FIDE Candidates pairings, full draw: Praggnanandhaa vs Anish Giri in round 1; Divya Deshmukh takes on Humpy in opener

The pairings for the FIDE Candidates 2026 tournament and the Women’s Candidates tournament were drawn on Friday in Cyprus, where the prestigious event will be hosted in a couple of months. The FIDE Candidates Tournaments will take place from 28 March to 16 April 2026 at the Cap St George’s Hotel & Resort in Paphos, Cyprus.
The opening round of the Candidates tournament will see the all-American encounter between two of the most experienced players in the field: Fabiano Caruana and Hikaru Nakamura. Meanwhile, the only Indian in action, Praggnanandhaa R will take on Dutchman Anish Giri. Uzbekistan’s Javokhir Sindarov will face Russia’s Andrey Esipenko while Frenchman Matthias Bluebaum confronts China’s Wei Yi in Round 1. With colors reversed, the same pairings will be repeated in Round 8, and the Berger tables schedule several decisive encounters late in the event.
Since regulations require players from the same federation to meet in the early rounds, the three Indians players in the fray, Humpy Koneru, Divya Deshmukh and Vaishali R will meet each other in the first few rounds.
The first round in the FIDE Women’s Candidates also presents several top-level encounters, many featuring players from the same federation. Zhu Jiner faces former Women’s World Champion Tan Zhongyi, Aleksandra Goryachkina meets long-time rival Kateryna Lagno, and Vaishali R takes on Bibisara Assaubayeva in a matchup between two of the youngest players in the field. The round is completed by the meeting between Humpy Koneru and Divya Deshmukh, pairing one of the most experienced players in the tournament with one of its newest participants.
Round 1 on 2026/03/29 at 15:30
Javokhir Sindarov – Andrey Esipenko
Matthias Bluebaum – Wei Yi
Praggnanandhaa R – Anish Giri
Fabiano Caruana – Hikaru Nakamura
Round 2 on 2026/03/30 at 15:30
Andrey Esipenko – Hikaru Nakamura
Anish Giri – Fabiano Caruana
Wei Yi – Praggnanandhaa R
Javokhir Sindarov – Matthias Bluebaum
Round 3 on 2026/03/31 at 15:30
Matthias Bluebaum – Andrey Esipenko
Praggnanandhaa R – Javokhir Sindarov
Fabiano Caruana – Wei Yi
Hikaru Nakamura – Anish Giri
Round 4 on 2026/04/01 at 15:30
Andrey Esipenko – Anish Giri
Wei Yi – Hikaru Nakamura
Javokhir Sindarov – Fabiano Caruana
Matthias Bluebaum – Praggnanandhaa R
Round 5 on 2026/04/03 at 15:30
Praggnanandhaa R – Andrey Esipenko
Fabiano Caruana – Matthias Bluebaum
Hikaru Nakamura – Javokhir Sindarov
Anish Giri – Wei Yi
Round 6 on 2026/04/04 at 15:30
Fabiano Caruana – Andrey Esipenko
Hikaru Nakamura – Praggnanandhaa R
Anish Giri – Matthias Bluebaum
Wei Yi – Javokhir Sindarov
Round 7 on 2026/04/05 at 15:30
Andrey Esipenko – Wei Yi
Javokhir Sindarov – Anish Giri
Matthias Bluebaum – Hikaru Nakamura
Praggnanandhaa R – Fabiano Caruana
Round 8 on 2026/04/07 at 15:30
Andrey Esipenko – Javokhir Sindarov
Wei Yi – Matthias Bluebaum
Anish Giri – Praggnanandhaa R
Hikaru Nakamura – Fabiano Caruana
Round 9 on 2026/04/08 at 15:30
Hikaru Nakamura – Andrey Esipenko
Fabiano Caruana – Anish Giri
Praggnanandhaa R – Wei Yi
Matthias Bluebaum – Javokhir Sindarov
Round 10 on 2026/04/09 at 15:30
Andrey Esipenko – Matthias Bluebaum
Javokhir Sindarov – Praggnanandhaa R
Wei Yi – Fabiano Caruana
Anish Giri – Hikaru Nakamura
Round 11 on 2026/04/11 at 15:30
Anish Giri – Andrey Esipenko
Hikaru Nakamura – Wei Yi
Fabiano Caruana – Javokhir Sindarov
Praggnanandhaa R – Matthias Bluebaum
Round 12 on 2026/04/12 at 15:30
Andrey Esipenko – Praggnanandhaa R
Matthias Bluebaum – Fabiano Caruana
Javokhir Sindarov – Hikaru Nakamura
Wei Yi – Anish Giri
Round 13 on 2026/04/14 at 15:30
Wei Yi – Andrey Esipenko
Anish Giri – Javokhir Sindarov
Hikaru Nakamura – Matthias Bluebaum
Fabiano Caruana – Praggnanandhaa R
Round 14 on 2026/04/15 at 15:30
Andrey Esipenko – Fabiano Caruana
Praggnanandhaa R – Hikaru Nakamura
Matthias Bluebaum – Anish Giri
Javokhir Sindarov – Wei Yi
Round 1 on 2026/03/29 at 15:30
Divya Deshmukh – Humpy Koneru
Vaishali R – Bibisara Assaubayeva
Aleksandra Goryachkina – Kateryna Lagno
Zhu Jiner – Tan Zhongyi
Round 2 on 2026/03/30 at 15:30
Humpy Koneru – Tan Zhongyi
Kateryna Lagno – Zhu Jiner
Bibisara Assaubayeva – Aleksandra Goryachkina
Divya Deshmukh – Vaishali R
Round 3 on 2026/03/31 at 15:30
Vaishali R – Humpy Koneru
Aleksandra Goryachkina – Divya Deshmukh
Zhu Jiner – Bibisara Assaubayeva
Tan Zhongyi – Kateryna Lagno
Round 4 on 2026/04/01 at 15:30
Humpy Koneru – Kateryna Lagno
Bibisara Assaubayeva – Tan Zhongyi
Divya Deshmukh – Zhu Jiner
Vaishali R – Aleksandra Goryachkina
Round 5 on 2026/04/03 at 15:30
Aleksandra Goryachkina – Humpy Koneru
Zhu Jiner – Vaishali R
Tan Zhongyi – Divya Deshmukh
Kateryna Lagno – Bibisara Assaubayeva
Round 6 on 2026/04/04 at 15:30
Zhu Jiner – Humpy Koneru
Tan Zhongyi – Aleksandra Goryachkina
Kateryna Lagno – Vaishali R
Bibisara Assaubayeva – Divya Deshmukh
Round 7 on 2026/04/05 at 15:30
Humpy Koneru – Bibisara Assaubayeva
Divya Deshmukh – Kateryna Lagno
Vaishali R – Tan Zhongyi
Aleksandra Goryachkina – Zhu Jiner
Round 8 on 2026/04/07 at 15:30
Humpy Koneru – Divya Deshmukh
Bibisara Assaubayeva – Vaishali R
Kateryna Lagno – Aleksandra Goryachkina
Tan Zhongyi – Zhu Jiner
Round 9 on 2026/04/08 at 15:30
Tan Zhongyi – Humpy Koneru
Zhu Jiner – Kateryna Lagno
Aleksandra Goryachkina – Bibisara Assaubayeva
Vaishali R – Divya Deshmukh
Round 10 on 2026/04/09 at 15:30
Humpy Koneru – Vaishali R
Divya Deshmukh – Aleksandra Goryachkina
Bibisara Assaubayeva – Zhu Jiner
Kateryna Lagno – Tan Zhongyi
Round 11 on 2026/04/11 at 15:30
Kateryna Lagno – Humpy Koneru
Tan Zhongyi – Bibisara Assaubayeva
Zhu Jiner – Divya Deshmukh
Aleksandra Goryachkina – Vaishali R
Round 12 on 2026/04/12 at 15:30
Humpy Koneru – Aleksandra Goryachkina
Vaishali R – Zhu Jiner
Divya Deshmukh – Tan Zhongyi
Bibisara Assaubayeva – Kateryna Lagno
Round 13 on 2026/04/14 at 15:30
Bibisara Assaubayeva – Humpy Koneru
Kateryna Lagno – Divya Deshmukh
Tan Zhongyi – Vaishali R
Zhu Jiner – Aleksandra Goryachkina
Round 14 on 2026/04/15 at 15:30
Humpy Koneru – Zhu Jiner
Aleksandra Goryachkina – Tan Zhongyi
Vaishali R – Kateryna Lagno
Divya Deshmukh – Bibisara Assaubayeva