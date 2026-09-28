India at Asian Games 2026 Day 10, September 28: Full schedule, venue, fixtures & time

The attention turns to Day 10 (September 28) of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with medals on offer across shooting, athletics, archery and boxing. The day opens with Sivaraj Babu in the men’s shortboard surfing, followed by the compound archery elimination rounds and a packed shooting schedule headlined by Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat in the 25m pistol events.
The Indian men’s cricket team will open their campaign at the continental games against Afghanistan in the second quarterfinal.
Athletics dominates the evening, with Avinash Sable in the 3000m steeplechase, Sreeshankar Murali in the men’s long jump, Parul Chaudhary in the women’s 5000m and Rohit Yadav in the men’s javelin. Lovlina Borgohain and Priya carry India’s boxing hopes in their quarterfinals.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|3:58 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Sivaraj Babu
|Round 3 Heat 2
|
Alciso Jayuard (Philippines)
|2
|4:45 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Sahil Rajesh Jadhav
|1/16 Elimination Round
|
Jamiyangombo Purevdorj (Mongolia)
|3
|4:45 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Thirumuru Ganesh Maniratnam
|1/16 Elimination Round
|
Sostar Andaru Rinaldi (Indonesia)
|4
|5:25 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Sahil Rajesh Jadhav
|1/8 Elimination Round (Subject to Qualification)
|TBC
|5
|5:25 AM
|Archery
|Compound Men’s Individual
|Thirumuru Ganesh Maniratnam
|1/8 Elimination Round (Subject to Qualification)
|TBC
|6
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women’s Team
|Esha Singh, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat
|Final 25m Pistol Rapid Stage
|
All Participating Athletes
|7
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Esha Singh
|Qualification Round – Rapid Stage
|
All Participating Athletes
|8
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Manu Bhaker
|Qualification Round – Rapid Stage
|
All Participating Athletes
|9
|6:10 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Rahi Sarnobat
|Qualification Round – Rapid Stage
|
All Participating Athletes
|10
|6:30 AM
|Sepaktakraw
|Women’s Double
|Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity
|Preliminary Group B
|Japan Team
|11
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men Individual
|Kynan Chenai
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|12
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men Individual
|Ahvar Rizvi
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|13
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men Individual
|Shapath Bharadwaj
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|14
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men Team
|Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|15
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women Individual
|Neeru
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|16
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women Individual
|Manisha Keer
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|17
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women Individual
|Aashima Ahlawat
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|18
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women Team
|Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat
|Qualification Round Day 2 – 50 Targets
|
All Participating Athletes
|19
|6:30 AM
|Tennis
|Men’s Singles
|Sumit Nagal
|2nd Round Match 9 Show Court
|
Seongchan Hong (Republic of Korea)
|20
|6:30 AM
|Volleyball
|Men’s Team
|Charles Jerome Vinit, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appavu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Yadav Amit Singh Balwan
|Preliminary Round Pool C Match 13
|
Hong Kong Men’s Team
|21
|6:30 AM
|Squash
|Women’s Team Event
|Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz
|Pool C Match 5 Court 4
|
China Women’s Team
|22
|6:30 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Singles
|Dhakshineswar Suresh
|2nd Round
|
Gunawan Trismuwantara (Indonesia)
|23
|6:46 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Kishore Kumar
|Round 3 Heat 8
|
Ma Wensong (China)
|24
|7:30 AM Onwards
|Tennis
|Women’s Doubles
|Ankita Raina, Rutuja Bhosale
|1st Round Match 9 Court 4
|
Yuliya Putintseva & Anna Danilina (Kazakhstan)
|25
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Skiff/49er
|Prince Noble, Manu Francis
|Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
|
All Participating Athletes
|26
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Dinghy/ILCA 7
|Vishnu Sarvanan
|Qualification Series Race 1, 2 & 3
|
All Participating Athletes
|27
|7:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
|
All Participating Athletes
|28
|7:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Dinghy/ILCA 6
|Nethra Kumanan
|Qualification Series Race 1, 2 & 3
|
All Participating Athletes
|29
|8:00 AM
|Kurash
|Women’s -78 Kg
|Pincky Balhara
|Quarterfinals Contest 207
|
TBD (KOR or PHI)
|30
|8:30 AM
|Squash
|Men’s Team Event
|Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand
|Pool A Match 3 Court 1
|
China Men’s Team
|31
|8:30 AM Onwards
|Sailing
|Mixed Dinghy/470
|Shraddha Verma, Ravindra Kumar
|Opening Series Race 3, 4 & 5
|
All Participating Athletes
|32
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Doubles
|Yuki Bhambri, Dhakshineswar Suresh
|2nd Round
|
Beibit Zhukayev & Denis Yevseyev (Kazakhstan)
|33
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Doubles
|Anirudh Chandrasekar, N Sriram Balaji
|2nd Round
|
Pradip Khadka & Abhishek Bastola (Nepal)
|34
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Mixed Doubles
|N Sriram Balaji & Ankita Raina
|1st Round
|
Kairan Thompson & Eudice Chong (Hong Kong)
|35
|9:26 AM Onwards
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Kishore Kumar
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|36
|9:26 AM Onwards
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Sivaraj Babu
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|37
|9:45 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Jyothi Surekha Vennam
|1/16 Elimination Round
|
Zhexenbinova Adel (Kazakhstan)
|38
|9:45 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Taniparthi Chikitha
|1/16 Elimination Round
|TBC
|39
|10:00 AM
|Cricket
|Men’s Team
|Men’s Team
|Quarterfinal QF 2
|
Afghanistan Team
|40
|10:00 AM
|Boxing
|Women’s 75kg
|Lovlina Borgohain
|Quarterfinals Bout 129
|
Seong Suyeon (Republic of Korea)
|41
|10:25 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Jyothi Surekha Vennam
|1/8 Elimination Round (Subject to Qualification)
|TBC
|42
|10:25 AM
|Archery
|Compound Women’s Individual
|Taniparthi Chikitha
|1/8 Elimination Round (Subject to Qualification)
|TBC
|43
|10:30 AM
|Sepaktakraw
|Women’s Double
|Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|44
|10:40 AM
|Kurash
|Women’s -78 Kg
|Pincky Balhara
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|45
|10:40 AM
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Race 6, 7 & 8
|TBC
|46
|10:40 AM
|Sailing
|Girls Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Opening Series Race 1, 2 & 3
|
All Participating Athletes
|47
|10:45 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Esha Singh
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|48
|10:45 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Manu Bhaker
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|49
|10:45 AM
|Shooting
|25m Pistol Women Individual
|Rahi Sarnobat
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|50
|11:30 AM
|Kurash
|Women’s -78 Kg
|Pincky Balhara
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|51
|12:00 PM
|Squash
|Women’s Team Event
|Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz
|Pool C Match 3 Court 3
|
Japan Women’s Team
|52
|2:00 PM
|Squash
|Men’s Team Event
|Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand
|Pool C Match 3 Court 3
|
Korea Men’s Team
|53
|2:15 PM
|Boxing
|Women’s 60kg
|Priya
|Quarterfinals Bout 138
|
Samadova Mijgona (Tajikistan)
|54
|2:35 PM
|Athletics
|Women’s Discus Throw
|Seema
|Final
|
All Participating Athletes
|55
|2:35 PM
|Athletics
|Women’s Discus Throw
|Sanya Yadav
|Final
|
All Participating Athletes
|56
|3:09 PM
|Athletics
|Mixed 4 x 100m Relay
|Indian Team
|Round 1 Heat 2 Lane 6
|
All Participating Athletes
|57
|3:30 PM
|Hockey
|Men’s Team
|Men’s Team
|Pool A Match 15
|Bangladesh
|58
|3:45 PM
|Boxing
|Men’s 90kg
|Kapil Pokhariya
|Quarterfinals Bout 144
|
Kim Gichae (Republic of Korea)
|59
|3:53 PM
|Athletics
|Women’s 400m Hurdles
|Vithya Ramraj
|Final Lane 5
|
All Participating Athletes
|60
|3:53 PM
|Athletics
|Women’s 400m Hurdles
|Anu Raghavan
|Final Lane 8
|
All Participating Athletes
|61
|4:03 PM
|Athletics
|Men’s 400m Hurdles
|Santosh Kumar Tamilarasan
|Final Lane 7
|
All Participating Athletes
|62
|4:17 PM
|Athletics
|Men’s 3000m Steeplechase
|Avinash Mukund Sable
|Final Lane 3
|
All Participating Athletes
|63
|4:30 PM
|Athletics
|Men’s Long Jump
|Sreeshankar Murali
|Final Lane 11
|
All Participating Athletes
|64
|4:30 PM
|Athletics
|Men’s Long Jump
|David Solomon Patturaj
|Final Lane 6
|
All Participating Athletes
|65
|4:38 PM
|Athletics
|Men’s 1500m
|Yoonus Shah
|Final Lane 5
|
All Participating Athletes
|66
|4:38 PM
|Athletics
|Men’s 1500m
|Gulveer Singh
|Final Lane 6
|
All Participating Athletes
|67
|4:45 PM
|Athletics
|Men’s Javelin Throw
|Rohit Yadav
|Final
|
All Participating Athletes
|68
|4:45 PM
|Athletics
|Men’s Javelin Throw
|Yashvir Singh
|Final
|
All Participating Athletes
|69
|4:50 PM
|Athletics
|Women’s 800m
|Gowthami Jayaraman
|Round 1 Heat 1 Lane 8
|
All Participating Athletes
|70
|5:00 PM
|Athletics
|Women’s 800m
|Pooja
|Round 1 Heat 2 Lane 3
|
All Participating Athletes
|71
|5:13 PM
|Athletics
|Women’s 5000m
|Parul Chaudhary
|Final Lane 5
|
All Participating Athletes
|72
|5:13 PM
|Athletics
|Women’s 5000m
|Seema
|Final Lane 1
|
All Participating Athletes
|73
|6:01 PM
|Athletics
|Men’s 4 x 400m Relay
|Indian Team
|Round 1 Heat 2 Lane 4
|
All Participating Athletes
|74
|6:34 PM
|Athletics
|Women’s 4 x 100m Relay
|Indian Team
|Final
|TBD