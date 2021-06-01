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PSL 2021 Schedule, Squads, Fixtures, Live Streaming: All you need to know

PSL 2021 Schedule, Teams, Fixtures, Squads: The UAE's Abu Dhabi will host all the remaining 20 matches of the tournament under strict precautionary measures.

By: Sports Desk |
June 1, 2021 3:00:58 pm
PSL 2021 Schedule, Teams, Fixtures, Squads: A view of the trophy. (File)

PSL 2021 Schedule, Teams, Fixtures, Squad, Start Date: The sixth edition of the Pakistan Super League (PSL) is all set to resume from Tuesday in Abu Dhabi after a three-month hiatus due to the COVID-19 pandemic.

The UAE’s Abu Dhabi will host all the remaining 20 matches of PSL 2021 under strict precautionary measures. Earlier this year, the tournament was suspended indefinitely after multiple players and staff members tested positive.

The tournament will resume with the match between Lahore Qalandars and Islamabad United in Abu Dhabi and the playoffs will take place from June 16. The final will be played on June 20 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.

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PSL 2021 SCHEDULE

DATE MATCH VENUE TIME
June 1, 2021 Lahore Qalandars vs Islamabad United Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 2, 2021 Multan Sultans vs Karachi Kings Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 3, 2021 Islamabad United vs Quetta Gladiators Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 4, 2021 Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 5, 2021 Islamabad United vs Karachi Kings Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 05:30 PM IST
June 5, 2021 Multan Sultans vs Quetta Gladiators Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 10:30 PM IST
June 6, 2021 Peshawar Zalmi vs Karachi Kings Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 11:30 PM IST
June 7, 2021 Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 8, 2021 Multan Sultans vs Peshawar Zalmi Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 9, 2021 Islamabad United vs Lahore Qalandars Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi  08:30 PM IST
June 10, 2021 Quetta Gladiators vs Karachi Kings Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 11, 2021 Multan Sultans vs Islamabad United Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 12, 2021 Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 05:30 PM IST
June 13, 2021 Karachi Kings vs Lahore Qalandars Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 01:30 AM IST
June 13, 2021 Islamabad United vs Peshawar Zalmi Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 14, 2021 Multan Sultans vs Lahore Qalandars Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 16, 2021 Qualifier (Team 1 vs Team 2) Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 17, 2021 Eliminator 1 (Team 3 vs Team 4) Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 18, 2021 Eliminator 2 (Loser Qualifier vs Winner Eliminator 1) Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST
June 20, 2021 Final Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi 08:30 PM IST

PSL 2021 Live Streaming Details

The live streaming of all the remaining PSL 2021 matches will be available on SonyLIV.

PSL 2021 Points Table

PSL 2021 Squads

Islamabad United: Shadab Khan (c), Ahmed Saifi Abdullah, Ali Khan, Akif Javed, Asif Ali, Colin Munro, Fawad Ahmed, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Hussain Talat, Iftikhar Ahmed, Mohammad Wasim Jnr, Mohammad Akhlaq, Musa Khan, Rohail Nazir, Usman Khawaja, Zafar Gohar, Zeeshan Zameer

Karachi Kings: Imad Wasim (c), Abbas Afridi, Amir Yamin, Arshad Iqbal, Babar Azam, Chadwick Walton, Danish Aziz, Martin Guptill, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Haris, Thisara Perera, Najeebullah Zadran, Noor Ahmed, Qasim Akram, Sharjeel Khan, Waqas Maqsood, Zeeshan Malik

Lahore Qalandars: Sohail Akhtar (c), Ahmed Danyal, Ben Dunk, Callum Ferguson, Dilbar Hussain, Fakhar Zaman, Haris Rauf, James Faulkner, Maaz Khan, Mohammad Faizan, Mohammad Hafeez, Shakib al Hasan (replacement to be announced shortly), Salman Ali Agha, Seekuge Prasanna, Shaheen Shah Afridi, Sultan Ahmed (replaces Joe Burns), Tim David, Zaid Alam, Zeeshan Ashraf

Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Hammad Azam, Imran Tahir, Imran Khan Snr, Johnson Charles, Khushdil Shah, Mohammad Umar, Obed McCoy, Rahmanullah Gurbaz, Rilee Rossouw, Shahnawaz Dhani, Shan Masood, Shimron Hetmyer (partially available), Sohaib Maqsood, Sohaibullah, Sohail Khan, Sohail Tanvir, Usman Qadir, Muhammad Waseem

Peshawar Zalmi: Wahab Riaz (c), Abrar Ahmed, Amad Butt, Bismillah Khan, David Miller (partially available), Fabian Allen (partially available), Fidel Edwards (partially available), Haider Ali, Imam-ul-Haq, Kamran Akmal, Mohammad Amir Khan, Mohammad Irfan Snr, Mohammad Imran, Mohammad Imran Randhawa, Rovman Powell, Waqar Salamkheil, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik, Umaid Asif

Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed (c), Abdul Nasir, Andre Russell (partially available), Anwar Ali, Arish Ali Khan, Azam Khan, Cameron Delport, Faf du Plessis, Hassan Khan, Jack Wildermuth, Jake Weatherald, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Saim Ayub, Usman Khan, Usman Shinwari, Zahid Mahmood, Zahir Khan

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