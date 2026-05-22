FIFA World Cup Squads 2026: England set to name team today; Portugal, Brazil announce player lists

FIFA World Cup squads 2026 Only three weeks remain in the race for the start of the biggest ever FIFA World Cup in history, as the USA, Mexico and Canada will host the 48-team event from June 12.

Few of the strongest teams in contention have already named their 26-member squads, with England set to announce theirs on Friday, May 22.

Here’s a look at the group-wise squads of all teams

Group A:

Mexico: Final roster TBA

South Africa: Final roster TBA

South Korea

Goalkeepers: Jo Hyun-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun

Defenders: Kim Min-Jae, Jo Yu-Min, Lee Han-Beom, Kim Tae-Hyun, Park Jin-Seop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok , Seol Young-Woo, Jens Castrop, Kim Moon-Hwan

Midfielders: Yang Hyun-Jun, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Kim Jin-Kyu, Bae Jun-Ho, Um Ji-Sung , Hwang Hee-Chan, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In

Forwards: Oh Hyun-Kyu, Son Heung-Min, Cho Kyu-Sung