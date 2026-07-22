Commonwealth Games 2026: Full India schedule – dates, events & timings for Glasgow edition

16 min readJul 22, 2026 03:02 PM IST
The Commonwealth Games 2026 officially get underway in Glasgow on Thursday, with India sending a 126-strong contingent, significantly smaller than in previous editions. Several of India’s traditional medal-winning sports, including wrestling, badminton, shooting, hockey, cricket, squash, table tennis, and archery, are not part of the 2026 programme, leading to a truncated team.
India, who finished fourth in the 2022 Birmingham Games with 61 medals, will be relying on a handful of disciplines like athletics, weightlifting, boxing, and judo to deliver podium finishes. Despite the reduced squad, the contingent features a mix of experienced campaigners and promising youngsters eager to make their mark on the global stage.
The opening ceremony will take place at the OVO Hydro in Glasgow, Scotland. The event will kick off at 10:30 PM IST.
Here’s the full event-wise schedule of CWG 2026 where Indians will be participating.
Commonwealth Games 2026 schedule: Dates and events for Indian athletes
Artistic gymnastics
- July 24, Friday: Men’s team final and individual qualification
- July 25, Saturday: Women’s team final and individual qualification
- July 26, Sunday: Men’s and women’s individual all-around finals
- July 27, Monday: Apparatus finals (men’s floor exercise, women’s vault, men’s pommel horse, women’s uneven bars, men’s rings)
- July 28, Tuesday: Apparatus finals (men’s vault, women’s balance beam, men’s parallel bars, women’s floor exercise, men’s horizontal bar)
Athletics and para athletics
July 27, Monday
- Women’s high jump qualifying round – Groups A and B
- Men’s 400m hurdles round 1
- Men’s long jump qualifying round – Group A
- Men’s 100m round 1
- Men’s T37/38 100m round 1
- Men’s long jump qualifying round – Group B
- Men’s 110m hurdles round 1
- Women’s hammer throw qualifying round
- Women’s 100m round 1
- Women’s T37/38 100m round 1
- Women’s shot put F55-57 final
- Men’s high jump final
- Women’s 800m round 1
- Women’s T37/38 100m final
- Men’s hammer throw final
- Women’s 10,000m final
- Men’s 3000m steeplechase final
- Men’s 1500m T20 final
- Men’s T37/38 100m final
- Men’s 110m hurdles final
July 28, Tuesday
- Women’s heptathlon – 100m hurdles
- Women’s discus throw qualifying round
- Women’s 400m round 1
- Women’s heptathlon – high jump
- Men’s 800m round 1
- Women’s shot put qualifying round – Groups A and B
- Men’s 400m round 1
- Women’s heptathlon – shot put
- Women’s high jump final
- Men’s 100m semi-finals
- Men’s long jump T20 final
- Women’s 100m semi-finals
- Women’s hammer throw final
- Men’s 10,000m final
- Women’s heptathlon – 200m
- Men’s 100m final
- Women’s 100m final
July 29, Wednesday
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- Women’s heptathlon – long jump
- Women’s 200m round 1
- Men’s shot put qualifying round – Groups A and B
- Men’s one mile round 1
- Men’s 200m round 1
- Women’s triple jump qualifying round – Groups A and B
- Women’s heptathlon – javelin throw
- Men’s 100m T11/12 round 1
- Women’s 400m hurdles round 1
- Men’s 100m T45-47 round 1
- Women’s discus throw F42-44/61-64 final
- Men’s 400m hurdles semi-final
- Women’s 800m semi-finals
- Men’s long jump final
- Women’s 1500m T53/54 final
- Women’s shot put final
- Men’s 100m T45-47 final
- Men’s discus throw F42-44/61-64 final
- Women’s heptathlon – 800m
- Women’s 3000m steeplechase final
July 30, Thursday
- Men’s decathlon – 100m
- Men’s pole vault qualifying round – Groups A and B
- Men’s decathlon – long jump
- Men’s javelin throw qualifying round
- Women’s 100m hurdles round 1
- Women’s one mile round 1
- Men’s triple jump qualifying round – Groups A and B
- Women’s 100m T45-47 round 1
- Men’s decathlon – shot put
- Women’s 400m semi-finals
- Men’s 400m semi-finals
- Men’s shot put final
- Men’s 200m semi-finals
- Men’s decathlon – high jump
- Women’s triple jump final
- Women’s 100m T45-47 final
- Women’s 100m hurdles final
- Women’s 200m semi-finals
- Women’s discus throw final
- Men’s 800m semi-finals
- Men’s decathlon – 400m
- Women’s 5000m final
- Men’s 100m T11/12 final
July 31, Friday
- Men’s decathlon – 110m hurdles
- Women’s long jump qualifying round – Group A
- Men’s decathlon – discus throw
- Mixed 4x400m relay heats
- Women’s long jump qualifying round – Group B
- Women’s 200m T37/38 round 1
- Men’s discus throw qualifying round
- Women’s 400m T53/54 round 1
- Men’s decathlon – pole vault
- Men’s decathlon – javelin throw
- Men’s 10,000m race walk final
- Women’s pole vault final
- Women’s long jump T37/38 final
- Men’s javelin throw final
- Women’s 800m final
- Men’s decathlon – 1500m
- Women’s 400m hurdles final
- Men’s 400m hurdles final
- Men’s 200m final
- Women’s 200m final
August 1, Saturday
- Men’s shot put F55-57 final
- Men’s triple jump final
- Men’s 1500m T53/54 final
- Women’s 10,000m race walk final
- Men’s discus throw final
- Men’s 400m final
- Women’s 400m final
- Women’s 4x100m relay round 1
- Men’s 4x100m relay round 1
- Women’s 200m T37/38 final
- Men’s pole vault final
- Women’s long jump final
- Women’s javelin throw final
- Men’s 800m final
- Men’s 5000m final
- Men’s 4x100m relay final
- Women’s 4x100m relay final
- Women’s 400m T53/54 final
- Men’s one mile final
- Mixed 4x400m relay final
- Women’s one mile final
Boxing
July 24, Friday
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- Women’s bantamweight 54kg – round of 16
- Women’s featherweight 57kg – round of 32
- Men’s bantamweight 55kg – round of 32
- Men’s welterweight 65kg – round of 64
- Men’s light-middleweight 70kg – round of 32
- Women’s lightweight 60kg – round of 16
July 25, Saturday
- Women’s welterweight 65kg – round of 16
- Women’s light-middleweight 70kg – round of 16
- Women’s middleweight 75kg – round of 16
- Men’s lightweight 60kg – round of 32
- Men’s welterweight 65kg – round of 32
- Men’s light-heavyweight 80kg – round of 32
July 26, Sunday
- Women’s featherweight 57kg – round of 16
- Men’s bantamweight 55kg – round of 16
- Men’s welterweight 65kg – round of 16
- Men’s heavyweight 90kg – round of 16
- Men’s super-heavyweight 90+kg – round of 16
July 27, Monday
- Women’s flyweight 51kg – round of 16
- Men’s lightweight 60kg – round of 16
- Men’s light-middleweight 70kg – round of 16
- Men’s light-heavyweight 80kg – round of 16
July 28, Tuesday
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- Women’s bantamweight 54kg – quarter-final
- Women’s lightweight 60kg – quarter-final
- Women’s welterweight 65kg – quarter-final
- Women’s middleweight 75kg – quarter-final
- Men’s bantamweight 55kg – quarter-final
- Men’s welterweight 65kg – quarter-final
- Men’s heavyweight 90kg – quarter-final
July 29, Wednesday
- Women’s flyweight 51kg – quarter-final
- Women’s featherweight 57kg – quarter-final
- Women’s light-middleweight 70kg – quarter-final
- Men’s lightweight 60kg – quarter-final
- Men’s light-middleweight 70kg – quarter-final
- Men’s light-heavyweight 80kg – quarter-final
- Men’s super-heavyweight 90+kg – quarter-final
July 31, Friday
- Women’s bantamweight 54kg – semi-final
- Women’s welterweight 65kg – semi-final
- Men’s welterweight 65kg – semi-final
- Men’s light-heavyweight 80kg – semi-final
- Women’s featherweight 57kg – semi-final
- Women’s light-middleweight 70kg – semi-final
- Men’s bantamweight 55kg – semi-final
- Men’s light-middleweight 70kg – semi-final
- Men’s heavyweight 90kg – semi-final
- Women’s flyweight 51kg – semi-final
- Women’s lightweight 60kg – semi-final
- Women’s middleweight 75kg – semi-final
- Men’s lightweight 60kg – semi-final
- Men’s super-heavyweight 90+kg – semi-final
August 1, Saturday
- Women’s bantamweight 54kg – final
- Women’s featherweight 57kg – final
- Women’s welterweight 65kg – final
- Men’s bantamweight 55kg – final
- Men’s welterweight 65kg – final
- Men’s light-middleweight 70kg – final
- Men’s heavyweight 90kg – final
- Women’s flyweight 51kg – final
- Women’s lightweight 60kg – final
- Women’s light-middleweight 70kg – final
- Women’s middleweight 75kg – final
- Men’s lightweight 60kg – final
- Men’s light-heavyweight 80kg – final
- Men’s super-heavyweight 90+kg – final
Judo
July 31, Friday
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- Women’s -48kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s -52kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s -57kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -60kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -66kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s -48kg – medal contests
- Men’s -60kg – medal contests
- Women’s -52kg – medal contests
- Men’s -66kg – medal contests
- Women’s -57kg – medal contests
August 1, Saturday
- Women’s -63kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s -70kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -73kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -81kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -90kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -73kg – medal contests
- Women’s -63kg – medal contests
- Men’s -81kg – medal contests
- Women’s -70kg – medal contests
- Men’s -90kg – medal contests
August 2, Sunday
- Women’s -78kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s +78kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s -100kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Men’s +100kg – preliminary rounds, quarter-finals, semi-finals and repechage
- Women’s -78kg – medal contests
- Men’s -100kg – medal contests
- Women’s +78kg – medal contests
- Men’s +100kg – medal contests
Lawn bowls
July 24, Friday
- Men’s singles – sectional play
- Women’s pairs – sectional play
July 25, Saturday
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- Men’s singles – sectional play
- Women’s pairs – sectional play
July 26, Sunday
- Men’s singles – sectional play
- Women’s pairs – sectional play
July 27, Monday
- Men’s singles – sectional play
- Women’s pairs – sectional play
- Men’s singles – semi-finals (subject to qualification)
- Women’s pairs – semi-finals (subject to qualification)
July 28, Tuesday
- Women’s pairs – bronze medal match (subject to qualification)
- Men’s singles – gold medal match (subject to qualification)
- Women’s pairs – gold medal match (subject to qualification)
- Men’s singles – bronze medal match (subject to qualification)
July 29, Wednesday
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- Men’s pairs – sectional play
- Women’s singles – sectional play
July 30, Thursday
- Men’s pairs – sectional play
- Women’s singles – sectional play
July 31, Friday
- Men’s pairs – sectional play
- Women’s singles – sectional play
August 1, Saturday
- Men’s pairs – sectional play
- Women’s singles – sectional play
- Men’s pairs – semi-finals
- Women’s singles – semi-finals
August 2, Sunday
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- Men’s pairs – bronze medal match
- Women’s singles – bronze medal match
- Men’s pairs – gold medal match
- Women’s singles – gold medal match
Para powerlifting
July 24, Friday
- Men’s lightweight
- Women’s lightweight
- Women’s heavyweight
- Men’s heavyweight
Swimming and para swimming
July 24, Friday
- Women’s 400m freestyle – heats
- Men’s 200m individual medley – heats
- Women’s S13 100m freestyle – heats
- Men’s S13 100m freestyle – heats
- Women’s 200m backstroke – heats
- Men’s 50m backstroke – heats
- Women’s 50m butterfly – heats
- Men’s 100m breaststroke – heats
- Women’s SM10 200m individual medley – heats
- Men’s S10 100m butterfly – heats
- Women’s 4x100m freestyle relay – heats
- Men’s 4x100m freestyle relay – heats
- Women’s 400m freestyle – final
- Men’s 200m individual medley – final
- Women’s S13 100m freestyle – final
- Men’s S13 100m freestyle – final
- Women’s 200m backstroke – final
- Men’s 50m backstroke – semi-final
- Women’s 50m butterfly – semi-final
- Men’s 100m breaststroke – semi-final
- Women’s SM10 200m individual medley – final
- Men’s S10 100m butterfly – final
- Women’s 4x100m freestyle relay – final
- Men’s 4x100m freestyle relay – final
July 25, Saturday
- Women’s 200m freestyle – heats
- Men’s 50m freestyle – heats
- Women’s 100m backstroke – heats
- Men’s 100m butterfly – heats
- Women’s 100m breaststroke – heats
- Men’s 400m freestyle – heats
- Women’s S14 200m freestyle – heats
- Men’s S14 200m freestyle – heats
- Mixed 4x100m freestyle relay – heats
- Men’s 400m freestyle – final
- Women’s 100m backstroke – semi-final
- Men’s 50m freestyle – semi-final
- Women’s 200m freestyle – final
- Men’s 50m backstroke – final
- Women’s 50m butterfly – final
- Men’s 100m butterfly – semi-final
- Women’s S14 200m freestyle – final
- Men’s S14 200m freestyle – final
- Women’s 100m breaststroke – semi-final
- Men’s 100m breaststroke – final
- Mixed 4x100m freestyle relay – final
July 26, Sunday
- Women’s 100m freestyle – heats
- Men’s 50m breaststroke – heats
- Women’s 1500m freestyle (slower heats)
- Men’s 200m backstroke – heats
- Women’s 100m butterfly – heats
- Men’s S9 100m backstroke – heats
- Women’s S9 100m backstroke – heats
- Men’s 4x200m freestyle relay – heats
- Women’s S9 100m backstroke – final
- Men’s S9 100m backstroke – final
- Women’s 100m breaststroke – final
- Men’s 100m butterfly – final
- Women’s 100m freestyle – semi-final
- Men’s 50m breaststroke – semi-final
- Women’s 100m backstroke – final
- Men’s 200m backstroke – final
- Women’s 100m butterfly – semi-final
- Men’s 50m freestyle – final
- Women’s 1500m freestyle – fastest 8
- Men’s 4x200m freestyle relay – final
July 27, Monday
- Men’s 200m butterfly – heats
- Women’s 400m individual medley – heats
- Women’s 50m backstroke – heats
- Men’s 100m freestyle – heats
- Women’s 50m breaststroke – heats
- Men’s 800m freestyle (slower heats)
- Women’s SB8 100m breaststroke – heats
- Men’s SB9 100m breaststroke – heats
- Women’s 4x200m freestyle relay
- Women’s 400m individual medley – final
- Men’s 100m freestyle – semi-final
- Women’s 100m freestyle – final
- Men’s SB9 100m breaststroke – final
- Women’s SB8 100m breaststroke – final
- Women’s 100m butterfly – final
- Men’s 50m breaststroke – final
- Women’s 50m backstroke – semi-final
- Men’s 800m freestyle – fastest 8
- Women’s 50m breaststroke – semi-final
- Men’s 200m butterfly – final
- Women’s 4x200m freestyle relay – final
July 28, Tuesday
- Men’s 400m individual medley – heats
- Women’s 200m individual medley – heats
- Men’s 50m butterfly – heats
- Women’s 50m freestyle – heats
- Men’s 200m breaststroke – heats
- Women’s 800m freestyle (slower heats)
- Men’s 100m backstroke – heats
- Women’s S13 50m freestyle – heats
- Men’s S13 50m freestyle – heats
- Mixed 4x100m medley relay – heats
- Men’s S13 50m freestyle – final
- Women’s S13 50m freestyle – final
- Men’s 100m freestyle – final
- Women’s 200m individual medley – final
- Men’s 400m individual medley – final
- Women’s 50m freestyle – semi-final
- Men’s 50m butterfly – semi-final
- Women’s 50m backstroke – final
- Men’s 200m breaststroke – final
- Women’s 50m breaststroke – final
- Men’s 100m backstroke – semi-final
- Women’s 800m freestyle – fastest 8
- Mixed 4x100m medley relay – final
July 29, Wednesday
- Women’s 200m breaststroke – heats
- Men’s 200m freestyle – heats
- Women’s 200m butterfly – heats
- Men’s S7 50m freestyle – heats
- Women’s S9 100m freestyle – heats
- Men’s 1500m freestyle (slower heats)
- Women’s 4x100m medley relay – heats
- Men’s 4x100m medley relay – heats
- Men’s 100m backstroke – final
- Women’s 200m breaststroke – final
- Men’s 200m freestyle – final
- Women’s 50m freestyle – final
- Men’s 50m butterfly – final
- Women’s S9 100m freestyle – final
- Men’s S7 50m freestyle – final
- Women’s 200m butterfly – final
- Men’s 1500m freestyle – fastest 8
- Women’s 4x100m medley relay – final
- Men’s 4x100m medley relay – final
Track cycling and para track cycling
July 30, Thursday
- Women’s tandem B sprint qualification
- Women’s 4000m team pursuit qualification
- Women’s tandem B sprint semi-final (1)
- Men’s 4000m team pursuit qualification
- Women’s tandem B sprint semi-final (2)
- Women’s C4-5 4000m individual pursuit qualification
- Women’s team sprint qualification
- Women’s tandem B sprint semi-final (3 if required)
- Men’s team sprint qualification
- Women’s tandem B sprint final (1)
- Men’s tandem B 1000m time trial final
- Women’s tandem B sprint final (2)
- Women’s 4000m team pursuit final
- Women’s tandem B sprint final (3 if required)
- Women’s C4-5 4000m individual pursuit final
- Men’s 4000m team pursuit final
- Women’s team sprint final
- Men’s team sprint final
July 31, Friday
- Women’s sprint qualification
- Women’s 4000m individual pursuit qualification
- Women’s sprint round of 16
- Men’s elimination race qualification
- Women’s sprint quarter-final (1)
- Men’s 4000m individual pursuit qualification
- Women’s sprint quarter-final (2)
- Women’s 10km scratch race qualification
- Women’s sprint quarter-final (3 if required)
- Men’s keirin – round 1
- Women’s sprint semi-final (1)
- Women’s 4000m individual pursuit final
- Men’s keirin – round 1 repechage
- Women’s sprint semi-final (2)
- Men’s C1-3 1000m time trial final
- Women’s sprint semi-final (3 if required)
- Women’s 10km scratch race final
- Men’s 4000m individual pursuit final
- Men’s keirin – round 2
- Women’s sprint final (1)
- Women’s sprint final (2)
- Men’s keirin final
- Men’s elimination race final
- Women’s sprint final (3 if required)
August 1, Saturday
- Men’s sprint qualification
- Men’s tandem B sprint qualification
- Men’s sprint round of 16
- Men’s tandem B sprint semi-final (1)
- Men’s sprint quarter-final (1)
- Men’s 10km scratch race qualification (heat 1)
- Men’s tandem B sprint semi-final (2)
- Men’s sprint quarter-final (2)
- Men’s 10km scratch race qualification (heat 2)
- Men’s tandem B sprint semi-final (3 if required)
- Men’s sprint quarter-final (3 if required)
- Women’s 25km points race qualification
- Men’s tandem B sprint final (1)
- Men’s sprint semi-final (1)
- Women’s tandem B 1000m time trial final
- Men’s tandem B sprint final (2)
- Men’s sprint semi-final (2)
- Women’s 25km points race final
- Men’s tandem B sprint final (3 if required)
- Men’s sprint semi-final (3 if required)
- Women’s 1000m time trial final
- Men’s sprint final (1)
- Men’s sprint final (2)
- Men’s 10km scratch race final
- Men’s sprint final (3 if required)
August 2, Sunday
- Women’s elimination race qualification
- Women’s keirin – round 1
- Men’s 40km points race qualification
- Men’s C1-3 3000m individual pursuit qualification
- Men’s 1000m time trial final
- Women’s keirin – round 1 repechage
- Women’s elimination race final
- Men’s C1-3 3000m individual pursuit final
- Women’s keirin – round 2
- Women’s keirin final
- Women’s C4-5 1000m time trial final
- Men’s 40km points race final
Weightlifting
July 26, Sunday
- Men’s 60kg final
- Women’s 48kg final
- Men’s 65kg final
July 27, Monday
- Men’s 71kg final
- Women’s 53kg final
- Women’s 58kg final
- Men’s 79kg final
July 28, Tuesday
- Men’s 88kg final
- Women’s 63kg final
- Women’s 69kg final
July 29, Wednesday
- Women’s 77kg final
- Men’s 94kg final
- Women’s 86kg final
July 30, Thursday
- Men’s 110kg final
- Women’s +86kg final
- Men’s +110kg final
Women’s 3×3 wheelchair basketball
- July 25, Saturday: Wales vs India (Group B)
- July 26, Sunday: India vs Scotland (Group B)
- July 27, Monday: India vs Nigeria (Group B)
- July 28, Tuesday: Semi-final qualifiers (subject to qualification)
- July 29, Wednesday: Semi-finals, bronze and gold medal matches (subject to qualification)
(Schedule credit: Olympics.com)