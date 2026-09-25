India at Asian Games 2026 Day 8, September 26: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 26 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 8 (Saturday).

By: Sports Desk
9 min readSep 25, 2026 11:30 PM IST
Check all Indians in action on Day 8 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)Check all Indians in action on Day 8 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)
Make us preferred source on Google

India enter Day 8 (September 26) of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya on Saturday with momentum, eyeing two kabaddi golds as both the men’s and women’s teams face Iran in the final. The women’s team will be in action at 9:30 AM and the men’s team at 2:30 PM. The day opens with the women’s shortboard surfing and men’s marathon, followed by a packed archery qualification schedule and Lakshya Sen’s opener against Loh Kean Yew.

The evening belongs to athletics, with Tajinderpal Singh Toor in the shot put final, Jyothi Yarraji in the 100m hurdles and Parul Chaudhary in the 1500m. Anahat Singh and Abhay Singh carry India’s squash hopes in their semifinals, while PV Sindhu and Unnati Hooda feature in badminton.

India moved up to 12th place after securing their second gold. They finished Day 7 with 23 medals, including 2 gold, 9 silver and 12 bronze.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 8 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 3:58 AM Surfing Women’s Shortboard Kamali Moorthy Prakash Round 2 Heat 3
Camille Marie (Singapore)
2 4:00 AM Athletics Men’s Marathon Sawan Barwal Final
All Participating Athletes
3 4:00 AM Athletics Men’s Marathon Kartik Jayaraj Karkera Final
All Participating Athletes
4 4:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara Qualification
All participating athletes
5 4:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan Qualification
All participating athletes
6 4:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Yashdeep Bhoge Qualification
All participating athletes
7 4:30 AM Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge Qualification
All participating athletes
8 4:30 AM Archery Compound Women’s Individual Jyothi Surekha Vennam Qualification
All participating athletes
9 4:30 AM Archery Compound Women’s Individual Prithika Pradeep Qualification
All participating athletes
10 4:30 AM Archery Compound Women’s Individual Taniparthi Chikitha Qualification
All participating athletes
11 4:30 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha Qualification
All participating athletes
12 4:54 AM Surfing Women’s Shortboard Sugar Shanti Gayen Round 2 Heat 7
Wan-yu Chen (Chinese Taipei)
13 5:35 AM Athletics Men’s Decathlon – 100m Thowfeeq Noushad Decathlon 1 Heat 1 Lane 7
14 5:43 AM Athletics Men’s Decathlon – 100m Tejaswin Shankar Decathlon 1 Heat 2 Lane 5
15 5:50 AM Surfing Men’s Shortboard Sivaraj Babu Round 2 Heat 1
Davoud Khadir (Iran)
16 6:00 AM Badminton Men’s Singles Lakshya Sen Court 1 Round of 32
Loh Kean Yew (Singapore)
17 6:00 AM Badminton Men’s Singles Ayush Shetty Court 2 Round of 32
Tajibullayev Maksut (Kazakhstan)
18 6:00 AM Equestrian Dressage – Individual Shruti Vora Qualification
All participating Athletes
19 6:00 AM Equestrian Dressage – Individual Gaurav Pundir Qualification
All participating Athletes
20 6:00 AM Equestrian Dressage – Individual Hriday Chheda Qualification
All participating Athletes
21 6:00 AM Equestrian Dressage – Individual Jai Sud Qualification
All participating Athletes
22 6:00 AM Fencing Women’s Foil Team Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom Table of 16 Team Indonesia
23 6:15 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Vidarsa K Vinod Qualification Round
All Participating Athletes
24 6:15 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Ashi Chouksey Qualification Round
All Participating Athletes
25 6:15 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Tilottama Sen Qualification Round
All Participating Athletes
26 6:15 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women Team Vidarsa K Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen Final
All Participating Athletes
27 6:15 AM Athletics Men’s Decathlon – Long Jump Tejaswin Shankar Decathlon 2
All Participating Athletes
28 6:15 AM Athletics Men’s Decathlon – Long Jump Thowfeeq Noushad Decathlon 2
All Participating Athletes
29 6:30 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Single 500m Harshwardhan Shaktawat Singh Semifinal 1
All participating Athletes
30 6:30 AM Table Tennis Women’s Singles Yashaswini Ghorpade Table 1 Round of 16 Match 4
Miwa Harimoto (Japan)
31 6:45 AM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Quarterfinals Match 3
Dongshin Kang (Republic of Korea)
32 6:50 AM Canoe Sprint Mixed Kayak Double 500m Parvathy Geetha & Prasanna Kumar Semifinal 1
All participating Athletes
33 7:00 AM Fencing Men’s Sabre Team Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar Table of 16
Team Philippines
34 7:15 AM Onwards Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Semifinals (Subject to Qualification) TBD
35 7:45 AM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Finals (Subject to Qualification) TBD
36 7:55 AM Athletics Men’s Decathlon – Shot Put Tejaswin Shankar Decathlon 3
All Participating Athletes
37 7:55 AM Athletics Men’s Decathlon – Shot Put Thowfeeq Noushad Decathlon 3
All Participating Athletes
38 8:00 AM Badminton Women’s Singles PV Sindhu Court 1 Round of 32
Chiu Pin Chian (Chinese Taipei)
39 8:00 AM Badminton Women’s Singles Unnati Hooda Court 2 Round of 32
Wong Ling Ching (Malaysia)
40 8:00 AM Fencing Women’s Foil Team Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
41 8:00 AM Fencing Men’s Sabre Team Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
42 8:10 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Single 500m Harshwardhan Shaktawat Final (Subject to Qualification)
All participating Athletes
43 8:20 AM Canoe Sprint Mixed Canoe Double 500m Raju Rawat L, Neha Devi Final A
All participating Athletes
44 8:30 AM Canoe Sprint Mixed Kayak Double 500m Parvathy Geetha & Prasanna Kumar Final
All participating Athletes
45 8:30 AM Esports Pokemon Unite Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes Group C Team Japan
46 8:30 AM Squash Mixed Doubles Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar Court 6 Semi-Final Match 1
Lee Ka Yi & Tang Ming Hong (Hong Kong)
47 8:32 AM Athletics Men’s 200m Animesh Kujur Round 1 Heat 5 Lane 5
All participating Athletes
48 9:00 AM Archery Recurve Women’s Individual Ankita Bhakat Qualification
All participating athletes
49 9:00 AM Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod Qualification
All participating athletes
50 9:00 AM Archery Recurve Women’s Individual Kirti Sharma Qualification
All participating athletes
51 9:00 AM Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma Qualification
All participating athletes
52 9:00 AM Archery Compound Men’s Individual Sahil Rajesh Jadhav Qualification
All participating athletes
53 9:00 AM Archery Compound Men’s Individual Thirumuru Ganesh Maniratnam Qualification
All participating athletes
54 9:00 AM Archery Compound Men’s Individual Kushal Dalal Qualification
All participating athletes
55 9:00 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal Qualification
All participating athletes
56 9:00 AM Archery Compound Mixed Team TBD Qualification
All Participating Athletes
57 9:00 AM Archery Recurve Mixed Team TBD Qualification
All Participating Athletes
58 9:30 AM Kabaddi Women’s Team Pooja, Sonali Vishnu Raj, Rani Pushpa, Bhavna Devi, Ritu Sanju Devi, Ritu Negi, Manisha Kumari, Pinki Roy, Jyoti Nikita Gold Medal Match
Women Team (Iran)
59 9:30 AM Sailing Mix Dinghy/470 Shraddha Verma, Ravindra Kumar Opening Series Race TBC
60 9:30 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Vidarsa K Vinod Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
61 9:30 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Ashi Chouksey Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
62 9:30 AM Shooting 50m Rifle 3 Positions Women (Individual) Tilottama Sen Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
63 10:15 AM Boxing Men’s 55kg Jadumani Singh Mandengbam Round of 16
Carlo Paalam (Philippines)
64 10:30 AM Sailing Men’s Skiff/49er Team Prince Noble, Manu Francis Opening Series Race TBC
65 10:30 AM Squash Women’s Singles Anahat Singh Court 1 Semi-Final Match 2
Satomi Watanabe (Japan)
66 10:30 AM Onwards Fencing Women’s Foil Team Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom Semifinals (Subject to Qualification) TBC
67 10:40 AM Sailing Women’s Skiff/49er FX Team Harshita Tomar, Shital Verma Opening Series Race TBC
68 10:45 AM Boxing Men’s 90kg Kapil Pokhariya Round of 16
Sam Estaki (Republic of Iran)
69 11:15 AM Squash Men’s Singles Abhay Singh Court 1 Semi-Final Match 2
Irfan Muhammad (Pakistan)
70 11:07 AM Badminton Women’s Doubles Treesa Jolly, Gayatri P Gopichand Court 2 Round of 16
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Japan)
71 12:30 PM Badminton Men’s Singles Lakshya Sen Round of 16
Subject to qualification
72 12:30 PM Badminton Men’s Singles Ayush Shetty Round of 16
Subject to qualification
73 12:30 PM Badminton Women’s Singles PV Sindhu Round of 16
Subject to qualification
74 12:30 PM Badminton Women’s Singles Unnati Hooda Round of 16
Subject to qualification
75 12:30 PM Onwards Fencing Men’s Sabre Team Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar Semifinals (Subject to Qualification) TBC
76 1:30 PM Hockey Men’s Team Men’s Team Pool A Match 12 Japan
77 1:50 PM Fencing Women’s Foil Team Joys Ashitha, Stalinraj, Naorem Mina Devi, Kanupriya Chawla, Sonia Devi Waikhom Final (Subject to Qualification) TBC
78 2:15 PM Boxing Women’s 60kg Priya Round of 16
Oh Yeonji (Republic of Korea)
79 2:30 PM Kabaddi Men’s Team Rahul, Pawan Kumar, Arjun Deshwal, Jaideep, Ankit, Devank, Gaurav Khatri, Ashu Malik, Sumit, Ayan, Sunil Kumar, Aslam Mustafa Inamdar Gold Medal Match Men Team (Iran)
80 2:35 PM Athletics Men’s Decathlon – High Jump Tejaswin Shankar Decathlon 4
All Participating Athletes
81 2:35 PM Athletics Men’s Decathlon – High Jump Thowfeeq Noushad Decathlon 4
All Participating Athletes
82 2:50 PM Fencing Men’s Sabre Team Karan Singh, Gisho Nidhi, K.P. Lakshay Badser, Vishal Thapar Final (Subject to Qualification) TBC
83 3:00 PM Esports Pokemon Unite Adnan Mohammed Badshah, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Rudra Narayan Nayak, Reuben Fernandes Group Stage Last Selection (Subject to Qualification) TBD
84 4:04 PM Athletics Women’s 100m Hurdles Jyothi Yarraji Round 1 Heat 1 Lane 5
All Participating Athletes
85 4:12 PM Athletics Women’s 100m Hurdles Nandhini Kongan Round 1 Heat 2 Lane 3
All Participating Athletes
86 4:30 PM Athletics Men’s Shot Put Tajinderpal Singh Toor Final
All Participating Athletes
87 4:30 PM Athletics Men’s Shot Put Karanveer Singh Final
All Participating Athletes
88 4:33 PM Athletics Women’s 200m Haritha Bhadra Round 1 Heat 2 Lane 5
All Participating Athletes
89 4:41 PM Athletics Women’s 200m Unnati Aiyappa Bolland Round 1 Heat 3 Lane 8
All Participating Athletes
90 5:05 PM Athletics Men’s Triple Jump Praveen Chithravel Final
All Participating Athletes
91 5:05 PM Athletics Men’s Triple Jump Karthik Unnikrishnan Final
All Participating Athletes
92 4:54 PM Onwards Athletics Men’s 200m Animesh Kujur Semifinals (Subject to Qualification) TBD
93 5:21 PM Athletics Men’s 1500m Yoonus Shah Round 1 Heat 1 Lane 3
All Participating Athletes
94 5:31 PM Athletics Men’s 1500m Gulveer Singh Round 1 Heat 2 Lane 3
All Participating Athletes
95 5:50 PM Onwards Athletics Men’s Decathlon – 400m Tejaswin Shankar Decathlon 5 TBD
96 5:50 PM Onwards Athletics Men’s Decathlon – 400m Thowfeeq Noushad Decathlon 5 TBD
97 6:15 PM Athletics Women’s 400m Kiran Pahal Final Lane 4
All Participating Athletes
98 6:15 PM Athletics Women’s 400m Prachi Final Lane 2
All Participating Athletes
99 6:33 PM Athletics Men’s 400m Vishal Thennarasu Kayalvizhi Final Lane 6
All Participating Athletes
100 6:45 PM Athletics Women’s 1500m Parul Chaudhary Final Lane 4
All Participating Athletes
101 6:45 PM Athletics Women’s 1500m Pooja Final Lane 3
All Participating Athletes
102 TBD Table Tennis Men’s Singles Manush Shah Round of 16
Lin Shidong (China)

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 25: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments