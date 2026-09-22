India at Asian Games 2026 Day 5, September 23: Full schedule, venue, fixtures & time

After their stellar Commonwealth Games performances, the Indian weightlifters will be in action on Wednesday with Mirabai Chanu and Gyaneshwari Yadav looking for gold in their respective categories on Day 5 of the Asian Games.
Double Olympic medallist Manu Bhaker will also feature in the Asian Games for the first time this edition when she takes part in the Air Pistol individual and team events. The Indian men’s badminton team will face China in the semis while Roshibina Devi in the Wushu women’s 60kg semifinal.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Venue
|5:30 AM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Jay Meena
|Court 3
Quarterfinal
Match 3
|Sherwin Nuguit
|Nagoya City
Higashiyama Park Tennis
Center
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Men Team Regu
|Arun WAHENGBAM Henary Singh CHUNDAWAT Shyam Singh SINGHA O Amarjit YUMNAM Akash KUMAR Bobby Ashish ELANGBAM Lokhon Singh MAYENGBAM Ashok Singh SHARMA Ram Kumar SOROKHAIBAM Malemnganba Singh Jasvir
|Preliminary
Group B 6
|Philippines
|Nagoya City Mizuho
Park Gymnasium – Court
2
|5:40 AM
|Rowing
|Men’s Single Sculls
|Balraj Panwar
|Heat 2
|All participating
Athletes
|Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
|6:00 AM
|Rowing
|Men’s Double
Sculls
|Satnam Singh
Salman Khan
|Heat 3
|All participating
Athletes
|Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
|6:15 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Suruchi Inder Singh
|Qualification Round
|All participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Esha Singh
|Qualification Round
|All participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Manu Bhaker
|Qualification Round
|All participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Team)
|Suruchi Inder Singh
Esha Singh
Manu Bhaker
|Qualification Round
|All participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men
(Individual)
|Anantjeet Singh Naruka
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men
(Individual)
|Bhavtegh Singh Gill
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men
(Individual)
|Mairaj Ahmad Khan
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Team)
|Anantjeet Singh Naruka
Bhavtegh Singh Gill
Mairaj Ahmad Khan
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women
(Individual)
|Parinaaz Dhaliwal
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women
(Individual)
|Raiza Dhillon
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women
(Individual)
|Maheshwari Chauhan
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women
(Team)
|Parinaaz Dhaliwal
Raiza Dhillon
Maheshwari Chauhan
|Qualification Round
Day 3 (25 Targets)
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
|6:30 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Four
500m
|Harshwardhan Shaktawat
Varinder Singh
L Naocha Singh Oinam
Arun Singh
|Heat 1
|All Participating
Athletes
|Miyoshi Lake Canoe
Course
|6:30 AM
|Equestrian
|Eventing Individual
(Cross Country)
|Ashish Limaye
|Final Day 2
|All Participating
Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|6:30 AM
|Equestrian
|Eventing Individual
(Cross Country)
|Fouaad Mirza
|Final Day 2
|All Participating
Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|6:30 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Harmeet Desai
Yashaswini Ghorpade
|Table 6
Round of 32
Match 5
|Ismael Mohamed
Ali Fathimath
|Sky Hall Toyota
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 1
Bout 2
|Yuka Ueno
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 1
Bout 4
|Hui Wai Valerie
Cheng
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 1
Bout 8
|Leoda Lundy Winona
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 1
Bout 12
|Janna Allysah
Catantan
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 1
Bout 15
|Polina Volobueva
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 2
Bout 2
|Hio Lam Ku
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 2
Bout 6
|Israa Al Siyabi
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 2
Bout 9
|Amita Marie
Nicolette Berthier
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 2
Bout 11
|Komaki Kikuchi
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Pool 2
Bout 13
|Qianqian Huang
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:42 AM
|Swimming
|Men’s 100m
Butterfly
|Rohit Benedicton
|Heat 2
|All Participating
Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|6:42 AM
|Swimming
|Men’s 100m
Butterfly
|Sajan Prakash
|Heat 2
|All Participating
Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|6:50 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe
Single 200m
|Megha Pradeep
|Heat 1
|All Participating
Athletes
|Miyoshi Lake Canoe
Course
|6:50 AM
|Rowing
|Men’s Pair
|Jaswinder Singh
Nitin Kumar
|Heat 2
|All Participating
Athletes
|Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
|7:03 AM
|Swimming
|Men’s 200m
Freestyle
|Aneesh Sunil Kumar
Gowda
|Heat 2
|All Participating
Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|7:03 AM
|Swimming
|Men’s 200m
Freestyle
|Vedaant Madhavan
|Heat 2
|All Participating
Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|7:10 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Kayak
Double 500m
|Parvathy Geetha
Phairembam Soniya Devi
|Heat 1
|All Participating
Athletes
|Miyoshi Lake Canoe
Course
|7:10 AM
|Rowing
|Women’s Four
|Gurbani Kaur
Poonam
Tendenthoi Devi
Haobijam
Aleena Anto
|Heat 1
|All Participating
Athletes
|Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
|7:10 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Manush Shah
Diya Chitale
|Table 9
Round of 32
Match 12
|Chanul
Kulappuwawadu & Bimandee Swarn
|Sky Hall Toyota
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 3
Bout 2
|Nurmukhammed
Zhailybay
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 3
Bout 6
|Lok Hei Royce Chan
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 3
Bout 9
|Mao Kokubo
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 3
Bout 11
|Fayadh Ali A Alobaid
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 3
Bout 13
|Van Quyet Nguyen
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 5
Bout 1
|Vorangun Srinualnad
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Pool 5
Bout 3
|Chenpeng Shen
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Karan Singh
|Pool 5
Bout 6
|Shido Tsumori
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre
Individual
|Karan Singh
|Pool 5
Bout 8
|Abdallah Tahla
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:30 AM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Jay Meena
|Semifinal
(Subject to
Qualification)
|TBD
|Nagoya City
Higashiyama Park Tennis
Center
|8:30 AM
|Kabaddi
|Women Team
|Pooja
Sonali Vishnu
Raj Rani
Pushpa
Bhavna Devi
Ritu
Sanju Devi
Ritu Negi
Manisha Kumari
Pinki Roy
Jyoti
Nikita
|Preliminary Round
Group A
Game 4
|Iran Women’s Team
|Tokai Citizen
Gymnasium
|8:30 AM Onwards
|Boxing
|Men’s 80kg
|Ankush
|Round of 16
Bout 30
|Hamsa Vogel
|Nishio Gymnasium
|9:00 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Suruchi
|Final Round
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9:00 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Esha Singh
|Final Round
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9:00 AM
|Shooting
|Air Pistol Women
(Individual)
|Manu Bhaker
|Final Round
|All Participating
Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9.30 AM
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Naorem Mina Devi
|Round of 32
(Subject to
Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|9:30 AM
|Fencing
|Women’s Foil
Individual
|Joys Ashitha Stalinraj
|Round of 32
(Subject to
Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|9:45 AM
|Kabaddi
|Men Team
|Rahul Pawan Kumar Arjun Deshwal Jaideep Ankit Devank Gaurav Khatri Ashu Malik Sumit Ayan Sunil Kumar Aslam Mustafa Inamdar
|Preliminary Round
Group A
|Bangladesh
|Tokai Citizen Gymnasium
|9:50 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|9:50 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Karan Singh
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:00 AM
|Weightlifting
|Women’s 49 kg
|Mirabai Chanu
|Final Group A
|All Participating Athletes
|Nagoya City Trade & Industry Center
|10:05 AM
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Naorem Mina Devi
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:05 AM
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Joys Ashitha Stalinraj
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:15 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Manush Shah & Diya Chitale
|Round 16
|TBD
|Sky Hall Toyota
|10:15 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade
|Round 16
|TBD
|Sky Hall Toyota
|10:25 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:25 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Karan Singh Gisho Nidhi K.P.
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:30 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Abhay Singh
|Court 1 Round of 32 Match 16
|Arkaradet Arkarahirunya
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|10:40 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Double 500m
|Prsanna Kumar CS Prohit Baroi
|Heat 2
|All Participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|11:00 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Double 500m
|Megha Pradeep L Neha devi
|Heat 2
|All Participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|11:00 AM
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Joys Ashitha Stalinraj Naorem Mina Devi”
|Round of 8 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|11:00 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Karan Singh Gisho Nidhi K.P.
|Round of 8 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|11:00 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Parinaaz Dhaliwal
|Final Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:00 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Raiza Dhillon
|Final Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:00 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Maheshwari Chauhan
|Final Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:15 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Tanvi Khanna
|Court 4 Round of 32 Match 12
|Kim Dami
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|11:20 AM
|Rowing
|Mens Lightweight Double Sculls
|Rohit
Ujjwal Kumar Singh
|Heat 1
|All Participating Athletes
|Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
|11:30 AM
|Badminton
|Men’s Team
|Lakshya Sen Ayush Shetty HS Prannoy Kidambi Srikanth Tharun Mannepalli Satwik Chirag Hariharan Arjun Dhruv Kapila
|Court 1 Semi-Final Match 4
|China
|Ichinomiya City Municipal Gymnasium
|11:30 AM
|Hockey
|Women’s Team
|Team India
|Pool B Match 8
|Thailand
|Gifu Prefectural Green Stadium
|12:00 PM
|Squash
|Men’s Singles
|Veer Chotrani
|Court 3 Round of 32 Match 9
|Mohamed Shamil Mukthar Wakeel
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|12:10 PM
|Rowing
|Men’s Quadruple Sculls
|ArvindSingh Kulwinder Singh Navdeep Singh
Jakar Khan
|Heat 2
|All participating Athletes
|Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
|12:15 PM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Jay Meena
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|12:20 PM
|Rowing
|Mens Four
|Ghurde Vipul Satish Saurav Kumar Babu Lal Yadav Yogesh Kumar
|Heat 1
|All participating Athletes
|Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
|12:30 PM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Anantjeet Singh Naruka
|Final Round
|All participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|12:30 PM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Bhavtegh Singh Gill
|Final Round
|All participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|12:30 PM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Mairaj Ahmad Khan
|Final Round
|All participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|12:50 PM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Joys Ashitha Stalinraj
|Semi-Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|12:50 PM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Naorem Mina Devi
|Semi-Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|1:30 PM
|Weightlifting
|Women’s 53 kg
|Gyaneshwari Yadav
|Final Group A
|All Participating Athletes
|Nagoya City Trade & Industry Center
|1:30 PM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Karan Singh
|Semi-Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|1:30 PM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Semi-Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|1:38 PM
|Swimming
|Men’s 100m Butterfly
|Rohit Benedicton
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Tokyo Aquatics Centre
|1:38 PM
|Swimming
|Men’s 100m Butterfly
|Sajan Prakash
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Tokyo Aquatics Centre
|1:54 PM
|Swimming
|Men’s 200m Freestyle
|Aneesh Sunil Kumar Gowda
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Tokyo Aquatics Centre
|1:54 PM
|Swimming
|Men’s 200m Freestyle
|Vedaant Madhhavan
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Tokyo Aquatics Centre
|2:10 PM
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Joys Ashitha Stalinraj
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:10 PM
|Fencing
|Women’s Foil Individual
|Naorem Mina Devi”
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:30 PM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Karan Singh
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:30 PM
|Fencing
|Men’s Sabre Individual
|Gisho Nidhi K.P.
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:30 PM Onwards
|Wushu
|Women’s SANDA 60 kg
|Roshibina Devi
|Semi Final
|Indonesia
|Aichi Prefectural Martial Arts Hall