India at Asian Games 2026 Day 5, September 23: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details about Indians in action at the Asian Games 2026 on September 23 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 5 (Wednesday).

By: Sports Desk
12 min readUpdated: Sep 22, 2026 11:02 PM IST
India's Mirabai Chanu prepares herself before lifting at the women 48 kilogram weightlifting during the Commonwealth Games in Glasgow. (AP Photo/Manish Swarup)Mirabai Chanu prepares herself before lifting at the women 48 kilogram weightlifting during the Commonwealth Games in Glasgow. (AP Photo/Manish Swarup)
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After their stellar Commonwealth Games performances, the Indian weightlifters will be in action on Wednesday with Mirabai Chanu and Gyaneshwari Yadav looking for gold in their respective categories on Day 5 of the Asian Games.

Double Olympic medallist Manu Bhaker will also feature in the Asian Games for the first time this edition when she takes part in the Air Pistol individual and team events. The Indian men’s badminton team will face China in the semis while Roshibina Devi in the Wushu women’s 60kg semifinal.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 5 in Aichi-Nagoya:

Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round Opponent Venue
5:30 AM Soft Tennis Men’s Singles Jay Meena Court 3
Quarterfinal
Match 3		 Sherwin Nuguit Nagoya City
Higashiyama Park Tennis
Center
5:30 AM Sepaktakraw Men Team Regu Arun WAHENGBAM Henary Singh CHUNDAWAT Shyam Singh SINGHA O Amarjit YUMNAM Akash KUMAR Bobby Ashish ELANGBAM Lokhon Singh MAYENGBAM Ashok Singh SHARMA Ram Kumar SOROKHAIBAM Malemnganba Singh Jasvir Preliminary
Group B 6		 Philippines Nagoya City Mizuho
Park Gymnasium – Court
2
5:40 AM Rowing Men’s Single Sculls Balraj Panwar Heat 2 All participating
Athletes		 Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
6:00 AM Rowing Men’s Double
Sculls		 Satnam Singh
Salman Khan		 Heat 3 All participating
Athletes		 Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
6:15 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Suruchi Inder Singh Qualification Round All participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:15 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Esha Singh Qualification Round All participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:15 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Manu Bhaker Qualification Round All participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:15 AM Shooting Air Pistol Women
(Team)		 Suruchi Inder Singh
Esha Singh
Manu Bhaker		 Qualification Round All participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men
(Individual)		 Anantjeet Singh Naruka Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men
(Individual)		 Bhavtegh Singh Gill Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men
(Individual)		 Mairaj Ahmad Khan Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Team) Anantjeet Singh Naruka
Bhavtegh Singh Gill
Mairaj Ahmad Khan		 Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women
(Individual)		 Parinaaz Dhaliwal Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women
(Individual)		 Raiza Dhillon Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women
(Individual)		 Maheshwari Chauhan Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women
(Team)		 Parinaaz Dhaliwal
Raiza Dhillon
Maheshwari Chauhan		 Qualification Round
Day 3 (25 Targets)		 All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural
General Shooting
Gallery
6:30 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Four
500m		 Harshwardhan Shaktawat
Varinder Singh
L Naocha Singh Oinam
Arun Singh		 Heat 1 All Participating
Athletes		 Miyoshi Lake Canoe
Course
6:30 AM Equestrian Eventing Individual
(Cross Country)		 Ashish Limaye Final Day 2 All Participating
Athletes		 Equestrian Park (Tokyo)
6:30 AM Equestrian Eventing Individual
(Cross Country)		 Fouaad Mirza Final Day 2 All Participating
Athletes		 Equestrian Park (Tokyo)
6:30 AM Table Tennis Mixed Doubles Harmeet Desai
Yashaswini Ghorpade		 Table 6
Round of 32
Match 5		 Ismael Mohamed
Ali Fathimath		 Sky Hall Toyota
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 1
Bout 2		 Yuka Ueno Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 1
Bout 4		 Hui Wai Valerie
Cheng		 Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 1
Bout 8		 Leoda Lundy Winona Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 1
Bout 12		 Janna Allysah
Catantan		 Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 1
Bout 15		 Polina Volobueva Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 2
Bout 2		 Hio Lam Ku Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 2
Bout 6		 Israa Al Siyabi Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 2
Bout 9		 Amita Marie
Nicolette Berthier		 Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 2
Bout 11		 Komaki Kikuchi Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Pool 2
Bout 13		 Qianqian Huang Aichi Sky Expo Hall F
6:42 AM Swimming Men’s 100m
Butterfly		 Rohit Benedicton Heat 2 All Participating
Athletes		 Tokyo Aquatics Centre
6:42 AM Swimming Men’s 100m
Butterfly		 Sajan Prakash Heat 2 All Participating
Athletes		 Tokyo Aquatics Centre
6:50 AM Canoe Sprint Women’s Canoe
Single 200m		 Megha Pradeep Heat 1 All Participating
Athletes		 Miyoshi Lake Canoe
Course
6:50 AM Rowing Men’s Pair Jaswinder Singh
Nitin Kumar		 Heat 2 All Participating
Athletes		 Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
7:03 AM Swimming Men’s 200m
Freestyle		 Aneesh Sunil Kumar
Gowda		 Heat 2 All Participating
Athletes		 Tokyo Aquatics Centre
7:03 AM Swimming Men’s 200m
Freestyle		 Vedaant Madhavan Heat 2 All Participating
Athletes		 Tokyo Aquatics Centre
7:10 AM Canoe Sprint Women’s Kayak
Double 500m		 Parvathy Geetha
Phairembam Soniya Devi		 Heat 1 All Participating
Athletes		 Miyoshi Lake Canoe
Course
7:10 AM Rowing Women’s Four Gurbani Kaur
Poonam
Tendenthoi Devi
Haobijam
Aleena Anto		 Heat 1 All Participating
Athletes		 Nagaragawa
International Regatta
Course(Gifu)
7:10 AM Table Tennis Mixed Doubles Manush Shah
Diya Chitale		 Table 9
Round of 32
Match 12		 Chanul
Kulappuwawadu & Bimandee Swarn		 Sky Hall Toyota
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 3
Bout 2		 Nurmukhammed
Zhailybay		 Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 3
Bout 6		 Lok Hei Royce Chan Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 3
Bout 9		 Mao Kokubo Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 3
Bout 11		 Fayadh Ali A Alobaid Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 3
Bout 13		 Van Quyet Nguyen Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 5
Bout 1		 Vorangun Srinualnad Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Gisho Nidhi K.P. Pool 5
Bout 3		 Chenpeng Shen Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Karan Singh Pool 5
Bout 6		 Shido Tsumori Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM Onwards Fencing Men’s Sabre
Individual		 Karan Singh Pool 5
Bout 8		 Abdallah Tahla Aichi Sky Expo Hall F
8:30 AM Soft Tennis Men’s Singles Jay Meena Semifinal
(Subject to
Qualification)		 TBD Nagoya City
Higashiyama Park Tennis
Center
8:30 AM Kabaddi Women Team Pooja
Sonali Vishnu
Raj Rani
Pushpa
Bhavna Devi
Ritu
Sanju Devi
Ritu Negi
Manisha Kumari
Pinki Roy
Jyoti
Nikita		 Preliminary Round
Group A
Game 4		 Iran Women’s Team Tokai Citizen
Gymnasium
8:30 AM Onwards Boxing Men’s 80kg Ankush Round of 16
Bout 30		 Hamsa Vogel Nishio Gymnasium
9:00 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Suruchi Final Round All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9:00 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Esha Singh Final Round All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9:00 AM Shooting Air Pistol Women
(Individual)		 Manu Bhaker Final Round All Participating
Athletes		 Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9.30 AM Fencing Women’s Foil
Individual		 Naorem Mina Devi Round of 32
(Subject to
Qualification)		 TBC Aichi Sky Expo Hall F
9:30 AM Fencing Women’s Foil
Individual		 Joys Ashitha Stalinraj Round of 32
(Subject to
Qualification)		 TBC Aichi Sky Expo Hall F
9:45 AM Kabaddi Men Team Rahul Pawan Kumar Arjun Deshwal Jaideep Ankit Devank Gaurav Khatri Ashu Malik Sumit Ayan Sunil Kumar Aslam Mustafa Inamdar Preliminary Round
Group A		 Bangladesh Tokai Citizen Gymnasium
9:50 AM Fencing Men’s Sabre Individual Gisho Nidhi K.P. Round of 32 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
9:50 AM Fencing Men’s Sabre Individual Karan Singh Round of 32 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:00 AM Weightlifting Women’s 49 kg Mirabai Chanu Final Group A All Participating Athletes Nagoya City Trade & Industry Center
10:05 AM Fencing Women’s Foil Individual Naorem Mina Devi Round of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:05 AM Fencing Women’s Foil Individual Joys Ashitha Stalinraj Round of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:15 AM Table Tennis Mixed Doubles Manush Shah & Diya Chitale Round 16 TBD Sky Hall Toyota
10:15 AM Table Tennis Mixed Doubles Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade Round 16 TBD Sky Hall Toyota
10:25 AM Fencing Men’s Sabre Individual Gisho Nidhi K.P. Round of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:25 AM Fencing Men’s Sabre Individual Karan Singh Gisho Nidhi K.P. Round of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:30 AM Squash Men’s Singles Abhay Singh Court 1 Round of 32 Match 16 Arkaradet Arkarahirunya Nagoya Kinjo Futo Arena
10:40 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Double 500m Prsanna Kumar CS Prohit Baroi Heat 2 All Participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
11:00 AM Canoe Sprint Women’s Canoe Double 500m Megha Pradeep L Neha devi Heat 2 All Participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
11:00 AM Fencing Women’s Foil Individual Joys Ashitha Stalinraj Naorem Mina Devi” Round of 8 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
11:00 AM Fencing Men’s Sabre Individual Karan Singh Gisho Nidhi K.P. Round of 8 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
11:00 AM Shooting Skeet Women (Individual) Parinaaz Dhaliwal Final Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:00 AM Shooting Skeet Women (Individual) Raiza Dhillon Final Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:00 AM Shooting Skeet Women (Individual) Maheshwari Chauhan Final Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:15 AM Squash Women’s Singles Tanvi Khanna Court 4 Round of 32 Match 12 Kim Dami Nagoya Kinjo Futo Arena
11:20 AM Rowing Mens Lightweight Double Sculls Rohit
Ujjwal Kumar Singh		 Heat 1 All Participating Athletes Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
11:30 AM Badminton Men’s Team Lakshya Sen Ayush Shetty HS Prannoy Kidambi Srikanth Tharun Mannepalli Satwik Chirag Hariharan Arjun Dhruv Kapila Court 1 Semi-Final Match 4 China Ichinomiya City Municipal Gymnasium
11:30 AM Hockey Women’s Team Team India Pool B Match 8 Thailand Gifu Prefectural Green Stadium
12:00 PM Squash Men’s Singles Veer Chotrani Court 3 Round of 32 Match 9 Mohamed Shamil Mukthar Wakeel Nagoya Kinjo Futo Arena
12:10 PM Rowing Men’s Quadruple Sculls ArvindSingh Kulwinder Singh Navdeep Singh
Jakar Khan		 Heat 2 All participating Athletes Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
12:15 PM Soft Tennis Men’s Singles Jay Meena Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
12:20 PM Rowing Mens Four Ghurde Vipul Satish Saurav Kumar Babu Lal Yadav Yogesh Kumar Heat 1 All participating Athletes Nagaragawa International Regatta Course(Gifu)
12:30 PM Shooting Skeet Men (Individual) Anantjeet Singh Naruka Final Round All participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
12:30 PM Shooting Skeet Men (Individual) Bhavtegh Singh Gill Final Round All participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
12:30 PM Shooting Skeet Men (Individual) Mairaj Ahmad Khan Final Round All participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
12:50 PM Onwards Fencing Women’s Foil Individual Joys Ashitha Stalinraj Semi-Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
12:50 PM Onwards Fencing Women’s Foil Individual Naorem Mina Devi Semi-Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
1:30 PM Weightlifting Women’s 53 kg Gyaneshwari Yadav Final Group A All Participating Athletes Nagoya City Trade & Industry Center
1:30 PM Onwards Fencing Men’s Sabre Individual Karan Singh Semi-Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
1:30 PM Onwards Fencing Men’s Sabre Individual Gisho Nidhi K.P. Semi-Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
1:38 PM Swimming Men’s 100m Butterfly Rohit Benedicton Final (Subject to Qualification) TBD Tokyo Aquatics Centre
1:38 PM Swimming Men’s 100m Butterfly Sajan Prakash Final (Subject to Qualification) TBD Tokyo Aquatics Centre
1:54 PM Swimming Men’s 200m Freestyle Aneesh Sunil Kumar Gowda Final (Subject to Qualification) TBD Tokyo Aquatics Centre
1:54 PM Swimming Men’s 200m Freestyle Vedaant Madhhavan Final (Subject to Qualification) TBD Tokyo Aquatics Centre
2:10 PM Fencing Women’s Foil Individual Joys Ashitha Stalinraj Medal Bout (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:10 PM Fencing Women’s Foil Individual Naorem Mina Devi” Medal Bout (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:30 PM Fencing Men’s Sabre Individual Karan Singh Medal Bout (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:30 PM Fencing Men’s Sabre Individual Gisho Nidhi K.P. Medal Bout (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:30 PM Onwards Wushu Women’s SANDA 60 kg Roshibina Devi Semi Final Indonesia Aichi Prefectural Martial Arts Hall

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