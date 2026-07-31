India at Commonwealth Games Live, Day 9: Focus on Tejaswin Shankar & Neeraj Chopra | CWG 2026 Updates

Jul 31, 2026 02:28 PM IST

Commonwealth Games 2026, Day 9 Live Updates: India schedule for July 31

2:35 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 110m Hurdles

3:15 PM: Boxing – Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) in Women's 54kg Semifinal

3:20 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Discus Throw

3:30 PM onwards: Judo – Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawi) in Men's -60kg Elimination Round of 16 (Match 3, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) in Women's -52kg Elimination Round of 16 (Match 6, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Rohit Basir Majgul vs Samuel Ribeiro (Mozambique) in Men's -66kg Elimination Round of 16 (Match 8, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) in Women's -48kg Quarterfinal (Match 12, Mat 1)

3:30 PM onwards: Judo – Yamini Mourya vs TBD in Women's -47kg Quarterfinal (Match 21, Mat 2)

4:05 PM: Athletics – Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, and Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Heats

4:30 PM: Boxing – Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) in Men's 80kg Semifinal

4:59 PM: Track Cycling – Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon in Men's 4000m Individual Pursuit Round 1

5:00 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Pole Vault

5:15 PM: Lawn Bowls – India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Falkland Islands in Men's Pairs Sectional Play

7:15 PM: Boxing – Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) in Women's 57kg Semifinal

7:30 PM: Boxing – Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) in Women's 70kg Semifinal

8:15 PM: Boxing – Jadumani Singh vs Philip Pumulo Mutakela Haoseb (Namibia) in Men's 55kg Semifinal

8:30 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam (Heat 1), David Beckham Elkachohtoongo (Heat 3), and Jemsh Singh Keithellakram (Heat 4) in Men's Keirin Round 1

9:17 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 1 Repechages (if required)

10:20 PM: Lawn Bowls – Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) in Women's Singles Sectional Play

10:46 PM: Track Cycling – Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon in Men's 4000m Individual Pursuit Final (Medal Event, if they qualify from Round 1)

11:01 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 2 (if they qualify from Round 1)

11:30 PM: Boxing – Sakshi Choudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) in Women's 51kg Semifinal

11:30 PM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Javelin Throw

11:45 PM: Track Cycling – Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkachohtoongo, and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Final (Medal Event, if they qualify from Round 2)

12:15 AM: Boxing – Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) in Women's 60kg Semifinal

12:45 AM: Athletics – Neeraj Chopra, Rohit Yadav, and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Final (Medal Event)

12:45 AM: Boxing – Lovlina Borgohain vs Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki (Tuvalu) in Women's 75kg Semifinal

1:00 AM: Boxing – Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) in Men's 60kg Semifinal

1:05 AM: Athletics – Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 1500m (Final event of decathlon – medals to be decided)

1:30 AM: Boxing – Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) in Men's +90kg Semifinal

1:30 AM: Athletics – Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Final (Medal Event)