Watch: Animals from Berlin zoo feed on unsold Christmas trees

While the elephants at the zoo feed on the entire three itself, other animals are presented with delicious ‘decorations’ on the trees. While the elephants at the zoo feed on the entire three itself, other animals are presented with delicious ‘decorations’ on the trees.

Berlin’s unwanted Christmas trees have ended up being a festive treat for its local zoo animals. According to reports, the once a year treat arrived on Friday at the Tierpark which is one of German capital’s two zoos.

Tierpark Zoo in Berlin shared a video on their Twitter feed showing animals enjoying their annual festive snack. Take a look at the video here:

Die einen spielen damit, die anderen verputzen sie gleich komplett: Unsere Asiatischen #Elefanten, Sumatra-#Tiger und #Berberaffen im #TierparkBerlin durften sich über besonders lecker geschmückte #Tannenbäume freuen. Dafür ein besonders großes #Dankeschön an unsere #Tierpfleger. pic.twitter.com/a9kNYZC6qO — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) January 4, 2019

The Zoo carefully selects only fresh trees, from selected vendors. Household trees are avoided as they might contain chemicals and leftover decorations.

(With inputs from AP)

For all the latest Trending News, download Indian Express App

© IE Online Media Services Pvt Ltd