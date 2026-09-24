India at Asian Games 2026 Day 6, September 24: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details about Indians in action at the Asian Games 2026 on September 24 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 6 (Thursday).

By: Sports Desk
10 min readUpdated: Sep 24, 2026 12:05 AM IST
India’s Naorem Roshibina Devi celebrates after defeating Indonesia’s Kusumaningtyas Thani and winning a silver medal in the women’s 60kg wushu semifinal match during the 20th Asian Games, in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (PTI Photo)India’s Naorem Roshibina Devi celebrates after defeating Indonesia’s Kusumaningtyas Thani and winning a silver medal in the women’s 60kg wushu semifinal match during the 20th Asian Games, in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (PTI Photo)
Make us preferred source on Google

Roshibina Devi will look to clinch a gold medal for India in wushu on Thursday while the Indian athletics contingent will be in action for the first time in the Asian Games on Day 6.  Asha Ilango and Niharika Vashisht will be competing in medal event in the women’s triple jump final while Seema will also look for a podium finish in the women’s 10000m race.

There will be medals up for grabs in shooting, canao sprint, rowing as well as swimming and fencing, subject to qualification. Animesh Kujur and Gurindervir Singh, India’s best sprinters will also feature on Thursday.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 6 in Aichi-Nagoya:

Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round Opponent Venue
5:10 AM Rowing Men’s Single Sculls Balraj Panwar Final A Sakurama Tatsuya, Kholmurzaev S, Deng Zhiwei, Chan CF, Nasiri B Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
5:30 AM Rowing Men’s Double Sculls Satnam Singh Salman Khan Final A Iraq, Indonesia, Uzbekistan, China, Japan Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
6:10 AM Wushu Women’s SANDA 60Kg Roshibina Devi Final Xiaoyu Zhang Aichi Prefectural Martial Arts Hall
6:15 AM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Kedarling B. Uchaganve Qualification Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Aakash Bharadwaj Qualification Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Kamaljeet Qualification Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Pistol Men (Team) Kedarling B. Uchaganve Aakash Bhardwaj Kamaljeet Final All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Athletics Women’s Heptathlon – 100m Hurdles Anamika KA Heptathlon 1 All participating Nations Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
6:30 AM Canoe Sprint Men’s Canoe Double 500m Gyaneshwor Singh Philem, Raju Rawat Final A All participating Nations Miyoshi Lake Canoe Course
6:30 AM Canoe Sprint Women’s Canoe Single 200m Megha Pradeep Semifinal 1 All participating Nations Miyoshi Lake Canoe Course
6:30 AM Shooting Skeet Mixed Team Anantjeet Singh Naruka Parinaaz Dhaliwal Qualification All participating Nations Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Table Tennis Women’ Doubles Diya Chitale & Yashaswini Ghorpade R32 Iran Sky Hall Toyota
6:30 AM Rowing Men’s Pair Jaswinder Singh Nitin Kumar Final B Phillipines, Vietnam Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
6:38 AM Athletics Women’s Heptathlon – 100m Hurdles Pooja Heptathlon 1 Heat 2 Lane 7 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
6:46 AM Swimming Men’s 50m Butterfly Rohit Benedicton Heat-5 All Participating Athletes Tokyo Aquatics Centre
6:50 AM Canoe Sprint Women’s Kayak Double 500m Parvathy Geetha, Phairembam Soniya Devi Semifinal 1 All Participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
7:01 AM Athletics Mixed 4 x 400m Relay Indian Team Round 1 Heat 2 Lane 5 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
7:10 AM Athletics Women’s Heptathlon – High Jump Anamika KA Heptathlon 2 All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
7:10 AM Athletics Women’s Heptathlon – High Jump Pooja Heptathlon 2 All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
7:10 AM Table Tennis Women’ Doubles Sreeja Akula & Syndrela Das R32 Sanjaa Burenjargal & Batmunkh Bolor-erdene Sky Hall Toyota
7:10 AM Rowing Women’s Four Gurbani Kaur Poonam Tendenthoi Devi Haobijam Aleena Anto Final A Vietnam, Japan, Kazakhstan, China, Uzbekistan Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
7:21 AM Swimming Men’s 800m Freestyle Aryan Nehra Final B All Participating Athletes Tokyo Aquatics Centre
7:32 AM Swimming Men’s 4x100m Freestyle Relay Akash Mani Rohit Benedicton Heer Gitesh Shah Aneesh Sunil Kumar Gowda Heat 1 All Participating Athletes Tokyo Aquatics Centre
8:00 AM Canoe Sprint Women’s Canoe Single 200m Megha Pradeep Final A (Subject to Qualification) All Participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
8:00 AM Squash Mixed Doubles Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar Round of 16 Match 4 Shameena Riaz & Suraj Kumar Chand Nagoya Kinjo Futo Arena
8:00 AM Squash Mixed Doubles Shameena Riaz & Suraj Kumar Chand Round of 16 Match 4 Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar Nagoya Kinjo Futo Arena
8:10 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Four 500m Harshwardhan Shaktawat, Varinder Singh, L Naocha Singh Oinam Arun Singh Final A All participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Pool 4 bout 2 Jeongmi Kim Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Pool 4 Bout 6 Aigerim Sarybay Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Pool 4 Bout 9 Najmeh Sazanjian Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Pool 4 Bout 11 Zaynab Dayibekova Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Pool 4 Bout 13 Arisara Somphao Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Shreya Gupta Pool 2 Bout 1 Queen Denise Dalmacio Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Shreya Gupta Pool 2 Bout 5 Reni Anggraini Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Shreya Gupta Pool 2 Bout 9 Jie Min juliet Heng Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Shreya Gupta Pool 2 Bout 12 Misaki Emura Aichi Sky Expo Hall F
8:15 AM onwards Fencing Sabre Individual (Women) Shreya Gupta Pool 2 Bout 14 Qimiao Pan Aichi Sky Expo Hall F
8:20 AM Canoe Sprint Women’s Kayak Double 500m Parvathy Geetha, Phairembam Soniya Devi Final A (Subject to qualification) All participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
8:35 AM Table Tennis Men’s Singles Manush Shah R64 Wong Qi Shen Sky Hall Toyota
9:45 AM Kabaddi Men Team Rahul Pawan Kumar Arjun Deshwal Jaideep Ankit Devank Gaurav Khatri Ashu Malik Sumit Ayan Sunil Kumar Aslam Mustafa Inamdar Group A Match 10 Men Team Tokai Citizen Gymnasium
10:10 AM Fencing Saber Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Table of 32 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:10 AM Fencing Saber Individual (Women) Shreya Gupta Table of 32 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:30 AM Boxing Men’s 70kg Sumit Round of 16 Al-Sarray Ali Qasim Nishio Gymnasium
10:30 AM Squash Women’s Singles Anahat Singh Round of 16 Match 5 Au Yeong Wai Iynn Nagoya Kinjo Futo Arena
10:30 AM Squash Women’s Singles Tanvi Khanna Round of 16 Match 6 Au Yeong Wai Yhann Nagoya Kinjo Futo Arena
10:45 AM Fencing Saber Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Table of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
10:45 AM Fencing Saber Individual (Women) Shreya Gupta Table of 16 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
11:10 AM Canoe Sprint Men’s Kayak Single 500m Harshwardhan Shaktawat Heat 2 All participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
11:15 AM Shooting Skeet Mixed Team Anantjeet Singh Naruka Parinaaz Dhaliwal Final All participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:15 AM Squash Men’s Singles Abhay Singh Round of 16 Match 8 Laksiri Ravindu Nagoya Kinjo Futo Arena
11:15 AM Squash Men’s Singles Veer Chotrani Round of 16 Match 5 Jeeva Sanjay Nagoya Kinjo Futo Arena
11:30 AM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Group B Match 1 Munkhzorig Ganbold Aichi Sky Expo Esport Substage
11:30 AM Hockey Men’s Team Team India Pool A Match 8 South Korea Gifu Prefectural Green Stadium
11:35 AM Fencing Saber Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
11:35 AM Fencing Saber Individual (Women) Shreya Gupta Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
11:40 AM Canoe Sprint Mixed Kayak Double 500m Parvathy Geetha, Prasanna Kumar Heat 2 All participating Athletes Miyoshi Lake Canoe Course
12:00 PM Rowing Mens Lightweight Double Sculls Rohit Ujjwal Kumar Singh Final A Japan, Indonesia, Hong Kong, Uzbekistan, Kazakhstan Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
12:10 PM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Group B Match 3 Mun June Justin Koh Aichi Sky Expo Esport Substage
12:15 PM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Kedarling B. Uchaganve Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
12:15 PM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Aakash Bhardwaj Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
12:15 PM Shooting 10m Air Pistol Men (Individual) Kamaljeet Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
1 PM Rowing Men’s Quadruple Sculls ArvindSingh Kulwinder Singh Navdeep Singh Jakar Khan Final A Japan, China, Indonesia, Uzbekistan, South Korea Nagaragawa International Regatta Course (Gifu)
1:10 PM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Group B Match 6 Tzu-ang Kuo Aichi Sky Expo Esport Substage
1:35 PM Swimming Men’s 50m Butterfly Rohit Benedicton Final (subject to qualification) All Participating Nations Tokyo Aquatics Centre
2:10 PM Esports Puyo Puyo Champions Paritosh Group B Match 9 Tanarak Wongkitikun Aichi Sky Expo Esport Substage
2:10 PM onwards Fencing Saber Individual (Women) Bhavani Devi C.A. SemiFinals 1&2 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:10 PM onwards Fencing Saber Individual (Women) Shreya Gupta SemiFinals 1&2 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:15 PM Boxing Women’s 51kg Sakshi Round of 16 Alua Balkibekova Nishio Gymnasium
2:25 PM Gymnastics Womens Vault (Final) Pranati Nayak Final All participating Athletes Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall)
2:45 PM Boxing Women’s 65kg Parveen Round of 16 Nozimova Malika Nishio Gymnasium
2:48 PM Swimming Men’s 4x100m Freestyle Relay Akash Mani Rohit Benedicton Heer Gitesh Shah Aneesh Sunil Kumar Gowda Final (subject to qualification) TBD Tokyo Aquatics Centre
3:10 PM Fencing Saber Individual (Women) Bhavani Devi C.A. Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
3:10 PM Fencing Saber Individual (Women) Shreya Gupta Final (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
3:35 PM Athletics Women’s Heptathlon – Shot Put Anamika KA Heptathlon 3 All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
3:35 PM Athletics Women’s Heptathlon – Shot Put Pooja Heptathlon 3 All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
4:14 PM Athletics Women’s Triple Jump Niharika Vashisht Final All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
4:14 PM Athletics Women’s Triple Jump Asha Ilango Final All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
4:15 PM Kabaddi Women Team Pooja Sonali Vishnu Raj Rani Pushpa Bhavna Devi Ritu Sanju Devi Ritu Negi Manisha Kumari Pinki Roy, Jyoti Nikita Group A Match 6 Women Team Tokai Citizen Gymnasium
4.38 PM Athletics Men’s 100m Animesh Kujur Round 1 Heat 1 Lane 6 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
5:02 PM Athletics Men’s 100m Gurindervir Singh Round 1 Heat 4 Lane 5 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
5:30 PM Athletics Women’s Heptathlon – 200m Anamika KA Heptathlon 4 TBD Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
5:30 PM Athletics Women’s Heptathlon – 200m Pooja Heptathlon 4 TBD Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
5:55 PM Athletics Women’s 10,000m Seema Final All participating Athletes Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
6:45 PM Athletics Mixed 4 x 400m Relay Indian Team Final (Subject to Qualification) TBD Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 23: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments