India at Asian Games 2026 Day 8, September 26: Full schedule, venue, fixtures & time

India enter Day 8 (September 26) of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya on Saturday with momentum, eyeing two kabaddi golds as both the men’s and women’s teams face Iran in the final. The women’s team will be in action at 9:30 AM and the men’s team at 2:30 PM. The day opens with the women’s shortboard surfing and men’s marathon, followed by a packed archery qualification schedule and Lakshya Sen’s opener against Loh Kean Yew.
The evening belongs to athletics, with Tajinderpal Singh Toor in the shot put final, Jyothi Yarraji in the 100m hurdles and Parul Chaudhary in the 1500m. Anahat Singh and Abhay Singh carry India’s squash hopes in their semifinals, while PV Sindhu and Unnati Hooda feature in badminton.
India moved up to 12th place after securing their second gold. They finished Day 7 with 23 medals, including 2 gold, 9 silver and 12 bronze.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|3:58 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Kamali Moorthy Prakash
|Round 2 Heat 3
|
Camille Marie (Singapore)
|2
|4:00 AM
|Athletics
|Men’s Marathon
|Sawan Barwal
|Final
|
All Participating Athletes
|3
|4:00 AM
|Athletics
|Men’s Marathon
|Kartik Jayaraj Karkera
|Final
|
All Participating Athletes
|4
|4:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|Qualification
|
All participating athletes
|5
|4:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|Qualification
|
All participating athletes
|6
|4:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Yashdeep Bhoge
|Qualification
|
All participating athletes
|7
|4:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Team
|Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge
|Qualification
|
All participating athletes
|8
|4:30 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Jyothi Surekha Vennam
|Qualification
|
All participating athletes
|9
|4:30 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Prithika Pradeep
|Qualification
|
All participating athletes
|10
|4:30 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Taniparthi Chikitha
|Qualification
|
All participating athletes
|11
|4:30 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|Qualification
|
All participating athletes
|12
|4:54 AM
|Surfing
|Women’s Shortboard
|Sugar Shanti Gayen
|Round 2 Heat 7
|
Wan-yu Chen (Chinese Taipei)
|13
|5:35 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 100m
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 1
|Heat 1 Lane 7
|14
|5:43 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – 100m
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 1
|Heat 2 Lane 5
|15
|5:50 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Sivaraj Babu
|Round 2 Heat 1
|
Davoud Khadir (Iran)
|16
|6:00 AM
|Badminton
|Men’s Singles
|Lakshya Sen
|Court 1 Round of 32
|
Loh Kean Yew (Singapore)
|17
|6:00 AM
|Badminton
|Men’s Singles
|Ayush Shetty
|Court 2 Round of 32
|
Tajibullayev Maksut (Kazakhstan)
|18
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage – Individual
|Shruti Vora
|Qualification
|
All participating Athletes
|19
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage – Individual
|Gaurav Pundir
|Qualification
|
All participating Athletes
|20
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage – Individual
|Hriday Chheda
|Qualification
|
All participating Athletes
|21
|6:00 AM
|Equestrian
|Dressage – Individual
|Jai Sud
|Qualification
|
All participating Athletes
|22
|6:00 AM
|Fencing
|Women’s Foil Team
|Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom
|Table of 16
|Team Indonesia
|23
|6:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Vidarsa K Vinod
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|24
|6:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Ashi Chouksey
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|25
|6:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Tilottama Sen
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|26
|6:15 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women Team
|Vidarsa K Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen
|Final
|
All Participating Athletes
|27
|6:15 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Long Jump
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 2
|
All Participating Athletes
|28
|6:15 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Long Jump
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 2
|
All Participating Athletes
|29
|6:30 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Single 500m
|Harshwardhan Shaktawat Singh
|Semifinal 1
|
All participating Athletes
|30
|6:30 AM
|Table Tennis
|Women’s Singles
|Yashaswini Ghorpade
|Table 1 Round of 16 Match 4
|
Miwa Harimoto (Japan)
|31
|6:45 AM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Quarterfinals Match 3
|
Dongshin Kang (Republic of Korea)
|32
|6:50 AM
|Canoe Sprint
|Mixed Kayak Double 500m
|Parvathy Geetha & Prasanna Kumar
|Semifinal 1
|
All participating Athletes
|33
|7:00 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Team
|Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar
|Table of 16
|
Team Philippines
|34
|7:15 AM Onwards
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|35
|7:45 AM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|36
|7:55 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Shot Put
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 3
|
All Participating Athletes
|37
|7:55 AM
|Athletics
|Men’s Decathlon – Shot Put
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 3
|
All Participating Athletes
|38
|8:00 AM
|Badminton
|Women’s Singles
|PV Sindhu
|Court 1 Round of 32
|
Chiu Pin Chian (Chinese Taipei)
|39
|8:00 AM
|Badminton
|Women’s Singles
|Unnati Hooda
|Court 2 Round of 32
|
Wong Ling Ching (Malaysia)
|40
|8:00 AM
|Fencing
|Women’s Foil Team
|Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|41
|8:00 AM
|Fencing
|Men’s Sabre Team
|Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|42
|8:10 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Single 500m
|Harshwardhan Shaktawat
|Final (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|43
|8:20 AM
|Canoe Sprint
|Mixed Canoe Double 500m
|Raju Rawat L, Neha Devi
|Final A
|
All participating Athletes
|44
|8:30 AM
|Canoe Sprint
|Mixed Kayak Double 500m
|Parvathy Geetha & Prasanna Kumar
|Final
|
All participating Athletes
|45
|8:30 AM
|Esports
|Pokemon Unite
|Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes
|Group C
|Team Japan
|46
|8:30 AM
|Squash
|Mixed Doubles
|Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar
|Court 6 Semi-Final Match 1
|
Lee Ka Yi & Tang Ming Hong (Hong Kong)
|47
|8:32 AM
|Athletics
|Men’s 200m
|Animesh Kujur
|Round 1 Heat 5 Lane 5
|
All participating Athletes
|48
|9:00 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Ankita Bhakat
|Qualification
|
All participating athletes
|49
|9:00 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|Qualification
|
All participating athletes
|50
|9:00 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kirti Sharma
|Qualification
|
All participating athletes
|51
|9:00 AM
|Archery
|Recurve Women’s Team
|Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma
|Qualification
|
All participating athletes
|52
|9:00 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Sahil Rajesh Jadhav
|Qualification
|
All participating athletes
|53
|9:00 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Thirumuru Ganesh Maniratnam
|Qualification
|
All participating athletes
|54
|9:00 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Kushal Dalal
|Qualification
|
All participating athletes
|55
|9:00 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|Qualification
|
All participating athletes
|56
|9:00 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|TBD
|Qualification
|
All Participating Athletes
|57
|9:00 AM
|Archery
|Recurve Mixed Team
|TBD
|Qualification
|
All Participating Athletes
|58
|9:30 AM
|Kabaddi
|Women’s Team
|Pooja, Sonali Vishnu Raj, Rani Pushpa, Bhavna Devi, Ritu Sanju Devi, Ritu Negi, Manisha Kumari, Pinki Roy, Jyoti Nikita
|Gold Medal Match
|
Women Team (Iran)
|59
|9:30 AM
|Sailing
|Mix Dinghy/470
|Shraddha Verma, Ravindra Kumar
|Opening Series Race
|TBC
|60
|9:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Vidarsa K Vinod
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|61
|9:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Ashi Chouksey
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|62
|9:30 AM
|Shooting
|50m Rifle 3 Positions Women (Individual)
|Tilottama Sen
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|63
|10:15 AM
|Boxing
|Men’s 55kg
|Jadumani Singh Mandengbam
|Round of 16
|
Carlo Paalam (Philippines)
|64
|10:30 AM
|Sailing
|Men’s Skiff/49er Team
|Prince Noble, Manu Francis
|Opening Series Race
|TBC
|65
|10:30 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Anahat Singh
|Court 1 Semi-Final Match 2
|
Satomi Watanabe (Japan)
|66
|10:30 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Foil Team
|Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBC
|67
|10:40 AM
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX Team
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Opening Series Race
|TBC
|68
|10:45 AM
|Boxing
|Men’s 90kg
|Kapil Pokhariya
|Round of 16
|
Sam Estaki (Republic of Iran)
|69
|11:15 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Abhay Singh
|Court 1 Semi-Final Match 2
|
Irfan Muhammad (Pakistan)
|70
|11:07 AM
|Badminton
|Women’s Doubles
|Treesa Jolly, Gayatri P Gopichand
|Court 2 Round of 16
|
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Japan)
|71
|12:30 PM
|Badminton
|Men’s Singles
|Lakshya Sen
|Round of 16
|
Subject to qualification
|72
|12:30 PM
|Badminton
|Men’s Singles
|Ayush Shetty
|Round of 16
|
Subject to qualification
|73
|12:30 PM
|Badminton
|Women’s Singles
|PV Sindhu
|Round of 16
|
Subject to qualification
|74
|12:30 PM
|Badminton
|Women’s Singles
|Unnati Hooda
|Round of 16
|
Subject to qualification
|75
|12:30 PM Onwards
|Fencing
|Men’s Sabre Team
|Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBC
|76
|1:30 PM
|Hockey
|Men’s Team
|Men’s Team
|Pool A Match 12
|Japan
|77
|1:50 PM
|Fencing
|Women’s Foil Team
|Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom
|Final (Subject to Qualification)
|TBC
|78
|2:15 PM
|Boxing
|Women’s 60kg
|Priya
|Round of 16
|
Oh Yeonji (Republic of Korea)
|79
|2:30 PM
|Kabaddi
|Men’s Team
|Rahul, Pawan Kumar, Arjun Deshwal, Jaideep, Ankit, Devank, Gaurav Khatri, Ashu Malik, Sumit, Ayan, Sunil Kumar, Aslam Mustafa Inamdar
|Gold Medal Match
|Men Team (Iran)
|80
|2:35 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – High Jump
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 4
|
All Participating Athletes
|81
|2:35 PM
|Athletics
|Men’s Decathlon – High Jump
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 4
|
All Participating Athletes
|82
|2:50 PM
|Fencing
|Men’s Sabre Team
|Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar
|Final (Subject to Qualification)
|TBC
|83
|3:00 PM
|Esports
|Pokemon Unite
|Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes
|Group Stage Last Selection (Subject to Qualification)
|TBD
|84
|4:04 PM
|Athletics
|Women’s 100m Hurdles
|Jyothi Yarraji
|Round 1 Heat 1 Lane 5
|
All Participating Athletes
|85
|4:12 PM
|Athletics
|Women’s 100m Hurdles
|Nandhini Kongan
|Round 1 Heat 2 Lane 3
|
All Participating Athletes
|86
|4:30 PM
|Athletics
|Men’s Shot Put
|Tajinderpal Singh Toor
|Final
|
All Participating Athletes
|87
|4:30 PM
|Athletics
|Men’s Shot Put
|Karanveer Singh
|Final
|
All Participating Athletes
|88
|4:33 PM
|Athletics
|Women’s 200m
|Haritha Bhadra
|Round 1 Heat 2 Lane 5
|
All Participating Athletes
|89
|4:41 PM
|Athletics
|Women’s 200m
|Unnati Aiyappa Bolland
|Round 1 Heat 3 Lane 8
|
All Participating Athletes
|90
|5:05 PM
|Athletics
|Men’s Triple Jump
|Praveen Chithravel
|Final
|
All Participating Athletes
|91
|5:05 PM
|Athletics
|Men’s Triple Jump
|Karthik Unnikrishnan
|Final
|
All Participating Athletes
|92
|4:54 PM Onwards
|Athletics
|Men’s 200m
|Animesh Kujur
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|93
|5:21 PM
|Athletics
|Men’s 1500m
|Yoonus Shah
|Round 1 Heat 1 Lane 3
|
All Participating Athletes
|94
|5:31 PM
|Athletics
|Men’s 1500m
|Gulveer Singh
|Round 1 Heat 2 Lane 3
|
All Participating Athletes
|95
|5:50 PM Onwards
|Athletics
|Men’s Decathlon – 400m
|Tejaswin Shankar
|Decathlon 5
|TBD
|96
|5:50 PM Onwards
|Athletics
|Men’s Decathlon – 400m
|Thowfeeq Noushad
|Decathlon 5
|TBD
|97
|6:15 PM
|Athletics
|Women’s 400m
|Kiran Pahal
|Final Lane 4
|
All Participating Athletes
|98
|6:15 PM
|Athletics
|Women’s 400m
|Prachi
|Final Lane 2
|
All Participating Athletes
|99
|6:33 PM
|Athletics
|Men’s 400m
|Vishal Thennarasu Kayalvizhi
|Final Lane 6
|
All Participating Athletes
|100
|6:45 PM
|Athletics
|Women’s 1500m
|Parul Chaudhary
|Final Lane 4
|
All Participating Athletes
|101
|6:45 PM
|Athletics
|Women’s 1500m
|Pooja
|Final Lane 3
|
All Participating Athletes
|102
|TBD
|Table Tennis
|Men’s Singles
|Manush Shah
|Round of 16
|
Lin Shidong (China)