Full list of Indian athletes competing at Commonwealth Games 2026

In a trimmed version of Commonwealth Games, India is sending 126-member Indian contingent to compete across nine events including para events in Athletics, Swimming, Track Cycling, and Powerlifting.
Double Olympic medallist Neeraj Chopra, Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain, and Tokyo Olympic medallist Mirabai Chanu headline the Indian squad.
Athletics will have the largest representation with 32 athletes, followed by boxing and judo with 14 each, while weightlifting will send a 12-member squad.
|Athlete
|Event
|Neeraj Chopra
|Athletics (Javelin Throw)
|Tejaswin Shankar
|Athletics (Decathlon, High Jump)
|Gurindervir Singh
|zAthletics (100m)
|Animesh Kujur
|Athletics (200m)
|Parul Chaudhary
|Athletics (3000m Steeplechase, 5000m)
|Sreeshankar Murali
|Athletics (Long Jump)
|Pooja Singh
|Athletics (High Jump)
|Manpreet Kaur
|Athletics (Shot Put)
|Seema Kaliramna
|Athletics (Discus Throw)
|Nidhi Rani
|Athletics (Discus Throw)
|Sarvesh Kushare
|Athletics (High Jump)
|Praveen Chithravel
|Athletics (Triple Jump)
|Selva Prabhu
|Athletics (Triple Jump)
|Lokesh Satyanathan
|Athletics (Long Jump)
|Ravina
|Athletics (Racewalking)
|Priyanka Goswami
|Athletics (Racewalking)
|Rashdeep Kaur
|Athletics (400m)
|Neeru Pathak
|Athletics (400m)
|Ansa Babu
|Athletics (400m)
|Tejas Shirse
|Athletics (110m hurdles)
|Yashas Palaksha
|Athletics (400m hurdles)
|Santhosh T
|Athletics (400m hurdles)
|Dev Meena
|Athletics (Pole Vault)
|Kuldeep Kumar
|Athletics (Pole Vault)
|Rohit Yadav
|Athletics (Javelin Throw)
|Yashvir Singh
|Athletics (Javelin Throw)
|Vishal TK
|Athletics (400m)
|Rajesh Ramesh
|Athletics (400m)
|Tajinderpal Singh Toor
|Athletics (Shot Put)
|Samardeep Singh Gill
|Athletics (Shot Put)
|Aadarsh Ram
|Athletics (High Jump)
|Sakshi Chaudhary
|Boxing (51kg)
|Jaismine Lamboria
|Boxing (57kg)
|Preeti Pawar
|Boxing (54kg)
|Priya Ghanghas
|Boxing (60kg)
|Parveen Hooda
|Boxing (65kg)
|Arundhati Chaudhary
|Boxing (70kg)
|Lovlina Borgohain
|Boxing (75kg)
|Jadumani Singh
|Boxing (55kg)
|Sachin Siwach
|Boxing (60kg)
|Aditya Pratap Singh
|Boxing (65kg)
|Sumit Kundu
|Boxing (70kg)
|Ankush
|Boxing (80kg)
|Kapil Pokhriya
|Boxing (90kg)
|Narender Berwal
|Boxing (+90kg)
|Mirabai Chanu
|Weightlifting
|Gyaneshwari Devi
|Weightlifting
|Bindiyarani Devi
|Weightlifting
|Harjinder Kaur
|Weightlifting
|Sanjana
|Weightlifting
|Martina Devi
|Weightlifting
|Rishikanta Singh
|Weightlifting
|M Raja
|Weightlifting
|Ajaya Babu
|Weightlifting
|Dilbag Singh
|Weightlifting
|Lovepreet Singh
|Weightlifting
|Ronaldo Singh
|Track Cycling
|David Beckham
|Track Cycling
|Rojit Singh
|Track Cycling
|Dinesh Kumar
|Track Cycling
|Jemesh Singh
|Track Cycling
|Harshveer Sekhon
|Track Cycling
|Aneesh Gowda
|Swimming
|Sajan Prakash
|Swimming
|Srihari Nataraj
|Swimming
|Aryan Nehra
|Swimming
|Dharshan Shashikumar
|Swimming
|Shharadha Chopade
|Judo(52kg)
|Asmit Dey
|Judo(48kg)
|Tulika Maan
|Judo(+78kg)
|Inunganbi
|Judo(70kg)
|Ishroop Narang
|Judo(78kg)
|Yamini Mourya
|Judo(57kg)
|Unnati Sharma
|Judo (63kg)
|Avtar Singh
|Judo (+100kg)
|Yash Ghangas
|Judo (100kg)
|Arun Kumar
|Judo (73kg)
|Karanjit Singh Maan
|Judo (90kg)
|Rohit
|Judo (66kg)
|Harsh Tokas
|Judo (81kg)
|Harsh Singh
|Judo (60kg)
|Pinki
|Lawn Bowls
|Nayanmoni Saikia
|Lawn Bowls
|Rupa Rani Tirkey
|Lawn Bowls
|Dinesh Kumar
|Lawn Bowls
|Navneet Singh
|Lawn Bowls
|Putul Sonowal
|Lawn Bowls
|Prannati Nayak
|Artistic Gymnastics
|Nishika Agarwal
|Artistic Gymnastics
|Eshita Rewale
|Artistic Gymnastics
|Protistha Samanta
|Artistic Gymnastics
|Tapan Mohanty
|Artistic Gymnastics
|Satyajit Mondal
|Artistic Gymnastics
|Tapaswera Nath
|Artistic Gymnastics
|Swatish Kaitheri
|Artistic Gymnastics
|Sharmila
|Para Athletics
|Devender Kumar
|Para Athletics
|Rakeshbhai Bhatt
|Para Athletics
|Dilip Gavit
|Para Athletics
|Shubham Juyal
|Para Athletics
|Shilpa Shyla
|Para Athletics
|Soman Rana
|Para Athletics
|Basil
|Para Athletics
|Rakesh Shanmugam
|Para Athletics
|Sagar Thyat
|Para Athletics
|Shreyansh Trivedi
|Para Powerlifting
|Jaspreet Kaur
|Para Powerlifting
|Suman Devi
|Para Powerlifting
|Kasthuri Rajamani
|Para Powerlifting
|Paramjeet
|Para Powerlifting
|Ashok Kumar
|Para Powerlifting
|Jhandu Kumar
|Para Powerlifting
|Sudhir
|Para Powerlifting
|Ravi Veera
|Para Swimming
|Ali Imam
|Para Swimming
|Suyash Jadhav
|Para Swimming
|Swastik Patil
|Para Swimming
|Chaitanya Kulkarni
|Para Swimming
|Tejas Nandkumar
|Para Swimming
|Reena Gupta
|Wheelchair Basketball Team
|Rita Chanu
|Wheelchair Basketball Team
|Minakshi Jadhav
|Wheelchair Basketball Team
|Lakshmi Rayappa
|Wheelchair Basketball Team
|Lisha Das
|Para Cycling