IPL 2026 RR vs CSK LIVE Cricket Score: Will rain affect match in Guwahati today? Sanju Samson set to make Chennai debut

IPL 2026, RR vs CSK LIVE Cricket Score: Rajasthan Royals face Chennai Super Kings in Guwahati today.

IPL 2026, RR vs CSK Live Cricket Score Updates: In a clash between familiar foes, Rajasthan Royals and Chennai Super Kings will open their season’s campaign after interesting changes of guard in Guwahati.

Story continues below this ad There is the prospect of rain at the Barsapara Stadium today, but there wouldn’t be any doubts over the fact that both teams have embraced change and a new direction. Sanju Samson, the former RR captain, has moved on and will turn up for Monday’s contest in the CSK yellow. Meanwhile, there will also be a focus on how Ravindra Jadeja lines up against the franchise that made him an IPL legend, after having left his boyhood team, RR, many summers ago. RR vs CSK IPL 2026 Live Cricket Streaming online: know here There will also be the inevitable glimpse of the future as CSK will line up without MS Dhoni, offering a tease of the full potential of the batting might of the rejigged squad. SCROLL BELOW FOR LATEST RR VS CSK IPL 2026 MATCH UPDATES Live Updates Mar 30, 2026 03:49 PM IST RR vs CSK Live Score, IPL 2026: Match Squads Chennai Super Kings Squad: Sanju Samson(w), Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad(c), Urvil Patel, Matthew Short, Shivam Dube, Jamie Overton, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Matt Henry, Anshul Kamboj, Akeal Hosein, Sarfaraz Khan, Shreyas Gopal, Rahul Chahar, Mukesh Choudhary, Aman Khan, Gurjapneet Singh, Zakary Foulkes, Ramakrishna Ghosh, Kartik Sharma, Prashant Veer. Rajasthan Royals Squad: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Riyan Parag(c), Dhruv Jurel(w), Shimron Hetmyer, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Adam Milne, Yudhvir Singh Charak, Tushar Deshpande, Shubham Dubey, Nandre Burger, Kuldeep Sen, Sushant Mishra, Donovan Ferreira, Kwena Maphaka, Lhuan-dre Pretorius, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao Perala, Brijesh Sharma Mar 30, 2026 03:38 PM IST RR vs CSK Live Score, IPL 2026: A night without MSD! An injured MS Dhoni has not travelled with the CSK squad to Guwahati. His former teammate R Ashwin found it unusual. The 44-year-old Dhoni will stay back in Chennai as he continues his rehab for a calf muscle strain. READ MORE Mar 30, 2026 03:33 PM IST RR vs CSK Live Score, IPL 2026: Welcome Rain clouds are deftly forming around Guwahati as we build up to an exciting evening clash involving Rajasthan Royals and Chennai Super Kings. It's a special occasion for numerous reasons, starting with the local boy Riyan Parag's initiation as Rajasthan Royals captain. His predecessor will be watching on from the opposite camp as he gears up for a special debut too. Sanju Samson will pretty much hog the limelight as he turns up yellow this evening. But will the skies hold up for us to constitute a game tonight? For the first time since the IPL began 18 years ago, CSK will take the field without MS Dhoni and Suresh Raina today For a couple of seasons, when they failed to make the play-offs in successive editions, CSK appeared to be stuck in a time warp while Other franchises moved on, embracing a new attacking game plan all the way down the batting order. READ MORE

