tamil Nadu 138 Shri Bandi Sanjay Karimnagar Telangana 139 Shri D. Aravind Nizamabad Telangana 140 Shri N Ramchandra Rao Malkajgiri Telangana 141 Shri G Kishan Reddy Secunderabad Telangana 142 Smt. D K Aruna Mahabubnagar Telangana 143 Kum. Bangaru Shruthi Nagarkurnool (SC) Telangana 144 Shri Garlapati Jithender Kumar Nalgonda Telangana 145 Shri P V Shamsunder Rao Bhongir Telangana 146 Shri Chinta Sambamurthy Warangal Telangana 147 Shri Jatothu Hussain Naik Mahabubabad Telangana 148 Ms. Pratima Bhaumik Tripura West Tripura 149 Shri Rebati Tripura Tripura East (ST) Tripura 150 Smt. Mala Rajya Laxmi Tehri Garhwal Uttarakhand 151 Shri Tirath Singh Rawat Garhwal Uttarakhand 152 Shri Ajay Tamta Almora (SC) Uttarakhand 153 Shri Ajay Bhatt Nainital-Udhamsingh Nagar Uttarakhand 154 Dr. Ramesh Pokhriyal (Nishank) Hardwar Uttarakhand 155 Shri Nisith Pramanik Coochbehar West Bengal 156 Shri John Barla Alipurduars (ST) West Bengal 157 Dr Jayanta Ray Jalpaiguri (SC) West Bengal 158 Smt. Deboshree Chaudhary Raiganj West Bengal 159 Dr Sukanta Majumdar Balurghat West Bengal 160 Shri Khagen Murmu Maldaha Uttar West Bengal 161 Smt. Sreerupa Mitra Choudhury Maldaha Dakshin West Bengal 162 Shri Kalyan Chowbey Krishnanagar West Bengal 163 Shri Arjun Singh Barrackpur West Bengal 164 Shri Samik Bhattacharya Dum Dum West Bengal 165 Dr Mrinal Kanthi Debnath Barasat West Bengal 166 Shri Sayantan Basu Basirhat West Bengal 167 Dr Ashok Kandari Jaynagar (SC) West Bengal 168 Shri Shyamaprasad Halder Mathurapur (SC) West Bengal 169 Prof. Anupam Hazra Jadavpur West Bengal 170 Shri Chandra Kumar Bose Kolkata Dakshin West Bengal 171 Shri Rahul Sinha Kolkata Uttar West Bengal 172 Shri Debajit Sarkar Serampore West Bengal 173 Smt. Locket chaterjee Hooghly West Bengal 174 Shri Tapan Roy Arambagh (SC) West Bengal 175 Shri Siddharth Naskar Tamluk West Bengal 176 Smt. Bharati Ghosh Ghatal West Bengal 177 Dr Kunar Hembram Jhargram (ST) West Bengal 178 Shri Dilip Ghosh Medinipur West Bengal 179 Shri Soumitra Kha Bishnupur (SC) West Bengal 180 Shri Paresh Chandra Das Bardhaman Purba (SC) West Bengal 181 Shri Babul Supriyo Asansol West Bengal 182 Shri Dudh Kumar Mondal Birbhum West Bengal 183 Shri D Purandeshwari Visakhapatnam Andhra Pradesh 184 Shri Kanna Lakshminarayana Narasaraopet Andhra Pradesh

Second list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Shri Lalubhai Patel Daman and Diu Daman and Diu

Third list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 K V V Satyanarayan Reddy Aruku (ST) Andhra Pradesh 2 Perla Sambamurti Srikakulam Andhra Pradesh 3 P Sanyasi Raju Vizianagaram Andhra Pradesh 4 Dr. Gandi Venkata Satyanarayana Anakapalli Andhra Pradesh 5 Yalla Venkata Ramamohana Rao (Dorababu) Kakinada Andhra Pradesh 6 AyyajiVema Manepalli Amalapuram (SC) Andhra Pradesh 7 Satya Gopinath dasparavasthu Rajahmundry Andhra Pradesh 8 Paidikonda Manikyalarao Narsapuram Andhra Pradesh 9 Chinnam Ramkotaya Eluru Andhra Pradesh 10 Gudivaka Ramanjaneyulu Machilipatnam Andhra Pradesh 11 Dilip Kumar Kilaru Vijayawada Andhra Pradesh 12 ValluruJayaprakash Narayana Guntur Andhra Pradesh 13 Dr. Challagali Kishore Kumar Bapatla (SC) Andhra Pradesh 14 Thogunta Srinivas Ongole Andhra Pradesh 15 Dr. AdinarayanaInti Nandyal Andhra Pradesh 16 Dr. P V Parthasarthi Kurnool Andhra Pradesh 17 HamsaDevineni Anantapur Andhra Pradesh 18 Pogala Venkata Parthasarthi Hindupur Andhra Pradesh 19 Singa Reddy Ramchandra Reddy Kadapa Andhra Pradesh 20 Suresh Reddy Sannapareddy Nellore Andhra Pradesh 21 Bommi Sri Hari Rao Tirupati (SC) Andhra Pradesh 22 Pappireddi Maheswara Reddy Rajampet Andhra Pradesh 23 Jayaram Duggani Chittoor (SC) Andhra Pradesh 24 Sjt. Pallab Lochan Das Tezpur Assam 25 Mrs. Smita Uday Wagh Jalgaon Maharashtra 26 Shri Pratap Patil Chikkalikar Nanded Maharashtra 27 Dr. Bharati Pawar Dindori (ST) Maharashtra 28 Shri Girish Bapat Pune Maharashtra 29 Mrs. Kanchan Rahul Kul Baramati Maharashtra 30 Dr. Jaysidhesvar Swami Solapur (SC) Maharashtra 31 Shri Sanbor Shullai, MLA Shillong (ST) Meghalaya 32 Shri Suresh Pujari Bargarh Odisha 33 Shri Nitesh Ganga Deb Sambalpur Odisha 34 Shri Basanta Kumar Panda Kalahandi Odisha 35 Dr. Sambit Patra Puri Odisha 36 Shri Jayaram Pangi Koraput (ST) Odisha

Fourth list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Dr. Sanjay Jaiswal Paschim Champaran Bihar 2 Radha Mohan Singh Purvi Champaran Bihar 3 Smt. Rama Devi Sheohar Bihar 4 Ashok Kumar Yadav Madhubani Bihar 5 Pradeep Singh Araria Bihar 6 Gopal Ji Thakur Darbhanga Bihar 7 Ajay Nishad Muzaffarpur Bihar 8 Janardan Singh Sigriwal Maharajganj Bihar 9 Rajiv Pratap Rudy Saran Bihar 10 Nityanand Rai Ujiarpur Bihar 11 Giriraj Singh Begusarai Bihar 12 Ravi Shankar Prasad Patna Sahib Bihar 13 Ram Krapal Yadav Pataliputra Bihar 14 Rajkumar Singh Arrah Bihar 15 Ashwini Kumar Choubey Buxar Bihar 16 Chedi Paswan Sasaram (SC) Bihar 17 Susheel Kumar Singh Aurangabad Bihar

Fifth list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Shri Soyam Babu Rao Adilabad (ST) Telangana 2 Shri S. Kumar Peddapalle (SC) Telangana 3 Shri Banala Laxma Reddy Zahirabad Telangana 4 Dr. Bhagwanth Rao Hyderabad Telangana 5 Shri B. Janardhan Reddy Chelvella Telangana 6 Shri Vasudev Rao Khammam Telangana 7 Shri K. Surendran Pathanamthitta Kerala 8 Shri Pradeep Choudhary Kairana Uttar Pradesh 9 Dr. Yeshwant Nagina (SC) Uttar Pradesh 10 Shri Bhola Singh Bulandshahr (SC) Uttar Pradesh 11 Smt. Mafuja Khatun Jangipur West Bengal

Sixth list of BJP candidates for 2019 Lok Sabha elections