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Portugal vs Uzbekistan, FIFA World Cup 2026 Live Score: Focus on Ronaldo as POR eye first win vs UZB in Houston

Portugal vs Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Football Match Live Score: Focus will be on Cristiano Ronaldo as Portugal are pitted against Uzbekistan in Houston on Tuesday.

Portugal vs Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Live Score: Follow POR vs UZB live updates. (AP)Portugal vs Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Live Score: Follow POR vs UZB live updates. (AP)

FIFA World Cup 2026 Match Today Live Score: After a shocking 1-1 draw against DR Congo, one that stung Portugal as much as a defeat, one of the pre-tournament favourites and Roberto Martínez’s star-studded side will be desperate to find their rhythm and register their first win of the FIFA World Cup 2026 when they face Uzbekistan in Houston on Tuesday.

Portugal predicted lineup, World Cup 2026: Will Ronaldo start against Uzbekistan today?

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Cristiano Ronaldo will once again command the spotlight, though not necessarily for the right reasons. Growing voices are debating the 41-year-old’s place in the side, questioning whether he is holding back a team widely considered to be Portugal’s golden generation, featuring the likes of Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes and Bernardo Silva. What will trouble Ronaldo most, however, is his extended goal drought. Despite attempting 33 shots and amassing an expected goals (xG) tally of 4.5 across his last 10 major tournament appearances, spanning World Cups and European Championships, he has failed to find the net in each of those matches.

For Fabio Cannavaro’s Uzbekistan, inspiration will need to come from within if they are to make an impression on their World Cup debut. Despite a 3-1 loss to Colombia in their opening game, their xG of 1.16 was the highest by a tournament debutant since Slovakia in 2010.

SCROLL DOWN TO FOLLOW PORTUGAL VS UZBEKISTAN LIVE SCORE UPDATES OF FIFA WORLD CUP 2026 MATCH

Live Updates
Jun 23, 2026 07:53 PM IST
POR vs UZB LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads

Portugal: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Rúben Neves, Vitinha, Samú Costa, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Francisco Conceição.

Uzbekistan: Utkir Yusupov, Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev, Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Bekhruz Karimov, Avazbek O’lmasaliev, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Khamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Abdulla Abdullaev, Aziz G’aniev, Abbosbek Fayzullaev, Sherzod Esanov, Eldor Shomurodov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev.

Jun 23, 2026 07:45 PM IST
POR vs UZB LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Hola!

Hello and welcome to The Indian Express' LIVE coverage of the FIFA World Cup 2026. A crucial match-up is on its way as Portugal take on Uzbekistan in the Group K game at the Houston Stadium on Tuesday.

Stay tuned as we bring you all the live updates from the matchup where all the focus will be on Cristiano Ronaldo.

Yin & Yang: A statistical breakdown of Messi & Ronaldo’s first World Cup games

Lionel Messi has dominated Cristiano Ronaldo across all facets during the opening World Cup 2026 round last week. (AP Photo)

Messi’s hat-trick in the defending champions’ 3-0 romp over Algeria was contrasted with the sorry figure the Portuguese superstar cut in 1-1 draw with underdogs Democratic Republic of Congo.
With the two legends on the final legs of their careers, we analyse why. (READ MORE)

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