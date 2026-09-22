Asian Games 2026 Day 4, September 22: India’s full schedule, venue, fixtures & time

Check Indians in action at the 2026 Asian Games on September 22 (Day 4, Tuesday) in Aichi-Nagoya.

By: Sports Desk
11 min readSep 22, 2026 12:13 AM IST
India at Asian Games Day 4 ScheduleHarmanpreet Kaur, Captain of India with teammates stand for national anthem during the Semi-Final match between Bangladesh Women and India Women at Korogi Sports Park, Nisshin, Japan, on September 20, 2026. (CREIMAS)
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India have a very good chance of clinching their first gold medal in the Asian Games as the women’s cricket team takes on Sri Lanka in a repeat of the recently concluded Asia Cup final. The Women in Blue had defeated the Lankans to clinch their 8th Asia Cup title a couple of weeks back and will be raring to do it again on Tuesday in Japan.

Meanwhile, double silver medallist Elavenil Valarivan will team up with Parth Mane in 10m Air Rifle Mixed Team qualification and go for another medal if they reach the final. The Indian badminton teams, both men and women will face Japan while India fencers and India Karate athletes will also have chances to win medals, subject to qualification.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 4 in Aichi-Nagoya:

Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round Opponent Venue
5:30 AM Soft Tennis Women’s Singles Aadhya Tiwari Court 5 Group D Match 1 Alisha Ziegler Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
5:30 AM Sepaktakraw Men Team Regu Men Team Regu Preliminary Group B 5 Malaysia Nagoya City Mizuho Park Gymnasium – Court 3
5.30 AM Esports Football (eFootball™) Daniel Patel Chinmay Sahoo Group F Match 1 Uzbekistan Aichi Sky Expo Hall B-F, Tokoname
5.45 AM Equestrian Eventing Team (Dressage) Ashish Limaye Fouaad Mirza Arjan Nagra Final Day 1 All Participating Athletes Equestrian Park (Tokyo)
5.45 AM Equestrian Eventing Individual (Dressage) Ashish Limaye Final Day 1 All Participating Athletes Equestrian Park (Tokyo)
5.45 AM Equestrian Eventing Individual (Dressage) Fouaad Mirza Final Day 1 All Participating Athletes Equestrian Park (Tokyo)
5.45 AM Equestrian Eventing Individual (Dressage) Arjan Nagra Final Day 1 All Participating Athletes Equestrian Park (Tokyo)
6 AM Badminton Women’s Team PV Sindhu Unnati Hooda Devika Sihag Tanvi Sharma Isharani Baruah Treesa Gayatri Kavipriya Simran Tanisha Court 2 Quarter Final Japan Ichinomiya City Municipal Gymnasium
6.15 AM Shooting 10m Air Rifl e Mixed Team Parth Rakesh Mane Elavenil Valarivan Qualifi cation Round All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6.29 AM Wushu Women’s Nanquan & Nandao Hanjabam Langlentombi Devi Final All Participating Athletes Aichi Prefectural Martial Arts Hall
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Anantjeet Singh Naruka Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Bhavtegh Singh Gill Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Mairaj Ahmad Khan Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Team) Anantjeet Singh Naruka Bhavtegh Singh Gill Mairaj Ahmad Khan Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Parinaaz Dhaliwal Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Raiza Dhillon Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Maheshwari Chauhan Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Team) Parinaaz Dhaliwal Raiza Dhillon Maheshwari Chauhan Qualifi cation Round Day 2 (50 Targets) All Participating Athletes Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Table Tennis Women’s Team Sreeja Akula Yashaswini Ghorpade Diya Chitale Sutirtha Mukherjee Syndrela Das R16 Thailand Sky Hall Toyota
6:30 AM Onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 1 Bout 3 TAN Raphael Juan Kang Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 1 Bout 5 IIMURA Kazuki Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 1 Bout 7 TRANQUILAN Sammuel Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 1 Bout 11 CHEONG Chong Kio Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM Onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 1 Bout 15 AL SHUAIBI Saeed Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 5 Bout 3 KHAN Baryal Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 5 Bout 5 CHEN Chih-Chieh Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 5 Bout 7 NURUMOV Galim Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 5 Bout 11 YOUN Jeonghyun Aichi Sky Expo Hall F
6:30 AM onwards Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Pool 5 Bout 15 NARMANDAKH Chingis Aichi Sky Expo Hall F
7 AM Soft Tennis Men’s Singles Jay Meena Court 2 Group D Match 1 Hussain Arain Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
7.15 AM Kabaddi Men Team Men Team Group A Game 4 Republic of Korea Tokai Citizen Gymnasium
7.29 AM Swimming Men’s 1500m Aryan Nehra Final B All Participating Tokyo Aquatics Centre
7.35 AM Karate Men’s Kumite -84Kg Chetan Bhatt Semifinal Bout 107 TBC Toyohashi Gymnasium
7:50 PM Karate Men’s Kumite -84Kg Chetan Bhatt Bronze Medal Bout (Subject to Qualifi cation) TBD Toyohashi Gymnasium
8.05 AM Swimming Men’s 4x100m Medley Relay Rohit Benediction Danush Suresh Rishabh Das Akash Mani Heat 2 All Participating Athletes Tokyo Aquatics Centre
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual CHAUDHARI Mitva Jesangbhai Pool 2 Bout 2 KOH Elle Meihui Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual CHAUDHARI Mitva Jesangbhai Pool 2 Bout 6 NGUYEN Phuong Kim Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual CHAUDHARI Mitva Jesangbhai Pool 2 Bout 9 KHAKIMOVA Malika Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual CHAUDHARI Mitva Jesangbhai Pool 2 Bout 11 LARRAZABAL Alexa Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual CHAUDHARI Mitva Jesangbhai Pool 2 Bout 13 TANG Junyao Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual KHATRI Taniksha Pool 4 Bout 1 DAMDINPUREV Mercy
Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual KHATRI Taniksha Pool 4 Bout 4 SANGNGIO Natpapat Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual KHATRI Taniksha Pool 4 Bout 9 BAKALDINA Irina Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual KHATRI Taniksha Pool 4 Bout 12 ALHOSANI Zainab Aichi Sky Expo Hall F
8.15 AM Onwards Fencing Women’s Épée Individual KHATRI Taniksha Pool 4 Bout 14 LIM Taehee
Aichi Sky Expo Hall F
8.25 AM Shooting Air Rifle Mixed Team Parth Rakesh Mane Elavenil Valarivan Final Round All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting
8:30 AM Onwards Boxing Women’s 51kg Sakshi Round of 32 Bout 12 Aira Villegas
Nishio Gymnasium
9 AM Table Tennis Men’s Team G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain Round of 16 TBC
Sky Toyota Hall
9:20 AM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Round of 16 Bout 111 Cok Istri Agung Sanistyarani
Toyohashi Gymnasium
9:30 AM Soft Tennis Men’s Singles Aryan Thakur Centre Court Group C Match 2 Bold-erdene Altangerel
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
9:40 AM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Quarterfi nal (Subject to Qualifi cation) Bout 113 Hong Kio Lei
Toyohashi Gymnasium
9:55 AM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Semifi nal (Subject to Qualification) TBD
Toyohashi Gymnasium
10 AM Fencing Men’s Foil Individual Sachin Round of 32 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
10 AM Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Round of 32 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
10.15 AM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Repechage (Subject to Qualification) TBD
Toyohashi Gymnasium
10:30 AM Cricket Team Women Team Final Sri Lanka
Korogi Athletic Park
10:30 AM Artistic Gymnastics Women Qualifi cation Sub Division 2 Vault (Only) Pranati Nayak Qualification Round All Participating Athletes
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall)
10:30 AM Soft Tennis Women’s Singles Aadhya Tiwari Court 5 Group D Kainaat Shallwani
Nagoya City Higashiyama Park
10:35 AM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Bronze Medal Bout (Subject to Qualification) TBD
Toyohashi Gymnasium
10:40 AM Fencing Women’s Épée Individual Taniksha Khatri Round of 32 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
10:40 AM Fencing Women’s Épée Individual Mitva Jesangbhai Chaudhari Round of 32 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
11:20 AM Fencing Men’s Foil Individual Sachin Round of 16 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
11:20 AM Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Round of 16 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
11:20 AM Fencing Women’s Épée Individual Taniksha Khatri Round of 16 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
11:20 AM Fencing Women’s Épée Individual Mitva Jesangbhai Chaudhari Round of 16 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
11:30 AM Badminton Men’s Team Lakshya Sen Ayush Shetty HS Prannoy Kidambi Srikanth Tharun Mannepalli Satwik Chirag Hariharan Arjun Dhruv Kapila Court 2 Quarter Final Japan
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
12:00 PM Equestrian Eventing Team (Show Jumping) Ashish Limaye Fouaad Mirza Arjan Nagra Final Day 1 All Participating Athletes
Equestrian Park (Tokyo)
12:00 PM Equestrian Eventing Individual (Show Jumping) Ashish Limaye Final Day 1 All Participating Athletes
Equestrian Park (Tokyo)
12:00 PM Equestrian Eventing Individual (Show Jumping) Fouaad Mirza Final Day 1 All Participating Athlete
Equestrian Park (Tokyo)
12:00 PM Equestrian Eventing Individual (Show Jumping) Arjan Nagra Final Day 1 All Participating Athlete
Equestrian Park (Tokyo)
12:00  PM Fencing Men’s Foil Individual Sachin Quarterfi nals (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
12:00  PM Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Quarterfi nals (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
12:00  PM Fencing Women’s Épée Individual Taniksha Khatri Quarterfi nals (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
12:00  PM Fencing Women’s Épée Individual Mitva Jesangbhai Chaudhari Quarterfi nals (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
12:00 PM Soft Tennis Men’s Singles Aryan Thakur Centre Court Group C Match 3 Po-Yi Chen Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
12:40 PM Karate Men’s Kumite -84Kg Chetan Bhatt Final (Subject to Qualification) TBD Toyohashi Gymnasium
12:50 PM Karate Women’s Kumite -55Kg Alisha Final (Subject to Qualification) TBD Toyohashi Gymnasium
1:30 PM Onwards Boxing Men’s 55kg Jadumani Singh Mandengbam Round of 32 Bout 18 Thapa Chandra Bahadur Nishio Gymnasium
1:50 PM Fencing Men’s Foil Individual Sachin Semi-Final 1 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2 PM Esports Football (eFootball™) Daniel Patel Chinmay Sahoo Group F Match 3 Mongolia Aichi Sky Expo Hall B-F, Tokoname
2:10 PM Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Semi-Final 2 (Subject to Qualification) TBC Aichi Sky Expo Hall F
2:30 PM Fencing Women’s Épée Individual Taniksha Khatri Semi-Final 1 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
2:30 PM onwards Wushu Women’s SANDA 60 Kg Roshibina Devi Quarter Final TBD
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:30 PM onwards Wushu Men’s SANDA 56 Kg Aryan Quarter Final TBD
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:50 PM Fencing Women’s Épée Individual Mitva Jesangbhai Chaudhari Semi-Final 2 (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
2:55 PM Swimming Men’s 4x100m Medley Relay Rohit Benediction Danush Suresh Rishabh Das Akash Mani Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
3:10 PM Fencing Men’s Foil Individual Sachin Medal Bout (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
3:10 PM Fencing Men’s Foil Individual Sanasam Hemash Singh Medal Bout (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
3:30 PM Hockey Men’s Team Team India Pool A Match 6 Sri Lanka
Gifu Prefectural Green Stadium
3:30 PM Fencing Women’s Épée Individual Taniksha Khatri Medal Bout (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F
3:30 PM Fencing Women’s Épée Individual Mitva Jesangbhai Chaudhari Medal Bout (Subject to Qualification) TBC
Aichi Sky Expo Hall F

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