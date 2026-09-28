India at Asian Games 2026 Day 10, September 28: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 28 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 10 (Monday).

By: Sports Desk
7 min readSep 28, 2026 12:47 AM IST
Check all Indians in action on Day 9 of Asian Games in Aichi Nagoya. (BCCI)Check all Indians in action on Day 9 of Asian Games in Aichi Nagoya. (BCCI)
Make us preferred source on Google

The attention turns to Day 10 (September 28) of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with medals on offer across shooting, athletics, archery and boxing. The day opens with Sivaraj Babu in the men’s shortboard surfing, followed by the compound archery elimination rounds and a packed shooting schedule headlined by Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat in the 25m pistol events.

The Indian men’s cricket team will open their campaign at the continental games against Afghanistan in the second quarterfinal.

Athletics dominates the evening, with Avinash Sable in the 3000m steeplechase, Sreeshankar Murali in the men’s long jump, Parul Chaudhary in the women’s 5000m and Rohit Yadav in the men’s javelin. Lovlina Borgohain and Priya carry India’s boxing hopes in their quarterfinals.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 10 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 3:58 AM Surfing Men’s Shortboard Sivaraj Babu Round 3 Heat 2
Alciso Jayuard (Philippines)
2 4:45 AM Archery Compound Men’s Individual Sahil Rajesh Jadhav 1/16 Elimination Round
Jamiyangombo Purevdorj (Mongolia)
3 4:45 AM Archery Compound Men’s Individual Thirumuru Ganesh Maniratnam 1/16 Elimination Round
Sostar Andaru Rinaldi (Indonesia)
4 5:25 AM Archery Compound Men’s Individual Sahil Rajesh Jadhav 1/8 Elimination Round (Subject to Qualification) TBC
5 5:25 AM Archery Compound Men’s Individual Thirumuru Ganesh Maniratnam 1/8 Elimination Round (Subject to Qualification) TBC
6 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women’s Team Esha Singh, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat Final 25m Pistol Rapid Stage
All Participating Athletes
7 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Esha Singh Qualification Round – Rapid Stage
All Participating Athletes
8 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Manu Bhaker Qualification Round – Rapid Stage
All Participating Athletes
9 6:10 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Rahi Sarnobat Qualification Round – Rapid Stage
All Participating Athletes
10 6:30 AM Sepaktakraw Women’s Double Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity Preliminary Group B Japan Team
11 6:30 AM Shooting Trap Men Individual Kynan Chenai Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
12 6:30 AM Shooting Trap Men Individual Ahvar Rizvi Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
13 6:30 AM Shooting Trap Men Individual Shapath Bharadwaj Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
14 6:30 AM Shooting Trap Men Team Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
15 6:30 AM Shooting Trap Women Individual Neeru Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
16 6:30 AM Shooting Trap Women Individual Manisha Keer Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
17 6:30 AM Shooting Trap Women Individual Aashima Ahlawat Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
18 6:30 AM Shooting Trap Women Team Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat Qualification Round Day 2 – 50 Targets
All Participating Athletes
19 6:30 AM Tennis Men’s Singles Sumit Nagal 2nd Round Match 9 Show Court
Seongchan Hong (Republic of Korea)
20 6:30 AM Volleyball Men’s Team Charles Jerome Vinit, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appavu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Yadav Amit Singh Balwan Preliminary Round Pool C Match 13
Hong Kong Men’s Team
21 6:30 AM Squash Women’s Team Event Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz Pool C Match 5 Court 4
China Women’s Team
22 6:30 AM Onwards Tennis Men’s Singles Dhakshineswar Suresh 2nd Round
Gunawan Trismuwantara (Indonesia)
23 6:46 AM Surfing Men’s Shortboard Kishore Kumar Round 3 Heat 8
Ma Wensong (China)
24 7:30 AM Onwards Tennis Women’s Doubles Ankita Raina, Rutuja Bhosale 1st Round Match 9 Court 4
Yuliya Putintseva & Anna Danilina (Kazakhstan)
25 7:30 AM Onwards Sailing Men’s Skiff/49er Prince Noble, Manu Francis Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
All Participating Athletes
26 7:30 AM Onwards Sailing Men’s Dinghy/ILCA 7 Vishnu Sarvanan Qualification Series Race 1, 2 & 3
All Participating Athletes
27 7:40 AM Onwards Sailing Women’s Skiff/49er FX Harshita Tomar, Shital Verma Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
All Participating Athletes
28 7:40 AM Onwards Sailing Women’s Dinghy/ILCA 6 Nethra Kumanan Qualification Series Race 1, 2 & 3
All Participating Athletes
29 8:00 AM Kurash Women’s -78 Kg Pincky Balhara Quarterfinals Contest 207
TBD (KOR or PHI)
30 8:30 AM Squash Men’s Team Event Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand Pool A Match 3 Court 1
China Men’s Team
31 8:30 AM Onwards Sailing Mixed Dinghy/470 Shraddha Verma, Ravindra Kumar Opening Series Race 3, 4 & 5
All Participating Athletes
32 9:00 AM Onwards Tennis Men’s Doubles Yuki Bhambri, Dhakshineswar Suresh 2nd Round
Beibit Zhukayev & Denis Yevseyev (Kazakhstan)
33 9:00 AM Onwards Tennis Men’s Doubles Anirudh Chandrasekar, N Sriram Balaji 2nd Round
Pradip Khadka & Abhishek Bastola (Nepal)
34 9:00 AM Onwards Tennis Mixed Doubles N Sriram Balaji & Ankita Raina 1st Round
Kairan Thompson & Eudice Chong (Hong Kong)
35 9:26 AM Onwards Surfing Men’s Shortboard Kishore Kumar Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
36 9:26 AM Onwards Surfing Men’s Shortboard Sivaraj Babu Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
37 9:45 AM Archery Compound Women’s Individual Jyothi Surekha Vennam 1/16 Elimination Round
Zhexenbinova Adel (Kazakhstan)
38 9:45 AM Archery Compound Women’s Individual Taniparthi Chikitha 1/16 Elimination Round TBC
39 10:00 AM Cricket Men’s Team Men’s Team Quarterfinal QF 2
Afghanistan Team
40 10:00 AM Boxing Women’s 75kg Lovlina Borgohain Quarterfinals Bout 129
Seong Suyeon (Republic of Korea)
41 10:25 AM Archery Compound Women’s Individual Jyothi Surekha Vennam 1/8 Elimination Round (Subject to Qualification) TBC
42 10:25 AM Archery Compound Women’s Individual Taniparthi Chikitha 1/8 Elimination Round (Subject to Qualification) TBC
43 10:30 AM Sepaktakraw Women’s Double Elangbam Leirentonbi Devi, Menenu Tsukru, Langoljam Prity Semifinals (Subject to Qualification) TBD
44 10:40 AM Kurash Women’s -78 Kg Pincky Balhara Semifinals (Subject to Qualification) TBD
45 10:40 AM Sailing Women’s Skiff/49er FX Harshita Tomar, Shital Verma Race 6, 7 & 8 TBC
46 10:40 AM Sailing Girls Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Opening Series Race 1, 2 & 3
All Participating Athletes
47 10:45 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Esha Singh Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
48 10:45 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Manu Bhaker Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
49 10:45 AM Shooting 25m Pistol Women Individual Rahi Sarnobat Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
50 11:30 AM Kurash Women’s -78 Kg Pincky Balhara Finals (Subject to Qualification) TBD
51 12:00 PM Squash Women’s Team Event Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz Pool C Match 3 Court 3
Japan Women’s Team
52 2:00 PM Squash Men’s Team Event Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand Pool C Match 3 Court 3
Korea Men’s Team
53 2:15 PM Boxing Women’s 60kg Priya Quarterfinals Bout 138
Samadova Mijgona (Tajikistan)
54 2:35 PM Athletics Women’s Discus Throw Seema Final
All Participating Athletes
55 2:35 PM Athletics Women’s Discus Throw Sanya Yadav Final
All Participating Athletes
56 3:09 PM Athletics Mixed 4 x 100m Relay Indian Team Round 1 Heat 2 Lane 6
All Participating Athletes
57 3:30 PM Hockey Men’s Team Men’s Team Pool A Match 15 Bangladesh
58 3:45 PM Boxing Men’s 90kg Kapil Pokhariya Quarterfinals Bout 144
Kim Gichae (Republic of Korea)
59 3:53 PM Athletics Women’s 400m Hurdles Vithya Ramraj Final Lane 5
All Participating Athletes
60 3:53 PM Athletics Women’s 400m Hurdles Anu Raghavan Final Lane 8
All Participating Athletes
61 4:03 PM Athletics Men’s 400m Hurdles Santosh Kumar Tamilarasan Final Lane 7
All Participating Athletes
62 4:17 PM Athletics Men’s 3000m Steeplechase Avinash Mukund Sable Final Lane 3
All Participating Athletes
63 4:30 PM Athletics Men’s Long Jump Sreeshankar Murali Final Lane 11
All Participating Athletes
64 4:30 PM Athletics Men’s Long Jump David Solomon Patturaj Final Lane 6
All Participating Athletes
65 4:38 PM Athletics Men’s 1500m Yoonus Shah Final Lane 5
All Participating Athletes
66 4:38 PM Athletics Men’s 1500m Gulveer Singh Final Lane 6
All Participating Athletes
67 4:45 PM Athletics Men’s Javelin Throw Rohit Yadav Final
All Participating Athletes
68 4:45 PM Athletics Men’s Javelin Throw Yashvir Singh Final
All Participating Athletes
69 4:50 PM Athletics Women’s 800m Gowthami Jayaraman Round 1 Heat 1 Lane 8
All Participating Athletes
70 5:00 PM Athletics Women’s 800m Pooja Round 1 Heat 2 Lane 3
All Participating Athletes
71 5:13 PM Athletics Women’s 5000m Parul Chaudhary Final Lane 5
All Participating Athletes
72 5:13 PM Athletics Women’s 5000m Seema Final Lane 1
All Participating Athletes
73 6:01 PM Athletics Men’s 4 x 400m Relay Indian Team Round 1 Heat 2 Lane 4
All Participating Athletes
74 6:34 PM Athletics Women’s 4 x 100m Relay Indian Team Final TBD

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 27: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments