India at Asian Games 2026 Day 7, September 25: Full schedule, venue, fixtures & time

India’s medal hunt is expected to intensify on Day 7 with a packed schedule across multiple disciplines in the ongoing 2026 Asian Games taking place in Aichi-Nagoya. The day opens with surfing at 4:16 AM IST, where Sugar Shanti and Kamali Moorthy take to the water in the women’s shortboard, before the equestrian action begins at 6:00 AM with the Dressage event featuring Shruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda and Jai Sud.
Shooting follows soon after, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar carrying strong podium hopes in the 50m Rifle 3 Positions, alongside the 10m Air Pistol Mixed Team of Kamaljeet, Suruchi and Inder Singh. Weightlifting offers another clear shot at the podium with Nirupama Devi competing in the Women’s 61kg final at 1:30 PM.
The spotlight also falls on the kabaddi semifinals, where both the men’s and women’s teams face Thailand and Nepal respectively. Athletics takes centre stage later in the day, with Gurindervir Singh and Animesh Kujur aiming to qualify for the men’s 100m final, while Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon feature in the women’s shot put final. On the squash court, a guaranteed medal awaits as Anahat Singh and Tanvi Khanna meet in an all-Indian women’s singles quarterfinal.
India are placed 15th after Day 6 with 17 medals, including 1 gold, 7 silver and 9 bronze.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|4:16 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Sugar Shanti
|Round 1 Heat 3
|
All Participating Athletes
|2
|5:02 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Kamali Moorthy
|Round 1 Heat 5
|
All Participating Athletes
|3
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Team
|Shruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Jai Sud
|Team Final
|
All Participating Athletes
|4
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Shruti Vora
|1st Individual Qualifier
|
All Participating Athletes
|5
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Gaurav Pundir
|1st Individual Qualifier
|
All Participating Athletes
|6
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Hriday Chheda
|1st Individual Qualifier
|
All Participating Athletes
|7
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage Individual
|Jai Sud
|1st Individual Qualifier
|
All Participating Athletes
|8
|6:00 AM
|Fencing
|Men’s Foil Team
|Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil
|Table of 16
|
Hong Kong China
|9
|6:10 AM
|Badminton
|Mixed Doubles
|Dhruv Tanisha
|Court 3 Round of 32 Match 3
|
Abdul Razzaq, Aminath Nabeeba Ahmed Nibal (Maldives)
|10
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Mixed Team
|Kamaljeet, Suruchi, Inder Singh
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|11
|6:30 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Double 500m
|Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi
|Semifinal 1
|
All Participating Athletes
|12
|6:30 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Manush Shah & Diya Chitale
|Quarterfinal Match 3 Table 3
|
Wong Chun Ting & Doo Hoi Kem (Hong Kong)
|13
|6:30 AM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Harmeet Desai & Yashaswini
|Quarterfinal Match 2 Table 8
|
Lin Shidong & Man Kuai (China)
|14
|6:30 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Long Jump
|Anamika KA
|Heptathlon 5
|
All participating Athletes
|15
|6:30 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Long Jump
|Pooja
|Heptathlon 5
|
All participating Athletes
|16
|6:40 AM
|Swimming
|Men’s 50m Breaststroke
|Danush Suresh
|Heat 3
|
All Participating Athletes
|17
|6:50 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Double 500m
|Megha Pradeep L, Neha devi
|Semifinal 1
|
All Participating Athletes
|18
|6:58 AM
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke
|Rishabh Das
|Heat 1
|
All Participating Athletes
|19
|7:00 AM
|Fencing
|Women’s Épée Team
|Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer
|Table of 16
|Uzbekistan
|20
|7:00 AM
|Squash
|Mixed Doubles
|Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar
|Court 6 Quarterfinal Match 2
|
David Pelino & Jemyca Aribado (Philippines)
|21
|7:06 AM
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke
|Utkarsh Santosh Patil
|Heat 3
|
All Participating Athletes
|22
|7:10 AM
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle
|Dhakshan Shashikumar
|Heat 1
|
All Participating Athletes
|23
|7:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Aishwary Pratap Singh Tomar
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|24
|7:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Rudrankksh Balasaheb Patil
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|25
|7:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Niraj Kumar
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|26
|7:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men Team
|Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj Kumar
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|27
|7:20 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Kishore Kumar
|Round 1 Heat 3
|
All Participating Athletes
|28
|7:22 AM
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle
|Aneesh Sunil Kumar Gowda
|Heat 3
|
All Participating Athletes
|29
|7:30 AM
|Hockey
|Women’s Team
|Team India
|Pool B Match 10
|Japan
|30
|7:30 AM
|Table Tennis
|Men’s Doubles
|G Sathiyan & Harmeet Desai
|Round of 32 Match 6 Table 7
|
Affan Pratama & Muhammad Negara (Indonesia)
|31
|7:36 AM
|Swimming
|Men’s 200m Butterfly
|Sajan Prakash
|Heat 3
|
All Participating Athletes
|32
|7:55 AM
|Esports
|Pokémon Unite
|Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes
|Group C Match 1
|
Team (Republic of Korea)
|33
|7:55 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Javelin Throw
|Anamika KA
|Heptathlon 6
|
All participating Athletes
|34
|7:55 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Javelin Throw
|Pooja
|Heptathlon 6
|
All participating Athletes
|35
|8:00 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Double 500m
|Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi
|Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|36
|8:10 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Kayak Four 500m
|Khwairakpam Dhanamajuri Devi, Phairembam Soniya Devi, Pooja, Parvathy Geetha
|Final A
|
All Participating Athletes
|37
|8:15 AM
|Table Tennis
|Men’s Doubles
|Manav Thakkar & Manush Shah
|Round of 32 Match 16 Table 1
|
Tomokazu Harimoto & Hiroto Shinozuka (Japan)
|38
|8:20 AM
|Fencing
|Men’s Foil Team
|Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|39
|8:20 AM
|Fencing
|Women’s Épée Team
|Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|40
|8:30 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Double 500m
|Megha Pradeep L, Neha devi
|Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|41
|8:30 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Mixed Team
|Kamaljeet, Suruchi, Inder Singh
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|42
|9:00 AM
|Table Tennis
|Women’s Singles
|Yashaswini Ghorpade
|Round of 32 Match 7 Table 7
|
Hend Zaza (Syria)
|43
|9:15 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Sivaraj Babu
|Round 1 Heat 8
|
All Participating Athletes
|44
|9:15 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Abhay Singh
|Court 1 Quarterfinal Match 4
|
Tsukue Ryunosuke (Japan)
|45
|9:30 AM
|Kabaddi
|Women’s Team
|Women Team
|Semi Finals
|Nepal
|46
|9:38 AM Onwards
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Sugar Shanti
|Round 2 (Subject to qualification)
|
All Participating Athletes
|47
|9:38 AM Onwards
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Kamali Moorthy
|Round 2 (Subject to qualification)
|
All Participating Athletes
|48
|9:45 AM
|Table Tennis
|Women’s Singles
|Sreeja Akula
|Round of 32 Match 11 Table 2
|
Song Gyong Pyon (DPR Korea)
|49
|10:00 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Anahat Singh
|Court 1 Quarterfinal Match 3
|
Tanvi Khanna (India)
|50
|10:00 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Tanvi Khanna
|Quarterfinal Match 3 – Court 1
|
Anahat Singh (India)
|51
|10:15 AM
|Boxing
|Men’s 60kg
|Sachin
|Round of 16
|
Abu Jajeh Mohammad (Jordan)
|52
|10:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Aishwary Pratap Singh Tomar
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|53
|10:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Rudrankksh Balasaheb Patil
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|54
|10:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3P Men (Individual)
|Niraj Kumar
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|55
|10:30 AM
|Table Tennis
|Men’s Singles
|Manav Thakkar
|Round of 32 Match 12 Table 1
|
U Tae Ryong (DPR Korea)
|56
|10:45 AM
|Kabaddi
|Men’s Team
|Men Team
|Semi Finals
|Thailand
|57
|10:45 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Veer Chotrani
|Court 1 Quarterfinal Match 3
|
Irfan Muhammad (Pakistan)
|58
|10:50 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Team
|Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|59
|11:15 AM
|Table Tennis
|Men’s Singles
|Manush Shah
|Round of 32 Match 14 Table 5
|
Farazi Benyamin (Iran)
|60
|12:00 PM
|Table Tennis
|Women’s Doubles
|Sreeja Akula & Syndrela Das
|Round of 16 Match 8 Table 1
|
Man Kuai & Manyu Wang (China)
|61
|12:30 PM Onwards
|Badminton
|Mixed Doubles
|Dhruv Tanisha
|Round of 16
|TBC
|62
|12:30 PM Onwards
|Badminton
|Men’s Doubles
|Satwik Chirag
|Court 1 Round of 32 Match 5
|
Pakkapon Teeraratsukul/Peeratchai Sukphun (Thailand)
|63
|12:30 PM Onwards
|Badminton
|Women’s Doubles
|Treesa Gayatri
|Court 2 Round of 32 Match 6
|
Lui Lok Lok, Tsang Hiu Yan (Hong Kong)
|64
|12:30 PM Onwards
|Badminton
|Women’s Doubles
|Kavipriya Simran
|Court 3 Round of 32 Match 15
|
Kusuma Febriana Dwipuji Puspitasari, Meilysa Trias (Indonesia)
|65
|12:30 PM Onwards
|Badminton
|Men’s Doubles
|Hariharan Arjun
|Court 1 Round of 32 Match 16
|
Muh Shohibul Fikri, Fajar Alfian (Indonesia)
|66
|12:45 PM
|Table Tennis
|Women’s Doubles
|Diya Chitale & Yashaswini Ghorpade
|Round of 16 Match 8 Table 2
|
Chen Yi & Fan Shuhan (China)
|67
|12:50 PM Onwards
|Fencing
|Épée Team (women)
|Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|68
|1:30 PM
|Weightlifting
|Women’s 61kg
|Nirupama Devi
|Final Group A
|
All participating Athletes
|69
|1:35 PM
|Swimming
|Men’s 50m Breaststroke
|Danush Suresh
|Final (Subject to qualification)
|TBD
|70
|1:55 PM
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke
|Rishabh Das
|Final (Subject to qualification)
|TBD
|71
|1:55 PM
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke
|Utkarsh Santosh Patil
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|72
|2:15 PM
|Boxing
|Women’s 54kg
|Preeti
|Round of 16
|
Pang Chol Mi (DPR Korea)
|73
|2:22 PM
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle
|Aneesh Sunil Kumar Gowda
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|74
|2:22 PM
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle
|Dhakshan Shashikumar
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|75
|2:50 PM
|Fencing
|Men’s Foil Team
|Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|76
|2:51 PM
|Swimming
|Men’s 200m Butterfly
|Sajan Prakash
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|77
|3:00 PM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Harmreet Desai & Yashaswini
|Semifinal 1 Match 1
|TBD
|78
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s Shot Put
|Manpreet Kaur
|Final
|
All participating Athletes
|79
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s Shot Put
|Krishna Jayasankar Menon
|Final
|
All Participating Athletes
|80
|3:45 PM
|Table Tennis
|Mixed Doubles
|Manush Shah & Diya Chitale
|Semifinal 2 Match 2
|TBD
|81
|3:50 PM
|Fencing
|Women’s Épée Team
|Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|82
|4:11 PM
|Athletics
|Men’s 100m
|Gurindervir Singh
|Semifinal Heat 2
|
Qualified Nations
|83
|4:19 PM
|Athletics
|Men’s 100m
|Animesh Kujur
|Semifinal Heat 3
|
Qualified Nations
|84
|4:33 PM
|Athletics
|Women’s Pole Vault
|Sindhushree Ganesha
|Final
|
All participating Athletes