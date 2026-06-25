Android 17 eligible devices: Full list of phones expected to get the update

Android 17 marks Google's latest major operating system update for smartphones and tablets. (Image: Google)

Google has officially released Android 17 for Pixel devices, and other smartphone makers are now preparing their own rollouts.

While most brands have not yet published official eligibility lists, their current software update policies provide a strong indication of which devices are expected to receive the new operating system.

Android 17 brings a range of improvements, including better battery management, enhanced privacy controls, AI-powered features, smoother animations, and deeper system-level optimisations.

Here’s a list of devices from major smartphone brands that are highly likely to receive Android 17, based on existing software support commitments.