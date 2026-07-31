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India at Commonwealth Games Live, Day 9: Focus on Tejaswin Shankar & Neeraj Chopra | CWG 2026 Updates

Check updates of Indians in action at the Commonwealth Games 2026 Day 9 (July 31) taking place in Glasgow, Scotland on Friday.

Follow live updates of Indians in action at the Commonwealth Games 2026 Day 9 taking place in Glasgow on Wednesday. (AP Photo)Follow live updates of Indians in action at the Commonwealth Games 2026 Day 9 taking place in Glasgow on Wednesday. (AP Photo)

The spotlight will be firmly on star athlete Neeraj Chopra as he spearheads India’s charge on Day 9 of the Commonwealth Games 2026 on Friday. The Olympic champion will compete in the men’s javelin throw final alongside Rohit Yadav and Yash Vir Singh. Judo will also see medal events with Tulika Maan and Avtar Singh in contention on Friday.

COMMONWEALTH GAMES 2026 MEDAL TALLY DAY 9 LIVE UPDATES

Athletics will take centre stage with medal events in men’s and women’s 4x100m relay and the men’s decathlon. India also have medal chances in the 4x400m mixed relay, with Muhammed Ajmal, Rupal, and Kiran Pahal in the lineup. In the decathlon, Tejaswin Shankar lies second after the first day, with the 110m hurdles, discus, pole vault, javelin, and 1500m scheduled for Friday.

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India’s medal tally stands at 13, and Day 9 could add significantly to that count. After a busy boxing day on Friday, 10 Indian boxers, including Lovlina Borgohain, will be in action. Several more are also in line for a podium finish. While Neeraj and his compatriots aim for the top spot in the javelin final, the Indian athletes will be determined to end the day on a high.

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Live Updates
Jul 31, 2026 02:28 PM IST
Commonwealth Games 2026, Day 9 Live Updates: India schedule for July 31

2:35 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 110m Hurdles

3:15 PM: Boxing – Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) in Women's 54kg Semifinal

3:20 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Discus Throw

3:30 PM onwards: Judo – Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawi) in Men's -60kg Elimination Round of 16 (Match 3, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) in Women's -52kg Elimination Round of 16 (Match 6, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Rohit Basir Majgul vs Samuel Ribeiro (Mozambique) in Men's -66kg Elimination Round of 16 (Match 8, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) in Women's -48kg Quarterfinal (Match 12, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Yamini Mourya vs TBD in Women's -47kg Quarterfinal (Match 21, Mat 2)

4:05 PM: Athletics – Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, and Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Heats

4:30 PM: Boxing – Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) in Men's 80kg Semifinal

4:59 PM: Track Cycling – Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon in Men's 4000m Individual Pursuit Round 1

5:00 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Pole Vault

5:15 PM: Lawn Bowls – India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Falkland Islands in Men's Pairs Sectional Play

7:15 PM: Boxing – Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) in Women's 57kg Semifinal

7:30 PM: Boxing – Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) in Women's 70kg Semifinal

8:15 PM: Boxing – Jadumani Singh vs Philip Pumulo Mutakela Haoseb (Namibia) in Men's 55kg Semifinal

8:30 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam (Heat 1), David Beckham Elkachohtoongo (Heat 3), and Jemsh Singh Keithellakram (Heat 4) in Men's Keirin Round 1

9:17 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 1 Repechages (if required)

10:20 PM: Lawn Bowls – Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) in Women's Singles Sectional Play

10:46 PM: Track Cycling – Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon in Men's 4000m Individual Pursuit Final (Medal Event, if they qualify from Round 1)

11:01 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 2 (if they qualify from Round 1)

11:30 PM: Boxing – Sakshi Choudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) in Women's 51kg Semifinal

11:30 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Javelin Throw

11:45 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Final (Medal Event, if they qualify from Round 2)

12:15 AM: Boxing – Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) in Women's 60kg Semifinal

12:45 AM: Athletics – Neeraj Chopra, Rohit Yadav, and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Final (Medal Event)

12:45 AM: Boxing – Lovlina Borgohain vs Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki (Tuvalu) in Women's 75kg Semifinal

1:00 AM: Boxing – Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) in Men's 60kg Semifinal

1:05 AM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 1500m (Final event of decathlon – medals to be decided)

1:30 AM: Boxing – Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) in Men's +90kg Semifinal

1:30 AM: Athletics – Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Final (Medal Event)

Jul 31, 2026 02:25 PM IST
Commonwealth Games 2026, Day 9 Live Updates: Hola!

Hello and welcome to our live coverage of Day 9 of the Commonwealth Games 2026 in Glasgow!

It's a blockbuster Friday for India with multiple medal events on the line. In the boxing ring, 10 Indian pugilists including Lovlina Borgohain, Sachin Siwach, and Narender Berwal are in semifinal action, with each win guaranteeing at least a silver and a shot at gold. Meanwhile, decathlete Tejaswin Shankar is aiming to hold on to his second-place position after Day 1 as he completes the remaining five disciplines. India also makes its judo debut, with several athletes competing in medal rounds, while Neeraj Chopra will be in action during the early hours of Saturday in the men's javelin final.

Neeraj: ‘Rumesh is good boy, friend.. Goal to make finals, so happy with throw’

On his biggest threat Rumesh Tharanga Pathirage of Sri Lanka, Chopra said, "He's a good boy. He's a friend of mine. This year he really threw well. It's good he's doing something great for Sri Lanka." (PTI)

In a low 80s qualification of the javelin at the Commonwealth Games 2026, India packed in 1/4th of the 12-man final, led by Neeraj Chopra’s 79.61 metres on the 5th place. Rohit Yadav (78.37) on 10th place and Yash Vir Singh (78.36) on 11th, made it 3 Indians for the Friday finale. Chopra improved on his first 76.28 to sit on fifth at 79.61m. A CWG champion from 2018, a harbinger of his Olympic gold, Chopra is returning from injury this time. He had missed the 2022 edition.

Chopra told the Olympic channel and other media, “I’m happy I’m in final. That was goal for final. Throw was ok. 79m throw in happy with. The goal is to go in final and give my best there.” (READ MORE)

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