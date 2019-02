Syed Mushtaq Ali Trophy: Everything you need to know about teams, fixtures and squads

Syed Mushtaq Ali Trophy 2019 Schedule, Teams, Time Table, Fixtures, Squad, Start Date: India’s premier domestic T20 tournament- Syed Mushtaq Ali Trophy returns with its tenth season in 2019. This season promises to be bigger and better with as many as nine new teams in the fold. A total of 37 teams will be divided into 5 groups. Three groups have seven teams while remaining have eight each.

The tournament, which begins from February 21 will culminate with the finals on March 14. There will be a total of 140 T20 matches played in this period at more than ten venues.

Top two teams from each group will qualify to the Super League stage. The ten teams that qualify for this round will further be divided into two groups. The top-ranked teams from each Super League group will play the final.

GROUPS-

Group A: Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Jammu and Kashmir, Kerala and Delhi

Group B: Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Vidarbha, Gujarat, Bihar, Rajasthan and Meghalaya

Group C: Railways, Sikkim, Saurashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Goa and Mumbai

Group D: Odisha, Bengal, Arunachal Pradesh, Mizoram, Assam, Haryana, Chhattisgarh and Karnataka

Group E: Hyderabad, Tripura, Puducherry, Maharashtra, Baroda, Services, Uttar Pradesh and Uttarakhand

SQUADS-

Delhi Squad: Ishant Sharma(c), Nitish Rana, Dhruv Shorey, Himmat Singh, Unmukt Chand, Manjot Kalra, Hiten Dalal, Lalit Yadav, Pawan Negi, Navdeep Saini, Suboth Bhati, Pranshu Vijayran, Varun Sood, Anuj Rawat

Tamil Nadu Squad: Ravichandran Ashwin(c), Washington Sundar, V Athisayaraj Davidson, Murugan Ashwin, NS Chaturved, Hari Nishanth, Baba Indrajith, N Jagadeesan, Jagatheesan Kousik, M Mohammed, T Natarajan, Ravisrinivasan Sai Kishore, Shahrukh Khan, Abhishek Tanwar, R Vivek

Saurashtra Squad: Aarpit Vasavada, Agnivesh Ayachi, Jay Chauhan, Divyaraj Chauhan, Yuvraj Chudasama, Harvik Desai, Sheldon Jackson, Dharmendrasinh Jadeja, Vishvaraj Jadeja, Chirag Jani, Prerak Mankad, Cheteshwar Pujara, Hardik Rathod, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Robin Uthappa

Mumbai Squad: Ajinkya Rahane(c), Prithvi Shaw, Shreyas Iyer, Shardul Thakur, Dhawal Kulkarni, Siddhesh Lad, Aditya Tare, Suryakumar Yadav, Akash Parkar, Eknath Kerkar, Dhrumil Matkar, Shams Mulani, Shubham Ranjane, Tushar Deshpande, Royston Dias

Karnataka Squad: Manish Pandey(c), Karun Nair, Mayank Agarwal, Manoj S Bhandage, KC Cariappa, Shreyas Gopal, Rohan Kadam, V Koushik, Abhimanyu Mithun, Prasidh Krishna, Sharath BR, Krishnamurthy Siddharth, Luvnith Sisodia, Jagadeesha Suchith, Vinay Kumar

Madhya Pradesh Squad: Rajat Patidar(c), Avesh Khan, Salman Baig, Sohraab Dhaliwal , Yash Dubey, Mihir Hirwani, Venkatesh Iyer, Kumar Kartikeya, Ishwar Pandey, Naman Ojha, Kuldeep Sen, Parth Sahani, Anshul Tripathi

Rajasthan Squad: Mahipal Lomror(c), Aniket Choudhary, Chetan Bist, Robin Bist, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Aditya Garhwal, Manender Narender Singh, Siddharth Saraf, Nathu Singh, Tajinder Singh, Abhijeet Tomar, Tanveer-Ul-Haq

Bengal Squad: Manoj Tiwary(c), Abhimanyu Easwaran, Dwaipayan Bhattacharjee, Writtick Chatterjee, Ashok Dinda, Sayan Ghosh, Shreevats Goswami, Ishan Porel, Pradipta Pramanik, Prayas Barman, Ritwik Chowdhury, Wriddhiman Saha, Kanishk Seth, Vivek Singh, Shahbaz Ahmed

Andhra Squad: Hanuma Vihari(c), Ricky Bhui, Ashwin Hebbar, Bandaru Ayyappa, Srikar Bharat, Girinath Reddy, Pranith Manyala, Prasanth Kumar, Yarra Prithviraj, Dwaraka Ravi Teja, Harishankar Reddy, KV Sasikanth, Karn Sharma, Shoaib Md Khan, Dasari Swaroop

Hyderabad Squad: Himalay Agarwal, Tanmay Agarwal, Ashish Reddy, Akash Bhandari, Mehdi Hasan, Chama V Milind, Mohammed Siraj, Telukupalli Ravi Teja, Ambati Rayudu, Akshath Reddy, Rohit Rayudu, Palakodeti Sairam, Bavanaka Sandeep, Kolla Sumanth, Jamalpur Mallikarjun

Kerala Squad: Sachin Baby(c), Arun Karthik, KM Asif, Basil Thampi, Akshay Chandran, Vinoop Manoharan, Sudhesan Midhun, Mohammed Azharuddeen, Karaparambil Monish, MD Nidheesh, Rohan Prem, Ponnam Rahul, Sandeep Warrier, Jalaj Saxena, Vishnu Vinod

Railways Squad: Prashant Gupta(c), Anureet Singh, Ashish Yadav, Prashant Awasthi, Gandhar Bhatawadekar, Mrunal Devdhar, Abhinav Dixit, Amit Chopra, Harsh Tyagi, Manjeet Singh, Amit Mishra, Ambikeshwar Mishra, Amit Paunikar, Pratham Singh, Krishnakant Upadhyay

Tripura Squad: Manisankar Murasingh(c), Pratyush Singh, Abhijit Chakraborty, Kaushal Acharjee, Joydeep Banik, Udiyan Bose, Saurabh Das, Ninad Kadam, Sanjay Majumder, Rana Dutta, Tushar Saha, Nirupam Sen, Nirupam Chowdhary, Samrat Singha, Kamal Das

Odisha Squad: Rajesh Dhuper, Subham Nayak, Pappu Roy, Sandeep Pattnaik, Govinda Poddar, Debabrata Pradhan, Suryakant Pradhan, Rajesh Mohanty, Abhishek Raut, Biplab Samantray, Anurag Sarangi, Subhranshu Senapati, Arabind Singh

Services Squad: Rajat Paliwal(c), Gahlaut Rahul Singh, Sachidanand Pandey, Vikas Hathwala, Mohit Ahlawat, Lakhan Singh, Nakul Sharma, Diwesh Pathania, Ravi Chauhan, Rahul Singh, Arjun Sharma, Nakul Harpal Verma, Vikas Yadav

Maharashtra Squad: Rahul Tripathi(c), Naushad Shaikh, Ankit Bawne, Satyajeet Bachhav, Samad Fallah, Ruturaj Gaikwad, Swapnil Gugale, Divyang Himganekar, Rohit Motwani, Nikhil Naik, Vijay Zol, Vishal Gite, Hitesh Walunj

Meghalaya Squad: Puneet Bisht, Raj Biswa, Gurinder Singh, Lakhan Singh, Jason Lamare, Yogesh Nagar, Abhay Negi, Wanlambok Nongkhlaw, Amiangshu Sen, Aditya Singhania, Swarajeet Das

Sikkim Squad: Tashi Pintso, Karma Bhutia, Mandup Bhutia, Rinzing Bhutia, Bibek Dayali, Bipul Sharma, Ishwar Chaudhary, Nilesh Lamichaney, Lee Yong Lepcha, Milind Kumar, Pritam Nirala, Amosi Rai, Plazor Tamang, Asish Thapa

Uttarakhand

Yet to be announced-

Assam

Mizoram

Nagaland

Puducherry

Uttarakhand

Arunachal Pradesh

Manipur

Bihar

Chhattisgarh

Goa

Jammu and Kashmir

Himachal Pradesh

Vidarbha

Punjab

Jharkhand

Haryana

Baroda

Gujarat

SCHEDULE-

No. Date Matches

1 21-Feb-2019 Delhi vs Jharkhand 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

2 21-Feb-2019 Jammu and Kashmir vs Nagaland 9:30 AM Krishna, Andhra

3 21-Feb-2019 Gujarat vs Meghalaya 9:30 AM Surat

4 21-Feb-2019 Tamil Nadu vs Rajasthan 9:30 AM TBC

5 21-Feb-2019 Madhya Pradesh vs Punjab 9:30 AM TBC

6 21-Feb-2019 Mumbai vs Sikkim 9:30 AM TBC

7 21-Feb-2019 Assam vs Karnataka 9:30 AM Cuttack

8 21-Feb-2019 Chattisgarh vs Odisha 9:30 AM Delhi

9 21-Feb-2019 Hyderabad vs Puducherry 10:00 AM Delhi

10 21-Feb-2019 Maharashtra vs Uttar Pradesh 10:00 AM Cuttack

11 21-Feb-2019 Haryana vs Arunachal Pradesh 10:00 AM Cuttack

12 21-Feb-2019 Kerela vs Manipur 1:00 PM Krishna, Andhra Pradesh

13 21-Feb-2019 Himachal Pradesh vs Vidarbha 1:30 PM Surat

14 21-Feb-2019 Railways vs Saurashtra 1:30 PM TBC

15 21-Feb-2019 Bengal vs Mizoram 1:30 PM Cuttack

16 21-Feb-2019 Baroda vs Tripura 2:00 PM Delhi

17 21-Feb-2019 Services vs Uttarakhand 2:00 PM Delhi

18 22-Feb-2019 Delhi vs Manipur 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

19 22-Feb-2019 Jharkhand vs Jammu and Kashmir 9:30 AM Krishna, Andhra

20 22-Feb-2019 Meghalaya vs Himachal Pradesh 9:30 AM TBC

21 22-Feb-2019 Vidarbha vs Bihar 9:30 AM Surat

22 22-Feb-2019 Madhya Pradesh vs Saurashtra 9:30 AM TBC

23 22-Feb-2019 Sikkim vs Goa 9:30 AM TBC

24 22-Feb-2019 Assam vs Mizoram 9:30 AM Cuttack

25 22-Feb-2019 Chattisgarh vs Arunachal Pradesh 9:30 AM Cuttack

26 22-Feb-2019 Baroda us Uttarakhand 10:00 AM Delhi

27 22-Feb-2019 Services vs Tripura 10:00 AM Delhi

28 22-Feb-2019 Nagaland vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra Pradesh

29 22-Feb-2019 Gujarat vs Rajasthan 1:30 PM Hyderabad

30 22-Feb-2019 Punjab vs Mumbai 1:30 PM TBC

31 22-Feb-2019 Bengal vs Karnataka 1:30 PM Cuttack

32 22-Feb-2019 Haryana vs Odisha 1:30 PM Cuttack

33 22-Feb-2019 Hyderabad vs Uttar Pradesh 2:00 PM Delhi

34 22-Feb-2019 Ma vs Puducherry 2:00 PM Delhi

35 24-Feb-2019 Delhi vs Jammu and Kashmir 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

36 24-Feb-2019 Jharkhand vs Manipur 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

37 24-Feb-2019 Gujarat vs Himachal Pradesh 9:30 AM Surat

38 24-Feb-2019 Tamil Nadu vs Bihar 9:30 AM TBC

39 24-Feb-2019 Madhya Pradesh vs Mumbai 9:30 AM TBC

40 24-Feb-2019 Railways vs Goa 9:30 AM TBC

41 24-Feb-2019 Assam vs Chattisgarh 9:30 AM Cuttack

42 24-Feb-2019 Haryana vs Bengal 9:30 AM Cuttack

43 24-Feb-2019 Baroda vs Hyderabad 10:00 AM Delhi

44 24-Feb-2019 Maharashtra vs Services 10:00 AM Delhi

45 24-Feb-2019 Kerela vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra Pradesh

46 24-Feb-2019 Meghalaya vs Rajasthan 1:30 PM Surat

47 24-Feb-2019 Punjab vs Saurashtra 1:30 PM TBC

48 24-Feb-2019 Karnataka vs Arunachal Pradesh 1:30 PM Cuttack

49 24-Feb-2019 Odisha vs Mizoram 1:30 PM Cuttack

50 24-Feb-2019 Puducherry vs Uttarakhand 2:00 PM Delhi

51 24-Feb-2019 Tripura vs Uttar Pradesh 2:00 PM Delhi

52 25-Feb-2019 Delhi vs Kerela 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

53 25-Feb-2019 Manipur vs Nagaland 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

54 25-Feb-2019 Gujarat vs Tamil Nadu 9:30 AM Surat

55 25-Feb-2019 Rajasthan vs Vidarbha 9:30 AM TBC

56 25-Feb-2019 Madhya Pradesh vs Railways 9:30 AM TBC

57 25-Feb-2019 Saurashtra vs Sikkim 9:30 AM TBC

58 25-Feb-2019 Assam vs Bengal 9:30 AM Cuttack

59 25-Feb-2019 Chattisgarh vs Ha 9:30 AM Cuttack

60 25-Feb-2019 Baroda vs Services 10:00 AM Delhi

61 25-Feb-2019 Puducherry vs Uttar Pradesh 10:00 AM Delhi

62 25-Feb-2019 Jammu and Kashmir vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra

63 25-Feb-2019 Himachal Pradesh vs Bihar 1:30 PM Surat

64 25-Feb-2019 Mumbai vs Goa 1:30 PM TBC

65 25-Feb-2019 Karnataka vs Mizoram 1:30 PM Cuttack

66 25-Feb-2019 Odisha vs Arunachal Pradesh 1:30 PM Cuttack

67 25-Feb-2019 Hyderabad vs Maharashtra 2:00 PM Delhi

68 25-Feb-2019 Tripura vs Uttarakhand 2:00 PM Delhi

69 27-Feb-2019 Jharkhand vs Nagaland 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

70 27-Feb-2019 Kerela vs Jammu and Kashmir 9:30 AM Krishna, Andhra

71 27-Feb-2019 Meghalaya vs Vidarbha 9:30 AM Surat

72 27-Feb-2019 Tamil Nadu vs Himachal Pradesh 9:30 AM TBC

73 27-Feb-2019 Madhya Pradesh vs Goa 9:30 AM TBC

74 27-Feb-2019 Railways vs Mumbai 9:30 AM TBC

75 27-Feb-2019 Assam vs Odisha 9:30 AM Cuttack

76 27-Feb-2019 Chattisgarh vs Karnataka 9:30 AM Cuttack

77 27-Feb-2019 Hyderabad vs Tripura 10:00 AM Delhi

78 27-Feb-2019 Maharashtra vs Uttarakhand 10:00 AM Delhi

79 27-Feb-2019 Delhi vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra Pradesh

80 27-Feb-2019 Gujarat vs Bihar 1:30 PM Surat

81 27-Feb-2019 Punjab vs Sikkim 1:30 PM TBC

82 27-Feb-2019 Bengal vs Arunachal Pradesh 1:30 PM Cuttack

83 27-Feb-2019 Haryana vs Mizoram 1:30 PM Cuttack

84 27-Feb-2019 Ba vs Pu 2:00 PM Delhi

85 27-Feb-2019 Services vs Uttar Pradesh 2:00 PM Delhi

86 28-Feb-2019 Jammu and Kashmir vs Manipur 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

87 28-Feb-2019 Kerela vs Nagaland 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

88 28-Feb-2019 Himachal Pradesh vs Rajasthan 9:30 AM Surat

89 28-Feb-2019 Meghalaya vs Bihar 9:30 AM TBC

90 28-Feb-2019 Mumbai vs Saurashtra 9:30 AM TBC

91 28-Feb-2019 Punjab vs Goa 9:30 AM TBC

92 28-Feb-2019 Assam vs Haryana 9:30 AM Cuttack

93 28-Feb-2019 Chattisgarh vs Bengal 9:30 AM Cuttack

94 28-Feb-2019 Puducherry vs Tripura 10:00 AM Delhi

95 28-Feb-2019 Uttarakhand vs Uttar Pradesh 10:00 AM Delhi

96 28-Feb-2019 Jharkhand vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra Pradesh

97 28-Feb-2019 Tamil Nadu vs Vidarbha 1:30 PM Surat

98 28-Feb-2019 Railways vs Sikkim 1:30 PM TBC

99 28-Feb-2019 Mizoram vs Arunachal Pradesh 1:30 PM Cuttack

100 28-Feb-2019 Odisha vs Karnataka 1:30 PM Cuttack

101 28-Feb-2019 Baroda vs Maharashtra 2:00 PM Delhi

102 28-Feb-2019 Hyderabad vs Services 2:00 PM Delhi

103 2-Mar-2019 Delhi vs Nagaland 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

104 2-Mar-2019 Jharkhand vs Kerela 9:30 AM Krishna, Andhra Pradesh

105 2-Mar-2019 Gujarat vs Vidarbha 9:30 AM TBC

106 2-Mar-2019 Rajasthan vs Bihar 9:30 AM Surat

107 2-Mar-2019 Madhya Pradesh vs Sikkim 9:30 AM TBC

108 2-Mar-2019 Saurashtra vs Goa 9:30 AM TBC

109 2-Mar-2019 Assam vs Arunachal Pradesh 9:30 AM Cuttack

110 2-Mar-2019 Chattisgarh vs Mizoram 9:30 AM Cuttack

111 2-Mar-2019 Hyderabad vs Uttarakhand 10:00 AM Delhi

112 2-Mar-2019 Maharashtra vs Tripura 10:00 AM Delhi

113 2-Mar-2019 Manipur vs Andhra 1:30 PM Krishna, Andhra Pradesh

114 2-Mar-2019 Meghalaya vs Tamil Nadu 1:30 PM Surat

115 2-Mar-2019 Punjab vs Railways 1:30 PM TBC

116 2-Mar-2019 Ha vs Karnataka 1:30 PM Cuttack

117 2-Mar-2019 Odisha vs Bengal 1:30 PM Cuttack

118 2-Mar-2019 Baroda vs Uttar Pradesh 2:00 PM Delhi

119 2-Mar-2019 Puducherry vs Services 2:00 PM Delhi

120 8-Mar-2019 TBC TBC TBC

121 8-Mar-2019 TBC TBC TBC

122 8-Mar-2019 TBC TBC TBC

123 8-Mar-2019 TBC TBC TBC

124 9-Mar-2019 TBC TBC TBC

125 9-Mar-2019 TBC TBC TBC

126 9-Mar-2019 TBC TBC TBC

127 9-Mar-2019 TBC TBC TBC

128 10-Mar-2019 TBC TBC TBC

129 10-Mar-2019 TBC TBC TBC

130 10-Mar-2019 TBC TBC TBC

131 10-Mar-2019 TBC TBC TBC

132 11-Mar-2019 TBC TBC TBC

133 11-Mar-2019 TBC TBC TBC

134 11-Mar-2019 TBC TBC TBC

135 11-Mar-2019 TBC TBC TBC

136 12-Mar-2019 TBC TBC TBC

137 12-Mar-2019 TBC TBC TBC

138 12-Mar-2019 TBC TBC TBC

139 12-Mar-2019 TBC TBC TBC

140 14-Mar-2019 TBC TBC TBC