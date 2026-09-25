India at Asian Games 2026 Day 7, September 25: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 25 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 7 (Friday).

By: Sports Desk
9 min readSep 25, 2026 12:16 AM IST
Check all Indians in action on Day 7 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)Check all Indians in action on Day 7 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)
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India’s medal hunt is expected to intensify on Day 7 with a packed schedule across multiple disciplines in the ongoing 2026 Asian Games taking place in Aichi-Nagoya. The day opens with surfing at 4:16 AM IST, where Sugar Shanti and Kamali Moorthy take to the water in the women’s shortboard, before the equestrian action begins at 6:00 AM with the Dressage event featuring Shruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda and Jai Sud.

Shooting follows soon after, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar carrying strong podium hopes in the 50m Rifle 3 Positions, alongside the 10m Air Pistol Mixed Team of Kamaljeet, Suruchi and Inder Singh. Weightlifting offers another clear shot at the podium with Nirupama Devi competing in the Women’s 61kg final at 1:30 PM.

The spotlight also falls on the kabaddi semifinals, where both the men’s and women’s teams face Thailand and Nepal respectively. Athletics takes centre stage later in the day, with Gurindervir Singh and Animesh Kujur aiming to qualify for the men’s 100m final, while Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon feature in the women’s shot put final. On the squash court, a guaranteed medal awaits as Anahat Singh and Tanvi Khanna meet in an all-Indian women’s singles quarterfinal.

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India are placed 15th after Day 6 with 17 medals, including 1 gold, 7 silver and 9 bronze.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 7 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 4:16 AM Surfing Women’s Shortboard Sugar Shanti Round 1 Heat 3
All Participating Athletes
2 5:02 AM Surfing Women’s Shortboard Kamali Moorthy Round 1 Heat 5
All Participating Athletes
3 6:00 AM Equestrian Dressage Team Shruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Jai Sud Team Final
All Participating Athletes
4 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Shruti Vora 1st Individual Qualifier
All Participating Athletes
5 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Gaurav Pundir 1st Individual Qualifier
All Participating Athletes
6 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Hriday Chheda 1st Individual Qualifier
All Participating Athletes
7 6:00 AM Equestrian Dressage Individual Jai Sud 1st Individual Qualifier
All Participating Athletes
8 6:00 AM Fencing Men’s Foil Team Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil Table of 16
Hong Kong China
9 6:10 AM Badminton Mixed Doubles Dhruv Tanisha Court 3 Round of 32 Match 3
Abdul Razzaq, Aminath Nabeeba Ahmed Nibal (Maldives)
10 6:15 AM Shooting 10m Air Pistol Mixed Team Kamaljeet, Suruchi, Inder Singh Qualification Round
All Participating Athletes
11 6:30 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Double 500m Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi Semifinal 1
All Participating Athletes
12 6:30 AM Table Tennis Mixed Doubles Manush Shah & Diya Chitale Quarterfinal Match 3 Table 3
Wong Chun Ting & Doo Hoi Kem (Hong Kong)
13 6:30 AM Table Tennis Mixed Doubles Harmeet Desai & Yashaswini Quarterfinal Match 2 Table 8
Lin Shidong & Man Kuai (China)
14 6:30 AM Athletics Women’s Heptathlon – Long Jump Anamika KA Heptathlon 5
All participating Athletes
15 6:30 AM Athletics Women’s Heptathlon – Long Jump Pooja Heptathlon 5
All participating Athletes
16 6:40 AM Swimming Men’s 50m Breaststroke Danush Suresh Heat 3
All Participating Athletes
17 6:50 AM Canoe Sprint Women’s Canoe Double 500m Megha Pradeep L, Neha devi Semifinal 1
All Participating Athletes
18 6:58 AM Swimming Men’s 200m Backstroke Rishabh Das Heat 1
All Participating Athletes
19 7:00 AM Fencing Women’s Épée Team Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer Table of 16 Uzbekistan
20 7:00 AM Squash Mixed Doubles Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar Court 6 Quarterfinal Match 2
David Pelino & Jemyca Aribado (Philippines)
21 7:06 AM Swimming Men’s 200m Backstroke Utkarsh Santosh Patil Heat 3
All Participating Athletes
22 7:10 AM Swimming Men’s 400m Freestyle Dhakshan Shashikumar Heat 1
All Participating Athletes
23 7:15 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Aishwary Pratap Singh Tomar Qualification Round
All Participating Athletes
24 7:15 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Rudrankksh Balasaheb Patil Qualification Round
All Participating Athletes
25 7:15 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Niraj Kumar Qualification Round
All Participating Athletes
26 7:15 AM Shooting 50m Rifle 3P Men Team Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj Kumar Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
27 7:20 AM Surfing Men’s Shortboard Kishore Kumar Round 1 Heat 3
All Participating Athletes
28 7:22 AM Swimming Men’s 400m Freestyle Aneesh Sunil Kumar Gowda Heat 3
All Participating Athletes
29 7:30 AM Hockey Women’s Team Team India Pool B Match 10 Japan
30 7:30 AM Table Tennis Men’s Doubles G Sathiyan & Harmeet Desai Round of 32 Match 6 Table 7
Affan Pratama & Muhammad Negara (Indonesia)
31 7:36 AM Swimming Men’s 200m Butterfly Sajan Prakash Heat 3
All Participating Athletes
32 7:55 AM Esports Pokémon Unite Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes Group C Match 1
Team (Republic of Korea)
33 7:55 AM Athletics Women’s Heptathlon – Javelin Throw Anamika KA Heptathlon 6
All participating Athletes
34 7:55 AM Athletics Women’s Heptathlon – Javelin Throw Pooja Heptathlon 6
All participating Athletes
35 8:00 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Double 500m Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
36 8:10 AM Canoe Sprint Women’s Kayak Four 500m Khwairakpam Dhanamajuri Devi, Phairembam Soniya Devi, Pooja, Parvathy Geetha Final A
All Participating Athletes
37 8:15 AM Table Tennis Men’s Doubles Manav Thakkar & Manush Shah Round of 32 Match 16 Table 1
Tomokazu Harimoto & Hiroto Shinozuka (Japan)
38 8:20 AM Fencing Men’s Foil Team Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD
39 8:20 AM Fencing Women’s Épée Team Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD
40 8:30 AM Canoe Sprint Women’s Canoe Double 500m Megha Pradeep L, Neha devi Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
41 8:30 AM Shooting 10m Air Pistol Mixed Team Kamaljeet, Suruchi, Inder Singh Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
42 9:00 AM Table Tennis Women’s Singles Yashaswini Ghorpade Round of 32 Match 7 Table 7
Hend Zaza (Syria)
43 9:15 AM Surfing Men’s Shortboard Sivaraj Babu Round 1 Heat 8
All Participating Athletes
44 9:15 AM Squash Men’s Singles Abhay Singh Court 1 Quarterfinal Match 4
Tsukue Ryunosuke (Japan)
45 9:30 AM Kabaddi Women’s Team Women Team Semi Finals Nepal
46 9:38 AM Onwards Surfing Women’s Shortboard Sugar Shanti Round 2 (Subject to qualification)
All Participating Athletes
47 9:38 AM Onwards Surfing Women’s Shortboard Kamali Moorthy Round 2 (Subject to qualification)
All Participating Athletes
48 9:45 AM Table Tennis Women’s Singles Sreeja Akula Round of 32 Match 11 Table 2
Song Gyong Pyon (DPR Korea)
49 10:00 AM Squash Women’s Singles Anahat Singh Court 1 Quarterfinal Match 3
Tanvi Khanna (India)
50 10:00 AM Squash Women’s Singles Tanvi Khanna Quarterfinal Match 3 – Court 1
Anahat Singh (India)
51 10:15 AM Boxing Men’s 60kg Sachin Round of 16
Abu Jajeh Mohammad (Jordan)
52 10:30 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Aishwary Pratap Singh Tomar Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
53 10:30 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Rudrankksh Balasaheb Patil Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
54 10:30 AM Shooting 50m Rifle 3P Men (Individual) Niraj Kumar Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
55 10:30 AM Table Tennis Men’s Singles Manav Thakkar Round of 32 Match 12 Table 1
U Tae Ryong (DPR Korea)
56 10:45 AM Kabaddi Men’s Team Men Team Semi Finals Thailand
57 10:45 AM Squash Men’s Singles Veer Chotrani Court 1 Quarterfinal Match 3
Irfan Muhammad (Pakistan)
58 10:50 AM Onwards Fencing Men’s Foil Team Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil Semifinal (Subject to Qualification) TBD
59 11:15 AM Table Tennis Men’s Singles Manush Shah Round of 32 Match 14 Table 5
Farazi Benyamin (Iran)
60 12:00 PM Table Tennis Women’s Doubles Sreeja Akula & Syndrela Das Round of 16 Match 8 Table 1
Man Kuai & Manyu Wang (China)
61 12:30 PM Onwards Badminton Mixed Doubles Dhruv Tanisha Round of 16 TBC
62 12:30 PM Onwards Badminton Men’s Doubles Satwik Chirag Court 1 Round of 32 Match 5
Pakkapon Teeraratsukul/Peeratchai Sukphun (Thailand)
63 12:30 PM Onwards Badminton Women’s Doubles Treesa Gayatri Court 2 Round of 32 Match 6
Lui Lok Lok, Tsang Hiu Yan (Hong Kong)
64 12:30 PM Onwards Badminton Women’s Doubles Kavipriya Simran Court 3 Round of 32 Match 15
Kusuma Febriana Dwipuji Puspitasari, Meilysa Trias (Indonesia)
65 12:30 PM Onwards Badminton Men’s Doubles Hariharan Arjun Court 1 Round of 32 Match 16
Muh Shohibul Fikri, Fajar Alfian (Indonesia)
66 12:45 PM Table Tennis Women’s Doubles Diya Chitale & Yashaswini Ghorpade Round of 16 Match 8 Table 2
Chen Yi & Fan Shuhan (China)
67 12:50 PM Onwards Fencing Épée Team (women) Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer Semifinal (Subject to Qualification) TBD
68 1:30 PM Weightlifting Women’s 61kg Nirupama Devi Final Group A
All participating Athletes
69 1:35 PM Swimming Men’s 50m Breaststroke Danush Suresh Final (Subject to qualification) TBD
70 1:55 PM Swimming Men’s 200m Backstroke Rishabh Das Final (Subject to qualification) TBD
71 1:55 PM Swimming Men’s 200m Backstroke Utkarsh Santosh Patil Final (Subject to Qualification) TBD
72 2:15 PM Boxing Women’s 54kg Preeti Round of 16
Pang Chol Mi (DPR Korea)
73 2:22 PM Swimming Men’s 400m Freestyle Aneesh Sunil Kumar Gowda Final (Subject to Qualification) TBD
74 2:22 PM Swimming Men’s 400m Freestyle Dhakshan Shashikumar Final (Subject to Qualification) TBD
75 2:50 PM Fencing Men’s Foil Team Sachin Sanasam, Hemash Singh, Aditya Tejas, Manoj Patil Final (Subject to Qualification) TBD
76 2:51 PM Swimming Men’s 200m Butterfly Sajan Prakash Final (Subject to Qualification) TBD
77 3:00 PM Table Tennis Mixed Doubles Harmreet Desai & Yashaswini Semifinal 1 Match 1 TBD
78 3:35 PM Athletics Women’s Shot Put Manpreet Kaur Final
All participating Athletes
79 3:35 PM Athletics Women’s Shot Put Krishna Jayasankar Menon Final
All Participating Athletes
80 3:45 PM Table Tennis Mixed Doubles Manush Shah & Diya Chitale Semifinal 2 Match 2 TBD
81 3:50 PM Fencing Women’s Épée Team Taniksha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer Final (Subject to Qualification) TBD
82 4:11 PM Athletics Men’s 100m Gurindervir Singh Semifinal Heat 2
Qualified Nations
83 4:19 PM Athletics Men’s 100m Animesh Kujur Semifinal Heat 3
Qualified Nations
84 4:33 PM Athletics Women’s Pole Vault Sindhushree Ganesha Final
All participating Athletes

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