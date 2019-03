Lok Sabha elections: Congress list of candidates for 2019

Congress Candidates List 2019, Lok Sabha Election 2019: The Congress party has released eight lists of candidates for the upcoming Lok Sabha elections so far. According to the first list, party president Rahul Gandhi and his mother Sonia Gandhi will again contest elections from Amethi and Rae Bareli. Rahul may contest from two seats this time, with the Congress’ Kerala unit hinting that he might contest from Wayanad, which is considered a party stronghold. Twenty years ago, Sonia had also contested from two seats — Rae Bareli in Uttar Pradesh and Bellary in Karnataka.

The grand old party has named 15 candidates in its first list, 21 in second, 18 in third, 27 in fourth, 56 in fifth, 3 in sixth, 34 in seventh and 38 in the seventh list in the run-up to Lok Sabha elections 2019. Click here for more election news

The Lok Sabha elections will be held in seven phases, beginning from April 11 and concluding on May 19. Assembly elections to Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim and Andhra Pradesh will be held simultaneously. Results will be declared on May 23. The polling will be held on April 11, April 18, April 23, April 29, May 6, May 12 and May 19 for 543 Lok Sabha seats across the country in which nearly 90 crore voters would be eligible to vote.

First list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Raju Parmar Ahmedabad West Gujarat 2 Bharatsingh M Solanki Anand Gujarat 3 Prashant Patel Vadodara Gujarat 4 Ranjit Mohansinh Rathwa Chhota Udaipur Gujarat 5 Imran Masood Saharanpur Uttar Pradesh 6 Saleem Iqbal Shervani Badaun Uttar Pradesh 7 Jitin Prasad Dhaurahra Uttar Pradesh 8 Annu Tandon Unnao Uttar Pradesh 9 Sonia Gandhi Rae Bareli Uttar Pradesh 10 Rahul Gandhi Amethi Uttar Pradesh 11 Salman Khursheed Farrukhabad Uttar Pradesh 12 Rajaram Pal Akbarpur Uttar Pradesh 13 Brij Lal Khabri Jalaun Uttar Pradesh 14 Nirmal Khatri Faizabad Uttar Pradesh 15 R P N Singh Kushi Nagar Uttar Pradesh

Second list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Omwati Devi Jatav Nagina Uttar Pradesh 2 Raj Babbar Moradabad Uttar Pradesh 3 Zafar Ali Naqvi Kheri Uttar Pradesh 4 Kaisar Jahan Sitapur Uttar Pradesh 5 Manjari Rahi Misrikh Uttar Pradesh 6 Ramshankar Bhargava Mohanlalganj Uttar Pradesh 7 Sanjay SIngh Sultanpur Uttar Pradesh 8 Ratna Singh Pratapgarh Uttar Pradesh 9 Sriprakash Jaiswal Kanpur Uttar Pradesh 10 Rakesh Sachan Fatehpur Uttar Pradesh 11 Savitri Phule Bahraich Uttar Pradesh 12 Parvez Khan Sant Kabir Nagar Uttar Pradesh 13 Kush Saurabh Bansgaon Uttar Pradesh 14 Pankaj Mohan Sonkar Lalganj Uttar Pradesh 15 Lalitesh Pati Tripathi Mirzapur Uttar Pradesh 16 Bhagwati Prasad Choudhary Robertsganj Uttar Pradesh 17 Nana Patole Nagpur Maharashtra 18 Namdev Dalluji Usendi Gadchiroli-Chimur Maharashtra 19 Priya Dutt Mumbai North Central Maharashtra 20 Milind Murli Deora Mumbai South Maharashtra 21 Sushil Kumar Shinde Solapur Maharashtra

Third list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Swarup Das Karimganj Assam 2 Sushmita Dev Silchar Assam 3 Gaurav Gogoi Kaliabor Assam 4 Sushanta Borgohain Jorhat Assam 5 Paban Singh Ghatowar Dibrugarh Assam 6 Vincent H Pala Shillong Meghalaya 7 Mukul M Sangma Tura Meghalaya 8 K L Chishi Nagaland Nagaland 9 Bharat Basnett Sikkim Sikkim 10 Ramesh Rathod Adilabad Telangana 11 A Chandra Sekhar Peddapalle Telangana 12 Ponnam Prabhakar Karimnagar Telangana 13 K Madan Mohan Rao Zahirabad Telangana 14 Gali Anil Kumar Medak Telangana 15 A Revanth Reddy Malkagiri Telangana 16 Konda Vishveshwar Reddy Chevella Telangana 17 Porika Balram Naik Mahabubabad Telangana 18 Tanuj Punia Barabanki Uttar Pradesh

Fourth list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Nabam Tuki Arunanchal West Arunanchal Pradesh 2 James Lowangcha Wanglet Arunanchal East Arunanchal Pradesh 3 Khel Sai Singh Surguja Chhattisgarh 4 Laljeet Singh Rathia Raigarh Chhattisgarh 5 Ravi Bhardwaj Jangir Champa Chhattisgarh 6 Deepak Baij Bastar Chhattisgarh 7 Brijesh Thakur Kanker Chhattisgarh 8 Rajamohan Unnithan Kasaragod Kerala 9 K Sudhakaran Kannur Kerala 10 M K Raghavan Kozhikode Kerala 11 V K Sreekantan Palakkad Kerala 12 Remya Haridas Alathur Kerala 13 T N Prathapan Thrissur Kerala 14 Benny Bahanan Chalakudy Kerala 15 Hibi Eden Ernakulam Kerala 16 Dean Kuriakose Idukki Kerala 17 Kodikunnil Suresh Mavelikkara Kerala 18 Anto Antony Pathanamthitta Kerala 19 Shashi Tharoor Thiruvananthapuram Kerala 20 Kuldeep Rai Sharma A&N Islands A&N Islands 21 Harender Malik Kairana Uttar Pradesh 22 Indira Bhatti Bijnor Uttar Pradesh 23 Om Prakash Sharma Meerut Uttar Pradesh 24 Arvind Singh Chauhan Gautam Budha Nagar Uttar Pradesh 25 Ch. Brijender Singh Aligarh Uttar Pradesh 26 Pritam Lodhi Hamirpur Uttar Pradesh 27 Bal Krishna Chauhan Ghosi Uttar Pradesh

Fifth list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Sruthi V Devi Araku Andhra Pradesh 2 Dola Jaganmohan Rao Srikakulam Andhra Pradesh 3 Yedla Adiraju Vizianagaram Andhra Pradesh 4 Sreeram Murthy Anakapalle Andhra Pradesh 5 MM Pallam Raju Kakinada Andhra Pradesh 6 Janga Gowtham Amalapuram Andhra Pradesh 7 Nalluri Vijaya Srinivasa Rao Rajahmundry Andhra Pradesh 8 Kanumuri Bapiraju Narsapuram Andhra Pradesh 9 Jetti Gurunadha Rao Eluru Andhra Pradesh 10 Gollu Krishna Machilipatnam Andhra Pradesh 11 Shaik Mastan Vali Guntur Andhra Pradesh 12 Pakkala Suribabu Narasaraopet Andhra Pradesh 13 Jesudasu Seelam Bapatla Andhra Pradesh 14 Dr SDJM Prasad Ongole Andhra Pradesh 15 Ahmed Ali Khan Kurnool Andhra Pradesh 16 Kuncham Rajeev Reddy Anantapur Andhra Pradesh 17 KT Sreedhar Hindupur Andhra Pradesh 18 Gundalakunta Sreeramalu Kadapa Andhra Pradesh 19 Chevuru Devakumar Reddy Nellore Andhra Pradesh 20 Chinta Mohan Tirupati Andhra Pradesh 21 Mohd Shahjahan Basha Rajampet Andhra Pradesh 22 Dr Cheemala Rangappa Chittoor Andhra Pradesh 23 Biren Singh Engti Autonomous Assam 24 Bhubaneswar Kalita Mangaldoi Assam 25 MGVK Bhanu Tezpur Assam 26 Pradyut Bordoloi Nowgong Assam 27 Anil Borgohain Lakhimpur Assam 28 Pradeep Kumar Devta Bargarh Odisha 29 George Tirkey Sundargarh Odisha 30 Bhakta Charan Das Kalahandi Odisha 31 Pradeep Majhi Nabarangpur Odisha 32 Manoj Kumar Acharya Kandhamal Odisha 33 V Chandrasekhar Naidu Berhampur Odisha 34 Madhu Yashki Goud Nizamabad Telangana 35 M Anjan Kumar Yadav Secunderabad Telangana 36 Firoz Khan Hyderabad Telangana 37 Dr Ch Vamshichand Reddy Mahabubnagar Telangana 38 Dr Mallu Ravi Nagarkurnool Telangana 39 N Uttam Kumar Reddy Nalgonda Telangana 40 Komatireddy Venkat Reddy Bhongir Telangana 41 Dommati Sambaiah Warangal Telangana 42 Harendra Agarwal Meerut Uttar Pradesh 43 Dolly Sharma Ghaziabad Uttar Pradesh 44 Bansi Lal Pahadia Bulandshahr Uttar Pradesh 45 Priya Roy Chowdhury Coochbehar West Bengal 46 Mohan Lal Basumata Alipurduars West Bengal 47 Mani Kumar Darnal Jalpaiguri West Bengal 48 Shankar Malakar Darjeeling West Bengal 49 Deepa Dasmunshi Raiganj West Bengal 50 Sadik Sarkar Balurghat West Bengal 51 Isha Khan Chowdhury Maldaha Uttar West Bengal 52 Abu Hasem Khan Chowdhury Maldaha Dakshin West Bengal 53 Abhijit Mukherjee Jangipur West Bengal 54 Adhir Ranjan Chowdhury Baharampur West Bengal 55 Abu Hena Murshidabad West Bengal 56 M Hamdullah Sayeed Lakshadweep Lakshadweep

Sixth list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Ramana Kumari Pedada Visakhapatnam Andhra Pradesh 2 Naraharasetti Narsimha Rao Vijayawada Andhra Pradesh 3 J Lakshmi Narasimha Yadav Nandyal Andhra Pradesh

Seventh list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections

SL No. Candidate Constituency State 1 Atal Shrivastav Bilaspur Chhattisgarh 2 Bholaram Sahu Rajnandgaon Chhattisgarh 3 Pramod Dubey Raipur Chhattisgarh 4 Dhanendra Sahu Mahasamund Chhattisgarh 5 Vikramaditya Singh Udhampur Jammu and Kashmir 6 Raman Bhalla Jammu Jammu and Kashmir 7 Vinayak Bangade Chandrapur Maharashtra 8 Vilas Keshavrao Autade Jalna Maharashtra 9 Subhash Zambad Aurangabad Maharashtra 10 Suresh Kashinath Taware Bhiwandi Maharashtra 11 Machhlindra Kamant Latur Maharashtra 12 Samarendra Mishta Bolangir Odisha 13 Saptagiri Ulka Koraput Odisha 14 Dr K Jayakumar Tiruvallur Tamil Nadu 15 Dr A Chellakumar Krishnagiri Tamil Nadu 16 Dr MK Vishnu Prasad Arani Tamil Nadu 17 Selvi Jothi Mani Karur Tamil Nadu 18 Su Thirunnavukkarasar Tiruchirapalli Tamil Nadu 19 EVKS Elangovan Theni Tamil Nadu 20 Manickam Tagore Virudhunagar Tamil Nadu 21 H Vasanthakumar Kanniyakumari Tamil Nadu 22 Renuka Choudhary Khammam Telangana 23 Subal Bhowmick Tripura West Tripura 24 Pragya Deb Burman Tripura East Tripura 25 Naseemuddin Siddiqui Bijnor Uttar Pradesh 26 Imran Pratapgarhiya Moradabad Uttar Pradesh 27 Trilokiram Diwakar Hathras Uttar Pradesh 28 Preeta Harit Agra Uttar Pradesh 29 Raj Babbar Fatehpur Sikri Uttar Pradesh 30 Praveen Aron Bareilly Uttar Pradesh 31 Virendra Kumar Verma Hardoi Uttar Pradesh 32 Bal Kunwar Patel Banda Uttar Pradesh 33 Girish Chand Pasi Kaushambi Uttar Pradesh 34 V Vaithilingam Puducherry Puducherry

Eighth list of Congress candidates for 2019 Lok Sabha elections