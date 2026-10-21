India at Asian Para Games 2026 Day 3, October 21: Full schedule, venue, fixtures & time

India will look to carry the momentum of a stunning 24-medal haul on Day 2 into the third day of the Asian Para Games in Nagoya on Wednesday, with the contingent having climbed to sixth place with 35 medals (nine gold, 11 silver, 15 bronze).
The morning session is headlined by a historic archery final, where Sheetal Devi and Payal Nag take on China’s Zhao Jing and Xu Xueqing for the compound women’s doubles gold, while Shyam Sunder Swami and Toman Kumar contest the men’s doubles final against another Chinese pair.
Athletics continues to be India’s engine, with medal events in the men’s shot put F53 (Ayush Verma), long jump T13 (Sujith Mandalamkunnath), 100m T35 (Anubhav Choudhary), high jump T64 (Banti and Praveen Kumar) and women’s shot put F34 (Bhagyashri Jadhav).
Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Para Games on Day 3 in Aichi-Nagoya:
|S. No.
|Sport
|Name of the Event
|Name of Athlete(s)
|Round / Stage
|Name of Opponent
|Start Time
|1
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Sukant Kadam
|Quarterfinal
|Fredy Setiawan (Indonesia)
|5:30 AM
|2
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Abhijeet Sakhuja
|Quarterfinal
|Surya Kant Yadav (India)
|5:35 AM
|3
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Surya Kant Yadav
|Quarterfinal
|Abhijeet Sakhuja (India)
|5:35 AM
|4
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F53
|Ayush Verma
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|5:35 AM
|5
|Para Athletics
|Women’s 100m T12
|Simran
|Round 1 – Heat 1
|All Participating Nations
|5:45 AM
|6
|Para Archery
|Para Compound Women Doubles
|Sheetal Devi & Payal Nag
|Finals – Gold Medal Match
|Jing Zhao & Xueqing XU (China)
|5:55 AM
|7
|Para Badminton
|Women’s Singles WH1
|Pallavi K.M.
|Group B
|Sena Tomoyose (Japan)
|6:00 AM
|8
|Para Athletics
|Men’s Long Jump T13
|Sujith Mandalam-kunnath
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:02 AM
|9
|Para Badminton
|Men’s Singles WH1
|Prem Kumar Ale
|Quarterfinal
|Haeseong Park (Korea)
|6:10 AM
|10
|Para Badminton
|Men’s Singles SU5
|Ruthick Ragupathi
|Quarterfinal
|Mingpan Li (China)
|6:10 AM
|11
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Suhas Lalinakere Yathiraj
|Quarterfinal
|Nadan Cho (Korea)
|6:10 AM
|12
|Para Athletics
|Men’s 100m T35
|Anubhav Choudhary
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:19 AM
|13
|Para Archery
|Para Compound Men Doubles
|Toman Kumar & Shyam Sunder Swami
|Bronze Medal Match
|Yicheng Zhang & Xinliang AI (China)
|6:20 AM
|14
|Para Judo
|Women’s J2 -95kg
|Bijender
|Round Robin – Round 1
|Davurkhon Karomatov (Uzbekistan)
|
6:30 AM Onwards
|15
|Para Judo
|Women’s J2 +70kg
|Dimple
|Round Robin – Round 1
|Khabiba Djuraeva (Uzbekistan)
|
6:30 AM Onwards
|16
|Para Judo
|Women’s J2 -95kg
|Bijender
|Round Robin – Round 2
|Yermek Nurkabayev (Kazakhstan)
|
6:30 AM Onwards
|17
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Vrushali Ashok More
|Quarterfinal
|Yue Wang (China)
|
6:30 AM Onwards
|18
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Gulshan
|Quarterfinal
|Shuming Lin (China)
|
6:30 AM Onwards
|19
|Para Judo
|Women’s J2 +70kg
|Dimple
|Round Robin – Round 2
|Zarina Raifova (Kazakhstan)
|
6:30 AM Onwards
|20
|Para Judo
|Women’s J2 -95kg
|Bijender
|Round Robin – Round 3
|Zhanbota Amanzhol (Kazakhstan)
|
6:30 AM Onwards
|21
|Para Judo
|Women’s J2 -95kg
|Bijender
|Round Robin – Round 4 (Medal Round)
|Tsukasa Tanaka (Japan)
|
6:30 AM Onwards
|22
|Para Judo
|Women’s J2 +70kg
|Dimple
|Round Robin – Round 3
|Ping Wang (China)
|
6:30 AM Onwards
|23
|Para Judo
|Women’s J2 +70kg
|Dimple
|Round Robin – Round 4 (Medal Round)
|Mokhinur Parmonova (Uzbekistan)
|
6:30 AM Onwards
|24
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Vrushali Ashok More
|Final of Repechage (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|25
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Gulshan
|Final of Repechage (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|26
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Vrushali Ashok More
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|27
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Gulshan
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|28
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Vrushali Ashok More
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|29
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Gulshan
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|30
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Vrushali Ashok More
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|31
|Para Judo
|Women’s J2 -70kg
|Gulshan
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
6:30 AM Onwards
|32
|Para Table Tennis
|Men’s Doubles MD4
|Jehan Dorab Madan & Shubham Wadhwa
|Group A
|Rakan Alsalmi & Ibrahim Alhassan (Saudi Arabia)
|6:35 AM
|33
|Para Athletics
|Men’s High Jump T44/64
|Banti
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:45 AM
|34
|Para Athletics
|Men’s High Jump T44/64
|Praveen Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:45 AM
|35
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Naveen Sivakumar
|Quarterfinal
|Kyung Hwan Shin (Korea)
|6:50 AM
|36
|Para Swimming
|Women’s 50m Freestyle S8
|Vaishnavi Vinod Jagtap
|Heat 1
|All Participating Nations
|7:09 AM
|37
|Para Athletics
|Women’s Shot Put F34
|Bhagyashri Jadhav
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
7:10 AM Onwards
|38
|Para Table Tennis
|Women’s Doubles WD14
|Savita Aijanakati & Prachi Pandey
|Group B
|Wenjuan Huang & Xiaowu Liu (China)
|
7:10 AM Onwards
|39
|Para Table Tennis
|Women’s Doubles WD5
|Ekta Bhyan & Bhavina Patel
|Group A
|Suyeon Seo & Jiyu Yoon (Korea)
|
7:10 AM Onwards
|40
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB11
|Himanshu Nandal
|Heat 2
|All Participating Nations
|7:26 AM
|41
|Para Badminton
|Men’s Singles SU5
|Hardik Makkar
|Quarterfinal
|Taiyo Imai (Japan)
|7:30 AM
|42
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F45/46
|Mohd Yasser
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
7:45 AM Onwards
|43
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F45/46
|Parveen
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
7:45 AM Onwards
|44
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F45/46
|Sachin Sarjerao Khilari
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
7:45 AM Onwards
|45
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB4
|Rohit Kumar
|Heat 2
|All Participating Nations
|7:50 AM
|46
|Para Athletics
|Men’s 100m T37
|Rakesh Bhai Bhatt
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|7:53 AM
|47
|Para Athletics
|Men’s Javelin Throw F12/F13
|Manjeet
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|8:00 AM
|48
|Para Badminton
|Women’s Singles SU5
|Manisha Ramadass
|Group A
|Qiuxia Yang (China)
|8:10 AM
|49
|Para Badminton
|Women’s Singles SU5
|Shanthiya Vishwanathan
|Group A
|Warining Rahayu (Indonesia)
|
8:10 AM Onwards
|50
|Boccia
|Women’s Individual BC3
|Anjali Devi
|Semifinal
|Ladamanee Kla-Han (Thailand)
|
8:10 AM Onwards
|51
|Para Badminton
|Women’s Singles SU5
|Thulasimathi Murugesan
|Group B
|Tongtong Li (China)
|8:50 AM
|52
|Para Powerlifting
|Women’s -67kg
|Kasthuri Rajamani
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|9:00 AM
|53
|Para Badminton
|Women’s Doubles WH1-WH2
|Pallavi KM & Alpha James
|Semifinal (Medal Round)
|Tingting Xu & Fan Yang (China)
|
9:30 AM Onwards
|54
|Para Badminton
|Men’s Doubles SH6
|Krishna Nagar & Sivarajan Solaimalai
|Group
|Naili Lin & Qingtao Zeng (China)
|
9:30 AM Onwards
|55
|Para Cycling
|Men’s C1-5 Time Trial
|Arshad Shaik
|Finals (Medal Round)
|All Participating Athletes
|9:45 AM
|56
|Blind Football
|Men Team
|Boje Marbom Klingson Marak, Pradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnu-bhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattun-ikkarathsasi (GK)
|Preliminary Round Game 15
|China
|11:30 AM
|57
|Para Archery
|W1 Mixed Team
|Adil Mohamed Nazir Ansari & Swati Chaudhary
|Semifinal
|Okgeum Kim & Hongjo Park (Korea)
|11:50 AM
|58
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD7
|Bhavina Patel & Shubham Wadhwa
|Group C – Match 1
|Noriko Batuhan & Smith Cartera (Philippines)
|
12:05 PM Onwards
|59
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD17
|Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule
|Group C – Match 2
|Minh Tuan Pham & Thi Hoa Nguyen (Vietnam)
|
12:05 PM Onwards
|60
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD4
|Sandeep Dangi & Sonalben Patel
|Group A – Match 2
|Ibrahim Alhassan & Maryam Almyrisl (Saudi Arabia)
|12:40 PM
|61
|Boccia
|Women’s Individual BC3
|Anjali Devi
|Gold/Bronze Match (Subject to Qualification)
|TBD
|1:10 PM
|62
|Para Badminton
|Men’s Doubles SL3-SU5
|Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi
|Quarterfinal
|Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav (India)
|
1:30 PM Onwards
|63
|Para Badminton
|Men’s Doubles SL3-SU5
|Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav
|Quarterfinal
|Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi (India)
|
1:30 PM Onwards
|64
|Para Swimming
|Women’s 100m Freestyle S8
|Vaishnavi Vinod Jagtap
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
1:30 PM Onwards
|65
|Para Athletics
|Men’s Javelin Throw F55
|Sukhchain
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
1:35 PM Onwards
|66
|Para Athletics
|Women’s Discus Throw F55
|Karamjyoti
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
1:35 PM Onwards
|67
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F40
|Rongali Ravi
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:40 PM
|68
|Para Athletics
|Women’s 100m T35
|Preeti Pal
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:45 PM
|69
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD17
|Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule
|Group C – Match 1
|Hong Kyu Park & Kunhea Kim (Korea)
|
1:50 PM Onwards
|70
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD7
|Bhavina Patel & Shubham Wadhwa
|Group C – Match 2
|Yayang Gunaya & Osrita Muslim (Indonesia)
|
1:50 PM Onwards
|71
|Para Swimming
|Women’s 100m Butterfly S10
|Devanshi Satija
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:57 PM
|72
|Para Badminton
|Women’s Doubles SL3-SU5
|Thulasimathi Murugesan & Manasi Girishchandra Joshi
|Semifinal (Medal Round)
|Qiuxia Yang & Zuxian Xiao (China)
|2:10 PM
|73
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD4
|Sandeep Dangi & Sonalben Patel
|Group A – Match 3
|Nattawut Thinathet & Suthida Saensathan (Thailand)
|2:25 PM
|74
|Para Swimming
|Men’s 50m Butterfly S7
|Suyash Narayan Jadhav, Niranjan Mukundan
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|2:39 PM
|75
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB11
|Himanshu Nandal
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:06 PM
|76
|Para Athletics
|Men’s 100m T64
|Pranav Desai
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:20 PM
|77
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F32
|Vishesh
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:30 PM
|78
|Para Athletics
|Men’s Long Jump T42/T61/T63
|Mahendra Gurjar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:35 PM
|79
|Para Athletics
|Men’s Long Jump T42/T61/T63
|Shailesh Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:35 PM
|80
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles
|Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule
|Group C – Match 3
|Muntadher Al-Sarraji & Hawraa (Iraq)
|
3:35 PM Onwards
|81
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD17
|Bhavina Patel & Shubham Wadhwa
|Group C – Match 3
|Abualsebah
|
3:35 PM Onwards
|82
|Para Athletics
|Men’s 400m T35/T38
|Akira Nandan Banothu
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
3:47 PM Onwards
|83
|Para Swimming
|Men’s 100m Backstroke S13
|Ravi Veera Venkata Bhavani Budigina
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
3:47 PM Onwards
|84
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F37
|Haney
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
3:55 PM Onwards
|85
|Para Athletics
|Men’s 1500m T12/T13
|Makanahalli Sharath
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|
3:55 PM Onwards
|86
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB5
|Chaitanya Vishwas Kulkarni
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:58 PM
|87
|Para Table Tennis
|Mixed Doubles XD4
|Sandeep Dangi & Sonalben Patel
|Group A – Match 1
|Hyeon-Uk Kim & Jiyu Yoon (Korea)
|4:10 PM
|88
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB4
|Rohit Kumar
|Heat 2 (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:21 PM
|89
|Para Swimming
|Men’s 200m Individual Medley SM11
|Himanshu Nandal
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:27 PM