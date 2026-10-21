Asian Para Games 2026 Medal Tally Day 3 Live Tracker: India’s gold, silver, bronze winners list; Overall standings

India ended Day 3 of the 2026 Asian Para Games in fifth place with 62 medals (14 gold, 22 silver, 26 bronze), slipping one spot after briefly moving up to fourth during a rush of gold medals earlier in the day. The highlight of the campaign so far has been the athletics contingent, which has delivered a lion’s share of the medals, including double golds for Nishad Kumar (long jump T47 and high jump T47), Simran (200m T12 and 100m T12), and a dominant showing in the discus and shot put events. Mona Agarwal opened India’s account with gold in the women’s 10m air rifle standing SH1, while Deepthi Jeevanji, Rinku, Pranav Soorma, Devender Kumar, Sachin Khilari, Ayush Verma, Dilip Gavit and Praveen Kumar have all topped their respective podiums.

China continue to dominate the standings with a mammoth 226 medals (107 gold, 62 silver, 57 bronze), far ahead of Japan in second (29 gold, 36 silver, 35 bronze) and Uzbekistan in third (28 gold, 29 silver, 30 bronze). South Korea occupy fourth with 15 gold, while India sit level on gold count with Thailand (14) and Iran (14), separated only by silver and bronze tallies. Asian Para Games 2026 Medal Tally Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 China 107 62 57 226 2 Japan 29 36 35 100 3 Uzbekistan 28 29 30 87 4 South Korea 15 14 16 45 5 India 14 22 26 62 6 Thailand 14 19 29 62 7 Iran 14 18 26 58 8 Kazakhstan 10 11 16 37 9 Indonesia 8 8 22 38 10 Iraq 5 4 3 12 11 Saudi Arabia 4 6 1 11 12 Malaysia 4 4 7 15 13 Mongolia 3 2 1 6 14 Jordan 3 0 0 3 15 Chinese Taipei 2 4 4 10 16 Philippines 2 1 2 5 17 Hong Kong, China 1 8 12 21 18 Vietnam 1 2 1 4 19 Kyrgyzstan 1 0 0 1 20 Singapore 0 2 5 7 21 Qatar 0 2 1 3 21 Sri Lanka 0 2 1 3 23 UAE 0 1 3 4 24 Bahrain 0 1 0 1 24 Pakistan 0 1 0 1 24 North Korea 0 1 0 1 24 Tajikistan 0 1 0 1 28 Myanmar 0 0 3 3 29 Cambodia 0 0 1 1 29 Kuwait 0 0 1 1 29 Oman 0 0 1 1 29 Syrian Arab Republic 0 0 1 1 (The medal tally is updated periodically) Asian Para Games 2026 List of Indian medallists GOLD Mona Agarwal – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 (Para Shooting)

Nishad Kumar – Men’s Long Jump T47 (Para Athletics)

Soumya – Women’s 1500m T12/T13 (Para Athletics)

Rinku – Men’s Javelin Throw F46 (Para Athletics)

Deepthi Jeevanji – Women’s 400m T20 (Para Athletics)

Pranav Soorma – Men’s Discus Throw F51/F52/F53 (Para Athletics)

Devender Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 (Para Athletics)

Nishad Kumar – Men’s High Jump T47 (Para Athletics)

Simran – Women’s 200m T12 (Para Athletics)

Praveen Kumar – Men’s High Jump T64 (Para Athletics)

Sachin Sarjerao Khilari – Men’s Shot Put F46 (Para Athletics)

Ayush Verma – Men’s Shot Put F53 (Para Athletics)

Dilip Mahadu Gavit – Men’s 100m T47 (Para Athletics)

Simran – Women’s 100m T12 (Para Athletics) SILVER Avani Lekhara – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 (Para Shooting)

Kokila – Women’s J2 -52kg (Para Judo)

Ravi Karthik Budigina – Men’s 100m Freestyle S13 (Para Swimming)

Radha Venkatesh – Women’s 1500m T12/T13 (Para Athletics)

Ajeet Singh – Men’s Javelin Throw F46 (Para Athletics)

Pradeep Kumar – Men’s Javelin Throw F53/F54 (Para Athletics)

Ashok – Men’s -65kg (Para Powerlifting)

Manish Narwal – Men’s 10m Air Pistol SH1 (Para Shooting)

Ram Ratan Singh – Men’s Discus Throw F51/F52/F53 (Para Athletics)

Rakesh – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 (Para Athletics)

Preeti Pal – Women’s 200m T35 (Para Athletics)

Banti – Men’s High Jump T64 (Para Athletics)

Manjeet – Men’s Javelin Throw F12/F13 (Para Athletics)

Mohd Yasser – Men’s Shot Put F46 (Para Athletics)

Bhagyashri Jadhav – Women’s Shot Put F34 (Para Athletics)

Sheetal Devi / Payal Nag – Women’s Compound Doubles (Para Archery)

Kasthuri Rajamani – Women’s -67kg (Para Powerlifting)

Mohammed Morssinganakath – Men’s 100m T47 (Para Athletics)

Akira Banothu – Men’s 400m T35/T38 (Para Athletics)

Preeti Pal – Women’s 100m T35 (Para Athletics)

Ravi Karthik Budigina – Men’s 100m Backstroke S13 (Para Swimming) BRONZE Kapil Parmar – Men’s J1 -70kg (Para Judo)

Ravanni Valasanaini – Women’s 1500m T11 (Para Athletics)

Ayush Verma – Men’s Javelin Throw F53/F54 (Para Athletics)

Praveen Sharma – Men’s Shot Put F11 (Para Athletics)

Jehan Madan – Men’s Singles Class 1 (Para Table Tennis)

Sonalben Patel – Women’s Singles Class 3 (Para Table Tennis)

Bhavina Patel – Women’s Singles Class 4-5 (Para Table Tennis)

Prachi Pandey – Women’s Singles Class 6 (Para Table Tennis)

Baby Sahana Ravi – Women’s Singles Class 9 (Para Table Tennis)

Shrishti Arora – Women’s 10m Air Pistol SH1 (Para Shooting)

Himanshu Nandal – Men’s 400m Freestyle S11 (Para Swimming)

Niranjan Mukundan – Men’s 200m Individual Medley SM7 (Para Swimming)

Pardeep Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 (Para Athletics)

Tejalben Damor – Women’s 200m T12 (Para Athletics)

Hokato Hotozhe Sema – Men’s Shot Put F56/F57 (Para Athletics)

Anubhav Choudhary – Men’s 100m T35 (Para Athletics)

Rakeshbhai Bhatt – Men’s 100m T37 (Para Athletics)

Parveen – Men’s Shot Put F46 (Para Athletics)

Pranav Desai – Men’s 100m T64 (Para Athletics)

Sukhchain – Men’s Javelin Throw F55 (Para Athletics)

Ravi Rongali – Men’s Shot Put F40 (Para Athletics)

Karamjyoti – Women’s Discus Throw F55 (Para Athletics)

Himanshu Nandal – Men’s 100m Breaststroke SB11 (Para Swimming)

Sharath Makanahalli – Men’s 1500m T12/T13 (Para Athletics)

Haney – Men’s Discus Throw F37 (Para Athletics)

Shailesh Kumar – Men’s Long Jump T42/T61/T63 (Para Athletics)

Rohit Kumar – Men’s 100m Breaststroke SB4 (Para Swimming)