Viswanathan Anand to Aarav Dengla: Full list of India’s 93 Grandmasters

Check the full list of Indian Grandmasters after Aarav Dengla became 93rd GM of India.

By: Sports Desk
3 min readUpdated: Mar 1, 2026 12:09 AM IST
Viswanathan Anand is first Indian GM while Aarav Dengla (R) is the 93rd GM of India. (Credit: Express photo by Partha Paul & ChessbaseIndia)Viswanathan Anand is first Indian GM while Aarav Dengla (R) is the 93rd GM of India. (Credit: Express photo by Partha Paul & ChessbaseIndia)
Gone are the days when Viswanathan Anand was the only Indian with a Grandmaster title. Thirty-eight years after Anand became the first Indian Grandmaster, the list has now grown significantly, with the latest entrant being 17-year-old Aarav Dengla from Mumbai. The teenager became India’s 93rd GM after fulfilling the norms and rating criteria.

Dengla won his third and final GM norm and crossed the 2500 barrier by winning the GM Mix Bijeljina and GM Norm Round Robin Tournament consecutively in Bosnia and Herzegovina. He won his first GM norm at the 1st International Grandmaster Tournament Bijeljina back in 2022, while his second GM norm came at Zupanja Celebrates Chess GM Norm Round Robin in Croatia in 2025.

He is also the third GM from Mumbai after Praveen Thipsay and Aditya Mittal. Dengla is the second Indian to attain the GM title in 2026, after Aaryan Varshney became the 92nd GM from the country in January.

India have four female Grandmasters in Koneru Humpy, Harika Dronavalli, R. Vaishali and Divya Deshmukh.

FULL LIST OF INDIAN GRANDMASTERS

GM Name State
1 Viswanathan Anand Tamil Nadu
2 Dibyendu Barua West Bengal
3 Praveen Thipsay Maharashtra
4 Abhijit Kunte Maharashtra
5 Krishnan Sasikiran Tamil Nadu
6 Pentala Harikrishna Andhra Pradesh
7 Koneru Humpy Andhra Pradesh
8 Surya Shekhar Ganguly West Bengal
9 Sandipan Chanda West Bengal
10 Ramachandran Ramesh Tamil Nadu
11 Tejas Bakre Gujarat
12 Magesh Chandran Panchanathan Tamil Nadu
13 J. Deepan Chakkravarthy Tamil Nadu
14 Neelotpal Das West Bengal
15 Parimarjan Negi Delhi
16 Geetha Narayanan Gopal Kerala
17 Abhijeet Gupta Delhi
18 Subramanian Arun Prasad Tamil Nadu
19 Sundararajan Kidambi Tamil Nadu
20 R. R. Laxman Tamil Nadu
21 Sriram Jha Delhi
22 Deep Sengupta West Bengal
23 Baskaran Adhiban Tamil Nadu
24 S. P. Sethuraman Tamil Nadu
25 Harika Dronavalli Andhra Pradesh
26 M. R. Lalith Babu Andhra Pradesh
27 Vaibhav Suri Delhi
28 M. R. Venkatesh Tamil Nadu
29 Sahaj Grover Delhi
30 Vidit Gujrathi Maharashtra
31 M. Shyam Sundar Tamil Nadu
32 Akshayraj Kore Maharashtra
33 V. Vishnu Prasanna Tamil Nadu
34 Debashis Das Odisha
35 Saptarshi Roy Chowdhury West Bengal
36 Ankit Rajpara Gujarat
37 Chithambaram Aravindh Tamil Nadu
38 Karthikeyan Murali Tamil Nadu
39 Ashwin Jayaram Tamil Nadu
40 Swapnil Dhopade Maharashtra
41 S. L. Narayanan Kerala
42 Shardul Gagare Maharashtra
43 Diptayan Ghosh West Bengal
44 Priyadharshan Kannappan Tamil Nadu
45 Aryan Chopra Delhi
46 Srinath Narayanan Tamil Nadu
47 Himanshu Sharma Haryana
48 Anurag Mhamal Goa
49 Abhimanyu Puranik Maharashtra
50 M. S. Thejkumar Karnataka
51 Saptarshi Roy West Bengal
52 Rameshbabu Praggnanandhaa Tamil Nadu
53 Nihal Sarin Kerala
54 Arjun Erigaisi Telangana
55 Karthik Venkataraman Andhra Pradesh
56 Harsha Bharathakoti Andhra Pradesh
57 P. Karthikeyan Tamil Nadu
58 Stany G.A. Karnataka
59 N. R. Visakh Tamil Nadu
60 Gukesh D Tamil Nadu
61 P. Iniyan Tamil Nadu
62 Swayams Mishra Odisha
63 Girish A. Koushik Karnataka
64 Prithu Gupta Delhi
65 Raunak Sadhwani Maharashtra
66 G. Akash Tamil Nadu
67 Leon Luke Mendonca Goa
68 Arjun Kalyan Tamil Nadu
69 Harshit Raja Maharashtra
70 Raja Rithvik R. Telangana
71 Mitrabha Guha West Bengal
72 Sankalp Gupta Maharashtra
73 Bharath Subramaniyam Tamil Nadu
74 Rahul Srivatshav Andhra Pradesh
75 Pranav V Karnataka
76 Pranav Anand Karnataka
77 Aditya Mittal Maharashtra
78 Koustav Chatterjee West Bengal
79 Pranesh M Tamil Nadu
80 Vignesh N. R. Tamil Nadu
81 Sayantan Das West Bengal
82 Prraneeth Vuppala Telangana
83 Aditya Samant Maharashtra
84 Rameshbabu Vaishali Tamil Nadu
85 Shyaam Nikhil P. Tamil Nadu
86 Srihari L R Tamil Nadu
87 Harikrishnan A Ra Tamil Nadu
88 Divya Deshmukh Maharashtra
89 Rohith Krishna S Tamil Nadu
90 Ilamparthi AR Tamil Nadu
91 V. S. Raahul Tamil Nadu
92 Aaryan Varshney Delhi
93 Aarav Dengla Maharashtra

 

