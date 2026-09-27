India at Asian Games 2026 Day 9, September 27: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 27 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 9 (Sunday).

By: Sports Desk
9 min readSep 27, 2026 12:02 AM IST
Check all Indians in action on Day 9 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)Check all Indians in action on Day 9 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)
Make us preferred source on Google

India shift their focus to another action-packed day (September 27) at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with medals up for grabs across archery, athletics and squash. The day opens with Kamali Moorthy and Sugar Shanti Banarse in the women’s shortboard surfing, followed by Priyanka and Manju Rani in the women’s marathon race walk and a packed archery schedule featuring the compound and recurve team events.

The spotlight will then fall on the squash finals, where Abhay Singh takes on Malaysia’s NG Eain Yow in the men’s singles and Anahat Singh faces Malaysia’s Subramaniam Sivasangari in the women’s singles. Athletics dominates the evening with Ancy Sojan and Shaili Singh in the women’s long jump, Sarvesh Anil Kushare and Adarsh Ram in the men’s high jump, Parul Chaudhary in the 3000m steeplechase and Nandhini Kongan in the 100m hurdles final. Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat carry India’s shooting hopes in the 25m pistol event, while PV Sindhu and Unnati Hooda feature in the badminton quarterfinals.

India will look to build on their climb up the medal table after Day 8, with the squash finals and a clutch of athletics events offering the clearest shot at gold.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 9 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 3:58 AM Surfing Women’s Shortboard Kamali Moorthy Round 2 Heat 3
Camille Marie (Singapore)
2 4:00 AM Athletics Women’s Marathon Race Walk Priyanka Final Lane 6
All Participating Athletes
3 4:00 AM Athletics Women’s Marathon Race Walk Manju Rani Final Lane 3
All Participating Athletes
4 4:45 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal 1/8 Elimination Round UAE Team
5 4:45 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha 1/8 Elimination Round Mongolia Team
6 4:54 AM Surfing Women’s Shortboard Sugar Shanti Banarse Round 2 Heat 7
Wan-yu Chen (Chinese Taipei)
7 5:15 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
8 5:15 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
9 5:30 AM Sepaktakraw Women’s Double Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity Preliminary Group B
Republic of Korea
10 5:50 AM Surfing Men’s Shortboard Sivaraj Babu Round 2 Heat 1
Davoud Khadir (Iran)
11 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Hriday Chheda Final
All Participating Athletes
12 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Jai Sud Final
All Participating Athletes
13 6:00 AM Onwards Badminton Women’s Doubles Treesa Gayatri Quarterfinals
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)
14 6:10 AM Badminton Mixed Doubles Dhruv Tanisha Quarterfinals Court 3
Feng Yan Zhe/Huang Dongping (China)
15 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women (Individual) Esha Singh Qualification Round – Precision Stage
All Participating Athletes
16 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women (Individual) Manu Bhaker Qualification Round – Precision Stage
All Participating Athletes
17 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women (Individual) Rahi Sarnobat Qualification Round – Precision Stage
All Participating Athletes
18 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women (Team) Esha Singh, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat Qualification Round – Precision Stage
All Participating Athletes
19 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Kynan Chenai Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
20 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Ahvar Rizvi Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
21 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Shapath Bharadwaj Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
22 6:30 AM Shooting Trap Men (Team) Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
23 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Neeru Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
24 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Manisha Keer Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
25 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Aashima Ahlawat Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
26 6:30 AM Shooting Trap Women (Team) Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat Qualification Round Day 1 (50 Targets)
All Participating Athletes
27 6:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Sangita Round of 32
Charmea Quelino (Philippines)
28 6:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Sangita Round of 16 (Subject to Qualification)
Eidivandi P (Iran)
29 6:55 AM Kurash Women’s -57 Kg Bharti Round of 16
Tahereh Azarpeivand (Iran)
30 7:30 AM Archery Recurve Mixed Team Dhiraj Bommadevara, Kumkum Anil Mohod 1/8 Elimination Round
TBC (UAE or Nepal)
31 7:30 AM Archery Compound Mixed Team Chikitha Taniparthi, Sahil Rajesh Jadhav 1/8 Elimination Round Mongolia Team
32 7:30 AM Onwards Sailing Girls Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Race 1 & 2
All Participating Athletes
33 7:30 AM Onwards Sailing Mixed Dinghy/470 Mix Shraddha Verma, Ravindra Kumar Race 3 & 4
All Participating Athletes
34 7:35 AM Kurash Men’s +90 Kg Yash Kumar Chauhan Round of 16
Shakarmamad Mirmamadov (Tajikistan)
35 7:38 AM Athletics Men’s Decathlon – 110m Hurdles Tejaswin Shankar Decathlon 6 Heat 2 Lane 5
All Participating Athletes
36 7:38 AM Athletics Men’s Decathlon – 110m Hurdles Thowfeeq Noushad Decathlon 6 Heat 2 Lane 7
All Participating Athletes
37 7:50 AM Kurash Women’s -57 Kg Sangita Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
38 7:50 AM Kurash Women’s -57 Kg Bharti Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
39 8:00 AM Archery Recurve Mixed Team Dhiraj Bommadevara, Kumkum Anil Mohod Quarterfinal TBC
40 8:00 AM Archery Compound Mixed Team Chikitha Taniparthi, Sahil Rajesh Jadhav Quarterfinal TBC
41 8:05 AM Kurash Men’s +90 Kg Vishal Quarterfinals TBD
42 8:10 AM Athletics Men’s Decathlon – Discus Throw Tejaswin Shankar Decathlon 7
All Participating Athletes
43 8:10 AM Athletics Men’s Decathlon – Discus Throw Thowfeeq Noushad Decathlon 7
All Participating Athletes
44 8:15 AM Kurash Men’s +90 Kg Yash Kumar Chauhan Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
45 8:20 AM Fencing Women’s Sabre Team Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi Table of 16 Indonesia Team
46 8:35 AM Athletics Men’s 400m Hurdles Santosh Kumar Tamilarasan Round 1 Heat 1 Lane 7
All Participating Athletes
47 8:43 AM Athletics Men’s 400m Hurdles Yashas Palaksha Round 1 Heat 2 Lane 2
All Participating Athletes
48 9:05 AM Athletics Women’s 400m Hurdles Vithya Ramraj Round 1 Heat 1 Lane 7
All Participating Athletes
49 9:10 AM Athletics Men’s Long Jump David Solomon Patturaj Qualification Round Group A
All Participating Athletes
50 9:10 AM Athletics Men’s Long Jump Sreeshankar Murali Qualification Round Group B
All Participating Athletes
51 9:13 AM Athletics Women’s 400m Hurdles Anu Raghavan Round 1 Heat 2 Lane 7
All Participating Athletes
52 9:20 AM Onwards Fencing Women’s Sabre Team Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
53 9:30 AM Onwards Badminton Women’s Singles PV Sindhu Quarterfinals (Subject to Qualification)
Chen Yu Fei (China)
54 9:30 AM Onwards Badminton Women’s Singles Unnati Hooda Quarterfinals
Akane Yamaguchi (Japan)
55 9:30 AM Onwards Sailing Men’s Skiff/49er Prince Noble, Manu Francis Opening Race 1, 2, 3 & 4
All Participating Athletes
56 9:40 AM Onwards Sailing Women’s Skiff/49er FX Harshita Tomar, Shital Verma Opening Race 1, 2, 3 & 4
All Participating Athletes
57 9:45 AM Boxing Men’s 80kg Ankush Quarterfinals
Salimov Nekruz (Tajikistan)
58 9:50 AM Athletics Men’s Decathlon – Pole Vault Tejaswin Shankar Decathlon 8
All Participating Athletes
59 9:50 AM Athletics Men’s Decathlon – Pole Vault Thowfeeq Noushad Decathlon 8
All Participating Athletes
60 10:00 AM Weightlifting Women’s 69 kg Harjinder Kaur Final Group A
All Participating Athletes
61 10:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Sangita Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
62 10:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Bharti Semifinals (Subject to Qualification) TBD
63 10:45 AM Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge 1/8 Elimination Round
Philippines Team
64 10:45 AM Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma 1/8 Elimination Round Mongolia Team
65 11:00 AM Kurash Men’s +90 Kg Yash Kumar Chauhan Semifinals (Subject to Qualification) TBD
66 11:00 AM Kurash Men’s +90 Kg Vishal Semifinals (Subject to Qualification) TBD
67 11:15 AM Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC
68 11:15 AM Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC
69 11:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Sangita Finals (Subject to Qualification) TBD
70 11:30 AM Kurash Women’s -57 Kg Bharti Finals (Subject to Qualification) TBD
71 11:30 AM Sepaktakraw Women’s Double Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity Preliminary Group B Philippines
72 11:45 AM Kurash Men’s +90 Kg Yash Kumar Chauhan Finals (Subject to Qualification) TBD
73 11:45 AM Kurash Men’s +90 Kg Vishal Finals (Subject to Qualification) TBD
74 12:30 PM Squash Men’s Singles Abhay Singh Final
NG Eain Yow (Malaysia)
75 12:30 PM Volleyball Men’s Team Charles Jerome Vinith, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appagu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Amit Preliminary Round Pool C Match 7 Vietnam
76 1:30 PM Squash Women’s Singles Anahat Singh Final
Subramaniam Sivasangari (Malaysia)
77 1:50 PM Onwards Fencing Women’s Sabre Team Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi Semifinals (Subject to Qualification) TBC
78 2:00 PM Boxing Women’s 65kg Parveen Quarter Final
Khamidova Navbakhor (Uzbekistan)
79 2:45 PM Boxing Men’s 60kg Sachin Quarter Final
Kitamoto Shunsuke (Japan)
80 3:25 PM Athletics Women’s Long Jump Ancy Sojan Edapilly Final
All Participating Athletes
81 3:25 PM Athletics Women’s Long Jump Shaili Singh Final
All Participating Athletes
82 3:30 PM Hockey Women’s Team Women’s Team Pool B Match 15 Singapore
83 3:35 PM Athletics Men’s Decathlon – Javelin Throw Tejaswin Shankar Decathlon 9
All Participating Athletes
84 3:35 PM Athletics Men’s Decathlon – Javelin Throw Thowfeeq Noushad Decathlon 9
All Participating Athletes
85 3:45 PM Boxing Men’s +90kg Narender Quarter Final
Saengtep Adthapong (Thailand)
86 3:55 PM Athletics Women’s 200m Haritha Bhadra Final Lane 5
All Participating Athletes
87 3:55 PM Athletics Women’s 200m Unnati Aiyappa Bolland Final Lane 3
All Participating Athletes
88 4:05 PM Athletics Men’s 200m Animesh Kujur Final Lane 9
All Participating Athletes
89 4:10 PM Onwards Fencing Women’s Sabre Team Bhavani Devi C.A., Shreya Gupta, Jefarlin J S., Shruti Joshi Finals (Subject to Qualification) TBC
90 4:15 PM Athletics Men’s High Jump Sarvesh Anil Kushare Final
All Participating Athletes
91 4:15 PM Athletics Men’s High Jump Adarsh Ram Jothi Shankar Final
All Participating Athletes
92 4:53 PM Athletics Women’s 100m Hurdles Nandhini Kongan Final Lane 2
All Participating Athletes
93 5:06 PM Athletics Men’s 800m Mohammed Afsal Pulikkalakath Round 1 Heat 1 Lane 5
All Participating Athletes
94 5:14 PM Athletics Men’s 800m Krishan Kumar Round 1 Heat 2 Lane 7
All Participating Athletes
95 5:40 PM Athletics Men’s Decathlon – 1500m Tejaswin Shankar Decathlon 10 TBD
96 5:40 PM Athletics Men’s Decathlon – 1500m Thowfeeq Noushad Decathlon 10 TBD
97 5:52 PM Athletics Women’s 3000m Steeplechase Parul Chaudhary Final Lane 3
All Participating Athletes
98 5:52 PM Athletics Women’s 3000m Steeplechase Ankita Final Lane 4
All Participating Athletes
99 6:15 PM Athletics Women’s 4 x 100m Relay Indian Team Round 1 Heat 2
All Participating Athletes

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 26: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments