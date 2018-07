TNPL 2018: Complete list of fixtures, squads and timings

R Ashwin will be leading Dindigul Dragons. (Source: File Photo) R Ashwin will be leading Dindigul Dragons. (Source: File Photo)

The third edition of the Tamil Nadu Premier League begins from July 11. Dindigul Dragons will take on Ruby Trichy Warriors in the opening encounter. The tournament will see the likes of India internationals like R Ashwin, Washington Sundar, Dinesh Karthik, Abhinav Mukund and Murali Vijay at different stages according to their availability. Chepauk Super Gillies who won the last year’s edition after beating TUTI Patriots will open the campaign against Ruby Trichy Warriors on Friday at their home ground in Chennai. They lifted the trophy at the same venue in 2017.

Date Match Venue Time

July 11 Dindigul Dragons Vs Ruby Trichy Warriors Tirunelveli 07.15 PM

July 13 Siechem Madurai Panthers Vs Dindigul Dragons Tirunelveli 07.15 PM

July 14 Chepauk Super Gillies Vs Ruby Trichy Warriors Chennai 07.15 PM

July 15 JONES Tuti Patriots Vs VB Kanchi Veerans Tirunelveli 03.15 PM

July 15 LYCA Kovai Kings Vs IDREAM Karaikudi Kaalai Tirunelveli 07.15 PM

July 16 Siechem Madurai Panthers Vs Chepauk Super Gillies Tirunelveli 07.15 PM

July 18 LYCA Kovai Kings Vs Dindigul Dragons Dindigul 07.15 PM

July 19 IDREAM Karaikudi Kaalai Vs VB Kanchi Veerans Dindigul 07.15 PM

July 20 JONES Tuti Patriots Vs LYCA Kovai Kings Dindigul 07.15 PM

July 21 Chepauk Super Gillies Vs IDREAM Karaikudi Kaalai Chennai 07.15 PM

July 22 Siechem Madurai Panthers Vs JONES Tuti Patriots Dindigul 03.15 PM

July 22 Dindigul Dragons Vs VB Kanchi Veerans Dindigul 07.15 PM

July 23 Ruby Trichy Warriors Vs LYCA Kovai Kings Dindigul 07.15 PM

July 24 JONES Tuti Patriots Vs Dindigul Dragons Dindigul 07.15 PM

July 25 VB Kanchi Veerans Vs Siechem Madurai Panthers Dindigul 07.15 PM

July 26 LYCA Kovai Kings Vs Chepauk Super Gillies Tirunelveli 07.15 PM

July 27 Ruby Trichy Warriors Vs IDREAM Karaikudi Kaalai Tirunelveli 07.15 PM

July 28 JONES Tuti Patriots Vs Chepauk Super Gillies Chennai 07.15 PM

July 29 Ruby Trichy Warriors Vs Siechem Madurai Panthers Tirunelveli 03.15 PM

July 29 VB Kanchi Veerans Vs LYCA Kovai Kings Tirunelveli 07.15 PM

July 30 Dindigul Dragons Vs IDREAM Karaikudi Kaalai Tirunelveli 07.15 PM

July 31 Chepauk Super Gillies Vs VB Kanchi Veerans Dindigul 07.15 PM

August 1 JONES Tuti Patriots Vs Ruby Trichy Warriors Dindigul 07.15 PM

August 2 IDREAM Karaikudi Kaalai Vs Siechem Madurai Panthers Dindigul 07.15 PM

August 3 Chepauk Super Gillies Vs Dindigul Dragons Dindigul 07.15 PM

August 4 LYCA Kovai Kings Vs Siechem Madurai Panthers Tirunelveli 07.15 PM

August 5 VB Kanchi Veerans Vs Ruby Trichy Warriors Tirunelveli 03.15 PM

August 5 IDREAM Karaikudi Kaalai Vs JONES Tuti Patriots Tirunelveli 07.15 PM

August 7 Qualifier-1 (1st Position Team Vs 2nd Position Team) Tirunelveli 07.15 PM

August 8 Eliminator (3rd Position Team Vs 4th Position Team) Dindigul 07.15 PM

August 10 Qualifier-2 (Loser Qualifier-1 Vs Winner Eliminator) Dindigul 07.15 PM

August 12 Final (Winner Qualifier-1 Vs Winner Qualifier-2) Chennai 07.15 PM

Squads:

TUTI Patriots Squad: Washington Sundar, Kaushik Gandhi, Ravisrinivasan Sai Kishore, Rajagopal Sathish, V Athisayaraj Davidson, Akshay Srinivasan, Malolan Rangarajan, Umashankar Sushil, S Dinesh, Nidish Rajagopal, Rajamani Jesuraj, Akash Sumra, Subramanian Anand, M Ganesh Moorthi, S Abishiek, S Boopalan, Sheldon Jackson, Salman Nizar, Ashith Sanganaka, Shubham Mehta, A Venkatesh

Chepauk Super Gillies Squad: Vijay Shankar, Gopinath, Murugan Ashwin, S Harish Kumar, Ganga Sridhar Raju, Sunny Kumar Singh, Samruddh Bhat, Arun Kumar, R Vishaal, M Siddharth, MK Sivakumar, S Karthik, R Alexander, Uthirasamy Sasidev, Baskaran Rahul, A Aarif, B Arun, Manav Parakh, Sai Sudharsan, Shaurya Sanandia, Kedar Devdhar

Lyca Kovai Kings Squad: T Natarajan, Abhinav Mukund, Shahrukh Khan, Akkil Srinaath, Ashwin Venkataraman, R Sathyanarayan, Antony Dhas, Krishnamoorthy Vignesh, M Raja, S Ajith Ram, Ravi Kumar Rohith, Suresh Babu, Pradosh Ranjan Paul, Sohraab Dhaliwal , Dharmendrasinh Jadeja, S Manigandan, R Mithun, Muhammed Khan, Prasanth Rajesh, Sumant Jain, J Suresh Kumar

Madurai Panthers Squad: Abhishek Tanwar, Rahil Shah, Thalaivan Sargunam, Jagatheesan Kousik, Jaganath Sinivas, Nilesh Subramanian, SP Nathan, Kiran Akash, Lokesh Raj, Vikram Jangid, R Karthikeyan, Shijit Chandran, PS Sivaramakrishnan, Amit Verma, MS Promoth, Tushar Raheja, Arun Karthik, Raiphi Gomez, SS Karnavar, D Rohit, Varun Chakravathi

Dindigul Dragons Squad: Hari Nishanth, Adithya Arun, Mohan Abhinav, M Silambarasan, Trilok Nag, ME Yazh Arun Mozhi, Jagannathan Kaushik, Nivethan Radhakrishnan, Aarpit Vasavada, Balchander Anirudh, Ravichandran Ashwin, M Mohammed, N Ramakrishnan, Varun Totadri, Hanuma Vihari, Ra Aravind, NS Chaturved, N Jagadeesan, Ramalingam Rohit, M Sujendran, R Vivek

Karaikudi Kaalai Squad: Dinesh Karthik, Srikkanth Anirudha, Yo Mahesh, R Kavin, L Suryaprakash, Velidi Lakshman, S Kishan Kumar, S Radhakrishnan, Maan Bafna, Ashwath Mukumthan, S Swaminathan, T Ajith Kumar, V Aditya, Unmukt Chand, S Ganesh, S Mohan Prasath, M Shajahan, P Murgesh, R Rajkumar, Atit Sheth, Rajhamany Srinivasan

Ruby Trichy Warriors Squad: MS Sanjay, R Sonu Yadav, Chandrasekar Ganapathy, Sathiamoorty Saravanan, Lakshminarayanan Vignesh, Lakshmi Narayanan, DT Chandrasekar, K Mani Bharathi, Govinda Raajan, V Aakash, Aswin Crist, Baba Indrajith, Lukman Meriwala, Kannan Vignesh, Murali Vijay, S Aravind, Bharath Shankar, Himmat Singh, Suresh Kumar, Saravan Kumar, RS Thillak

VB Kanchi Veerans Squad: K Vishal Vaidhya, Aushik Srinivas, V Subramania Siva, U Mukilesh, Sunil Sam, K Deeban Lingesh, S Siddharth, P Francis Rokins, RS Mokit Hariharan, Suresh Lokeshwar, U Vishal, S Ashwath, S Chandrashekar, R Divakar, C Shriram

