IPL 2026 Squads update: Injured players and replacement signings for all teams in Indian Premier League 19 season

The Indian Premier League (IPL) 2026 season is set to get underway on March 28, but a series of injuries across franchises have plagued the build up to the 19th edition.

With a fresh crop of players across all 10 franchises following the mini-auction process from last December, teams will forge new combinations over the next two months in their bid to win the title. However, certain teams are facing some hiccups due to the injury concerns that have hit their respective camps and have duly announced replacements days out from the season opener.

Chennai Super Kings

MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson (traded in from RR), Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes

Injury concerns: Nathan Ellis (ruled out of season)

Delhi Capitals

Axar Patel(C), KL Rahul, Karun Nair, Mitchell Starc, David Miller, Ben Duckett, Pathum Nissanka, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Abhishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Auqib Dar, Nitish Rana, T. Natrajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Lungisani Ngidi, Kyle Jamieson, Kuldeep Yadav.

Concerns: Starc (availability unknown)

Gujarat Titans

Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj, Luke Wood.

Kolkata Knight Riders

Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Rovman Powell, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Blessing Muzarabani.

Injury concerns: Harshit Rana (ruled out of season), Akash Deep (ruled out of season)

Replacement signings: Saurabh Dubey

Mumbai Indians

AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks, Shardul Thakur (traded in from LSG), Sherfane Rutherford (traded in from GT), Mayank Markande (traded in from KKR), Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.

Lucknow Super Giants

Rishabh Pant(C), Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Abdul Samad, Shahbaz Ahamad, Arshin Kulkarni, Wanindu Hasaranga, Ayush Badoni, Mohammad Shami, Avesh Khan, M. Siddharth, Digvesh Singh, Akash Singh, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Mohsin Khan

Injury concerns: Wanindu Hasaranga

Punjab Kings

Shreyas Iyer(C), Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Pyla Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Priyansh Arya, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Pravin Dubey, Vishal Nishad, Lockie Ferguson.

Concerns: Lockie Ferguson (unavailable for seven matches).

Rajasthan Royals

Riyan Parag(C), Yashasvi Jaiswal, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Donovan Ferreira, Lhuan-de Pretorius, Ravi Singh, Aman Rao Parela, Yudhvir Singh Charak, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen, Sandeep Sharma, Nandre Burger.

Injury concerns: Sam Curran (ruled out of season)

Replacement signing: Dasun Shanaka

Royal Challengers Bengaluru

Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar (Captain), Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Mangesh Yadav, Satwik Deswal, Jordan Cox, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan

Injury concerns: Josh Hazlewood, Yash Dayal (unavailable for season)

SunRisers Hyderabad

Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Salil Arora, Shivang Kumar, Omkar Tarmale, Krains Fuletra, Praful Hinge, Amit Kumar, Sakib Hussain, Jack Edwards

Injury concerns: Pat Cummins, Jack Edwards (ruled out of season)

Replacement signing: David Payne