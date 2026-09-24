India at Asian Games 2026 Day 6, September 24: Full schedule, venue, fixtures & time

Roshibina Devi will look to clinch a gold medal for India in wushu on Thursday while the Indian athletics contingent will be in action for the first time in the Asian Games on Day 6. Asha Ilango and Niharika Vashisht will be competing in medal event in the women’s triple jump final while Seema will also look for a podium finish in the women’s 10000m race.
There will be medals up for grabs in shooting, canao sprint, rowing as well as swimming and fencing, subject to qualification. Animesh Kujur and Gurindervir Singh, India’s best sprinters will also feature on Thursday.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Venue
|5:10 AM
|Rowing
|Men’s Single Sculls
|Balraj Panwar
|Final A
|Sakurama Tatsuya, Kholmurzaev S, Deng Zhiwei, Chan CF, Nasiri B
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|5:30 AM
|Rowing
|Men’s Double Sculls
|Satnam Singh Salman Khan
|Final A
|Iraq, Indonesia, Uzbekistan, China, Japan
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|6:10 AM
|Wushu
|Women’s SANDA 60Kg
|Roshibina Devi
|Final
|Xiaoyu Zhang
|Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Kedarling B. Uchaganve
|Qualification Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Aakash Bharadwaj
|Qualification Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Kamaljeet
|Qualification Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Team)
|Kedarling B. Uchaganve Aakash Bhardwaj Kamaljeet
|Final
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – 100m Hurdles
|Anamika KA
|Heptathlon 1
|All participating Nations
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|6:30 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Canoe Double 500m
|Gyaneshwor Singh Philem, Raju Rawat
|Final A
|All participating Nations
|Miyoshi Lake Canoe Course
|6:30 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Single 200m
|Megha Pradeep
|Semifinal 1
|All participating Nations
|Miyoshi Lake Canoe Course
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Mixed Team
|Anantjeet Singh Naruka Parinaaz Dhaliwal
|Qualification
|All participating Nations
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Table Tennis
|Women’ Doubles
|Diya Chitale & Yashaswini Ghorpade
|R32
|Iran
|Sky Hall Toyota
|6:30 AM
|Rowing
|Men’s Pair
|Jaswinder Singh Nitin Kumar
|Final B
|Phillipines, Vietnam
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|6:38 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – 100m Hurdles
|Pooja
|Heptathlon 1
|Heat 2 Lane 7
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|6:46 AM
|Swimming
|Men’s 50m Butterfly
|Rohit Benedicton
|Heat-5
|All Participating Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|6:50 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Kayak Double 500m
|Parvathy Geetha, Phairembam Soniya Devi
|Semifinal 1
|All Participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|7:01 AM
|Athletics
|Mixed 4 x 400m Relay
|Indian Team
|Round 1
|Heat 2 Lane 5
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|7:10 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – High Jump
|Anamika KA
|Heptathlon 2
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|7:10 AM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – High Jump
|Pooja
|Heptathlon 2
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|7:10 AM
|Table Tennis
|Women’ Doubles
|Sreeja Akula & Syndrela Das
|R32
|Sanjaa Burenjargal & Batmunkh Bolor-erdene
|Sky Hall Toyota
|7:10 AM
|Rowing
|Women’s Four
|Gurbani Kaur Poonam Tendenthoi Devi Haobijam Aleena Anto
|Final A
|Vietnam, Japan, Kazakhstan, China, Uzbekistan
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|7:21 AM
|Swimming
|Men’s 800m Freestyle
|Aryan Nehra
|Final B
|All Participating Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|7:32 AM
|Swimming
|Men’s 4x100m Freestyle Relay
|Akash Mani Rohit Benedicton Heer Gitesh Shah Aneesh Sunil Kumar Gowda
|Heat 1
|All Participating Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|8:00 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Single 200m
|Megha Pradeep
|Final A (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|8:00 AM
|Squash
|Mixed Doubles
|Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar
|Round of 16 Match 4
|Shameena Riaz & Suraj Kumar Chand
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|8:00 AM
|Squash
|Mixed Doubles
|Shameena Riaz & Suraj Kumar Chand
|Round of 16 Match 4
|Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|8:10 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Four 500m
|Harshwardhan Shaktawat, Varinder Singh, L Naocha Singh Oinam Arun Singh
|Final A
|All participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Pool 4 bout 2
|Jeongmi Kim
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Pool 4 Bout 6
|Aigerim Sarybay
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Pool 4 Bout 9
|Najmeh Sazanjian
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Pool 4 Bout 11
|Zaynab Dayibekova
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Pool 4 Bout 13
|Arisara Somphao
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Pool 2 Bout 1
|Queen Denise Dalmacio
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Pool 2 Bout 5
|Reni Anggraini
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Pool 2 Bout 9
|Jie Min juliet Heng
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Pool 2 Bout 12
|Misaki Emura
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:15 AM onwards
|Fencing
|Sabre Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Pool 2 Bout 14
|Qimiao Pan
|Aichi Sky Expo Hall F
|8:20 AM
|Canoe Sprint
|Women’s Kayak Double 500m
|Parvathy Geetha, Phairembam Soniya Devi
|Final A (Subject to qualification)
|All participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|8:35 AM
|Table Tennis
|Men’s Singles
|Manush Shah
|R64
|Wong Qi Shen
|Sky Hall Toyota
|9:45 AM
|Kabaddi
|Men Team
|Rahul Pawan Kumar Arjun Deshwal Jaideep Ankit Devank Gaurav Khatri Ashu Malik Sumit Ayan Sunil Kumar Aslam Mustafa Inamdar
|Group A Match 10
|Men Team
|Tokai Citizen Gymnasium
|10:10 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Table of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:10 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Table of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:30 AM
|Boxing
|Men’s 70kg
|Sumit
|Round of 16
|Al-Sarray Ali Qasim
|Nishio Gymnasium
|10:30 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Anahat Singh
|Round of 16 Match 5
|Au Yeong Wai Iynn
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|10:30 AM
|Squash
|Women’s Singles
|Tanvi Khanna
|Round of 16 Match 6
|Au Yeong Wai Yhann
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|10:45 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Table of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|10:45 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Table of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|11:10 AM
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Single 500m
|Harshwardhan Shaktawat
|Heat 2
|All participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|11:15 AM
|Shooting
|Skeet Mixed Team
|Anantjeet Singh Naruka Parinaaz Dhaliwal
|Final
|All participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:15 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Abhay Singh
|Round of 16 Match 8
|Laksiri Ravindu
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|11:15 AM
|Squash
|Men’s Singles
|Veer Chotrani
|Round of 16 Match 5
|Jeeva Sanjay
|Nagoya Kinjo Futo Arena
|11:30 AM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Group B Match 1
|Munkhzorig Ganbold
|Aichi Sky Expo Esport Substage
|11:30 AM
|Hockey
|Men’s Team
|Team India
|Pool A Match 8
|South Korea
|Gifu Prefectural Green Stadium
|11:35 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|11:35 AM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|11:40 AM
|Canoe Sprint
|Mixed Kayak Double 500m
|Parvathy Geetha, Prasanna Kumar
|Heat 2
|All participating Athletes
|Miyoshi Lake Canoe Course
|12:00 PM
|Rowing
|Mens Lightweight Double Sculls
|Rohit Ujjwal Kumar Singh
|Final A
|Japan, Indonesia, Hong Kong, Uzbekistan, Kazakhstan
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|12:10 PM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Group B Match 3
|Mun June Justin Koh
|Aichi Sky Expo Esport Substage
|12:15 PM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Kedarling B. Uchaganve
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|12:15 PM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Aakash Bhardwaj
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|12:15 PM
|Shooting
|10m Air Pistol Men (Individual)
|Kamaljeet
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|1 PM
|Rowing
|Men’s Quadruple Sculls
|ArvindSingh Kulwinder Singh Navdeep Singh Jakar Khan
|Final A
|Japan, China, Indonesia, Uzbekistan, South Korea
|Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
|1:10 PM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Group B Match 6
|Tzu-ang Kuo
|Aichi Sky Expo Esport Substage
|1:35 PM
|Swimming
|Men’s 50m Butterfly
|Rohit Benedicton
|Final (subject to qualification)
|All Participating Nations
|Tokyo Aquatics Centre
|2:10 PM
|Esports
|Puyo Puyo Champions
|Paritosh
|Group B Match 9
|Tanarak Wongkitikun
|Aichi Sky Expo Esport Substage
|2:10 PM onwards
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|SemiFinals 1&2 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:10 PM onwards
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Shreya Gupta
|SemiFinals 1&2 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:15 PM
|Boxing
|Women’s 51kg
|Sakshi
|Round of 16
|Alua Balkibekova
|Nishio Gymnasium
|2:25 PM
|Gymnastics
|Womens Vault (Final)
|Pranati Nayak
|Final
|All participating Athletes
|Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall)
|2:45 PM
|Boxing
|Women’s 65kg
|Parveen
|Round of 16
|Nozimova Malika
|Nishio Gymnasium
|2:48 PM
|Swimming
|Men’s 4x100m Freestyle Relay
|Akash Mani Rohit Benedicton Heer Gitesh Shah Aneesh Sunil Kumar Gowda
|Final (subject to qualification)
|TBD
|Tokyo Aquatics Centre
|3:10 PM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Bhavani Devi C.A.
|Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|3:10 PM
|Fencing
|Saber Individual (Women)
|Shreya Gupta
|Final (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Shot Put
|Anamika KA
|Heptathlon 3
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Shot Put
|Pooja
|Heptathlon 3
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|4:14 PM
|Athletics
|Women’s Triple Jump
|Niharika Vashisht
|Final
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|4:14 PM
|Athletics
|Women’s Triple Jump
|Asha Ilango
|Final
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|4:15 PM
|Kabaddi
|Women Team
|Pooja Sonali Vishnu Raj Rani Pushpa Bhavna Devi Ritu Sanju Devi Ritu Negi Manisha Kumari Pinki Roy, Jyoti Nikita
|Group A Match 6
|Women Team
|Tokai Citizen Gymnasium
|4.38 PM
|Athletics
|Men’s 100m
|Animesh Kujur
|Round 1
|Heat 1 Lane 6
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|5:02 PM
|Athletics
|Men’s 100m
|Gurindervir Singh
|Round 1
|Heat 4 Lane 5
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|5:30 PM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – 200m
|Anamika KA
|Heptathlon 4
|TBD
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|5:30 PM
|Athletics
|Women’s Heptathlon – 200m
|Pooja
|Heptathlon 4
|TBD
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|5:55 PM
|Athletics
|Women’s 10,000m
|Seema
|Final
|All participating Athletes
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
|6:45 PM
|Athletics
|Mixed 4 x 400m Relay
|Indian Team
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium