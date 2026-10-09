ISL 2026/27 Live Streaming: When and where to watch Indian Super League matches?

ISL Live Streaming: After much delay, the Indian Super League (ISL) 2026/27 season will finally kick off on Saturday with the opening match of the season set to be a clash between Bengaluru FC and Sporting Club Delhi at the Kanteerava Stadium in Bengaluru, the venue where India held Panama to a draw last month.
East Bengal, who had ended a 22-year wait for a top-flight national league title in the truncated 2025/26 season, start their title defence with a match away from home against Churchill Brothers on October 18. Their great rivals Mohun Bagan Super Giant start their campaign earlier on October 12 away to NorthEast United. The first Kolkata derby of the seasons between the two sides will be on November 29.
Only the first phase of matches have been announced thus far while the second phase set to be unveiled later during the season.
The 2026/27 ISL season will start on October 10, Saturday at the Kanteerava Stadium in Bengaluru with Bengaluru FC taking on Sporting Club Delhi at 5 PM.
The ISL 2026/27 ISL season will be livestreamed for free on YouTube. The TV broadcasting rights of the this season is with the Sony Sports Network.
|
Date
|
Day
|
Match
|
Venue
|
Time
|
October 10
|
Saturday
|
Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
5:00 PM
|
October 10
|
Saturday
|
FC Goa vs Chennaiyin FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
October 11
|
Sunday
|
Inter Kashi vs Kerala Blasters FC
|
Balewadi Stadium, Pune
|
5:00 PM
|
October 11
|
Sunday
|
Churchill Brothers vs Mumbai City FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
October 12
|
Monday
|
NorthEast United FC vs Mohun Bagan Super Giant
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
October 14
|
Wednesday
|
Punjab FC vs Odisha FC
|
JLN Stadium, Delhi
|
7:30 PM
|
October 16
|
Friday
|
Sporting Club Delhi vs Mohun Bagan Super Giant
|
JLN Stadium, Delhi
|
7:30 PM
|
October 17
|
Saturday
|
Inter Kashi vs Odisha FC
|
Balewadi Stadium, Pune
|
5:00 PM
|
October 17
|
Saturday
|
Bengaluru FC vs Chennaiyin FC
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
7:30 PM
|
October 18
|
Sunday
|
Churchill Brothers vs East Bengal FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
5:00 PM
|
October 18
|
Sunday
|
NorthEast United FC vs Kerala Blasters FC
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
October 19
|
Monday
|
Punjab FC vs Mumbai City FC
|
JLN Stadium, Delhi
|
7:30 PM
|
October 23
|
Friday
|
Inter Kashi vs East Bengal FC
|
Balewadi Stadium, Pune
|
5:00 PM
|
October 24
|
Saturday
|
Odisha FC vs NorthEast United FC
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
7:30 PM
|
October 25
|
Sunday
|
Churchill Brothers vs Punjab FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
5:00 PM
|
October 25
|
Sunday
|
Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC
|
JLN Stadium, Kochi
|
7:30 PM
|
October 26
|
Monday
|
Mohun Bagan Super Giant vs Chennaiyin FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
October 28
|
Wednesday
|
FC Goa vs Sporting Club Delhi
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
October 30
|
Friday
|
NorthEast United FC vs Bengaluru FC
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
October 31
|
Saturday
|
Chennaiyin FC vs Kerala Blasters FC
|
JLN Stadium, Chennai
|
5:00 PM
|
October 31
|
Saturday
|
Mohun Bagan Super Giant vs Punjab FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
November 1
|
Sunday
|
Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
5:00 PM
|
November 1
|
Sunday
|
Inter Kashi vs FC Goa
|
Balewadi Stadium, Pune
|
7:30 PM
|
November 5
|
Thursday
|
Churchill Brothers vs NorthEast United FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
5:00 PM
|
November 5
|
Thursday
|
Mohun Bagan Super Giant vs Odisha FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
November 6
|
Friday
|
FC Goa vs Bengaluru FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
November 7
|
Saturday
|
Inter Kashi vs Sporting Club Delhi
|
Balewadi Stadium, Pune
|
5:00 PM
|
November 7
|
Saturday
|
Chennaiyin FC vs East Bengal FC
|
JLN Stadium, Chennai
|
7:30 PM
|
November 20
|
Friday
|
East Bengal FC vs Sporting Club Delhi
|
VYBK, Kolkata
|
5:00 PM
|
November 20
|
Friday
|
Bengaluru FC vs Mumbai City FC
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
7:30 PM
|
November 21
|
Saturday
|
Chennaiyin FC vs Punjab FC
|
JLN Stadium, Chennai
|
5:00 PM
|
November 21
|
Saturday
|
NorthEast United FC vs FC Goa
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
November 22
|
Sunday
|
Churchill Brothers vs Mohun Bagan Super Giant
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
November 24
|
Tuesday
|
NorthEast United FC vs Sporting Club Delhi
|
Khuman Lampak Stadium, Imphal
|
7:30 PM
|
November 27
|
Friday
|
Inter Kashi vs Churchill Brothers
|
Balewadi Stadium, Pune
|
7:30 PM
|
November 29
|
Sunday
|
FC Goa vs Kerala Blasters FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
5:00 PM
|
November 29
|
Sunday
|
East Bengal FC vs Mohun Bagan Super Giant
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
November 30
|
Monday
|
Mumbai City FC vs Chennaiyin FC
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
5:00 PM
|
November 30
|
Monday
|
NorthEast United FC vs Punjab FC
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
December 4
|
Friday
|
Odisha FC vs Bengaluru FC
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
5:00 PM
|
December 4
|
Friday
|
East Bengal FC vs Punjab FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
December 5
|
Saturday
|
FC Goa vs Mumbai City FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
5:00 PM
|
December 5
|
Saturday
|
Inter Kashi vs Mohun Bagan Super Giant
|
Balewadi Stadium, Pune
|
7:30 PM
|
December 6
|
Sunday
|
Kerala Blasters FC vs Churchill Brothers
|
JLN Stadium, Kochi
|
5:00 PM
|
December 6
|
Sunday
|
NorthEast United FC vs Chennaiyin FC
|
Sarusajai Stadium, Guwahati
|
7:30 PM
|
December 9
|
Wednesday
|
Odisha FC vs FC Goa
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
5:00 PM
|
December 9
|
Wednesday
|
Mohun Bagan Super Giant vs Bengaluru FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
December 10
|
Thursday
|
Kerala Blasters FC vs Sporting Club Delhi
|
JLN Stadium, Kochi
|
5:00 PM
|
December 10
|
Thursday
|
Chennaiyin FC vs Churchill Brothers
|
JLN Stadium, Chennai
|
7:30 PM
|
December 12
|
Saturday
|
Inter Kashi vs NorthEast United FC
|
Balewadi Stadium, Pune
|
7:30 PM
|
December 13
|
Sunday
|
Mumbai City FC vs East Bengal FC
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
5:00 PM
|
December 13
|
Sunday
|
Churchill Brothers vs FC Goa
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
December 14
|
Monday
|
Kerala Blasters FC vs Punjab FC
|
JLN Stadium, Kochi
|
7:30 PM
|
December 16
|
Wednesday
|
Chennaiyin FC vs Inter Kashi
|
JLN Stadium, Chennai
|
5:00 PM
|
December 16
|
Wednesday
|
Odisha FC vs Sporting Club Delhi
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
7:30 PM
|
December 17
|
Thursday
|
Mumbai City FC vs Mohun Bagan Super Giant
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
5:00 PM
|
December 17
|
Thursday
|
Bengaluru FC vs East Bengal FC
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
7:30 PM
|
December 20
|
Sunday
|
Sporting Club Delhi vs Churchill Brothers
|
JLN Stadium, Delhi
|
5:00 PM
|
December 20
|
Sunday
|
Odisha FC vs Kerala Blasters FC
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
7:30 PM
|
December 21
|
Monday
|
Mumbai City FC vs Inter Kashi
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
5:00 PM
|
December 21
|
Monday
|
East Bengal FC vs NorthEast United FC
|
VYBK, Kolkata
|
7:30 PM
|
December 22
|
Tuesday
|
Bengaluru FC vs Punjab FC
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
5:00 PM
|
December 22
|
Tuesday
|
FC Goa vs Mohun Bagan Super Giant
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
January 3
|
Sunday
|
East Bengal FC vs Odisha FC
|
VYBK, Kolkata
|
5:00 PM
|
January 3
|
Sunday
|
Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
7:30 PM
|
January 7
|
Thursday
|
Punjab FC vs Inter Kashi
|
JLN Stadium, Delhi
|
7:30 PM
|
January 8
|
Friday
|
Chennaiyin FC vs Odisha FC
|
JLN Stadium, Chennai
|
7:30 PM
|
January 9
|
Saturday
|
East Bengal FC vs FC Goa
|
VYBK, Kolkata
|
5:00 PM
|
January 9
|
Saturday
|
Churchill Brothers vs Bengaluru FC
|
Fatorda Stadium, Goa
|
7:30 PM
|
January 10
|
Sunday
|
Mohun Bagan Super Giant vs Kerala Blasters FC
|
VYBK, Kolkata
|
5:00 PM
|
January 10
|
Sunday
|
Sporting Club Delhi vs Punjab FC
|
JLN Stadium, Delhi
|
7:30 PM
|
January 12
|
Tuesday
|
Mumbai City FC vs Odisha FC
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
7:30 PM
|
January 15
|
Friday
|
Punjab FC vs FC Goa
|
JLN Stadium, Delhi
|
5:00 PM
|
January 15
|
Friday
|
Odisha FC vs Churchill Brothers
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
7:30 PM
|
January 16
|
Saturday
|
Bengaluru FC vs Inter Kashi
|
Kanteerava Stadium, Bengaluru
|
5:00 PM
|
January 16
|
Saturday
|
Kerala Blasters FC vs East Bengal FC
|
JLN Stadium, Kochi
|
7:30 PM
|
January 17
|
Sunday
|
Sporting Club Delhi vs Chennaiyin FC
|
JLN Stadium, Delhi
|
5:00 PM
|
January 17
|
Sunday
|
Mumbai City FC vs NorthEast United FC
|
Andheri Sports Complex, Mumbai
|
7:30 PM