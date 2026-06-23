Portugal vs Uzbekistan, FIFA World Cup 2026 Live Score: Focus on Ronaldo as POR eye first win vs UZB in Houston

Portugal: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Rúben Neves, Vitinha, Samú Costa, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Francisco Conceição.
Uzbekistan: Utkir Yusupov, Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev, Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Bekhruz Karimov, Avazbek O’lmasaliev, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Khamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Abdulla Abdullaev, Aziz G’aniev, Abbosbek Fayzullaev, Sherzod Esanov, Eldor Shomurodov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev.