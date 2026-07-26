India at CWG 2026 Day 5 Schedule: Full list of Indian athletes in action on Monday

India’s track and field athletes enter the fray at the 2026 Commonwealth Games on Monday Athletics gets underway with men’s 100m, men’s long jump, men’s 110m hurdles and men’s high jump all set to get underway at the Scotsun Stadium. Meanwhile, India’s weightlifters will be looking to add to the silver and gold that have been won by Rishikanta Singh and Mirabai Chanu respectively on Sunday. Those in action will be Bindyarani Devi Sorokhaibam (women’s 58kg) and Ajaya Babu (men’s 79kg) and Gyaneshwari Yadav (women’s 53kg). Para athletes will also be in action with the men’s Men’s T38 100m and Women’s Shot Put F57 also set to take place. As many as five Indian boxers will be in action.

Here are the sports and events that Indians would be participating in along with their times in IST: Time (IST) Sport Event Athlete(s) Gender Round / Stage 14:40 Athletics Men’s 100m Gurindervir Singh Men Round 1 Heat 4 15:00 Athletics Men’s Long Jump Sreeshankar Men Qualifying Round – Group A 15:00 Swimming Men’s 200m Butterfly Sajan Prakash Men Heat 2 15:55 Athletics Men’s 110m Hurdles Tejas Shirse Men Round 1 Heat 1 16:20 Athletics Men’s Long Jump Lokesh Sathyanathan Men Qualifying Round – Group B 16:26 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB9 Swatik Patil Male Heat 2 16:45 Boxing Men’s 60 Kg Sachin Men Round of 16 17:30 Boxing Women’s 53 kg Gyaneshwari Yadav Female Final 18:00 Boxing Men’s 80 Kg Ankush Men Round of 16 18:15 Artistic Gymnastics Women’s Vault Protistha Samanta Women Final 20:00 Weightlifting Women’s 58 kg Bindyarani Devi Sorokhaibam Female Final 22:05 Lawn Bowls Men’s Singles Putul Sonowal Male Sectional Play 22:30 Boxing Women’s 51 Kg Sakshi Women Round of 16 23:35 Para Athletics Women’s Shot Put F57 Shilpa Kanchugarakoppalu, Shyla, Sharmila Female Final 23:40 Athletics Men’s High Jump Sarvesh Anil Kushare, Aadarsh Ram Jothi Shankar, Tejaswin Shankar Men Final 00:00 (+1 Day) 3X3 Wheelchair Basketball Wheelchair Women Reena R Gupta, Laxmi R Rayannavar, Minakshi H Jadhav, Ritu C Irengbam Female Pool Round – Pool B 00:02 (+1 Day) Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB9 Swatik Patil Male Final 00:30 (+1 Day) Weightlifting Men’s 79 kg Valluri Ajaya Babu Male Final 01:00 (+1 Day) Boxing Men’s 70 Kg Sumit Men Round of 16 01:07 (+1 Day) Swimming Men’s 800m Freestyle Aryan Nehra Men Fastest Heat (Final) 01:10 (+1 Day) Lawn Bowls Men’s Singles Putul Sonowal Male Semi Final 01:10 (+1 Day) Lawn Bowls Women’s Pairs Pinki & Rupa Rani Tirkey Female Semi Final 01:44 (+1 Day) Swimming Men’s 200m Butterfly Sajan Prakash Men Final 01:57 (+1 Day) Para Athletics Men’s T38 100m Rakeshbhai Bhatt, Shreyansh Trivedi Male Final 02:15 (+1 Day) Athletics Men’s 110m Hurdles Tejas Shirse Men Final