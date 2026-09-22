Asian Games 2026 Day 4, September 22: India’s full schedule, venue, fixtures & time

India have a very good chance of clinching their first gold medal in the Asian Games as the women’s cricket team takes on Sri Lanka in a repeat of the recently concluded Asia Cup final. The Women in Blue had defeated the Lankans to clinch their 8th Asia Cup title a couple of weeks back and will be raring to do it again on Tuesday in Japan.
Meanwhile, double silver medallist Elavenil Valarivan will team up with Parth Mane in 10m Air Rifle Mixed Team qualification and go for another medal if they reach the final. The Indian badminton teams, both men and women will face Japan while India fencers and India Karate athletes will also have chances to win medals, subject to qualification.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Venue
|5:30 AM
|Soft Tennis
|Women’s Singles
|Aadhya Tiwari
|Court 5 Group D Match 1
|Alisha Ziegler
|Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Men Team Regu
|Men Team Regu
|Preliminary Group B 5
|Malaysia
|Nagoya City Mizuho Park Gymnasium – Court 3
|5.30 AM
|Esports
|Football (eFootball™)
|Daniel Patel Chinmay Sahoo
|Group F Match 1
|Uzbekistan
|Aichi Sky Expo Hall B-F, Tokoname
|5.45 AM
|Equestrian
|Eventing Team (Dressage)
|Ashish Limaye Fouaad Mirza Arjan Nagra
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|5.45 AM
|Equestrian
|Eventing Individual (Dressage)
|Ashish Limaye
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|5.45 AM
|Equestrian
|Eventing Individual (Dressage)
|Fouaad Mirza
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|5.45 AM
|Equestrian
|Eventing Individual (Dressage)
|Arjan Nagra
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|Equestrian Park (Tokyo)
|6 AM
|Badminton
|Women’s Team
|PV Sindhu Unnati Hooda Devika Sihag Tanvi Sharma Isharani Baruah Treesa Gayatri Kavipriya Simran Tanisha
|Court 2 Quarter Final
|Japan
|Ichinomiya City Municipal Gymnasium
|6.15 AM
|Shooting
|10m Air Rifl e Mixed Team
|Parth Rakesh Mane Elavenil Valarivan
|Qualifi cation Round
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6.29 AM
|Wushu
|Women’s Nanquan & Nandao
|Hanjabam Langlentombi Devi
|Final
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Anantjeet Singh Naruka
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Bhavtegh Singh Gill
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Mairaj Ahmad Khan
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Team)
|Anantjeet Singh Naruka Bhavtegh Singh Gill Mairaj Ahmad Khan
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Parinaaz Dhaliwal
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Raiza Dhillon
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Maheshwari Chauhan
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Team)
|Parinaaz Dhaliwal Raiza Dhillon Maheshwari Chauhan
|Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Table Tennis
|Women’s Team
|Sreeja Akula Yashaswini Ghorpade Diya Chitale Sutirtha Mukherjee Syndrela Das
|R16
|Thailand
|Sky Hall Toyota
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 1 Bout 3
|TAN Raphael Juan Kang
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 1 Bout 5
|IIMURA Kazuki
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 1 Bout 7
|TRANQUILAN Sammuel
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 1 Bout 11
|CHEONG Chong Kio
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM Onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 1 Bout 15
|AL SHUAIBI Saeed
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 5 Bout 3
|KHAN Baryal
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 5 Bout 5
|CHEN Chih-Chieh
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 5 Bout 7
|NURUMOV Galim
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 5 Bout 11
|YOUN Jeonghyun
|Aichi Sky Expo Hall F
|6:30 AM onwards
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Pool 5 Bout 15
|NARMANDAKH Chingis
|Aichi Sky Expo Hall F
|7 AM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Jay Meena
|Court 2 Group D Match 1
|Hussain Arain
|Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|7.15 AM
|Kabaddi
|Men Team
|Men Team
|Group A Game 4
|Republic of Korea
|Tokai Citizen Gymnasium
|7.29 AM
|Swimming
|Men’s 1500m
|Aryan Nehra
|Final B
|All Participating
|Tokyo Aquatics Centre
|7.35 AM
|Karate
|Men’s Kumite -84Kg
|Chetan Bhatt
|Semifinal Bout 107
|TBC
|Toyohashi Gymnasium
|7:50 PM
|Karate
|Men’s Kumite -84Kg
|Chetan Bhatt
|Bronze Medal Bout (Subject to Qualifi cation)
|TBD
|Toyohashi Gymnasium
|8.05 AM
|Swimming
|Men’s 4x100m Medley Relay
|Rohit Benediction Danush Suresh Rishabh Das Akash Mani
|Heat 2
|All Participating Athletes
|Tokyo Aquatics Centre
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|CHAUDHARI Mitva Jesangbhai
|Pool 2 Bout 2
|KOH Elle Meihui
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|CHAUDHARI Mitva Jesangbhai
|Pool 2 Bout 6
|NGUYEN Phuong Kim
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|CHAUDHARI Mitva Jesangbhai
|Pool 2 Bout 9
|KHAKIMOVA Malika
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|CHAUDHARI Mitva Jesangbhai
|Pool 2 Bout 11
|LARRAZABAL Alexa
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|CHAUDHARI Mitva Jesangbhai
|Pool 2 Bout 13
|TANG Junyao
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|KHATRI Taniksha
|Pool 4 Bout 1
|DAMDINPUREV Mercy
|
Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|KHATRI Taniksha
|Pool 4 Bout 4
|SANGNGIO Natpapat
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|KHATRI Taniksha
|Pool 4 Bout 9
|BAKALDINA Irina
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|KHATRI Taniksha
|Pool 4 Bout 12
|ALHOSANI Zainab
|Aichi Sky Expo Hall F
|8.15 AM Onwards
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|KHATRI Taniksha
|Pool 4 Bout 14
|LIM Taehee
|
Aichi Sky Expo Hall F
|8.25 AM
|Shooting
|Air Rifle Mixed Team
|Parth Rakesh Mane Elavenil Valarivan
|Final Round
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting
|8:30 AM Onwards
|Boxing
|Women’s 51kg
|Sakshi
|Round of 32 Bout 12
|Aira Villegas
|
Nishio Gymnasium
|9 AM
|Table Tennis
|Men’s Team
|G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain
|Round of 16
|TBC
|
Sky Toyota Hall
|9:20 AM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Round of 16 Bout 111
|Cok Istri Agung Sanistyarani
|
Toyohashi Gymnasium
|9:30 AM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Aryan Thakur
|Centre Court Group C Match 2
|Bold-erdene Altangerel
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|9:40 AM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Quarterfi nal (Subject to Qualifi cation) Bout 113
|Hong Kio Lei
|
Toyohashi Gymnasium
|9:55 AM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Semifi nal (Subject to Qualification)
|TBD
|
Toyohashi Gymnasium
|10 AM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sachin
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|10 AM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|10.15 AM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Repechage (Subject to Qualification)
|TBD
|
Toyohashi Gymnasium
|10:30 AM
|Cricket
|Team
|Women Team
|Final
|Sri Lanka
|
Korogi Athletic Park
|10:30 AM
|Artistic Gymnastics
|Women Qualifi cation Sub Division 2 Vault (Only)
|Pranati Nayak
|Qualification Round
|All Participating Athletes
|
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall)
|10:30 AM
|Soft Tennis
|Women’s Singles
|Aadhya Tiwari
|Court 5 Group D
|Kainaat Shallwani
|
Nagoya City Higashiyama Park
|10:35 AM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Bronze Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBD
|
Toyohashi Gymnasium
|10:40 AM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Taniksha Khatri
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|10:40 AM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Mitva Jesangbhai Chaudhari
|Round of 32 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|11:20 AM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sachin
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|11:20 AM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|11:20 AM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Taniksha Khatri
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|11:20 AM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Mitva Jesangbhai Chaudhari
|Round of 16 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|11:30 AM
|Badminton
|Men’s Team
|Lakshya Sen Ayush Shetty HS Prannoy Kidambi Srikanth Tharun Mannepalli Satwik Chirag Hariharan Arjun Dhruv Kapila
|Court 2 Quarter Final
|Japan
|
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
|12:00 PM
|Equestrian
|Eventing Team (Show Jumping)
|Ashish Limaye Fouaad Mirza Arjan Nagra
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|
Equestrian Park (Tokyo)
|12:00 PM
|Equestrian
|Eventing Individual (Show Jumping)
|Ashish Limaye
|Final Day 1
|All Participating Athletes
|
Equestrian Park (Tokyo)
|12:00 PM
|Equestrian
|Eventing Individual (Show Jumping)
|Fouaad Mirza
|Final Day 1
|All Participating Athlete
|
Equestrian Park (Tokyo)
|12:00 PM
|Equestrian
|Eventing Individual (Show Jumping)
|Arjan Nagra
|Final Day 1
|All Participating Athlete
|
Equestrian Park (Tokyo)
|12:00 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sachin
|Quarterfi nals (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|12:00 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Quarterfi nals (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|12:00 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Taniksha Khatri
|Quarterfi nals (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|12:00 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Mitva Jesangbhai Chaudhari
|Quarterfi nals (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|12:00 PM
|Soft Tennis
|Men’s Singles
|Aryan Thakur
|Centre Court Group C Match 3
|Po-Yi Chen
|Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|12:40 PM
|Karate
|Men’s Kumite -84Kg
|Chetan Bhatt
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Toyohashi Gymnasium
|12:50 PM
|Karate
|Women’s Kumite -55Kg
|Alisha
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|Toyohashi Gymnasium
|1:30 PM Onwards
|Boxing
|Men’s 55kg
|Jadumani Singh Mandengbam
|Round of 32 Bout 18
|Thapa Chandra Bahadur
|Nishio Gymnasium
|1:50 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sachin
|Semi-Final 1 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2 PM
|Esports
|Football (eFootball™)
|Daniel Patel Chinmay Sahoo
|Group F Match 3
|Mongolia
|Aichi Sky Expo Hall B-F, Tokoname
|2:10 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Semi-Final 2 (Subject to Qualification)
|TBC
|Aichi Sky Expo Hall F
|2:30 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Taniksha Khatri
|Semi-Final 1 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Women’s SANDA 60 Kg
|Roshibina Devi
|Quarter Final
|TBD
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Men’s SANDA 56 Kg
|Aryan
|Quarter Final
|TBD
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:50 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Mitva Jesangbhai Chaudhari
|Semi-Final 2 (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|2:55 PM
|Swimming
|Men’s 4x100m Medley Relay
|Rohit Benediction Danush Suresh Rishabh Das Akash Mani
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|3:10 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sachin
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|3:10 PM
|Fencing
|Men’s Foil Individual
|Sanasam Hemash Singh
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|3:30 PM
|Hockey
|Men’s Team
|Team India
|Pool A Match 6
|Sri Lanka
|
Gifu Prefectural Green Stadium
|3:30 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Taniksha Khatri
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F
|3:30 PM
|Fencing
|Women’s Épée Individual
|Mitva Jesangbhai Chaudhari
|Medal Bout (Subject to Qualification)
|TBC
|
Aichi Sky Expo Hall F