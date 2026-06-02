FIFA World Cup 2026 squads: Final team lists and player rosters of all 48 teams

By: Sports Desk
16 min readUpdated: Jun 2, 2026 11:01 AM IST
FIFA World Cup squads 2026: With only 10 days to go for the global showpiece event, the squads for the first-ever 48-team FIFA World Cup has been confirmed after the June 1 deadline. World Champions Argentina were among the last set of teams to unveil their 26-man rosters, with Lionel Messi returning for a record sixth appearance. In for the ‘Last Dance’, 41-year-old Cristiano Ronaldo will also lead Portugal in his sixth WC campaign.

Here’s a look at the group-wise FIFA WC squads of all teams

Group A

Mexico

  • Goalkeepers: Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Raúl Rangel
  • Defenders: Jesús Gallardo, Israel Reyes, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Mateo Chávez
  • Midfielders: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, César Huerta, Luis Chávez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado
  • Forwards: Armando González, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Guillermo Martínez, Alexis Vega

Manager: Javier Aguirre

South Africa

  • Goalkeepers: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine
  • Defenders: Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Samukelo Kabini, Thabang Matuludi, Olwethu Makhanya, Kamgogelo Sebelebele, Bradley Cross, Mbekezeli Mbokazi
  • Midfielders: Teboho Mokoena, Thalente Mbatha, Yaya Sithole, Jayden Adams
  • Forwards: Oswin Appollis, Iqraam Rayners, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Themba Zwane, Lyle Foster, Thapelo Maseko

Manager: Hugo Broos

South Korea

  • Goalkeepers: Jo Hyun-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun

  • Defenders: Kim Min-Jae, Jo Yu-Min, Lee Han-Beom, Kim Tae-Hyun, Park Jin-Seop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok , Seol Young-Woo, Jens Castrop, Kim Moon-Hwan

  • Midfielders: Yang Hyun-Jun, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Kim Jin-Kyu, Bae Jun-Ho, Um Ji-Sung , Hwang Hee-Chan, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In

  • Forwards: Oh Hyun-Kyu, Son Heung-Min, Cho Kyu-Sung

Czechia: Final roster TBA

Group B

Canada

  • Goalkeepers: Dayne St. Clair, Maxime Crépeau, Owen Goodman
  • Defenders: Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman
  • Midfielders: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg
  • Forwards: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi

Manager: Jesse Marsch

Bosnia-Herzegovina

  • Goalkeepers: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

  • Defenders: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

  • Midfielders: Amir Hadiahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

  • Forwards: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

Qatar

  • Goalkeepers: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada
  • Defenders: Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al-Hashmi Al-Hussain, Ayoub Al-Alawi, Issa Laye, Lucas Mendes, Homam Al-Amin
  • Midfielders: Ahmed Fathi, Jassim Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohammed Mannai
  • Forwards: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Edmílson Junior, Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Alaa, Hassan Al-Haydos, Mohammed Muntari, Yusuf Abdurisag

Manager: Julen Lopetegui

Switzerland

  • Goalkeepers: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller

  • Defenders: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Miro Muheim, Aurèle Amenda , Eray Cömert, Luca Jaquez

  • Midfielders: Granit Xhaka, Johan Manzambi, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Rubén Vargas

  • Forwards: Breel Embolo, Noah Okafor, Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Cedric Itten

Group C

Brazil

  • Goalkeepers: Alisson, Éderson, Weverton

  • Defenders: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos, Roger Ibañez, Wesley

  • Midfielders: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

  • Forwards: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinícius Júnior

  • Manager: Carlo Ancelotti

Morocco

  • Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti
  • Defenders: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop
  • Midfielders: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari
  • Forwards: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Manager: Mohamed Ouahbi

Haiti

  • Goalkeepers: Johny Placide, Alexandre Pierre, Josue Duverger
  • Defenders: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Duke Lacroix, Martin Expérience, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy
  • Midfielders: Carl Fred Sainté, Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Woodensky Pierre, Dominique Simon
  • Forwards: Don Deedson Louicius, Josué Casimir, Derrick Etienne, Ruben Providence, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor, Yassin Fortuné, Lenny Joseph

Manager: Sebastien Migne

Scotland

  • Goalkeepers: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly
  • Defenders: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney
  • Midfielders: Ryan Christie, Finlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay
  • Forwards: Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart

Manager: Steve Clarke

Group D

United States

  • Goalkeepers: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.

  • Defenders: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty.

  • Midfielders: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan.

  • Forwards: Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright.

Paraguay

  • Goalkeepers: Roberto Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira
  • Defenders: Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez
  • Midfielders: Miguel Almirón, Kaku, Andrés Cubas, Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Matías Galarza, Maurício
  • Forwards: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Gustavo Caballero

Manager: Gustavo Alfaro

Australia

  • Goalkeepers: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach
  • Defenders: Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Alessandro Circati, Lucas Herrington, Cameron Burgess, Kai Trewin, Milos Degenek, Jason Geria, Jacob Italiano
  • Midfielders: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Paul Okon Jr, Cameron Devlin
  • Forwards: Connor Metcalfe, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Nestory Irankunda, Awer Mabil, Ajdin Hrustic, Mohamed Toure, Tete Yengi

Manager: Tony Popovic

Turkey: Final roster TBA

Group E

Germany

  • Goalkeepers: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

  • Defenders: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw

  • Midfielders: Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Jamie Leweling

  • Forwards: Maximilian Beier, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Nick Woltemade

  • Manager: Julian Nagelsmann

Curacao

  • Goalkeepers: Eloy Room, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch

  • Defenders: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo

  • Midfielders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe

  • Forwards: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha

  • Manager: Dick Advocaat

Ivory Coast

  • Goalkeepers: Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

  • Defenders: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

  • Midfielders: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri

  • Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi

  • Manager: Emerse Faé

Ecuador

  • Goalkeepers: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle
  • Defenders: Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Yaimar Medina, Ángelo Preciado, Jackson Porozo
  • Midfielders: Alan Minda, Moisés Caicedo, Jordy Alcivar, Denil Castillo, John Yeboah, Alan Franco, Pedro Vite, Kendry Páez, Nilson Angulo, Gonzalo Plata
  • Forwards: Kevin Rodríguez, Anthony Valencia, Enner Valencia, Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo

Manager: Sebastián Beccacece

Group F

Netherlands

  • Goalkeepers: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen
  • Defenders: Nathan Aké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Virgil van Dijk
  • Midfielders: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer
  • Forwards: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst

Manager: Ronald Koeman

Japan

  • Goalkeepers: Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa

  • Defenders: Yūto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara

  • Midfielders: Junnosuke Suzuki, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki

  • Forwards: Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Goto

  • Manager: Hajime Moriyasu

Sweden

  • Goalkeepers: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterstrom

  • Defenders: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Erik Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson

  • Midfielders: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

  • Forwards: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren

  • Manager: Graham Potter

Tunisia

  • Goalkeepers: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh

  • Defenders: Montassar Talbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Yan Valery, Ali Abdi, Moutaz Neffati, Raed Chikhaoui, Adam Arous, Mohamed Amine Ben Hamida

  • Midfielders: Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Hadj Mahmoud, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes

  • Forwards: Elias Achouri, Ismaël Gharbi, Elias Saad, Sebastian Tounekti, Firas Chaouat, Khalil Ayari, Hazem Mastouri, Rayan Elloumi, Elias Saad

  • Manager: Sabri Lamouchi

Group G

Belgium

  • Goalkeepers: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

  • Defenders: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate,

  • Midfielders: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

  • Forwards: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

  • Manager: Rudi Garcia

Egypt

  • Goalkeepers: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa.

  • Defenders: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonemn, Ahmed Fatouh, Karim Hafez.

  • Midfielders: Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Trezeguet, Ibrahim Adel, Haissem Hassan.

  • Forwards: Omar Marmoush, Mohamed Salah, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim.

Iran: Final roster TBA

New Zealand

  • Goalkeepers: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

  • Defenders: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith

  • Midfielders: Joe Bell, Matt Garbett, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas

  • Forwards: Chris Wood, Eli Just, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt, Jesse Randall, Lachlan Bayliss

  • Manager: Darren Bazeley

Group H

Spain

  • Goalkeepers: Unai Simón, David Raya, Joan García
  • Defenders: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Pedro Porro
  • Midfielders: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal
  • Forwards: Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal

Cape Verde

  • Goalkeepers: Vozinha, Marcio Rosa, CJ dos Santos

  • Defenders: Steven Moreira, Wagner Pina, Joao Paulo, Sidny Lopes Cabral, Logan Costa, Pico, Kelvin Pires, Stopira, Diney

  • Midfielders: Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Kevin Pina

  • Forwards: Ryan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Helio Varela

  • Manager: Bubista

Saudi Arabia

  • Goalkeepers: Mohammed Al Owais, Nawaf Al Aqidi, Ahmed Al Kassar
  • Defenders: Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti, Jehad Thikri, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al Shamat, Ali Majrashi, Moteb Al Harbi, Nawaf Boushal, Sultan Al-Ghannam
  • Midfielders: Mohammed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani, Nasser Al Dawsari, Musab Al Juwayr, Alaa Al Hajji, Salem Al Dawsari, Khalid Al Ghannam, Ayman Yahya
  • Forwards: Firas Al Buraikan, Saleh Al Shehri, Abdullah Al Hamdan

Manager:
Georgios Donis

Uruguay

  • Goalkeepers: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele
  • Defenders: Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria
  • Midfielders: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri
  • Forwards: Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre

Manager: Marcelo Bielsa

Group I

France

  • Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

  • Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

  • Midfielders: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

  • Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

  • Manager: Didier Deschamps

Senegal

  • Goalkeepers: Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf
  • Defenders: Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs
  • Midfielders: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye
  • Forwards: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye

Manager: Pape Thiaw

Iraq: Final Roster TBA

Norway

  • Goalkeepers: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

  • Defenders: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik André Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

  • Midfielders: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes, Oscar Bobb, Antonio Nusa

  • Forwards: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen

  • Manager: Stale Solbakken

Group J

Argentina: Final Roster TBA

Algeria: Final Roster TBA

Austria

  • Goalkeepers: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz

  • Defenders: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda

  • Midfielders: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf

  • Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic

  • Manager: Ralf Rangnick

Jordan: Final Roster TBA

Group K

Portugal

  • Goalkeepers: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

  • Defenders: Rúben Dias, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Tomás Araújo

  • Midfielders: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Neves, Samú Costa

  • Forwards: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Francisco Trincão

  • Manager: Roberto Martinez

Congo DR

  • Goalkeepers: Lionel Mpasi, Timothy Fayulu, Matthieu Epolo

  • Defenders: Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Gedeon Kalulu, Joris Kayembe, Aaron Wan-Bissaka, Aaron Tshibola, Steve Kapuadi, Dylan Batubinsika

  • Midfielders: Noah Sadiki, Charles Pickel, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Nathanaël Mbuku, Meschak Elia, Brian Cipenga, Gaël Kakuta, Théo Bongonda

  • Forwards: Simon Banza, Yoane Wissa, Fiston Mayele, Cédric Bakambu

  • Manager: Sebastien Desabre

Uzbekistan:

Colombia:

  • Goalkeepers: Camilo Vargas, David Ospina and Álvaro Montero.
  • Defenders: Johan Mojica, Deiver Machado, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina and Willer Ditta.
  • Midfielders: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Gustavo Puerta Juan Camilo Portilla, and Jamilton Campaz.
  • Forwards: Carlos Andrés Gómez, Luis Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernandez, Jhon Arias, and Luis Diaz.

Group L

England

  • Goalkeepers: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

  • Defenders: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence, Tino Livramento

  • Midfielders: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, , Eberechi Eze

  • Forwards: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke

  • Manager: Thomas Tuchel

Croatia

  • Goalkeepers: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

  • Defenders: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

  • Midfielders: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

  • Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

  • Manager: Zlatko Dalic

Ghana

  • Goalkeepers: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang
  • Defenders: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Derrick Luckassen
  • Midfielders: Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye. Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku
  • Forwards: Kamal Deen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince, Kwabena Adu, Iñaki Williams, Jordan Ayew

Manager: Carlos Queiroz

Panama

  • Goalkeepers: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio
  • Defenders: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Éric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller
  • Midfielders: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Azarias Londoño
  • Forwards: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez

Manager: Thomas Christiansen

 

