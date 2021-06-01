PSL 2021 Schedule, Squads, Fixtures, Live Streaming: All you need to know

June 1, 2021 3:00:58 pm
PSL 2021 Schedule, Teams, Fixtures, Squad, Start Date: The sixth edition of the Pakistan Super League (PSL) is all set to resume from Tuesday in Abu Dhabi after a three-month hiatus due to the COVID-19 pandemic.
The UAE’s Abu Dhabi will host all the remaining 20 matches of PSL 2021 under strict precautionary measures. Earlier this year, the tournament was suspended indefinitely after multiple players and staff members tested positive.
The tournament will resume with the match between Lahore Qalandars and Islamabad United in Abu Dhabi and the playoffs will take place from June 16. The final will be played on June 20 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.
PSL 2021 SCHEDULE
|DATE
|MATCH
|VENUE
|TIME
|June 1, 2021
|Lahore Qalandars vs Islamabad United
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 2, 2021
|Multan Sultans vs Karachi Kings
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 3, 2021
|Islamabad United vs Quetta Gladiators
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 4, 2021
|Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 5, 2021
|Islamabad United vs Karachi Kings
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|05:30 PM IST
|June 5, 2021
|Multan Sultans vs Quetta Gladiators
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|10:30 PM IST
|June 6, 2021
|Peshawar Zalmi vs Karachi Kings
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|11:30 PM IST
|June 7, 2021
|Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 8, 2021
|Multan Sultans vs Peshawar Zalmi
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 9, 2021
|Islamabad United vs Lahore Qalandars
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 10, 2021
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 11, 2021
|Multan Sultans vs Islamabad United
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 12, 2021
|Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|05:30 PM IST
|June 13, 2021
|Karachi Kings vs Lahore Qalandars
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|01:30 AM IST
|June 13, 2021
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 14, 2021
|Multan Sultans vs Lahore Qalandars
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 16, 2021
|Qualifier (Team 1 vs Team 2)
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 17, 2021
|Eliminator 1 (Team 3 vs Team 4)
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 18, 2021
|Eliminator 2 (Loser Qualifier vs Winner Eliminator 1)
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
|June 20, 2021
|Final
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|08:30 PM IST
PSL 2021 Live Streaming Details
The live streaming of all the remaining PSL 2021 matches will be available on SonyLIV.
PSL 2021 Points Table
Highlights of the HBL PSL 6 Karachi-leg: Statistical Review
Read more: https://t.co/4dxJPmejyE#HBLPSL6 #MatchDikhao pic.twitter.com/qFVwvsAIIM
— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) May 23, 2021
PSL 2021 Squads
Islamabad United: Shadab Khan (c), Ahmed Saifi Abdullah, Ali Khan, Akif Javed, Asif Ali, Colin Munro, Fawad Ahmed, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Hussain Talat, Iftikhar Ahmed, Mohammad Wasim Jnr, Mohammad Akhlaq, Musa Khan, Rohail Nazir, Usman Khawaja, Zafar Gohar, Zeeshan Zameer
Karachi Kings: Imad Wasim (c), Abbas Afridi, Amir Yamin, Arshad Iqbal, Babar Azam, Chadwick Walton, Danish Aziz, Martin Guptill, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Haris, Thisara Perera, Najeebullah Zadran, Noor Ahmed, Qasim Akram, Sharjeel Khan, Waqas Maqsood, Zeeshan Malik
Lahore Qalandars: Sohail Akhtar (c), Ahmed Danyal, Ben Dunk, Callum Ferguson, Dilbar Hussain, Fakhar Zaman, Haris Rauf, James Faulkner, Maaz Khan, Mohammad Faizan, Mohammad Hafeez, Shakib al Hasan (replacement to be announced shortly), Salman Ali Agha, Seekuge Prasanna, Shaheen Shah Afridi, Sultan Ahmed (replaces Joe Burns), Tim David, Zaid Alam, Zeeshan Ashraf
👀 check out the shiny new squads for #HBLPSL6 💪#MatchDikhao pic.twitter.com/W9veCRljfo
— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) May 22, 2021
Multan Sultans: Mohammad Rizwan (c), Hammad Azam, Imran Tahir, Imran Khan Snr, Johnson Charles, Khushdil Shah, Mohammad Umar, Obed McCoy, Rahmanullah Gurbaz, Rilee Rossouw, Shahnawaz Dhani, Shan Masood, Shimron Hetmyer (partially available), Sohaib Maqsood, Sohaibullah, Sohail Khan, Sohail Tanvir, Usman Qadir, Muhammad Waseem
Peshawar Zalmi: Wahab Riaz (c), Abrar Ahmed, Amad Butt, Bismillah Khan, David Miller (partially available), Fabian Allen (partially available), Fidel Edwards (partially available), Haider Ali, Imam-ul-Haq, Kamran Akmal, Mohammad Amir Khan, Mohammad Irfan Snr, Mohammad Imran, Mohammad Imran Randhawa, Rovman Powell, Waqar Salamkheil, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik, Umaid Asif
Quetta Gladiators: Sarfaraz Ahmed (c), Abdul Nasir, Andre Russell (partially available), Anwar Ali, Arish Ali Khan, Azam Khan, Cameron Delport, Faf du Plessis, Hassan Khan, Jack Wildermuth, Jake Weatherald, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Saim Ayub, Usman Khan, Usman Shinwari, Zahid Mahmood, Zahir Khan
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