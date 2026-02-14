ISL 2025-26 Full Schedule: Fixtures, Complete Match List, Time Table, Match Dates, Timings, Venues

ISL 2025-26 Full Match Schedule Venues, Timings, Live Streaming: The Indian Super League (ISL) gets underway at last after a five-month delay in which the group came on the brink of a complete collapse. Defending champions Mohun Bagan Super Giant, who had last season become the first team to win both the ISL Shield and the Cup, face Kerala Blasters at home at the Salt Lake Stadium in the first match of the season on February 14. Later in the day, FC Goa host the newly-promoted Inter Kashi at the Fatorda Stadium. The first match of the day will start at 5pm IST and the second at 7.30pm IST. The scheduled first match on double-header days will start at 5pm while on days when there will only be single matches, the kick-off time has been set at 7.30pm IST. The league stage ends on May 11, with Sporting Club Delhi hosting Inter Kashi FC in New Delhi.
The 14 participating teams will compete in a single-leg round-robin format, with each team playing 13 matches. The table toppers at the end of the league will be crowned the ISL 2025-26 champions.
|Date
|Match
|Venue
|Time
|February 14
|Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|February 14
|FC Goa vs Inter Kashi
|PJN Stadium, Goa
|7:30 pm
|February 15
|Jamshedpur FC vs Mohammedan Sporting
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|5:00 pm
|February 15
|Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 pm
|February 16
|Odisha FC vs Punjab FC
|To be confirmed
|5:00 pm
|February 16
|East Bengal vs NorthEast United
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|February 19
|Mumbai City FC vs Chennaiyin FC
|Mumbai Football Arena
|7:30 pm
|February 20
|Mohammedan Sporting vs FC Goa
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|February 21
|East Bengal vs Sporting Club Delhi
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|February 21
|Jamshedpur FC vs Punjab FC
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|February 22
|Bengaluru FC vs NorthEast United
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|5:00 pm
|February 22
|Kerala Blasters vs Mumbai City FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 pm
|February 23
|Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|February 24
|Odisha FC vs Inter Kashi
|To be confirmed
|7:30 pm
|February 26
|FC Goa vs Sporting Club Delhi
|PJN Stadium, Goa
|7:30 pm
|February 27
|East Bengal vs Jamshedpur FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|February 27
|Bengaluru FC vs Punjab FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 pm
|February 28
|Kerala Blasters vs Inter Kashi
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 pm
|February 28
|Mohun Bagan SG vs Mohammedan SC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|March 1
|Odisha FC vs Chennaiyin FC
|To be confirmed
|5:00 pm
|March 1
|Mumbai City vs NorthEast United FC
|Mumbai Football Arena
|7:30 pm
|March 5
|East Bengal vs FC Goa
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|March 6
|Jamshedpur FC vs Inter Kashi
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|March 6
|Odisha FC vs Mohun Bagan SG
|To be confirmed
|5:00 pm
|March 7
|Mohammedan Sporting vs Bengaluru FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|March 7
|Kerala Blasters vs Chennaiyin FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 pm
|March 8
|Mumbai City vs Sporting Club Delhi
|Mumbai Football Arena
|7:30 pm
|March 9
|Punjab FC vs NorthEast United FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|March 13
|Sporting Club Delhi vs Odisha FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|March 14
|East Bengal vs Kerala Blasters
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|March 14
|Bengaluru FC vs Mohun Bagan SG
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 pm
|March 15
|NorthEast United vs Jamshedpur FC
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 pm
|March 15
|Inter Kashi vs Mumbai City FC
|To be confirmed
|7:30 pm
|March 16
|Punjab FC vs FC Goa
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|March 19
|Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|March 20
|NorthEast United vs Odisha FC
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 pm
|March 20
|Mohun Bagan SG vs Mumbai City FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|March 21
|East Bengal vs Mohammedan Sporting
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|March 21
|Kerala Blasters vs Punjab FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 pm
|March 22
|Chennaiyin FC vs FC Goa
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 pm
|March 22
|Inter Kashi vs Bengaluru FC
|To be confirmed
|7:30 pm
|April 3
|Punjab FC vs Mohammedan Sporting
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|April 4
|Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SG
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|5:00 pm
|April 4
|FC Goa vs Bengaluru FC
|PJN Stadium, Goa
|7:30 pm
|April 5
|Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|5:00 pm
|April 5
|Mumbai City FC vs Odisha FC
|Mumbai Football Arena
|7:30 pm
|April 7
|Chennaiyin FC vs Inter Kashi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|7:30 pm
|April 9
|Jamshedpur FC vs Mumbai City FC
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|April 10
|NorthEast United vs Sporting Club Delhi
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 pm
|April 10
|FC Goa vs Odisha FC
|PJN Stadium, Goa
|7:30 pm
|April 11
|Chennaiyin FC vs East Bengal
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 pm
|April 11
|Bengaluru FC vs Kerala Blasters
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7:30 pm
|April 12
|Inter Kashi vs Mohammedan Sporting
|To be confirmed
|5:00 pm
|April 12
|Mohun Bagan SG vs Punjab FC
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|April 15
|Kerala Blasters vs NorthEast United
|JLK Stadium, Kochi
|7:30 pm
|April 16
|East Bengal vs Bengaluru FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|April 17
|Chennaiyin FC vs Sporting Club Delhi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|5:00 pm
|April 17
|Odisha FC vs Mohammedan Sporting
|To be confirmed
|7:30 pm
|April 18
|Kerala Blasters vs Jamshedpur FC
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 pm
|April 18
|FC Goa vs Mumbai City FC
|PJN Stadium, Goa
|7:30 pm
|April 19
|NorthEast United vs Mohun Bagan SG
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|7:30 pm
|April 20
|Punjab FC vs Inter Kashi
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|April 21
|Chennaiyin FC vs Mohammedan Sporting
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|7:30 pm
|April 23
|Kerala Blasters vs Odisha FC
|JLN Stadium, Kochi
|7:30 pm
|April 24
|NorthEast United vs FC Goa
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|5:00 pm
|April 24
|East Bengal vs Punjab FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|April 25
|Bengaluru FC vs Mumbai City FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|5:00 pm
|April 25
|Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|April 26
|Sporting Club Delhi vs Mohammedan Sporting
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|5:00 pm
|April 26
|Mohun Bagan SG vs Inter Kashi
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|April 28
|East Bengal vs Odisha FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|May 1
|Jamshedpur FC vs FC Goa
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|May 2
|Inter Kashi vs NorthEast United
|To be confirmed
|5:00 pm
|May 2
|Sporting Club Delhi vs Punjab FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|May 3
|Mohammedan Sporting vs Mumbai City FC
|Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
|5:00 pm
|May 3
|Mohun Bagan SG vs East Bengal
|Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, Kolkata
|7:30 pm
|May 6
|Punjab FC vs Chennaiyin FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm
|May 8
|Mumbai City FC vs East Bengal
|Mumbai Football Arena
|7:30 pm
|May 9
|FC Goa vs Mohun Bagan SG
|PJN Stadium, Goa
|5:00 pm
|May 9
|Jamshedpur FC vs Bengaluru FC
|JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
|7:30 pm
|May 10
|Kerala Blasters vs Mohammedan Sporting
|JLN Stadium, Kochi
|5:00 pm
|May 10
|NorthEast United vs Chennaiyin FC
|Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|7:30 pm
|May 11
|Sporting Club Delhi vs Inter Kashi
|Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|7:30 pm