India at CWG 2026 Day 5 Schedule: Full list of Indian athletes in action on Monday

India’s track and field athletes enter the fray at the 2026 Commonwealth Games on Monday Athletics gets underway with men’s 100m, men’s long jump, men’s 110m hurdles and men’s high jump all set to get underway at the Scotsun Stadium. Meanwhile, India’s weightlifters will be looking to add to the silver and gold that have been won by Rishikanta Singh and Mirabai Chanu respectively on Sunday. Those in action will be Bindyarani Devi Sorokhaibam (women’s 58kg) and Ajaya Babu (men’s 79kg) and Gyaneshwari Yadav (women’s 53kg). Para athletes will also be in action with the men’s Men’s T38 100m and Women’s Shot Put F57 also set to take place. As many as five Indian boxers will be in action.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Gender
|Round / Stage
|14:40
|Athletics
|Men’s 100m
|Gurindervir Singh
|Men
|Round 1 Heat 4
|15:00
|Athletics
|Men’s Long Jump
|Sreeshankar
|Men
|Qualifying Round – Group A
|15:00
|Swimming
|Men’s 200m Butterfly
|Sajan Prakash
|Men
|Heat 2
|15:55
|Athletics
|Men’s 110m Hurdles
|Tejas Shirse
|Men
|Round 1 Heat 1
|16:20
|Athletics
|Men’s Long Jump
|Lokesh Sathyanathan
|Men
|Qualifying Round – Group B
|16:26
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB9
|Swatik Patil
|Male
|Heat 2
|16:45
|Boxing
|Men’s 60 Kg
|Sachin
|Men
|Round of 16
|17:30
|Boxing
|Women’s 53 kg
|Gyaneshwari Yadav
|Female
|Final
|18:00
|Boxing
|Men’s 80 Kg
|Ankush
|Men
|Round of 16
|18:15
|Artistic Gymnastics
|Women’s Vault
|Protistha Samanta
|Women
|Final
|20:00
|Weightlifting
|Women’s 58 kg
|Bindyarani Devi Sorokhaibam
|Female
|Final
|22:05
|Lawn Bowls
|Men’s Singles
|Putul Sonowal
|Male
|Sectional Play
|22:30
|Boxing
|Women’s 51 Kg
|Sakshi
|Women
|Round of 16
|23:35
|Para Athletics
|Women’s Shot Put F57
|Shilpa Kanchugarakoppalu, Shyla, Sharmila
|Female
|Final
|23:40
|Athletics
|Men’s High Jump
|Sarvesh Anil Kushare, Aadarsh Ram Jothi Shankar, Tejaswin Shankar
|Men
|Final
|00:00 (+1 Day)
|3X3 Wheelchair Basketball
|Wheelchair Women
|Reena R Gupta, Laxmi R Rayannavar, Minakshi H Jadhav, Ritu C Irengbam
|Female
|Pool Round – Pool B
|00:02 (+1 Day)
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB9
|Swatik Patil
|Male
|Final
|00:30 (+1 Day)
|Weightlifting
|Men’s 79 kg
|Valluri Ajaya Babu
|Male
|Final
|01:00 (+1 Day)
|Boxing
|Men’s 70 Kg
|Sumit
|Men
|Round of 16
|01:07 (+1 Day)
|Swimming
|Men’s 800m Freestyle
|Aryan Nehra
|Men
|Fastest Heat (Final)
|01:10 (+1 Day)
|Lawn Bowls
|Men’s Singles
|Putul Sonowal
|Male
|Semi Final
|01:10 (+1 Day)
|Lawn Bowls
|Women’s Pairs
|Pinki & Rupa Rani Tirkey
|Female
|Semi Final
|01:44 (+1 Day)
|Swimming
|Men’s 200m Butterfly
|Sajan Prakash
|Men
|Final
|01:57 (+1 Day)
|Para Athletics
|Men’s T38 100m
|Rakeshbhai Bhatt, Shreyansh Trivedi
|Male
|Final
|02:15 (+1 Day)
|Athletics
|Men’s 110m Hurdles
|Tejas Shirse
|Men
|Final