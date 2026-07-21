Full list of Indian athletes competing at Commonwealth Games 2026

Double Olympic medallist Neeraj Chopra, Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain, and Tokyo Olympic medallist Mirabai Chanu headline the Indian squad.

By: Express News Service
4 min readJul 21, 2026 09:37 PM IST
Double Olympic medallist Neeraj Chopra, Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain, and Tokyo Olympic medallist Mirabai Chanu headline the Indian Commonwealth Games squad.Double Olympic medallist Neeraj Chopra, Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain, and Tokyo Olympic medallist Mirabai Chanu headline the Indian squad.
Make us preferred source on Google

In a trimmed version of Commonwealth Games, India is sending 126-member Indian contingent to compete across nine events including para events in Athletics, Swimming, Track Cycling, and Powerlifting.

Double Olympic medallist Neeraj Chopra, Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain, and Tokyo Olympic medallist Mirabai Chanu headline the Indian squad.

Athletics will have the largest representation with 32 athletes, followed by boxing and judo with 14 each, while weightlifting will send a 12-member squad.

Also Read | Commonwealth Games 2026: Who are India’s top medal contenders at Glasgow

Indian Squad for 2026 Commonwealth Games

Athlete Event
Neeraj Chopra Athletics (Javelin Throw)
Tejaswin Shankar Athletics (Decathlon, High Jump)
Gurindervir Singh zAthletics (100m)
Animesh Kujur Athletics (200m)
Parul Chaudhary Athletics (3000m Steeplechase, 5000m)
Sreeshankar Murali Athletics (Long Jump)
Pooja Singh Athletics (High Jump)
Manpreet Kaur Athletics (Shot Put)
Seema Kaliramna Athletics (Discus Throw)
Nidhi Rani Athletics (Discus Throw)
Sarvesh Kushare Athletics (High Jump)
Praveen Chithravel Athletics (Triple Jump)
Selva Prabhu Athletics (Triple Jump)
Lokesh Satyanathan Athletics (Long Jump)
Ravina Athletics (Racewalking)
Priyanka Goswami Athletics (Racewalking)
Rashdeep Kaur Athletics (400m)
Neeru Pathak Athletics (400m)
Ansa Babu Athletics (400m)
Tejas Shirse Athletics (110m hurdles)
Yashas Palaksha Athletics (400m hurdles)
Santhosh T Athletics (400m hurdles)
Dev Meena Athletics (Pole Vault)
Kuldeep Kumar Athletics (Pole Vault)
Rohit Yadav Athletics (Javelin Throw)
Yashvir Singh Athletics (Javelin Throw)
Vishal TK Athletics (400m)
Rajesh Ramesh Athletics (400m)
Tajinderpal Singh Toor Athletics (Shot Put)
Samardeep Singh Gill Athletics (Shot Put)
Aadarsh Ram Athletics (High Jump)
Sakshi Chaudhary Boxing (51kg)
Jaismine Lamboria Boxing (57kg)
Preeti Pawar Boxing (54kg)
Priya Ghanghas Boxing (60kg)
Parveen Hooda Boxing (65kg)
Arundhati Chaudhary Boxing (70kg)
Lovlina Borgohain Boxing (75kg)
Jadumani Singh Boxing (55kg)
Sachin Siwach Boxing (60kg)
Aditya Pratap Singh Boxing (65kg)
Sumit Kundu Boxing (70kg)
Ankush Boxing (80kg)
Kapil Pokhriya Boxing (90kg)
Narender Berwal Boxing (+90kg)
Mirabai Chanu Weightlifting
Gyaneshwari Devi Weightlifting
Bindiyarani Devi Weightlifting
Harjinder Kaur Weightlifting
Sanjana Weightlifting
Martina Devi Weightlifting
Rishikanta Singh Weightlifting
M Raja Weightlifting
Ajaya Babu Weightlifting
Dilbag Singh Weightlifting
Lovepreet Singh Weightlifting
Ronaldo Singh Track Cycling
David Beckham Track Cycling
Rojit Singh Track Cycling
Dinesh Kumar Track Cycling
Jemesh Singh Track Cycling
Harshveer Sekhon Track Cycling
Aneesh Gowda Swimming
Sajan Prakash Swimming
Srihari Nataraj Swimming
Aryan Nehra Swimming
Dharshan Shashikumar Swimming
Shharadha Chopade Judo(52kg)
Asmit Dey Judo(48kg)
Tulika Maan Judo(+78kg)
Inunganbi Judo(70kg)
Ishroop Narang Judo(78kg)
Yamini Mourya Judo(57kg)
Unnati Sharma Judo (63kg)
Avtar Singh Judo (+100kg)
Yash Ghangas Judo (100kg)
Arun Kumar Judo (73kg)
Karanjit Singh Maan Judo (90kg)
Rohit Judo (66kg)
Harsh Tokas Judo (81kg)
Harsh Singh Judo (60kg)
Pinki Lawn Bowls
Nayanmoni Saikia Lawn Bowls
Rupa Rani Tirkey Lawn Bowls
Dinesh Kumar Lawn Bowls
Navneet Singh Lawn Bowls
Putul Sonowal Lawn Bowls
Prannati Nayak Artistic Gymnastics
Nishika Agarwal Artistic Gymnastics
Eshita Rewale Artistic Gymnastics
Protistha Samanta Artistic Gymnastics
Tapan Mohanty Artistic Gymnastics
Satyajit Mondal Artistic Gymnastics
Tapaswera Nath Artistic Gymnastics
Swatish Kaitheri Artistic Gymnastics
Sharmila Para Athletics
Devender Kumar Para Athletics
Rakeshbhai Bhatt Para Athletics
Dilip Gavit Para Athletics
Shubham Juyal Para Athletics
Shilpa Shyla Para Athletics
Soman Rana Para Athletics
Basil Para Athletics
Rakesh Shanmugam Para Athletics
Sagar Thyat Para Athletics
Shreyansh Trivedi Para Powerlifting
Jaspreet Kaur Para Powerlifting
Suman Devi Para Powerlifting
Kasthuri Rajamani Para Powerlifting
Paramjeet Para Powerlifting
Ashok Kumar Para Powerlifting
Jhandu Kumar Para Powerlifting
Sudhir Para Powerlifting
Ravi Veera Para Swimming
Ali Imam Para Swimming
Suyash Jadhav Para Swimming
Swastik Patil Para Swimming
Chaitanya Kulkarni Para Swimming
Tejas Nandkumar Para Swimming
Reena Gupta Wheelchair Basketball Team
Rita Chanu Wheelchair Basketball Team
Minakshi Jadhav Wheelchair Basketball Team
Lakshmi Rayappa Wheelchair Basketball Team
Lisha Das Para Cycling

© The Indian Express Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Jul 21: Latest News
Advertisement
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments