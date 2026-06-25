Android 17 eligible devices: Full list of phones expected to get the update

4 min readJun 25, 2026 12:18 PM IST
Google has officially released Android 17 for Pixel devices, and other smartphone makers are now preparing their own rollouts.
While most brands have not yet published official eligibility lists, their current software update policies provide a strong indication of which devices are expected to receive the new operating system.
Android 17 brings a range of improvements, including better battery management, enhanced privacy controls, AI-powered features, smoother animations, and deeper system-level optimisations.
Here’s a list of devices from major smartphone brands that are highly likely to receive Android 17, based on existing software support commitments.
Google Pixel devices
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel 8, 8 Pro, 8a
- Pixel 7, 7 Pro, 7a
- Pixel 6, 6 Pro, 6a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
Samsung Galaxy devices
Galaxy S Series
- Galaxy S26 series
- Galaxy S25 series
- Galaxy S24 series
- Galaxy S23 series
Galaxy Z Series
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 series
- Galaxy Z Fold 6 / Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 / Flip 5
Galaxy A, M and F Series
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- Galaxy A57 to A15 series
- Galaxy M56 to M06 series
- Galaxy F56 to F06 series
Galaxy Tablets
- Galaxy Tab S11 series
- Galaxy Tab S10 series
- Galaxy Tab S9 series
- Galaxy Tab Active 5 series
OnePlus devices
- OnePlus Open
- OnePlus 15 series
- OnePlus 13 series
- OnePlus 12 series
- OnePlus 11
- Nord 6, Nord 5, Nord 4
- Nord CE 6, CE 6 Lite, CE 5
- OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2, Pad Lite, Pad Go 2
Nothing devices
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a), (3a) Lite, (3a) Pro
- Nothing Phone (2a), (2a) Plus
- CMF Phone 2 Pro
Motorola Devices
Razr Series
- Razr 70 series
- Razr 60 series
- Razr 50 series
Edge Series
- Edge 70 lineup
- Edge 60 lineup
- Edge 50 lineup
- Edge (2025) and Edge (2026)
Moto G Series
- Moto G Max
- Moto G Stylus 5G (2025/2026)
- Moto G Power 5G (2025/2026)
- Moto G87, G86, G77, G75
- Moto G67, G57, G47, G37 series
Xiaomi devices
- Xiaomi 17 series
- Xiaomi 15 series
- Xiaomi 14 series
- Xiaomi 13T and 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Leica Leitzphone
Redmi Devices
- Redmi Note 15 series
- Redmi Note 14 series
- Redmi 15 series
- Redmi A7 and A5 series
- Redmi Pad 2 lineup
- Redmi Turbo 5
POCO devices
- POCO F8 series
- POCO F7 series
- POCO F6 series
- POCO X8 series
- POCO X7 series
- POCO X6 Pro
- POCO M8 and M7 series
- POCO C85, C81 and C71 series
- POCO Pad lineup
Oppo devices
- Oppo Find N6, N5, N3, N2 series
- Oppo Find X9, X8, X7 and X6 series
- Oppo Reno 15, 14, 13, 12 and 11 series
- Oppo F33, F31, F29 series
- Oppo K13 lineup
- Oppo Pad 5, Pad 3 and Pad SE
Vivo Devices
- Vivo X300, X200 and X100 series
- Vivo V70, V60, V50 and V40 series
- Vivo T4 lineup
- Vivo Y400 and Y300 series
- Vivo Y51 Pro, Y31d, Y21 (2026), Y11 (2026)
iQOO Devices
- iQOO 15 series
- iQOO 13
- iQOO 12 series
- iQOO Z11x
- iQOO Z10 lineup
- iQOO Neo 10 and Neo 9 Pro
Realme Devices
- Realme GT 8 Pro, GT 7 series, GT 6 series
- Realme 16, 15 and 14 series
- Realme P4 and P3 series
- Realme C85, C83, C75 and C71 series
- Realme Narzo 100, 90 and 80 series
- Realme Note 80 and Note 70 series
- Realme Pad 3
Asus devices
- ROG Phone 9
- ROG Phone 9 Pro
- ROG Phone 9 FE
- Zenfone 12 Ultra
Honor devices
- Honor Magic 8, 7 and 6 series
- Honor Magic V6, V5, V3 and Vs3
- Honor 600 series
- Honor 400 series
- Honor 300 series
- Honor 200 series
Sony devices
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VI
While these devices are expected to receive Android 17 based on current update commitments, brands may adjust their rollout plans closer to release. Official confirmation is still awaited from most manufacturers, and rollout schedules will vary by region and device model