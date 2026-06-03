FIFA World Cup 2026 Schedule: Check out full fixtures, dates, venues and timings

2026 FIFA World Cup Schedule: With a total of 104 matches in 39 days, the 2026 FIFA World Cup will be the longest World Cup ever, eclipsing Qatar by 40 games.

By: Sports Desk
7 min readUpdated: Jun 3, 2026 07:17 PM IST
The 2026 FIFA World Cup is set to be played from June 11 to July 19 in the USA, Mexico and Canada. (AP Photo)The 2026 FIFA World Cup is set to be played from June 11 to July 19 in the USA, Mexico and Canada. (AP Photo)
Make us preferred source on Google

FIFA World Cup 2026 Schedule: In just over a week, the greatest show on earth– The FIFA World Cup 2026— will kick off from America, Mexico and Canada as the world waits with bated breath to find out if there will be a new world champion or can Argentina retain their crown after winning it in 2022.

This will also be the biggest World Cup in term of teams participating which is 48, 16 up from the traditional 32-team format. Ten teams from Africa and nine from Asia – two continents that have never produced a World Cup winner now get to share the stage with Europe’s 16 and South America’s six. With a total of 104 matches in 39 days, the 2026 FIFA World Cup will be the longest World Cup ever, eclipsing Qatar by 40 games.

The Groups:

Group A: Mexico, South Africa, Republic of Korea, Czechia
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina
Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Group D: USA, Paraguay, Australia, Turkey
Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao
Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
Group I: France, Senegal, Norway, Iraq
Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K: Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
Group L: England, Croatia, Ghana, Panama

Check out the full schedule and timings here

Match Date Day Time (IST) Home Venue
1 June 12 Fri 12.30 AM Mexico vs South Africa Mexico City
2 June 12 Fri 7:30 AM South Korea vs Czechia Zapopan
3 June 13 Sat 12.30 AM Canada vs Bosnia and Herzegovina Toronto
4 June 13 Sat 6:30 AM USA vs Paraguay Los Angeles
5 June 14 Sun 12:30 AM Qatar vs Switzerland Santa Clara
6 June 14 Sun 3:30 AM Brazil vs Morocco New Jersey
7 June 14 Sun 6:30 AM Haiti vs Scotland Foxborough
8 June 14 Sun 9:30 AM Australia vs Turkey Vancouver
9 June 14 Sun 10:30 PM Germany vs Curaçao Houston
10 June 15 Mon 1:30 AM Netherlands vs Japan Arlington
11 June 15 Mon 4.30 AM Ivory Coast vs Ecuador Philadelphia
12 June 15 Mon 7:30 AM Sweden vs Tunisia Guadalajara
13 June 15 Mon 9:30 PM Spain vs Cape Verde Atlanta
14 June 16 Tues 12:30 AM Belgium vs Egypt Seattle
15 June 16 Tues 3:30 AM Saudi Arabia vs Uruguay Miami
16 June 16 Tues 6:30 AM Iran vs New Zealand Los Angeles
17 June 17 Wed 12.30 AM France vs Senegal New Jersey
18 June 17 Wed 3:30 AM Iraq vs Norway Foxborough
19 June 17 Wed 6:30 AM Argentina vs Algeria Kansas City
20 June 17 Wed 9.30 AM Austria vs Jordan Santa Clara
21 June 17 Wed 10:30 PM Portugal vs DR Congo Houston
22 June 18 Thu 1.30 AM England vs Croatia Arlington
23 June 18 Thu 4:30 AM Ghana vs Panama Toronto
24 June 18 Thu 7:30 AM Uzbekistan vs Colombia Mexico City
25 June 18 Thu 9:30 PM Czechia vs South Africa Atlanta
26 June 19 Fri 12:30 AM Switzerland vs Bosnia and Herzegovina Los Angeles
27 June 19 Fri 3:30 AM Canada vs Qatar Vancouver
28 June 19 Fri 6.30 AM Mexico vs South Korea Zapopan
29 June 20 Sat 12.30 AM USA vs Australia Seattle
30 June 20 Sat 3:30 AM Scotland vs Morocco Foxborough
31 June 20 Sat 6 AM Brazil vs Haiti Philadelphia
32 June 20 Sat 8.30 AM Turkey vs Paraguay Santa Clara
33 June 20 Sat 10:30 PM Netherlands vs Sweden Houston
34 June 21 Sun 1.30 AM Germany vs Ivory Coast Toronto
35 June 21 Sun 5.30 AM Ecuador vs Curaçao Kansas City
36 June 21 Sun 9.30 AM Tunisia vs Japan Guadalajara
37 June 21 Sun 9:30 PM Spain vs Saudi Arabia Atlanta
38 June 22 Mon 12.30 AM Belgium vs Iran Los Angeles
39 June 22 Mon 3.30 AM Uruguay vs Cape Verde Miami
40 June 22 Mon 6.30 AM New Zealand vs Egypt Vancouver
41 June 22 Mon 10:30 PM Argentina vs Austria Arlington
42 June 23 Tues 2.30 AM France vs Iraq Philadelphia
43 June 23 Tues 5.30 AM Norway vs Senegal Toronto
44 June 23 Tues 8:30 AM Jordan vs Algeria Santa Clara
45 June 23 Tues 10:30 PM Portugal vs Uzbekistan Houston
46 June 24 Wed 1.30 AM England vs Ghana Foxborough
47 June 24 Wed 4:30 AM Panama vs Croatia Foxborough
48 June 24 Wed 7:30 AM Colombia vs DR Congo Zapopan
49 June 25 Thu 12:30 AM Switzerland vs Canada Vancouver
50 June 25 Thu 12:30 AM Bosnia and Herzegovina vs Qatar Seattle
51 June 25 Thu 3.30 AM Morocco vs Haiti Atlanta
52 June 25 Thu 3.30 AM Scotland vs Brazil Miami
53 June 25 Thu 6.30 AM South Africa vs South Korea Guadalajara
54 June 25 Thu 6.30 AM Czechia vs Mexico Mexico City
55 June 26 Fri 1.30 AM Curaçao vs Ivory Coast Philadelphia
56 June 26 Fri 1.30 AM Ecuador vs Germany New Jersey
57 June 26 Fri 4.30 AM Tunisia vs Netherlands Kansas City
58 June 26 Fri 4.30 AM Japan vs Sweden Arlington
59 June 26 Fri 7:30 AM Turkey vs USA Los Angeles
60 June 26 Fri 7:30 AM Paraguay vs Australia Santa Clara
61 June 27 Sat 12.30 AM Norway vs France Foxborough
62 June 27 Sat 12.30 AM Senegal vs Iraq Toronto
63 June 27 Sat 5.30 AM Cape Verde vs Saudi Arabia Houston
64 June 27 Sat 5.30 AM Uruguay vs Spain Zapopan
65 June 27 Sat 8:30 AM New Zealand vs Belgium Vancouver
66 June 27 Sat 8:30 AM Egypt vs Iran Seattle
67 June 28 Sun 2:30 AM Panama vs England New Jersey
68 June 28 Sun 2:30 AM Croatia vs Ghana Philadelphia
69 June 28 Sun 5 AM Colombia vs Portugal Miami
70 June 28 Sun 5 AM DR Congo vs Uzbekistan Atlanta
71 June 28 Sun 7.30 AM Algeria vs Austria Kansas City
72 June 28 Sun 7.30 AM Jordan vs Argentina Arlington
73 Jun 29 Mon 12:30 AM R-32: Group A runners-up vs Group B runners-up Los Angeles
74 June 29 Mon 10:30 PM R-32: Group C winners vs Group F runners-up Houston
75 June 30 Tues 2:00 AM R-32: Group E winners vs Best Third-Placed Team Foxborough
76 June 30 Tues 6:30 AM R-32: Group F winners vs Group C runners-up Guadalajara
77 June 30 Tues 10.30 PM R-32: Group E runners-up vs Group I runners-up Arlington
78 July 1 Wed 2:30 AM R-32: Group I winners vs Best Third-Placed Team New Jersey
79 July 1 Wed 6:30 AM R-32: Group A winners vs Best Third-Placed Team Mexico City
80 July 1 Wed 9:30 PM R-32: Group L winners vs Best Third-Placed Team Atlanta
81 July 2 Thu 1.30 AM R-32: Group G winners vs Best Third-Placed Team Seattle
82 July 2 Thu 1.30 AM R-32: Group D winners vs Best Third-Placed Team Santa Clara
83 July 2 Thu 5:30 AM R-32: Group H winners vs Group J runners-up Los Angeles
84 July 3 Fri 12:30 AM R-32: Group K runners-up vs Group L runners-up Toronto
85 July 3 Fri 4:30 AM R-32: Group B winners vs Best Third-Placed Team Vancouver
86 July 3 Fri 8:30 AM R-32: Group D runners-up vs Group G runners-up Arlington
87 July 3 Fri 11.30 PM R-32: Group J winners vs Group H runners-up Miami
88 July 4 Sat 3:30 AM R-32: Group K winners vs Best Third-Placed Team Kansas City
89 July 4 Sat 7:00 AM R16: Winner Match 73 vs Winner Match 75 Houston
90 July 4 Sat 10:30 PM R16: Winner Match 74 vs Winner Match 77 Philadelphia
91 July 5 Sun 2:30 AM R16: Winner Match 76 vs Winner Match 78 New Jersey
92 July 6 Mon 1:30 AM R16: Winner Match 79 vs Winner Match 80 Mexico City
93 July 6 Mon 5:30 AM R16: Winner Match 83 vs Winner Match 84 Arlington
94 July 7 Tues 1:30 AM R16: Winner Match 81 vs Winner Match 82 Seattle
95 July 7 Tues 9:30 PM R16: Winner Match 86 vs Winner Match 88 Atlanta
96 July 8 Wed 1:30 AM R16: Winner Match 85 vs Winner Match 87 Vancouver
97 July 10 Fri 1:30 AM QF: Winner Match 89 vs Winner Match 90 Foxborough
98 July 11 Sat 12.30 AM QF: Winner Match 93 vs Winner Match 94 Los Angeles
99 July 12 Sun 2:30 AM QF: Winner Match 91 vs Winner Match 92 Miami
100 July 12 Sun 6.30 AM QF: Winner Match 95 vs Winner Match 96 Kansas City
101 July 15 Wed 12.30 AM SF: Winner Match 97 vs Winner Match 98 Arlington
102 July 16 Thu 12.30 AM SF: Winner Match 99 vs Winner Match 100 Atlanta
103 July 19 Sun 2:30 AM Third Place: Loser Match 101 vs Loser Match 102 Miami
104 July 20 Mon 12.30 AM Final: Winner Match 101 vs Winner Match 102 New Jersey

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Jun 03: Latest News
Advertisement
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments