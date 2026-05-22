FIFA World Cup Squads 2026: England set to name team today; Portugal, Brazil announce player lists

FIFA World Cup 2026 Full Squad List: Check out full team lists of all 48 teams, including England, Portugal, Brazil, Argentina, Germany and more.

By: Sports Desk
12 min readUpdated: May 22, 2026 01:57 PM IST
FIFA World Cup squads 2026 Only three weeks remain in the race for the start of the biggest ever FIFA World Cup in history, as the USA, Mexico and Canada will host the 48-team event from June 12.

Few of the strongest teams in contention have already named their 26-member squads, with England set to announce theirs on Friday, May 22.

Here’s a look at the group-wise squads of all teams

Group A:

Mexico: Final roster TBA

South Africa: Final roster TBA

South Korea

Goalkeepers: Jo Hyun-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun
Defenders: Kim Min-Jae, Jo Yu-Min, Lee Han-Beom, Kim Tae-Hyun, Park Jin-Seop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok , Seol Young-Woo, Jens Castrop, Kim Moon-Hwan
Midfielders: Yang Hyun-Jun, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Kim Jin-Kyu, Bae Jun-Ho, Um Ji-Sung , Hwang Hee-Chan, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In
Forwards: Oh Hyun-Kyu, Son Heung-Min, Cho Kyu-Sung

Czechia: Final roster TBA

Group B:

Canada: Final roster TBA

Bosnia-Herzegovina

Goalkeepers: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defenders: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

Midfielders: Amir Hadiahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forwards: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

Qatar: Final roster TBA

Switzerland

Goalkeepers: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)

Defenders: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)

Midfielders: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)

Forwards: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)

Group C

Brazil

Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Éderson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio)

Defenders: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Roger Ibañez (Al Ahli), Wesley (AS Roma)

Midfielders: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Forwards: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Manager: Carlo Ancelotti

Morocco: Final roster TBA

Haiti

Scotland

Group D

United States: Final roster TBA

Paraguay: Final roster TBA

Australia: Final roster TBA

Turkey: Final roster TBA

Group E

 Germany

Goalkeepers: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defenders: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

Midfielders: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich), Florian Wirtz (Liverpool), Jamie Leweling (Stuttgart)

Forwards: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

Manager: Julian Nagelsmann

Curacao

Goalkeepers: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo)

Defenders: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Midfielders: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Forwards: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren)

Manager: Dick Advocaat

Ivory Coast

Goalkeepers: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defenders: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Midfielders: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Forwards: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Internazionale), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Manager: Emerse Faé

Ecuador: Final roster TBA

Group F

Netherlands: Final roster TBA

Japan

Goalkeepers: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defenders: Yūto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Midfielders: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)

Forwards: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden)

Manager: Hajime Moriyasu

Sweden

Goalkeepers: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)

Defenders: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Midfielders: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Forwards: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Manager: Graham Potter

Tunisia

Goalkeepers: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defenders: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Omar Rekik (Maribor), Yan Valery (Young Boys), Ali Abdi (Nice), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Raed Chikhaoui (US Monastir), Adam Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Midfielders: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Forwards: Elias Achouri (Copenhagen), Ismaël Gharbi (Augsburg), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Elias Saad (Hannover 96)

Manager: Sabri Lamouchi

Group G

Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea)

Defenders: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt),

Midfielders: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Forwards: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Manager: Rudi Garcia

Egypt: Final roster TBA

Iran: Final roster TBA

New Zealand

Goalkeepers: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defenders: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Midfielders: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Forwards: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Manager: Darren Bazeley

Group H

Spain: Final roster TBA

Cape Verde

Goalkeepers: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)

Defenders: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)

Midfielders: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)

Forwards: Ryan Mendes (Igdir), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Manager: Bubista

Saudi Arabia: Final roster TBA

Uruguay: Final roster TBA

Group I

France

Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defenders: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Midfielders: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Forwards: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Internazionale)

Manager: Didier Deschamps

Senegal: Final Roster TBA

Iraq: Final Roster TBA

Norway

Goalkeepers: Ørjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV)

Defenders: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Østigård (Genoa), David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County)

Midfielders: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig)

Forwards: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Manager: Stale Solbakken

Group J

Argentina: Final Roster TBA

Algeria: Final Roster TBA

Austria

Goalkeepers: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby)

Defenders: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottehham), Stefan Posch (Mainz 05), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia)

Midfielders: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munich), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC)

Forwards: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz),

Manager: Ralf Rangnick

Jordan: Final Roster TBA

Group K

Portugal

Goalkeepers: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho ( Gençlerbirliği)

Defenders: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica)

Midfielders: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)

Forwards: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisbon).

Manager: Roberto Martinez

Congo DR

Goalkeepers: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)

Defenders: Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Aaron Tshibola (Kilmarnock), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Dylan Batubinsika (AEL)

Midfielders: Noah Sadiki (Sunderland), Charles Pickel (Espanyol), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Meschak Elia (Alanyaspor), Brian Cipenga (Castellón), Gaël Kakuta (AEL), Théo Bongonda (Spartak Moscow)

Forwards: Simon Banza (Al Jazira), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Real Betis)

Manager: Sebastien Desabre

Uzbekistan: Final roster TBA

Colombia: Final roster TBA

Group L

England

TBA

Manager: Thomas Tuchel

Croatia

Goalkeepers: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kobenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Defenders: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg)

Midfielders: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Forwards: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)

Manager: Zlatko Dalic

Ghana: TBA

Panama: TBA

 

