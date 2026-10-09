ISL 2026/27 Live Streaming: When and where to watch Indian Super League matches?

ISL 2026/27 Live Streaming: Catch live streaming and telecast details for the 2026/27 season of the Indian Super League here.

By: Sports Desk
7 min readOct 9, 2026 04:59 PM IST
ISL 2026/27 LivestreamingISL 2026/27 Livestreaming: The new season of the Indian Super League kicks off on October 10. (File)
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ISL Live Streaming: After much delay, the Indian Super League (ISL) 2026/27 season will finally kick off on Saturday with the opening match of the season set to be a clash between Bengaluru FC and Sporting Club Delhi at the Kanteerava Stadium in Bengaluru, the venue where India held Panama to a draw last month.

East Bengal, who had ended a 22-year wait for a top-flight national league title in the truncated 2025/26 season, start their title defence with a match away from home against Churchill Brothers on October 18. Their great rivals Mohun Bagan Super Giant start their campaign earlier on October 12 away to NorthEast United. The first Kolkata derby of the seasons between the two sides will be on November 29.

Only the first phase of matches have been announced thus far while the second phase set to be unveiled later during the season.

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ISL 2026/27 Livestreaming Details

When and where will the 2026/27 ISL season start?

The 2026/27 ISL season will start on October 10, Saturday at the Kanteerava Stadium in Bengaluru with Bengaluru FC taking on Sporting Club Delhi at 5 PM.

Where to watch the 2026/27 ISL season?

The ISL 2026/27 ISL season will be livestreamed for free on YouTube. The TV broadcasting rights of the this season is with the Sony Sports Network.

Phase 1 Schedule:

Date

Day

Match

Venue

Time

October 10

Saturday

Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi

Kanteerava Stadium, Bengaluru

5:00 PM

October 10

Saturday

FC Goa vs Chennaiyin FC

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

October 11

Sunday

Inter Kashi vs Kerala Blasters FC

Balewadi Stadium, Pune

5:00 PM

October 11

Sunday

Churchill Brothers vs Mumbai City FC

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

October 12

Monday

NorthEast United FC vs Mohun Bagan Super Giant

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

October 14

Wednesday

Punjab FC vs Odisha FC

JLN Stadium, Delhi

7:30 PM

October 16

Friday

Sporting Club Delhi vs Mohun Bagan Super Giant

JLN Stadium, Delhi

7:30 PM

October 17

Saturday

Inter Kashi vs Odisha FC

Balewadi Stadium, Pune

5:00 PM

October 17

Saturday

Bengaluru FC vs Chennaiyin FC

Kanteerava Stadium, Bengaluru

7:30 PM

October 18

Sunday

Churchill Brothers vs East Bengal FC

Fatorda Stadium, Goa

5:00 PM

October 18

Sunday

NorthEast United FC vs Kerala Blasters FC

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

October 19

Monday

Punjab FC vs Mumbai City FC

JLN Stadium, Delhi

7:30 PM

October 23

Friday

Inter Kashi vs East Bengal FC

Balewadi Stadium, Pune

5:00 PM

October 24

Saturday

Odisha FC vs NorthEast United FC

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

7:30 PM

October 25

Sunday

Churchill Brothers vs Punjab FC

Fatorda Stadium, Goa

5:00 PM

October 25

Sunday

Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC

JLN Stadium, Kochi

7:30 PM

October 26

Monday

Mohun Bagan Super Giant vs Chennaiyin FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

October 28

Wednesday

FC Goa vs Sporting Club Delhi

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

October 30

Friday

NorthEast United FC vs Bengaluru FC

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

October 31

Saturday

Chennaiyin FC vs Kerala Blasters FC

JLN Stadium, Chennai

5:00 PM

October 31

Saturday

Mohun Bagan Super Giant vs Punjab FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

November 1

Sunday

Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi

Andheri Sports Complex, Mumbai

5:00 PM

November 1

Sunday

Inter Kashi vs FC Goa

Balewadi Stadium, Pune

7:30 PM

November 5

Thursday

Churchill Brothers vs NorthEast United FC

Fatorda Stadium, Goa

5:00 PM

November 5

Thursday

Mohun Bagan Super Giant vs Odisha FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

November 6

Friday

FC Goa vs Bengaluru FC

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

November 7

Saturday

Inter Kashi vs Sporting Club Delhi

Balewadi Stadium, Pune

5:00 PM

November 7

Saturday

Chennaiyin FC vs East Bengal FC

JLN Stadium, Chennai

7:30 PM

November 20

Friday

East Bengal FC vs Sporting Club Delhi

VYBK, Kolkata

5:00 PM

November 20

Friday

Bengaluru FC vs Mumbai City FC

Kanteerava Stadium, Bengaluru

7:30 PM

November 21

Saturday

Chennaiyin FC vs Punjab FC

JLN Stadium, Chennai

5:00 PM

November 21

Saturday

NorthEast United FC vs FC Goa

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

November 22

Sunday

Churchill Brothers vs Mohun Bagan Super Giant

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

November 24

Tuesday

NorthEast United FC vs Sporting Club Delhi

Khuman Lampak Stadium, Imphal

7:30 PM

November 27

Friday

Inter Kashi vs Churchill Brothers

Balewadi Stadium, Pune

7:30 PM

November 29

Sunday

FC Goa vs Kerala Blasters FC

Fatorda Stadium, Goa

5:00 PM

November 29

Sunday

East Bengal FC vs Mohun Bagan Super Giant

VYBK, Kolkata

7:30 PM

November 30

Monday

Mumbai City FC vs Chennaiyin FC

Andheri Sports Complex, Mumbai

5:00 PM

November 30

Monday

NorthEast United FC vs Punjab FC

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

December 4

Friday

Odisha FC vs Bengaluru FC

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

5:00 PM

December 4

Friday

East Bengal FC vs Punjab FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

December 5

Saturday

FC Goa vs Mumbai City FC

Fatorda Stadium, Goa

5:00 PM

December 5

Saturday

Inter Kashi vs Mohun Bagan Super Giant

Balewadi Stadium, Pune

7:30 PM

December 6

Sunday

Kerala Blasters FC vs Churchill Brothers

JLN Stadium, Kochi

5:00 PM

December 6

Sunday

NorthEast United FC vs Chennaiyin FC

Sarusajai Stadium, Guwahati

7:30 PM

December 9

Wednesday

Odisha FC vs FC Goa

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

5:00 PM

December 9

Wednesday

Mohun Bagan Super Giant vs Bengaluru FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

December 10

Thursday

Kerala Blasters FC vs Sporting Club Delhi

JLN Stadium, Kochi

5:00 PM

December 10

Thursday

Chennaiyin FC vs Churchill Brothers

JLN Stadium, Chennai

7:30 PM

December 12

Saturday

Inter Kashi vs NorthEast United FC

Balewadi Stadium, Pune

7:30 PM

December 13

Sunday

Mumbai City FC vs East Bengal FC

Andheri Sports Complex, Mumbai

5:00 PM

December 13

Sunday

Churchill Brothers vs FC Goa

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

December 14

Monday

Kerala Blasters FC vs Punjab FC

JLN Stadium, Kochi

7:30 PM

December 16

Wednesday

Chennaiyin FC vs Inter Kashi

JLN Stadium, Chennai

5:00 PM

December 16

Wednesday

Odisha FC vs Sporting Club Delhi

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

7:30 PM

December 17

Thursday

Mumbai City FC vs Mohun Bagan Super Giant

Andheri Sports Complex, Mumbai

5:00 PM

December 17

Thursday

Bengaluru FC vs East Bengal FC

Kanteerava Stadium, Bengaluru

7:30 PM

December 20

Sunday

Sporting Club Delhi vs Churchill Brothers

JLN Stadium, Delhi

5:00 PM

December 20

Sunday

Odisha FC vs Kerala Blasters FC

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

7:30 PM

December 21

Monday

Mumbai City FC vs Inter Kashi

Andheri Sports Complex, Mumbai

5:00 PM

December 21

Monday

East Bengal FC vs NorthEast United FC

VYBK, Kolkata

7:30 PM

December 22

Tuesday

Bengaluru FC vs Punjab FC

Kanteerava Stadium, Bengaluru

5:00 PM

December 22

Tuesday

FC Goa vs Mohun Bagan Super Giant

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

January 3

Sunday

East Bengal FC vs Odisha FC

VYBK, Kolkata

5:00 PM

January 3

Sunday

Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC

Kanteerava Stadium, Bengaluru

7:30 PM

January 7

Thursday

Punjab FC vs Inter Kashi

JLN Stadium, Delhi

7:30 PM

January 8

Friday

Chennaiyin FC vs Odisha FC

JLN Stadium, Chennai

7:30 PM

January 9

Saturday

East Bengal FC vs FC Goa

VYBK, Kolkata

5:00 PM

January 9

Saturday

Churchill Brothers vs Bengaluru FC

Fatorda Stadium, Goa

7:30 PM

January 10

Sunday

Mohun Bagan Super Giant vs Kerala Blasters FC

VYBK, Kolkata

5:00 PM

January 10

Sunday

Sporting Club Delhi vs Punjab FC

JLN Stadium, Delhi

7:30 PM

January 12

Tuesday

Mumbai City FC vs Odisha FC

Andheri Sports Complex, Mumbai

7:30 PM

January 15

Friday

Punjab FC vs FC Goa

JLN Stadium, Delhi

5:00 PM

January 15

Friday

Odisha FC vs Churchill Brothers

Kalinga Stadium, Bhubaneswar

7:30 PM

January 16

Saturday

Bengaluru FC vs Inter Kashi

Kanteerava Stadium, Bengaluru

5:00 PM

January 16

Saturday

Kerala Blasters FC vs East Bengal FC

JLN Stadium, Kochi

7:30 PM

January 17

Sunday

Sporting Club Delhi vs Chennaiyin FC

JLN Stadium, Delhi

5:00 PM

January 17

Sunday

Mumbai City FC vs NorthEast United FC

Andheri Sports Complex, Mumbai

7:30 PM

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