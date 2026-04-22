LSG vs RR IPL 2026 Playing 11 Today Match: Will Rajasthan give Dasun Shanaka a go against Lucknow?

Lucknow Super Giants (LSG) vs Rajasthan Royals (RR) IPL 2026 Playing 11 Today Match, Squad, Players List: After losing to Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals will look to dust themselves off and get back to winning ways against Lucknow Super Giants at Ekana on Wednesday.
Lucknow are unlikely to make any changes to their starting lineup with Ayush Badoni almost certain to open with Mitch Marsh again with Aiden Markram sliding down the order. They’ll probably also look to give the speedster Mayank Yadav a run for this match likely in place of Mohsin Khan.
Rajasthan, meanwhile, have a middle-order headache to sort out. More often than not, if the top two of Vaibhav Sooryavanshi or Yashasvi Jaiswal do not fire, the middle order has been found wanting. They collapsed against Hyderabad and they failed to make a mark against Kolkata as well. Keeping that in mind, they might opt to give Dasun Shanaka a go in place of Shimron Hetmyer.
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Shimron Hetmyer/Dasun Shanaka, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Brijesh Sharma, Nandre Burger, Yash Raj Punja
Lucknow Super Giants: Ayush Badoni, Mitchell Marsh, Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mukul Choudhary, Himmat Singh, Mohammed Shami, Avesh Khan, Prince Yadav, M Siddharth, Mohsin Khan/Mayank Yadav
Rajasthan Royals Squad: Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Yash Raj Punja, Adam Milne, Dasun Shanaka, Tushar Deshpande, Kuldeep Sen, Sushant Mishra, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Vignesh Puthur, Aman Rao Perala
Lucknow Super Giants Squad: Aiden Markram, Mitchell Marsh, Rishabh Pant(w/c), Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Mukul Choudhary, Mohammed Shami, Avesh Khan, Prince Yadav, Manimaran Siddharth, Mohsin Khan, Abdul Samad, Digvesh Singh Rathi, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Himmat Singh, George Linde, Josh Inglis, Anrich Nortje, Arjun Tendulkar, Shahbaz Ahmed, Akash Maharaj Singh, Akshat Raghuwanshi, Arshin Kulkarni, Naman Tiwari
