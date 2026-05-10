IPL 2026 RCB vs MI Live Score, Playing 11 Updates: Bengaluru look to break out from rut vs Mumbai in Raipur

IPL 2026 RCB vs MI Live Cricket Score, Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Playing 11 Today Match Updates: Royal Challengers Bengaluru (RCB) return to Raipur after a decade and the first of two matches they play at the Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium is against the Mumbai Indians (MI). RCB are coming into this match on the back of two back-to-back defeats and they face a potentially tricky fixture with MI managing to find some stability with a victory in their last match. Moreover, MI are arguably under comparatively lesser pressure, requiring a bit of a miracle now for them to make it to the playoffs.

RCB, on the other hand, are very much in the thick of the race. They are now fourth on the table with 12 points to their name after 10 matches. A defeat here would leave them exposed to the likes of RR, CSK and KKR in the chasing pack. They are desperately missing the bumper starts that Phil Salt provides them, with the opener set to be sitting out of Sunday’s match as well with the finger injury. A defeat for MI today, on the other hand, would end any slender chances they have of making the playoffs.

May 10, 2026 04:55 PM IST
IPL 2026, RCB vs MI Live Score Updates: the tournament so far

March 28: Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad: RCB won by 6 wickets

March 29: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: MI won by 6 wickets

March 30: Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: RR won by 8 wickets

March 31: Punjab Kings vs Gujarat Titans: PBKS won by 3 wickets

April 1: Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals: DC won by 6 wickets

April 2: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 65 runs

April 3: Chennai Super Kings vs Punjab Kings: PBKS won by 5 wickets

April 4: Delhi Capitals vs Mumbai Indians: DC won by 6 wickets

April 4: Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: RR won by 6 runs

April 5: Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants: LSG won by 5 wickets

April 5: Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings: RCB won by 43 runs

April 6: Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings: No result

April 7: Rajasthan Royals vs Mumbai Indians: RR won by 27 runs

April 8: Delhi Capitals vs Gujarat Titans: GT won by 1 run

April 9: Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants: LSG won by 3 wickets

April 10: Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru: RR won by 6 wickets

April 11: Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad: PBKS won by 6 wickets

April 11: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals: CSK won by 23 runs

April 12: Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans: GT won by 7 wickets

April 12: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru: RCB won by 18 runs

April 13: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals: SRH won by 57 runs

April 14: Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders: CSK won by 32 runs

April 15: Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants: RCB won by 5 wickets

April 16: Mumbai Indians vs Punjab Kings: PBKS won by 7 wickets

April 17: Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders: GT won by 5 wickets

April 18: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals: DC won by 6 wickets

April 18: Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings: SRH won by 10 runs

April 19: Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals: KKR won by 4 wickets

April 19: Punjab Kings vs Lucknow Super Giants: PBKS won by 54 runs

April 20: Gujarat Titans vs Mumbai Indians : MI won by 99 runs

April 21: Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals: SRH won by 47 runs

April 22: Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: RR won by 40 runs

April 23: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: CSK won by 103 runs

April 24: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: RCB won by 5 wickets

April 25: Delhi Capitals vs Punjab Kings: PBKS won by 6 wickets

April 25: Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 5 wickets

April 26: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans: GT won by 8 wickets

April 26: Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders: KKR won via Super Over

April 27: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: RCB won by 9 wickets

April 28: Punjab Kings vs Rajasthan Royals: RR won by 6 wickets

April 29: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: SRH won by 6 wickets

April 30: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru: GT won by 4 wickets

May 1: Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: DC won by 7 wickets

May 2: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: CSK won by 8 wickets

May 3: Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders: KKR won by 7 wickets

May 3: Gujarat Titans vs Punjab Kings: GT won by 4 wickets

May 4: Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants: MI won by 6 wickets

May 5: Delhi Capitals vs Chennai Super Kings: CSK won by 8 wickets

May 6: Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: SRH won by 33 runs

May 7: Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru: LSG won by 9 runs

May 8: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: KKR won by 8 wickets

May 9: Rajasthan Royals vs Gujarat Titans: GT won by 77 runs

May 10, 2026 04:49 PM IST
IPL 2026, RCB vs MI Live Cricket Score In other news

The BCCI’s Anti-Corruption Unit (ACU) has flagged the presence of unauthorised persons in team dug-outs during the IPL and more transgressions that aren’t in the public domain. Based on this information, the Indian board has sent an advisory to all teams and a meeting of the CEOs of all franchises has been called this weekend to remind them of the protocol in place even as it decides on the apt action against teams and individuals who have not followed the rulebook. (READ MORE)

May 10, 2026 04:44 PM IST
RCB vs MI IPL 2026 Live Score: Head to head

Matches: 35

RCB wins: 16

MI wins: 19

May 10, 2026 04:34 PM IST
RCB vs MI Live Score: What happened when Bengaluru last played in Raipur?

When Royal Challengers Bengaluru (RCB) take the field against Mumbai Indians in Raipur on Sunday, it will mark the franchise’s first IPL game at the venue in nearly a decade. The last time RCB played here, Virat Kohli was in the middle of a season that would eventually become one of the greatest batting campaigns in the tournament’s history.

Back in May 2016, Raipur hosted a virtual knockout between RCB and the then Delhi Daredevils, who were the home side. The equation was straightforward: win and stay alive in the race for the playoffs, lose and risk watching the season slip away. RCB held their nerve that night, chasing down 139 with six wickets in hand.

Kohli top-scored with 54, but it was not one of the breathtaking innings that would come to define his 973-run season. There were no fireworks or outrageous strokeplay. On a sluggish surface where timing the ball was difficult, every run had to be worked for.

May 10, 2026 04:27 PM IST
RCB vs MI IPL 2026 Live Cricket Score: Kohli chasing another record

Virat Kohli is at that stage of his illustrious career where he will be raking up one all-time record after the other and it is the case when Royal Challengers Bengaluru (RCB) face Mumbai Indians (MI) in Raipur on Sunday. Kohli is just 28 runs away from becoming the first batter to have scored 1000 runs against MI.

May 10, 2026 04:24 PM IST
IPL 2026, RCB vs MI Live Score Updates: Check out the two squads

Mumbai Indians: Ryan Rickelton(w), Rohit Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Naman Dhir, Will Jacks, Raj Bawa, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Raghu Sharma, Mayank Rawat, Robin Minz, Shardul Thakur, Trent Boult, Ashwani Kumar, Quinton de Kock, Keshav Maharaj, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Danish Malewar, Mohammed Salahuddin Izhar, Hardik Pandya, Krish Bhagat

Royal Challengers Bengaluru: Jacob Bethell, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar(c), Jitesh Sharma(w), Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Rasikh Salam Dar, Josh Hazlewood, Jordan Cox, Mangesh Yadav, Vicky Ostwal, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Swapnil Singh, Philip Salt, Nuwan Thushara, Vihaan Malhotra, Abhinandan Singh, Kanishk Chouhan, Satvik Deswal

May 10, 2026 04:11 PM IST
IPL 2026, RCB vs MI Live Cricket Score: Predicted lineups

MI: Ryan Rickelton (wk), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Naman Dhir, Hardik Pandya/Sherfane Rutherford, Will Jacks, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Shardul Thakur

RCB: Jacob Bethell, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood, Rasikh Salam Dar

May 10, 2026 04:00 PM IST
RCB vs MI IPL 2026 Live Score: Hello and welcome!

Mumbai Indians are on the brink, Royal Challengers Bengaluru are slightly on the edge. MI's squad had seemed too good to be true at the start of the season and well, they have turned out to be exactly that. A team stacked with superstars who are all having terrible seasons, with the exception of Rohit Sharma maybe but he too has been out injured for long enough for his exploits to stop mattering too much. RCB seem to have found a way to put up a good title defence but have gone slightly awry in their last two games. Stay tuned for more updates.

‘Not even sure if he’ll accept captaining the side’: Subramaniam Badrinath on Rohit Sharma

Rohit Sharma in action. (FILE photo)

Suryakumar Yadav and his wife were blessed with a child on May 7, fueling speculation about his availability for the game against the Royal Challengers Bengaluru in Raipur on Sunday. Hardik Pandya also missed the previous game due to an injury. Former Indian cricketer Subramaniam Badrinath discussed the possibility of Hardik and Surya missing, addressing Rohit Sharma’s chances of leading.

“MI looks at a different side when Rohit scores runs. When Rohit gets going, it feels like everyone in MI gets energised. Also, if Hardik and Suryakumar Yadav don’t play the game, it’s not right to go back to Rohit Sharma as captain just because no one is there. I am not even sure if he’ll accept captaining the side,” Badrinath said on his YouTube channel. READ MORE.

