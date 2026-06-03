FIFA World Cup 2026 Schedule: Check out full fixtures, dates, venues and timings

FIFA World Cup 2026 Schedule: In just over a week, the greatest show on earth– The FIFA World Cup 2026— will kick off from America, Mexico and Canada as the world waits with bated breath to find out if there will be a new world champion or can Argentina retain their crown after winning it in 2022.
This will also be the biggest World Cup in term of teams participating which is 48, 16 up from the traditional 32-team format. Ten teams from Africa and nine from Asia – two continents that have never produced a World Cup winner now get to share the stage with Europe’s 16 and South America’s six. With a total of 104 matches in 39 days, the 2026 FIFA World Cup will be the longest World Cup ever, eclipsing Qatar by 40 games.
Group A: Mexico, South Africa, Republic of Korea, Czechia
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina
Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Group D: USA, Paraguay, Australia, Turkey
Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao
Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
Group I: France, Senegal, Norway, Iraq
Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K: Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
Group L: England, Croatia, Ghana, Panama
|Match
|Date
|Day
|Time (IST)
|Home
|Venue
|1
|June 12
|Fri
|12.30 AM
|Mexico vs South Africa
|Mexico City
|2
|June 12
|Fri
|7:30 AM
|South Korea vs Czechia
|Zapopan
|3
|June 13
|Sat
|12.30 AM
|Canada vs Bosnia and Herzegovina
|Toronto
|4
|June 13
|Sat
|6:30 AM
|USA vs Paraguay
|Los Angeles
|5
|June 14
|Sun
|12:30 AM
|Qatar vs Switzerland
|Santa Clara
|6
|June 14
|Sun
|3:30 AM
|Brazil vs Morocco
|New Jersey
|7
|June 14
|Sun
|6:30 AM
|Haiti vs Scotland
|Foxborough
|8
|June 14
|Sun
|9:30 AM
|Australia vs Turkey
|Vancouver
|9
|June 14
|Sun
|10:30 PM
|Germany vs Curaçao
|Houston
|10
|June 15
|Mon
|1:30 AM
|Netherlands vs Japan
|Arlington
|11
|June 15
|Mon
|4.30 AM
|Ivory Coast vs Ecuador
|Philadelphia
|12
|June 15
|Mon
|7:30 AM
|Sweden vs Tunisia
|Guadalajara
|13
|June 15
|Mon
|9:30 PM
|Spain vs Cape Verde
|Atlanta
|14
|June 16
|Tues
|12:30 AM
|Belgium vs Egypt
|Seattle
|15
|June 16
|Tues
|3:30 AM
|Saudi Arabia vs Uruguay
|Miami
|16
|June 16
|Tues
|6:30 AM
|Iran vs New Zealand
|Los Angeles
|17
|June 17
|Wed
|12.30 AM
|France vs Senegal
|New Jersey
|18
|June 17
|Wed
|3:30 AM
|Iraq vs Norway
|Foxborough
|19
|June 17
|Wed
|6:30 AM
|Argentina vs Algeria
|Kansas City
|20
|June 17
|Wed
|9.30 AM
|Austria vs Jordan
|Santa Clara
|21
|June 17
|Wed
|10:30 PM
|Portugal vs DR Congo
|Houston
|22
|June 18
|Thu
|1.30 AM
|England vs Croatia
|Arlington
|23
|June 18
|Thu
|4:30 AM
|Ghana vs Panama
|Toronto
|24
|June 18
|Thu
|7:30 AM
|Uzbekistan vs Colombia
|Mexico City
|25
|June 18
|Thu
|9:30 PM
|Czechia vs South Africa
|Atlanta
|26
|June 19
|Fri
|12:30 AM
|Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
|Los Angeles
|27
|June 19
|Fri
|3:30 AM
|Canada vs Qatar
|Vancouver
|28
|June 19
|Fri
|6.30 AM
|Mexico vs South Korea
|Zapopan
|29
|June 20
|Sat
|12.30 AM
|USA vs Australia
|Seattle
|30
|June 20
|Sat
|3:30 AM
|Scotland vs Morocco
|Foxborough
|31
|June 20
|Sat
|6 AM
|Brazil vs Haiti
|Philadelphia
|32
|June 20
|Sat
|8.30 AM
|Turkey vs Paraguay
|Santa Clara
|33
|June 20
|Sat
|10:30 PM
|Netherlands vs Sweden
|Houston
|34
|June 21
|Sun
|1.30 AM
|Germany vs Ivory Coast
|Toronto
|35
|June 21
|Sun
|5.30 AM
|Ecuador vs Curaçao
|Kansas City
|36
|June 21
|Sun
|9.30 AM
|Tunisia vs Japan
|Guadalajara
|37
|June 21
|Sun
|9:30 PM
|Spain vs Saudi Arabia
|Atlanta
|38
|June 22
|Mon
|12.30 AM
|Belgium vs Iran
|Los Angeles
|39
|June 22
|Mon
|3.30 AM
|Uruguay vs Cape Verde
|Miami
|40
|June 22
|Mon
|6.30 AM
|New Zealand vs Egypt
|Vancouver
|41
|June 22
|Mon
|10:30 PM
|Argentina vs Austria
|Arlington
|42
|June 23
|Tues
|2.30 AM
|France vs Iraq
|Philadelphia
|43
|June 23
|Tues
|5.30 AM
|Norway vs Senegal
|Toronto
|44
|June 23
|Tues
|8:30 AM
|Jordan vs Algeria
|Santa Clara
|45
|June 23
|Tues
|10:30 PM
|Portugal vs Uzbekistan
|Houston
|46
|June 24
|Wed
|1.30 AM
|England vs Ghana
|Foxborough
|47
|June 24
|Wed
|4:30 AM
|Panama vs Croatia
|Foxborough
|48
|June 24
|Wed
|7:30 AM
|Colombia vs DR Congo
|Zapopan
|49
|June 25
|Thu
|12:30 AM
|Switzerland vs Canada
|Vancouver
|50
|June 25
|Thu
|12:30 AM
|Bosnia and Herzegovina vs Qatar
|Seattle
|51
|June 25
|Thu
|3.30 AM
|Morocco vs Haiti
|Atlanta
|52
|June 25
|Thu
|3.30 AM
|Scotland vs Brazil
|Miami
|53
|June 25
|Thu
|6.30 AM
|South Africa vs South Korea
|Guadalajara
|54
|June 25
|Thu
|6.30 AM
|Czechia vs Mexico
|Mexico City
|55
|June 26
|Fri
|1.30 AM
|Curaçao vs Ivory Coast
|Philadelphia
|56
|June 26
|Fri
|1.30 AM
|Ecuador vs Germany
|New Jersey
|57
|June 26
|Fri
|4.30 AM
|Tunisia vs Netherlands
|Kansas City
|58
|June 26
|Fri
|4.30 AM
|Japan vs Sweden
|Arlington
|59
|June 26
|Fri
|7:30 AM
|Turkey vs USA
|Los Angeles
|60
|June 26
|Fri
|7:30 AM
|Paraguay vs Australia
|Santa Clara
|61
|June 27
|Sat
|12.30 AM
|Norway vs France
|Foxborough
|62
|June 27
|Sat
|12.30 AM
|Senegal vs Iraq
|Toronto
|63
|June 27
|Sat
|5.30 AM
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|Houston
|64
|June 27
|Sat
|5.30 AM
|Uruguay vs Spain
|Zapopan
|65
|June 27
|Sat
|8:30 AM
|New Zealand vs Belgium
|Vancouver
|66
|June 27
|Sat
|8:30 AM
|Egypt vs Iran
|Seattle
|67
|June 28
|Sun
|2:30 AM
|Panama vs England
|New Jersey
|68
|June 28
|Sun
|2:30 AM
|Croatia vs Ghana
|Philadelphia
|69
|June 28
|Sun
|5 AM
|Colombia vs Portugal
|Miami
|70
|June 28
|Sun
|5 AM
|DR Congo vs Uzbekistan
|Atlanta
|71
|June 28
|Sun
|7.30 AM
|Algeria vs Austria
|Kansas City
|72
|June 28
|Sun
|7.30 AM
|Jordan vs Argentina
|Arlington
|73
|Jun 29
|Mon
|12:30 AM
|R-32: Group A runners-up vs Group B runners-up
|Los Angeles
|74
|June 29
|Mon
|10:30 PM
|R-32: Group C winners vs Group F runners-up
|Houston
|75
|June 30
|Tues
|2:00 AM
|R-32: Group E winners vs Best Third-Placed Team
|Foxborough
|76
|June 30
|Tues
|6:30 AM
|R-32: Group F winners vs Group C runners-up
|Guadalajara
|77
|June 30
|Tues
|10.30 PM
|R-32: Group E runners-up vs Group I runners-up
|Arlington
|78
|July 1
|Wed
|2:30 AM
|R-32: Group I winners vs Best Third-Placed Team
|New Jersey
|79
|July 1
|Wed
|6:30 AM
|R-32: Group A winners vs Best Third-Placed Team
|Mexico City
|80
|July 1
|Wed
|9:30 PM
|R-32: Group L winners vs Best Third-Placed Team
|Atlanta
|81
|July 2
|Thu
|1.30 AM
|R-32: Group G winners vs Best Third-Placed Team
|Seattle
|82
|July 2
|Thu
|1.30 AM
|R-32: Group D winners vs Best Third-Placed Team
|Santa Clara
|83
|July 2
|Thu
|5:30 AM
|R-32: Group H winners vs Group J runners-up
|Los Angeles
|84
|July 3
|Fri
|12:30 AM
|R-32: Group K runners-up vs Group L runners-up
|Toronto
|85
|July 3
|Fri
|4:30 AM
|R-32: Group B winners vs Best Third-Placed Team
|Vancouver
|86
|July 3
|Fri
|8:30 AM
|R-32: Group D runners-up vs Group G runners-up
|Arlington
|87
|July 3
|Fri
|11.30 PM
|R-32: Group J winners vs Group H runners-up
|Miami
|88
|July 4
|Sat
|3:30 AM
|R-32: Group K winners vs Best Third-Placed Team
|Kansas City
|89
|July 4
|Sat
|7:00 AM
|R16: Winner Match 73 vs Winner Match 75
|Houston
|90
|July 4
|Sat
|10:30 PM
|R16: Winner Match 74 vs Winner Match 77
|Philadelphia
|91
|July 5
|Sun
|2:30 AM
|R16: Winner Match 76 vs Winner Match 78
|New Jersey
|92
|July 6
|Mon
|1:30 AM
|R16: Winner Match 79 vs Winner Match 80
|Mexico City
|93
|July 6
|Mon
|5:30 AM
|R16: Winner Match 83 vs Winner Match 84
|Arlington
|94
|July 7
|Tues
|1:30 AM
|R16: Winner Match 81 vs Winner Match 82
|Seattle
|95
|July 7
|Tues
|9:30 PM
|R16: Winner Match 86 vs Winner Match 88
|Atlanta
|96
|July 8
|Wed
|1:30 AM
|R16: Winner Match 85 vs Winner Match 87
|Vancouver
|97
|July 10
|Fri
|1:30 AM
|QF: Winner Match 89 vs Winner Match 90
|Foxborough
|98
|July 11
|Sat
|12.30 AM
|QF: Winner Match 93 vs Winner Match 94
|Los Angeles
|99
|July 12
|Sun
|2:30 AM
|QF: Winner Match 91 vs Winner Match 92
|Miami
|100
|July 12
|Sun
|6.30 AM
|QF: Winner Match 95 vs Winner Match 96
|Kansas City
|101
|July 15
|Wed
|12.30 AM
|SF: Winner Match 97 vs Winner Match 98
|Arlington
|102
|July 16
|Thu
|12.30 AM
|SF: Winner Match 99 vs Winner Match 100
|Atlanta
|103
|July 19
|Sun
|2:30 AM
|Third Place: Loser Match 101 vs Loser Match 102
|Miami
|104
|July 20
|Mon
|12.30 AM
|Final: Winner Match 101 vs Winner Match 102
|New Jersey