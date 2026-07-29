India at CWG 2026 Day 7 Schedule: Full list of Indian athletes in action on Wednesday

It was a dramatic end to the sixth day for India in track and field on the sixth day of the 2026 Commonwealth Games with Gulveer Singh winning a historic silver in men’s 10,000m amid relentless rain that wreaked havoc at the Scotstoun Stadium. There are a host of medal events to look forward to on track and field on Wednesday. Sreeshankar Murali, Lokesh Satyanathan will be in the men’s long jump final, Manpreet Kaur in women’s shot put, and Devender Kumar and Sagar Thayat in men’s discus throw F42-44/F61-64. Later in the night, Asian Games silver medallist Parul Chaudhary will take the track in women’s 3000m steeplechase. Before all that, though, Sanjana will be looking to win India’s eighth medal in weightlifting.

Here are the sports and events that will feature Indians on Day 7 of the 2026 Commonwealth Games: Time Sport Event Athlete(s) Round / Stage 14:00 Weightlifting Women’s 77kg Sanjana Final (Medal Event) 15:12 Swimming Men’s 200m Freestyle Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Heats 15:35 Athletics Men’s Shot Put Tajinderpal Singh Toor, Samardeep Singh Gill Qualifying 15:44 Para Swimming Men’s 50m Freestyle S7 Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Heats 16:02 Athletics Men’s 200m Animesh Kujur Heats 16:45 Boxing Women’s 51kg Sakshi Choudhary Quarterfinal (vs Caitlin Fryers, Northern Ireland) 17:30 Boxing Women’s 70kg Arundhati Choudhary Quarterfinal (vs Morgan Henderson, New Zealand) 18:15 Boxing Men’s 60kg Sachin Siwach Quarterfinal (vs Treasure Moremi, Botswana) 19:00 Boxing Men’s 80kg Ankush Yadav Quarterfinal (vs Jade Micock, Seychelles) 19:30 Boxing Men’s 90+kg Narender Berwal Quarterfinal (vs Michael Seko, Samoa) 20:55 Lawn Bowls Men’s Pairs Dinesh Kumar, Navneet Singh Sectional Play (vs Namibia) 23:00 Boxing Women’s 57kg Jaismine Lamboria Quarterfinal (vs Elise Glynn, England) 23:51 Swimming Men’s 200m Freestyle Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Final (Medal Event, if they qualify from Heats) 23:54 Athletics Men’s Long Jump Sreeshankar Murali, Lokesh Satyanathan Final (Medal Event) 00:03 (+1 Day) Athletics Men’s 400m Hurdles Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Thamilarasan Heats 00:31 (+1 Day) Athletics Women’s Shot Put Manpreet Kaur Final (Medal Event) 00:46 (+1 Day) Para Swimming Men’s 50m Freestyle S7 Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Final (Medal Event, if they qualify from Heats) 00:55 (+1 Day) Para Athletics Men’s Discus Throw F42-44/F61-64 Devender Kumar, Sagar Thayat Final (Medal Event) 01:10 (+1 Day) Lawn Bowls Women’s Singles Nayanmoni Saikia Section Play (vs Caroline Whitehead, Isle of Man) 01:14 (+1 Day) Swimming Men’s 1500m Freestyle Aryan Nehra Final (Medal Event) 01:42 (+1 Day) Para Athletics Men’s 100m T47 Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit Final (Medal Event) 02:05 (+1 Day) Athletics Women’s 3000m Steeplechase Parul Choudhary Final (Medal Event) Day 6 recap: Harjinder Kaur won the first medal of the day, a silver in the women’s 69kg weightlifting. Pooja Singh was among the athletes adversely affected by the relentless rain in women’s high jump, an event that had been halted for a long time. She couldn’t clear 1.82m when it resumed. However, it was joy in the rain over on the track for Gulveer Singh, who left a number of runners from far more dominant nations behind to clinch silver in men’s 10,000m. It was heartbreak for Nirupama Devi, after she failed to register a clean lift in clean and jerk in women’s 63kg. Apart from the two medals won by Harjinder and Gulveer, boxers Priya Ghangas, Preeti Pawar and Jadumani Singh all went through to the semifinals of their respective weightclasses and are thus assured of a medal.