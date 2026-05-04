Karur Assembly Election Result 2026 LIVE: Winner, Vote Share and Party-wise Trends

Karur (Tamil Nadu) Election Result 2026 LIVE Updates: Get the latest results for the Karur seat, including leading candidates, party-wise vote share, winning margin, and live counting updates on Indianexpress.com.

Karur Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: The Karur Assembly constituency went to polls on 23 Apr 2026. This time, key candidates contesting from the Karur seat include Aasee.M. Thiagarajan, Anbarasan. N, and Anbazhagan. T from major parties like DMK, IND, and IND.

In the 2021 assembly elections, the candidates are as follows – Dravida Munetra Kazhagam Senthilbalaji V, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Vijayabhaskar. M.R, Naam Tamilar Katchi Karuppaiya.R and others. In the last Karur Assembly elections, the Dravida Munetra Kazhagam party’s Senthilbalaji V won by a margin of 12,448 votes. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam’s Vijayabhaskar. M.R was the runner up securing 89,309 votes.

The total electorate in this constituency is approximately 2,34,703, including male and female voters across urban and rural segments.

Live Karur Election Results

Candidate name Party Status
Aasee.M. Thiagarajan DMK Awaited
Anbarasan. N IND Awaited
Anbazhagan. T IND Awaited
Arulmaniarasu. P IND Awaited
Asarudheen. A IND Awaited
Babu. G IND Awaited
Baskar. P IND Awaited
Bharathi. P IND Awaited
Daniya. P IND Awaited
Devastin Augustin. G IND Awaited
Dinesh Kumar. K IND Awaited
Dinesh. B IND Awaited
Duraisamy. J IND Awaited
Elamathi. S IND Awaited
Gopala Krishnan. A IND Awaited
Gunasekaran. K Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi Awaited
Hari Raaj. B IND Awaited
Hariharan. S IND Awaited
Jayagopal. P BSP Awaited
Kalairaj. K IND Awaited
Kalimuthu. R IND Awaited
Kalimuthu. V Samaniya Makkal Nala Katchi Awaited
Kanagaraj. P IND Awaited
Kanagaraj. S IND Awaited
Kandasamy. P IND Awaited
Karthikperumal. R IND Awaited
Karunamoorthy. S IND Awaited
Karuppaiya. R Naam Tamilar Katchi Awaited
Kathiravan. P IND Awaited
Kathirvel. K IND Awaited
Krishnakumar. K IND Awaited
M.R. Vijayabhaskar AIADMK Awaited
Mailvaganan. B IND Awaited
Manikandan IND Awaited
Manoj. P IND Awaited
Mariammal. P.M IND Awaited
Mathanraj. P IND Awaited
Mathiyalagan V.P Tamilaga Vettri Kazhagam Awaited
Mohamad Ismail. M IND Awaited
Murali. M IND Awaited
Muthu. K.R IND Awaited
Nandhakumar. A IND Awaited
Palamuthir Selvan. O IND Awaited
Palanirajan. K IND Awaited
Palanivel. P IND Awaited
Parameswari IND Awaited
Prakash. N IND Awaited
Prasanth. S IND Awaited
Praveenkumar. J IND Awaited
Raguraman Muruganantham IND Awaited
Rajapandian. K IND Awaited
Ramachandran. A Ganasangam Party of India Awaited
Sampath. S IND Awaited
Saravanan. R IND Awaited
Sathish Kumar. S IND Awaited
Sathish. P IND Awaited
Seetha Lakshmi. D IND Awaited
Senbagakumar. L IND Awaited
Senthilkumar. G IND Awaited
Senthilkumar. M IND Awaited
Sivakumar. A IND Awaited
Sivakumar. N IND Awaited
Sivakumar. V IND Awaited
Soundara Rajan. R IND Awaited
Soundaryan. K IND Awaited
Stephenraj. L IND Awaited
Subash Malayalam. T IND Awaited
Suriyakumar. J IND Awaited
Thamilalagan. A IND Awaited
Thangavelraj. S IND Awaited
Thirugnanam. M IND Awaited
Thiyagarajan. M IND Awaited
Vanitha. K.M IND Awaited
Vigneshwaran. D IND Awaited
Vijaya Baskar. R.V IND Awaited
Vijayan. K IND Awaited
Vineeth. B IND Awaited
Vinothkumar. N IND Awaited
Yoonus Ali. R IND Awaited

Karur (Tamil Nadu) Assembly Election 2026 Candidates List

Check here the Karur constituency candidates complete information related to party, property and family background.

karur CANDIDATE LIST 2026

Candidate name Party/ Alliance Assets/Liabilities
Aasee.M. Thiagarajan dmk Rs 23,31,29,631 ~ 23 Crore+ / Rs 2,33,98,518 ~ 2 Crore+
Cases Age Education
0 64 Graduate
Anbarasan. N ind Rs 92,55,606 ~ 92 Lacs+ / Rs 4,49,000 ~ 4 Lacs+
Cases Age Education
0 32 Graduate Professional
Anbazhagan. T ind /
Cases Age Education
0 37 Graduate Professional
Arulmaniarasu. P ind Rs 3,35,800 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 37 Graduate Professional
Asarudheen. A ind Rs 20,33,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+
Cases Age Education
0 29 Post Graduate
Babu. G ind /
Cases Age Education
1 40 Graduate Professional
Baskar. P ind Rs 3,61,400 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 55 Post Graduate
Bharathi. P ind Rs 42,19,500 ~ 42 Lacs+ / Rs 4,15,000 ~ 4 Lacs+
Cases Age Education
0 41 Post Graduate
Daniya. P ind /
Cases Age Education
0 47 Graduate Professional
Devastin Augustin. G ind Rs 17,32,800 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 43 Graduate
Dinesh Kumar. K ind Rs 53,43,465 ~ 53 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 26 Graduate Professional
Dinesh. B ind /
Cases Age Education
0 36 Others
Duraisamy. J ind Rs 8,76,395 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 42 Graduate Professional
Elamathi. S ind Rs 10,90,397 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 34 Graduate Professional
Gopala Krishnan. A ind /
Cases Age Education
0 40 Graduate Professional
Gunasekaran. K tamizhaga vaazhvurimai katchi Rs 26,96,649 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 62 8th Pass
Hari Raaj. B ind Rs 17,63,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 26 Graduate Professional
Hariharan. S ind /
Cases Age Education
0 39 Graduate Professional
Jayagopal. P bsp Rs 95,92,980 ~ 95 Lacs+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+
Cases Age Education
0 61 Others
Kalairaj. K ind Rs 7,51,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Kalimuthu. R ind /
Cases Age Education
0 40 Post Graduate
Kalimuthu. V samaniya makkal nala katchi Rs 2,94,700 ~ 2 Lacs+ / Rs 2,05,000 ~ 2 Lacs+
Cases Age Education
3 34 5th Pass
Kanagaraj. P ind Rs 20,04,473 ~ 20 Lacs+ / Rs 7,05,883 ~ 7 Lacs+
Cases Age Education
0 36 Graduate Professional
Kanagaraj. S ind /
Cases Age Education
0 41 Graduate Professional
Kandasamy. P ind Rs 61,39,617 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 46 Post Graduate
Karthikperumal. R ind Rs 19,63,880 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 33 Graduate Professional
Karunamoorthy. S ind /
Cases Age Education
0 37 Graduate
Karuppaiya. R naam tamilar katchi Rs 8,20,05,509 ~ 8 Crore+ / Rs 22,91,570 ~ 22 Lacs+
Cases Age Education
1 60 Post Graduate
Kathiravan. P ind Rs 13,73,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 4,40,000 ~ 4 Lacs+
Cases Age Education
0 32 Graduate Professional
Kathirvel. K ind /
Cases Age Education
0 45 12th Pass
Krishnakumar. K ind Rs 11,50,385 ~ 11 Lacs+ / Rs 9,50,000 ~ 9 Lacs+
Cases Age Education
0 34 Graduate Professional
M.R. Vijayabhaskar aiadmk Rs 18,54,39,601 ~ 18 Crore+ / Rs 5,53,62,173 ~ 5 Crore+
Cases Age Education
31 62 10th Pass
Mailvaganan. B ind /
Cases Age Education
0 49 Post Graduate
Manikandan ind Rs 28,45,800 ~ 28 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+
Cases Age Education
0 43 Graduate Professional
Manoj. P ind Rs 18,15,297 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 32 10th Pass
Mariammal. P.M ind /
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Mathanraj. P ind Rs 4,19,900 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 29 Graduate Professional
Mathiyalagan V.P tamilaga vettri kazhagam Rs 1,31,07,949 ~ 1 Crore+ / Rs 4,03,249 ~ 4 Lacs+
Cases Age Education
1 50 8th Pass
Mohamad Ismail. M ind /
Cases Age Education
1 27 Graduate Professional
Murali. M ind Rs 12,74,969 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
1 39 Graduate Professional
Muthu. K.R ind Rs 82,88,600 ~ 82 Lacs+ / Rs 23,00,000 ~ 23 Lacs+
Cases Age Education
0 38 Graduate Professional
Nandhakumar. A ind /
Cases Age Education
1 26 Graduate Professional
Palamuthir Selvan. O ind Rs 26,35,000 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 50 Post Graduate
Palanirajan. K ind Rs 5,60,800 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 47 Graduate Professional
Palanivel. P ind /
Cases Age Education
0 45 Graduate Professional
Parameswari ind Rs 5,64,800 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 34 Post Graduate
Prakash. N ind Rs 41,39,467 ~ 41 Lacs+ / Rs 21,00,000 ~ 21 Lacs+
Cases Age Education
0 46 Graduate Professional
Prasanth. S ind /
Cases Age Education
0 34 Post Graduate
Praveenkumar. J ind Rs 38,13,500 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 28 Graduate Professional
Raguraman Muruganantham ind Rs 5,36,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Rajapandian. K ind /
Cases Age Education
0 30 Graduate Professional
Ramachandran. A ganasangam party of india Rs 1,67,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 50 Others
Sampath. S ind Rs 31,11,996 ~ 31 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 49 Graduate Professional
Saravanan. R ind /
Cases Age Education
0 53 Graduate Professional
Sathish Kumar. S ind Rs 34,88,423 ~ 34 Lacs+ / Rs 9,97,216 ~ 9 Lacs+
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Sathish. P ind Rs 52,47,800 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 37 Graduate Professional
Seetha Lakshmi. D ind /
Cases Age Education
0 33 Graduate Professional
Senbagakumar. L ind Rs 7,93,800 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 31 12th Pass
Senthilkumar. G ind Rs 24,48,124 ~ 24 Lacs+ / Rs 17,99,205 ~ 17 Lacs+
Cases Age Education
0 47 Post Graduate
Senthilkumar. M ind /
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Sivakumar. A ind Rs 2,54,184 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 46 Graduate Professional
Sivakumar. N ind Rs 10,11,876 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 59 Graduate Professional
Sivakumar. V ind /
Cases Age Education
0 45 Graduate Professional
Soundara Rajan. R ind Rs 8,26,450 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 63 12th Pass
Soundaryan. K ind Rs 1,62,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 27 Graduate
Stephenraj. L ind /
Cases Age Education
0 31 Graduate Professional
Subash Malayalam. T ind Rs 7,11,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 30 Graduate Professional
Suriyakumar. J ind Rs 96,07,980 ~ 96 Lacs+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+
Cases Age Education
0 31 Post Graduate
Thamilalagan. A ind /
Cases Age Education
0 40 Graduate Professional
Thangavelraj. S ind Rs 86,21,572 ~ 86 Lacs+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+
Cases Age Education
0 60 Graduate Professional
Thirugnanam. M ind Rs 21,58,240 ~ 21 Lacs+ / Rs 1,70,000 ~ 1 Lacs+
Cases Age Education
0 30 Graduate Professional
Thiyagarajan. M ind /
Cases Age Education
0 69 10th Pass
Vanitha. K.M ind Rs 6,57,800 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 42 Post Graduate
Vigneshwaran. D ind Rs 19,47,706 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 34 Graduate Professional
Vijaya Baskar. R.V ind /
Cases Age Education
0 61 8th Pass
Vijayan. K ind Rs 38,17,820 ~ 38 Lacs+ / Rs 26,49,781 ~ 26 Lacs+
Cases Age Education
0 40 10th Pass
Vineeth. B ind Rs 2,02,57,072 ~ 2 Crore+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+
Cases Age Education
0 27 Graduate
Vinothkumar. N ind /
Cases Age Education
0 44 Post Graduate
Yoonus Ali. R ind Rs 48,48,500 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 36 10th Pass

Karur Last 3 Years Election Results, Winner, Runner-up

Check here which party’s candidate won and who lost in the last assembly elections in Karur.

karur RESULTS IN PAST ELECTIONS

Year
Winning Candidate
Party
2011
Senthilbalaji
AIADMK
2016
Vijayabhaskar .m.r
AIADMK
2021
Senthilbalaji V
DMK

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: Constituency-Wise

Check here the Live Results of Tamil Nadu Election all constituencies and Find out here which party’s candidate was ahead and who was behind.

May 4, 2026 02:30 AM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: strategic plannings underway for TVK before counting eve

Before counting, actor-politician Vijay, whose Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is emerging as a wildcard in Tamil Nadu, visited Velankanni church on Sunday, while party insiders indicated preparations for multiple outcomes, including securing MLAs in case of a close verdict.

May 4, 2026 02:22 AM IST
Assam Election Results 2026 Live: On counting eve, what are parties doing?

A day before vote counting, both BJP and Congress kept public campaigning low-key in Assam, focusing instead on internal strategy meetings while projecting confidence in victory.

In the BJP camp, Chief Minister Himanta Biswa Sarma and state president Dilip Saikia held a virtual review with candidates and party leaders to assess counting preparedness.The Congress, led in the state by Gaurav Gogoi, rejected these projections as well as exit poll forecasts of an NDA sweep.

May 4, 2026 02:22 AM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: All eyes on Vijay’s vote share impact

Actor-politician Vijay has emerged as a key variable, with his Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) expected to influence results through its vote share, even if it does not win many seats.

If TVK’s support is widespread but thin, it could reshape political equations without immediate power gains; if concentrated, it could convert into seats and signal the rise of a third force in the state.

May 4, 2026 01:36 AM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Focus on margins, not just winner

As counting begins in Tamil Nadu, the key question may not be who wins, but by how much, with narrow margins in multiple seats likely to shape the final outcome in a closely contested election.

While the DMK enters with an apparent edge, even small vote swings could significantly alter seat outcomes, especially with a third player in the fray, making the spread of votes more crucial than headline numbers.

May 4, 2026 12:51 AM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Tamil Nadu awaits results in silence; parties focus on strategy, contingency plans

As counting day nears, Tamil Nadu’s political landscape is defined by disciplined silence and strategic planning, with the real contest likely to unfold after the results are declared.

DMK leader and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin also returned ahead of counting, indicating readiness within the DMK leadership.

May 4, 2026 12:20 AM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Palaniswami returns to his base before counting day

A day before counting, AIADMK chief Edappadi K Palaniswami returned to his base in Salem, signalling reliance on core networks, while Chief Minister M K Stalin kept engagements minimal, reflecting a mix of confidence and caution.

May 3, 2026 11:50 PM IST
May 3, 2026 11:50 PM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: A rising 'wildcard' under Vijay, strategic plannings underway for TVK before counting eve

Before counting, actor-politician Vijay, whose Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is emerging as a wildcard in Tamil Nadu, visited Velankanni church on Sunday, while party insiders indicated preparations for multiple outcomes, including securing MLAs in case of a close verdict.

May 3, 2026 10:17 PM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Stalin meets alliance leaders, discusses victory prospects

M K Stalin met alliance leaders to discuss victory prospects ahead of counting for the Tamil Nadu Assembly elections on May 4. After returning from a short break, the Dravida Munnetra Kazhagam chief held meetings with senior party leaders to review the ground situation.He later met K Selvaperunthagai and E R Eswaran at the party headquarters, Anna Arivalayam on May 3.

He also discussed arrangements for monitoring vote counting in their constituencies. The DMK is contesting 164 seats, while its ally, the Indian National Congress, is contesting 28. Polling was held on April 23, and counting will take place on May 4.

May 3, 2026 08:58 PM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Tight checks at centres ahead of May 4 counting

The Election Commission of India has said a three-tier security system will be in place fo