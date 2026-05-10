IPL 2026 RCB vs MI Live Score, Playing 11 Updates: Bengaluru look to break out from rut vs Mumbai in Raipur

March 28: Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad: RCB won by 6 wickets
March 29: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: MI won by 6 wickets
March 30: Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: RR won by 8 wickets
March 31: Punjab Kings vs Gujarat Titans: PBKS won by 3 wickets
April 1: Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals: DC won by 6 wickets
April 2: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 65 runs
April 3: Chennai Super Kings vs Punjab Kings: PBKS won by 5 wickets
April 4: Delhi Capitals vs Mumbai Indians: DC won by 6 wickets
April 4: Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: RR won by 6 runs
April 5: Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants: LSG won by 5 wickets
April 5: Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings: RCB won by 43 runs
April 6: Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings: No result
April 7: Rajasthan Royals vs Mumbai Indians: RR won by 27 runs
April 8: Delhi Capitals vs Gujarat Titans: GT won by 1 run
April 9: Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants: LSG won by 3 wickets
April 10: Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru: RR won by 6 wickets
April 11: Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad: PBKS won by 6 wickets
April 11: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals: CSK won by 23 runs
April 12: Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans: GT won by 7 wickets
April 12: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru: RCB won by 18 runs
April 13: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals: SRH won by 57 runs
April 14: Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders: CSK won by 32 runs
April 15: Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants: RCB won by 5 wickets
April 16: Mumbai Indians vs Punjab Kings: PBKS won by 7 wickets
April 17: Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders: GT won by 5 wickets
April 18: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals: DC won by 6 wickets
April 18: Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings: SRH won by 10 runs
April 19: Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals: KKR won by 4 wickets
April 19: Punjab Kings vs Lucknow Super Giants: PBKS won by 54 runs
April 20: Gujarat Titans vs Mumbai Indians : MI won by 99 runs
April 21: Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals: SRH won by 47 runs
April 22: Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: RR won by 40 runs
April 23: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: CSK won by 103 runs
April 24: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: RCB won by 5 wickets
April 25: Delhi Capitals vs Punjab Kings: PBKS won by 6 wickets
April 25: Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 5 wickets
April 26: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans: GT won by 8 wickets
April 26: Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders: KKR won via Super Over
April 27: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: RCB won by 9 wickets
April 28: Punjab Kings vs Rajasthan Royals: RR won by 6 wickets
April 29: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 6 wickets
April 30: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru: GT won by 4 wickets
May 1: Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: DC won by 7 wickets
May 2: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: CSK won by 8 wickets
May 3: Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders: KKR won by 7 wickets
May 3: Gujarat Titans vs Punjab Kings: GT won by 4 wickets
May 4: Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants: MI won by 6 wickets
May 5: Delhi Capitals vs Chennai Super Kings: CSK won by 8 wickets
May 6: Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: SRH won by 33 runs
May 7: Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru: LSG won by 9 runs
May 8: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: KKR won by 8 wickets
May 9: Rajasthan Royals vs Gujarat Titans: GT won by 77 runs