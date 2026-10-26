‘Israel is in existential danger,’ Netanyahu shares AI image of nuclear blast over Tel Aviv ahead of elections

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu posted an AI-generated image of a nuclear explosion over Tel Aviv on X on Sunday, October 25, two days before Israel votes in its election on October 27. The post carried statements by commentator Yuval Blumberg warning of an “existential threat” from Iran, and Netanyahu said in it that Israel has two more years of US President Donald Trump in office to deal with that threat. Opponents quickly attacked the post, and two party leaders accused Netanyahu of using fear to win votes.

The image showed a large mushroom cloud above a crowded city, with an explosion covering several buildings below it. Netanyahu posted it together with statements by Blumberg.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

The text said Israel is in “real and tangible existential danger” and that if Iran gets nuclear weapons, “nothing will ever be the same again”. It described the rows around the government as “one giant smokescreen” meant to hide the one issue that matters most. It also asked: “If two atomic bombs fall in the center of the country, who will care about all these fake storms?”

Netanyahu said Israel has “another two years of Trump to finish the work in Iran”. He said it is not known who will follow Trump, naming Kamala Harris as one possibility, and that “future generations will not forgive us” if Israel misses this window.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

The post said the state must put all the resources it needs into the task. It also said the job would not be done by a prime minister who “can’t withstand the pressure of a TV interview” or who cannot hold a close, continuous conversation with Trump by phone.

Claims over the timing of a new war

Critics have recently accused Netanyahu of pushing to restart the war with Iran to influence or delay the October 27 vote. He has denied this.

The outlet also said IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir reportedly told a recent private meeting that he saw no operational need to strike Iran before the election.

Story continues below this ad

How opponents responded

Yair Golan, chairman of The Democrats party, wrote on X that the prime minister had published a picture of an atomic bomb over Tel Aviv. He asked that Netanyahu be kept away from social media and said the prime minister and those around him “have lost it”. He added that the pressure was mounting.

עדכון: ראש ממשלת ישראל פרסם תמונה של פצצת אטום על תל אביב. אני מבקש להרחיק אותו מהרשתות החברתיות. האיש וסביבתו איבדו את זה. הלחץ גובר. ביום שלישי נחליף את זורעי הפאניקה ונחזיר לישראל את הביטחון והשפיות. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) October 25, 2026

Gadi Eisenkot, chairman of the Yashar party, also replied on X. “Netanyahu, you’re in a hysteria,” he wrote, and said the prime minister was using the same method of lies and scare tactics as in every campaign, this time “threatening Israeli citizens with mass destruction”.

נתניהו אתה בהיסטריה. כמו בכל מערכת בחירות, שוב אותה שיטה של שקרים והפחדות. הפעם – איום על אזרחי ישראל בהשמדה המונית. וזה אחרי שנכשלת בהשגת מטרות המלחמה באיראן. מהבטחות לניצחון מוחלט עברת ל״לא נכנע״. זה כל הסיפור. אתה נכשלת. ובעוד יומיים, עם ישראל יראה לך את זה בקלפי. אנחנו נקים את הממשלה הבאה ונוביל את ישראל לביטחון ולשגשוג. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026

He said Netanyahu had failed to reach the war’s goals against Iran and had moved from promises of total victory to “we won’t surrender”. Eisenkot said voters would answer at the ballot box in two days and that his party would form the next government.

Israel votes on Tuesday. Seats in the 120-member parliament are shared out by proportional representation, based on the nationwide vote. A party needs 61 seats to hold a majority.