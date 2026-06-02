FIFA World Cup 2026 squads: Final team lists and player rosters of all 48 teams

FIFA World Cup squads 2026: With only 10 days to go for the global showpiece event, the squads for the first-ever 48-team FIFA World Cup has been confirmed after the June 1 deadline. World Champions Argentina were among the last set of teams to unveil their 26-man rosters, with Lionel Messi returning for a record sixth appearance. In for the ‘Last Dance’, 41-year-old Cristiano Ronaldo will also lead Portugal in his sixth WC campaign.
Mexico
Manager: Javier Aguirre
South Africa
Manager: Hugo Broos
South Korea
Goalkeepers: Jo Hyun-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun
Defenders: Kim Min-Jae, Jo Yu-Min, Lee Han-Beom, Kim Tae-Hyun, Park Jin-Seop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok , Seol Young-Woo, Jens Castrop, Kim Moon-Hwan
Midfielders: Yang Hyun-Jun, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Kim Jin-Kyu, Bae Jun-Ho, Um Ji-Sung , Hwang Hee-Chan, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In
Forwards: Oh Hyun-Kyu, Son Heung-Min, Cho Kyu-Sung
Czechia: Final roster TBA
Canada
Manager: Jesse Marsch
Bosnia-Herzegovina
Goalkeepers: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic
Defenders: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik
Midfielders: Amir Hadiahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic
Forwards: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko
Qatar
Manager: Julen Lopetegui
Switzerland
Goalkeepers: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller
Defenders: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Miro Muheim, Aurèle Amenda , Eray Cömert, Luca Jaquez
Midfielders: Granit Xhaka, Johan Manzambi, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Rubén Vargas
Forwards: Breel Embolo, Noah Okafor, Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Cedric Itten
Brazil
Goalkeepers: Alisson, Éderson, Weverton
Defenders: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos, Roger Ibañez, Wesley
Midfielders: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá
Forwards: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinícius Júnior
Manager: Carlo Ancelotti
Morocco
Manager: Mohamed Ouahbi
Haiti
Manager: Sebastien Migne
Scotland
Manager: Steve Clarke
United States
Goalkeepers: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.
Defenders: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty.
Midfielders: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan.
Forwards: Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright.
Paraguay
Manager: Gustavo Alfaro
Australia
Manager: Tony Popovic
Turkey: Final roster TBA
Germany
Goalkeepers: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel
Defenders: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Midfielders: Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Jamie Leweling
Forwards: Maximilian Beier, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Nick Woltemade
Manager: Julian Nagelsmann
Curacao
Goalkeepers: Eloy Room, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch
Defenders: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo
Midfielders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Forwards: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha
Manager: Dick Advocaat
Ivory Coast
Goalkeepers: Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont
Defenders: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
Midfielders: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri
Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi
Manager: Emerse Faé
Ecuador
Manager: Sebastián Beccacece
Netherlands
Manager: Ronald Koeman
Japan
Goalkeepers: Zion Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa
Defenders: Yūto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara
Midfielders: Junnosuke Suzuki, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki
Forwards: Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Goto
Manager: Hajime Moriyasu
Sweden
Goalkeepers: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterstrom
Defenders: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Erik Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson
Midfielders: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli
Forwards: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren
Manager: Graham Potter
Tunisia
Goalkeepers: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh
Defenders: Montassar Talbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Yan Valery, Ali Abdi, Moutaz Neffati, Raed Chikhaoui, Adam Arous, Mohamed Amine Ben Hamida
Midfielders: Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Hadj Mahmoud, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes
Forwards: Elias Achouri, Ismaël Gharbi, Elias Saad, Sebastian Tounekti, Firas Chaouat, Khalil Ayari, Hazem Mastouri, Rayan Elloumi, Elias Saad
Manager: Sabri Lamouchi
Belgium
Goalkeepers: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders
Defenders: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate,
Midfielders: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Forwards: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
Manager: Rudi Garcia
Egypt
Goalkeepers: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa.
Defenders: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonemn, Ahmed Fatouh, Karim Hafez.
Midfielders: Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Trezeguet, Ibrahim Adel, Haissem Hassan.
Forwards: Omar Marmoush, Mohamed Salah, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim.
Iran: Final roster TBA
New Zealand
Goalkeepers: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud
Defenders: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith
Midfielders: Joe Bell, Matt Garbett, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas
Forwards: Chris Wood, Eli Just, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt, Jesse Randall, Lachlan Bayliss
Manager: Darren Bazeley
Spain
Cape Verde
Goalkeepers: Vozinha, Marcio Rosa, CJ dos Santos
Defenders: Steven Moreira, Wagner Pina, Joao Paulo, Sidny Lopes Cabral, Logan Costa, Pico, Kelvin Pires, Stopira, Diney
Midfielders: Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Kevin Pina
Forwards: Ryan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Helio Varela
Manager: Bubista
Saudi Arabia
Manager:
Georgios Donis
Uruguay
Manager: Marcelo Bielsa
France
Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba
Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano
Midfielders: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery
Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram
Manager: Didier Deschamps
Senegal
Manager: Pape Thiaw
Iraq: Final Roster TBA
Norway
Goalkeepers: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik
Defenders: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik André Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås
Midfielders: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes, Oscar Bobb, Antonio Nusa
Forwards: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen
Manager: Stale Solbakken
Argentina: Final Roster TBA
Algeria: Final Roster TBA
Austria
Goalkeepers: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz
Defenders: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda
Midfielders: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf
Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic
Manager: Ralf Rangnick
Jordan: Final Roster TBA
Portugal
Goalkeepers: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho
Defenders: Rúben Dias, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Tomás Araújo
Midfielders: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Neves, Samú Costa
Forwards: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Francisco Trincão
Manager: Roberto Martinez
Congo DR
Goalkeepers: Lionel Mpasi, Timothy Fayulu, Matthieu Epolo
Defenders: Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Gedeon Kalulu, Joris Kayembe, Aaron Wan-Bissaka, Aaron Tshibola, Steve Kapuadi, Dylan Batubinsika
Midfielders: Noah Sadiki, Charles Pickel, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Nathanaël Mbuku, Meschak Elia, Brian Cipenga, Gaël Kakuta, Théo Bongonda
Forwards: Simon Banza, Yoane Wissa, Fiston Mayele, Cédric Bakambu
Manager: Sebastien Desabre
Uzbekistan:
Colombia:
England
Goalkeepers: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Defenders: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence, Tino Livramento
Midfielders: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, , Eberechi Eze
Forwards: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke
Manager: Thomas Tuchel
Croatia
Goalkeepers: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Defenders: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic
Midfielders: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk
Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic
Manager: Zlatko Dalic
Ghana
Manager: Carlos Queiroz
Panama
Manager: Thomas Christiansen