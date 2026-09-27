India at Asian Games 2026 Day 9, September 27: Full schedule, venue, fixtures & time

India shift their focus to another action-packed day (September 27) at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with medals up for grabs across archery, athletics and squash. The day opens with Kamali Moorthy and Sugar Shanti Banarse in the women’s shortboard surfing, followed by Priyanka and Manju Rani in the women’s marathon race walk and a packed archery schedule featuring the compound and recurve team events.
The spotlight will then fall on the squash finals, where Abhay Singh takes on Malaysia’s NG Eain Yow in the men’s singles and Anahat Singh faces Malaysia’s Subramaniam Sivasangari in the women’s singles. Athletics dominates the evening with Ancy Sojan and Shaili Singh in the women’s long jump, Sarvesh Anil Kushare and Adarsh Ram in the men’s high jump, Parul Chaudhary in the 3000m steeplechase and Nandhini Kongan in the 100m hurdles final. Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat carry India’s shooting hopes in the 25m pistol event, while PV Sindhu and Unnati Hooda feature in the badminton quarterfinals.
India will look to build on their climb up the medal table after Day 8, with the squash finals and a clutch of athletics events offering the clearest shot at gold.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|3:58 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Kamali Moorthy
|Round 2 Heat 3
|
Camille Marie (Singapore)
|2
|4:00 AM
|Athletics
|Women’s Marathon Race Walk
|Priyanka
|Final Lane 6
|
All Participating Athletes
|3
|4:00 AM
|Athletics
|Women’s Marathon Race Walk
|Manju Rani
|Final Lane 3
|
All Participating Athletes
|4
|4:45 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|1/8 Elimination Round
|UAE Team
|5
|4:45 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|1/8 Elimination Round
|Mongolia Team
|6
|4:54 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Sugar Shanti Banarse
|Round 2 Heat 7
|
Wan-yu Chen (Chinese Taipei)
|7
|5:15 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|8
|5:15 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|9
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Women’s Double
|Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity
|Preliminary Group B
|
Republic of Korea
|10
|5:50 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Sivaraj Babu
|Round 2 Heat 1
|
Davoud Khadir (Iran)
|11
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Hriday Chheda
|Final
|
All Participating Athletes
|12
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Jai Sud
|Final
|
All Participating Athletes
|13
|6:00 AM Onwards
|Badminton
|Women’s Doubles
|Treesa Gayatri
|Quarterfinals
|
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)
|14
|6:10 AM
|Badminton
|Mixed Doubles
|Dhruv Tanisha
|Quarterfinals Court 3
|
Feng Yan Zhe/Huang Dongping (China)
|15
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women (Individual)
|Esha Singh
|Qualification Round – Precision Stage
|
All Participating Athletes
|16
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women (Individual)
|Manu Bhaker
|Qualification Round – Precision Stage
|
All Participating Athletes
|17
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women (Individual)
|Rahi Sarnobat
|Qualification Round – Precision Stage
|
All Participating Athletes
|18
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women (Team)
|Esha Singh, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat
|Qualification Round – Precision Stage
|
All Participating Athletes
|19
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Kynan Chenai
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|20
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Ahvar Rizvi
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|21
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Shapath Bharadwaj
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|22
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Team)
|Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|23
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Neeru
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|24
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Manisha Keer
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|25
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Aashima Ahlawat
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|26
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Team)
|Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat
|Qualification Round Day 1 (50 Targets)
|
All Participating Athletes
|27
|6:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Sangita
|Round of 32
|
Charmea Quelino (Philippines)
|28
|6:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Sangita
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|
Eidivandi P (Iran)
|29
|6:55 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Bharti
|Round of 16
|
Tahereh Azarpeivand (Iran)
|30
|7:30 AM
|Archery
|Recurve Mixed Team
|Dhiraj Bommadevara, Kumkum Anil Mohod
|1/8 Elimination Round
|
TBC (UAE or Nepal)
|31
|7:30 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|Chikitha Taniparthi, Sahil Rajesh Jadhav
|1/8 Elimination Round
|Mongolia Team
|32
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Girls Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Race 1 & 2
|
All Participating Athletes
|33
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Mixed Dinghy/470 Mix
|Shraddha Verma, Ravindra Kumar
|Race 3 & 4
|
All Participating Athletes
|34
|7:35 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Yash Kumar Chauhan
|Round of 16
|
Shakarmamad Mirmamadov (Tajikistan)
|35
|7:38 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 110m Hurdles
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 6 Heat 2 Lane 5
|
All Participating Athletes
|36
|7:38 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 110m Hurdles
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 6 Heat 2 Lane 7
|
All Participating Athletes
|37
|7:50 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Sangita
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|38
|7:50 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Bharti
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|39
|8:00 AM
|Archery
|Recurve Mixed Team
|Dhiraj Bommadevara, Kumkum Anil Mohod
|Quarterfinal
|TBC
|40
|8:00 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|Chikitha Taniparthi, Sahil Rajesh Jadhav
|Quarterfinal
|TBC
|41
|8:05 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Vishal
|Quarterfinals
|TBD
|42
|8:10 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Discus Throw
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 7
|
All Participating Athletes
|43
|8:10 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Discus Throw
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 7
|
All Participating Athletes
|44
|8:15 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Yash Kumar Chauhan
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|45
|8:20 AM
|Fencing
|Women’s Sabre Team
|Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi
|Table of 16
|Indonesia Team
|46
|8:35 AM
|Athletics
|Men’s 400m Hurdles
|Santosh Kumar Tamilarasan
|Round 1 Heat 1 Lane 7
|
All Participating Athletes
|47
|8:43 AM
|Athletics
|Men’s 400m Hurdles
|Yashas Palaksha
|Round 1 Heat 2 Lane 2
|
All Participating Athletes
|48
|9:05 AM
|Athletics
|Women’s 400m Hurdles
|Vithya Ramraj
|Round 1 Heat 1 Lane 7
|
All Participating Athletes
|49
|9:10 AM
|Athletics
|Men’s Long Jump
|David Solomon Patturaj
|Qualification Round Group A
|
All Participating Athletes
|50
|9:10 AM
|Athletics
|Men’s Long Jump
|Sreeshankar Murali
|Qualification Round Group B
|
All Participating Athletes
|51
|9:13 AM
|Athletics
|Women’s 400m Hurdles
|Anu Raghavan
|Round 1 Heat 2 Lane 7
|
All Participating Athletes
|52
|9:20 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Sabre Team
|Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|53
|9:30 AM Onwards
|Badminton
|Women’s Singles
|PV Sindhu
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|
Chen Yu Fei (China)
|54
|9:30 AM Onwards
|Badminton
|Women’s Singles
|Unnati Hooda
|Quarterfinals
|
Akane Yamaguchi (Japan)
|55
|9:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Skiff/49er
|Prince Noble, Manu Francis
|Opening Race 1, 2, 3 & 4
|
All Participating Athletes
|56
|9:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Opening Race 1, 2, 3 & 4
|
All Participating Athletes
|57
|9:45 AM
|Boxing
|Men’s 80kg
|Ankush
|Quarterfinals
|
Salimov Nekruz (Tajikistan)
|58
|9:50 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Pole Vault
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 8
|
All Participating Athletes
|59
|9:50 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Pole Vault
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 8
|
All Participating Athletes
|60
|10:00 AM
|Weightlifting
|Women’s 69 kg
|Harjinder Kaur
|Final Group A
|
All Participating Athletes
|61
|10:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Sangita
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|62
|10:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Bharti
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|63
|10:45 AM
|Archery
|Recurve Men’s Team
|Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge
|1/8 Elimination Round
|
Philippines Team
|64
|10:45 AM
|Archery
|Recurve Women’s Team
|Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma
|1/8 Elimination Round
|Mongolia Team
|65
|11:00 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Yash Kumar Chauhan
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|66
|11:00 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Vishal
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|67
|11:15 AM
|Archery
|Recurve Men’s Team
|Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBC
|68
|11:15 AM
|Archery
|Recurve Women’s Team
|Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBC
|69
|11:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Sangita
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|70
|11:30 AM
|Kurash
|Women’s -57 Kg
|Bharti
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|71
|11:30 AM
|Sepaktakraw
|Women’s Double
|Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity
|Preliminary Group B
|Philippines
|72
|11:45 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Yash Kumar Chauhan
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|73
|11:45 AM
|Kurash
|Men’s +90 Kg
|Vishal
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|74
|12:30 PM
|Squash
|Men’s Singles
|Abhay Singh
|Final
|
NG Eain Yow (Malaysia)
|75
|12:30 PM
|Volleyball
|Men’s Team
|Charles Jerome Vinith, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appagu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Amit
|Preliminary Round Pool C Match 7
|Vietnam
|76
|1:30 PM
|Squash
|Women’s Singles
|Anahat Singh
|Final
|
Subramaniam Sivasangari (Malaysia)
|77
|1:50 PM Onwards
|Fencing
|Women’s Sabre Team
|Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBC
|78
|2:00 PM
|Boxing
|Women’s 65kg
|Parveen
|Quarter Final
|
Khamidova Navbakhor (Uzbekistan)
|79
|2:45 PM
|Boxing
|Men’s 60kg
|Sachin
|Quarter Final
|
Kitamoto Shunsuke (Japan)
|80
|3:25 PM
|Athletics
|Women’s Long Jump
|Ancy Sojan Edapilly
|Final
|
All Participating Athletes
|81
|3:25 PM
|Athletics
|Women’s Long Jump
|Shaili Singh
|Final
|
All Participating Athletes
|82
|3:30 PM
|Hockey
|Women’s Team
|Women’s Team
|Pool B Match 15
|Singapore
|83
|3:35 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Javelin Throw
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 9
|
All Participating Athletes
|84
|3:35 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Javelin Throw
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 9
|
All Participating Athletes
|85
|3:45 PM
|Boxing
|Men’s +90kg
|Narender
|Quarter Final
|
Saengtep Adthapong (Thailand)
|86
|3:55 PM
|Athletics
|Women’s 200m
|Haritha Bhadra
|Final Lane 5
|
All Participating Athletes
|87
|3:55 PM
|Athletics
|Women’s 200m
|Unnati Aiyappa Bolland
|Final Lane 3
|
All Participating Athletes
|88
|4:05 PM
|Athletics
|Men’s 200m
|Animesh Kujur
|Final Lane 9
|
All Participating Athletes
|89
|4:10 PM Onwards
|Fencing
|Women’s Sabre Team
|Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi
|Finals (Subject to Qualification)
|TBC
|90
|4:15 PM
|Athletics
|Men’s High Jump
|Sarvesh Anil Kushare
|Final
|
All Participating Athletes
|91
|4:15 PM
|Athletics
|Men’s High Jump
|Adarsh Ram Jothi Shankar
|Final
|
All Participating Athletes
|92
|4:53 PM
|Athletics
|Women’s 100m Hurdles
|Nandhini Kongan
|Final Lane 2
|
All Participating Athletes
|93
|5:06 PM
|Athletics
|Men’s 800m
|Mohammed Afsal Pulikkalakath
|Round 1 Heat 1 Lane 5
|
All Participating Athletes
|94
|5:14 PM
|Athletics
|Men’s 800m
|Krishan Kumar
|Round 1 Heat 2 Lane 7
|
All Participating Athletes
|95
|5:40 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 1500m
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 10
|TBD
|96
|5:40 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 1500m
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 10
|TBD
|97
|5:52 PM
|Athletics
|Women’s 3000m Steeplechase
|Parul Chaudhary
|Final Lane 3
|
All Participating Athletes
|98
|5:52 PM
|Athletics
|Women’s 3000m Steeplechase
|Ankita
|Final Lane 4
|
All Participating Athletes
|99
|6:15 PM
|Athletics
|Women’s 4 x 100m Relay
|Indian Team
|Round 1 Heat 2
|
All Participating Athletes