IPL 2026, PBKS vs GT LIVE Cricket Score: Shreyas Iyer’s Punjab face Shubman Gill’s Gujarat; Toss, Playing 11 updates

IPL 2026, PBKS vs GT Live Cricket Score Updates: After a season that ended within touching distance of their maiden title, Punjab Kings will resume the bid yet again under Shreyas Iyer when they take on Shubman Gill’s Gujarat Titans in Mullanpur today.

Retaining the newfound solidity has been key for Iyer’s men in the lead-up to the side and with an explosive batting group at their disposal, PBKS are likely to build on the merits of a superb league stage campaign last year.

There might not be a lot to prove for Shubman Gill in terms of run-scorings, but GT will do well to improve on their top-order scoring rates. With Sai Sudharsan and Jos Buttler for company, the trio rank among the most well-rounded top orders in the league. Backed by a quality bowling group, the Titans will start on level pegging, with focus locked on the scoring rate of the top three.

Live Updates Mar 31, 2026 03:56 PM IST PBKS vs GT Live Score, IPL 2026: Match Squads Gujarat Titans Squad: Sai Sudharsan, Shubman Gill(c), Jos Buttler(w), Glenn Phillips, Rahul Tewatia, M Shahrukh Khan, Ravisrinivasan Sai Kishore, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jason Holder, Luke Wood, Washington Sundar, Tom Banton, Kulwant Khejroliya, Anuj Rawat, Manav Suthar, Kumar Kushagra, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Nishant Sindhu, Ashok Sharma. Punjab Kings Squad: Priyansh Arya, Prabhsimran Singh(w), Shreyas Iyer(c), Azmatullah Omarzai, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Ben Dwarshuis, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Marco Jansen, Vijaykumar Vyshak, Lockie Ferguson, Vishnu Vinod, Praveen Dubey, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Nehal Wadhera, Harpreet Brar, Cooper Connolly, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Vishal Nishad Mar 31, 2026 03:54 PM IST PBKS vs GT Live Score, IPL 2026: Welcome Hello and welcome to live coverage of Match 4 from Mullanpur. Arguably, the most impressive squad from last season, Punjab Kings will be stepping out to prove that a near-perfect run in 2025 wasn't a one-off. In Shreyas Iyer, they have a determined skipper and it will be interesting to see how the template for the season is set this evening.