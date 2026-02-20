FIDE Candidates pairings, full draw: Praggnanandhaa vs Anish Giri in round 1; Divya Deshmukh takes on Humpy in opener

R Praggnanandhaa, Anish Giri, and Fabiano Caruana will be fighting it out in the eight-man Candidates tournament from March 28 to April 16. (Picture Credit: GCL)

The pairings for the FIDE Candidates 2026 tournament and the Women’s Candidates tournament were drawn on Friday in Cyprus, where the prestigious event will be hosted in a couple of months. The FIDE Candidates Tournaments will take place from 28 March to 16 April 2026 at the Cap St George’s Hotel & Resort in Paphos, Cyprus.

The opening round of the Candidates tournament will see the all-American encounter between two of the most experienced players in the field: Fabiano Caruana and Hikaru Nakamura. Meanwhile, the only Indian in action, Praggnanandhaa R will take on Dutchman Anish Giri. Uzbekistan’s Javokhir Sindarov will face Russia’s Andrey Esipenko while Frenchman Matthias Bluebaum confronts China’s Wei Yi in Round 1. With colors reversed, the same pairings will be repeated in Round 8, and the Berger tables schedule several decisive encounters late in the event.