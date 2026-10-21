India at Asian Para Games 2026 Day 3, October 21: Full schedule, venue, fixtures & time

AI Narration

AI Narration

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मूल अंग्रेजी लेख का निम्न अनुवाद AI द्वारा किया गया है। AI द्वारा अनूदित लेखों में त्रुटि हो सकती है। किसी भी शंका या स्पष्टीकरण के लिए मूल अंग्रेजी लेख देखें।

Check out details for Indians in action at the Asian Para Games 2026 on October 21 on Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 3 (Wednesday).

By: Sports Desk
10 min readOct 21, 2026 05:00 AM IST
Sheetal DeviSheetal Devi in action. Credit: World Archery
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India will look to carry the momentum of a stunning 24-medal haul on Day 2 into the third day of the Asian Para Games in Nagoya on Wednesday, with the contingent having climbed to sixth place with 35 medals (nine gold, 11 silver, 15 bronze).

The morning session is headlined by a historic archery final, where Sheetal Devi and Payal Nag take on China’s Zhao Jing and Xu Xueqing for the compound women’s doubles gold, while Shyam Sunder Swami and Toman Kumar contest the men’s doubles final against another Chinese pair.

Athletics continues to be India’s engine, with medal events in the men’s shot put F53 (Ayush Verma), long jump T13 (Sujith Mandalamkunnath), 100m T35 (Anubhav Choudhary), high jump T64 (Banti and Praveen Kumar) and women’s shot put F34 (Bhagyashri Jadhav).

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Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Para Games on Day 3 in Aichi-Nagoya:

S. No. Sport Name of the Event Name of Athlete(s) Round / Stage Name of Opponent Start Time
1 Para Badminton Men’s Singles SL4 Sukant Kadam Quarterfinal Fredy Setiawan (Indonesia) 5:30 AM
2 Para Badminton Men’s Singles SL4 Abhijeet Sakhuja Quarterfinal Surya Kant Yadav (India) 5:35 AM
3 Para Badminton Men’s Singles SL4 Surya Kant Yadav Quarterfinal Abhijeet Sakhuja (India) 5:35 AM
4 Para Athletics Men’s Shot Put F53 Ayush Verma Final (Medal Round) All Participating Nations 5:35 AM
5 Para Athletics Women’s 100m T12 Simran Round 1 – Heat 1 All Participating Nations 5:45 AM
6 Para Archery Para Compound Women Doubles Sheetal Devi & Payal Nag Finals – Gold Medal Match Jing Zhao & Xueqing XU (China) 5:55 AM
7 Para Badminton Women’s Singles WH1 Pallavi K.M. Group B Sena Tomoyose (Japan) 6:00 AM
8 Para Athletics Men’s Long Jump T13 Sujith Mandalam-kunnath Final (Medal Round) All Participating Nations 6:02 AM
9 Para Badminton Men’s Singles WH1 Prem Kumar Ale Quarterfinal Haeseong Park (Korea) 6:10 AM
10 Para Badminton Men’s Singles SU5 Ruthick Ragupathi Quarterfinal Mingpan Li (China) 6:10 AM
11 Para Badminton Men’s Singles SL4 Suhas Lalinakere Yathiraj Quarterfinal Nadan Cho (Korea) 6:10 AM
12 Para Athletics Men’s 100m T35 Anubhav Choudhary Final (Medal Round) All Participating Nations 6:19 AM
13 Para Archery Para Compound Men Doubles Toman Kumar & Shyam Sunder Swami Bronze Medal Match Yicheng Zhang & Xinliang AI (China) 6:20 AM
14 Para Judo Women’s J2 -95kg Bijender Round Robin – Round 1 Davurkhon Karomatov (Uzbekistan)
6:30 AM Onwards
15 Para Judo Women’s J2 +70kg Dimple Round Robin – Round 1 Khabiba Djuraeva (Uzbekistan)
6:30 AM Onwards
16 Para Judo Women’s J2 -95kg Bijender Round Robin – Round 2 Yermek Nurkabayev (Kazakhstan)
6:30 AM Onwards
17 Para Judo Women’s J2 -70kg Vrushali Ashok More Quarterfinal Yue Wang (China)
6:30 AM Onwards
18 Para Judo Women’s J2 -70kg Gulshan Quarterfinal Shuming Lin (China)
6:30 AM Onwards
19 Para Judo Women’s J2 +70kg Dimple Round Robin – Round 2 Zarina Raifova (Kazakhstan)
6:30 AM Onwards
20 Para Judo Women’s J2 -95kg Bijender Round Robin – Round 3 Zhanbota Amanzhol (Kazakhstan)
6:30 AM Onwards
21 Para Judo Women’s J2 -95kg Bijender Round Robin – Round 4 (Medal Round) Tsukasa Tanaka (Japan)
6:30 AM Onwards
22 Para Judo Women’s J2 +70kg Dimple Round Robin – Round 3 Ping Wang (China)
6:30 AM Onwards
23 Para Judo Women’s J2 +70kg Dimple Round Robin – Round 4 (Medal Round) Mokhinur Parmonova (Uzbekistan)
6:30 AM Onwards
24 Para Judo Women’s J2 -70kg Vrushali Ashok More Final of Repechage (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
25 Para Judo Women’s J2 -70kg Gulshan Final of Repechage (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
26 Para Judo Women’s J2 -70kg Vrushali Ashok More Semifinal (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
27 Para Judo Women’s J2 -70kg Gulshan Semifinal (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
28 Para Judo Women’s J2 -70kg Vrushali Ashok More Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
29 Para Judo Women’s J2 -70kg Gulshan Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
30 Para Judo Women’s J2 -70kg Vrushali Ashok More Final (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
31 Para Judo Women’s J2 -70kg Gulshan Final (Subject to Qualification) TBD
6:30 AM Onwards
32 Para Table Tennis Men’s Doubles MD4 Jehan Dorab Madan & Shubham Wadhwa Group A Rakan Alsalmi & Ibrahim Alhassan (Saudi Arabia) 6:35 AM
33 Para Athletics Men’s High Jump T44/64 Banti Final (Medal Round) All Participating Nations 6:45 AM
34 Para Athletics Men’s High Jump T44/64 Praveen Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 6:45 AM
35 Para Badminton Men’s Singles SL4 Naveen Sivakumar Quarterfinal Kyung Hwan Shin (Korea) 6:50 AM
36 Para Swimming Women’s 50m Freestyle S8 Vaishnavi Vinod Jagtap Heat 1 All Participating Nations 7:09 AM
37 Para Athletics Women’s Shot Put F34 Bhagyashri Jadhav Final (Medal Round) All Participating Nations
7:10 AM Onwards
38 Para Table Tennis Women’s Doubles WD14 Savita Aijanakati & Prachi Pandey Group B Wenjuan Huang & Xiaowu Liu (China)
7:10 AM Onwards
39 Para Table Tennis Women’s Doubles WD5 Ekta Bhyan & Bhavina Patel Group A Suyeon Seo & Jiyu Yoon (Korea)
7:10 AM Onwards
40 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB11 Himanshu Nandal Heat 2 All Participating Nations 7:26 AM
41 Para Badminton Men’s Singles SU5 Hardik Makkar Quarterfinal Taiyo Imai (Japan) 7:30 AM
42 Para Athletics Men’s Shot Put F45/46 Mohd Yasser Final (Medal Round) All Participating Nations
7:45 AM Onwards
43 Para Athletics Men’s Shot Put F45/46 Parveen Final (Medal Round) All Participating Nations
7:45 AM Onwards
44 Para Athletics Men’s Shot Put F45/46 Sachin Sarjerao Khilari Final (Medal Round) All Participating Nations
7:45 AM Onwards
45 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB4 Rohit Kumar Heat 2 All Participating Nations 7:50 AM
46 Para Athletics Men’s 100m T37 Rakesh Bhai Bhatt Final (Medal Round) All Participating Nations 7:53 AM
47 Para Athletics Men’s Javelin Throw F12/F13 Manjeet Final (Medal Round) All Participating Nations 8:00 AM
48 Para Badminton Women’s Singles SU5 Manisha Ramadass Group A Qiuxia Yang (China) 8:10 AM
49 Para Badminton Women’s Singles SU5 Shanthiya Vishwanathan Group A Warining Rahayu (Indonesia)
8:10 AM Onwards
50 Boccia Women’s Individual BC3 Anjali Devi Semifinal Ladamanee Kla-Han (Thailand)
8:10 AM Onwards
51 Para Badminton Women’s Singles SU5 Thulasimathi Murugesan Group B Tongtong Li (China) 8:50 AM
52 Para Powerlifting Women’s -67kg Kasthuri Rajamani Final (Medal Round) All Participating Nations 9:00 AM
53 Para Badminton Women’s Doubles WH1-WH2 Pallavi KM & Alpha James Semifinal (Medal Round) Tingting Xu & Fan Yang (China)
9:30 AM Onwards
54 Para Badminton Men’s Doubles SH6 Krishna Nagar & Sivarajan Solaimalai Group Naili Lin & Qingtao Zeng (China)
9:30 AM Onwards
55 Para Cycling Men’s C1-5 Time Trial Arshad Shaik Finals (Medal Round) All Participating Athletes 9:45 AM
56 Blind Football Men Team Boje Marbom Klingson Marak, Pradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnu-bhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattun-ikkarathsasi (GK) Preliminary Round Game 15 China 11:30 AM
57 Para Archery W1 Mixed Team Adil Mohamed Nazir Ansari & Swati Chaudhary Semifinal Okgeum Kim & Hongjo Park (Korea) 11:50 AM
58 Para Table Tennis Mixed Doubles XD7 Bhavina Patel & Shubham Wadhwa Group C – Match 1 Noriko Batuhan & Smith Cartera (Philippines)
12:05 PM Onwards
59 Para Table Tennis Mixed Doubles XD17 Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule Group C – Match 2 Minh Tuan Pham & Thi Hoa Nguyen (Vietnam)
12:05 PM Onwards
60 Para Table Tennis Mixed Doubles XD4 Sandeep Dangi & Sonalben Patel Group A – Match 2 Ibrahim Alhassan & Maryam Almyrisl (Saudi Arabia) 12:40 PM
61 Boccia Women’s Individual BC3 Anjali Devi Gold/Bronze Match (Subject to Qualification) TBD 1:10 PM
62 Para Badminton Men’s Doubles SL3-SU5 Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi Quarterfinal Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav (India)
1:30 PM Onwards
63 Para Badminton Men’s Doubles SL3-SU5 Naveen Sivakumar & Surya Kant Yadav Quarterfinal Nitesh Kumar & Ruthick Ragupathi (India)
1:30 PM Onwards
64 Para Swimming Women’s 100m Freestyle S8 Vaishnavi Vinod Jagtap Final (Medal Round) All Participating Nations
1:30 PM Onwards
65 Para Athletics Men’s Javelin Throw F55 Sukhchain Final (Medal Round) All Participating Nations
1:35 PM Onwards
66 Para Athletics Women’s Discus Throw F55 Karamjyoti Final (Medal Round) All Participating Nations
1:35 PM Onwards
67 Para Athletics Men’s Shot Put F40 Rongali Ravi Final (Medal Round) All Participating Nations 1:40 PM
68 Para Athletics Women’s 100m T35 Preeti Pal Final (Medal Round) All Participating Nations 1:45 PM
69 Para Table Tennis Mixed Doubles XD17 Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule Group C – Match 1 Hong Kyu Park & Kunhea Kim (Korea)
1:50 PM Onwards
70 Para Table Tennis Mixed Doubles XD7 Bhavina Patel & Shubham Wadhwa Group C – Match 2 Yayang Gunaya & Osrita Muslim (Indonesia)
1:50 PM Onwards
71 Para Swimming Women’s 100m Butterfly S10 Devanshi Satija Final (Medal Round) All Participating Nations 1:57 PM
72 Para Badminton Women’s Doubles SL3-SU5 Thulasimathi Murugesan & Manasi Girishchandra Joshi Semifinal (Medal Round) Qiuxia Yang & Zuxian Xiao (China) 2:10 PM
73 Para Table Tennis Mixed Doubles XD4 Sandeep Dangi & Sonalben Patel Group A – Match 3 Nattawut Thinathet & Suthida Saensathan (Thailand) 2:25 PM
74 Para Swimming Men’s 50m Butterfly S7 Suyash Narayan Jadhav, Niranjan Mukundan Final (Medal Round) All Participating Nations 2:39 PM
75 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB11 Himanshu Nandal Final (Medal Round) All Participating Nations 3:06 PM
76 Para Athletics Men’s 100m T64 Pranav Desai Final (Medal Round) All Participating Nations 3:20 PM
77 Para Athletics Men’s Shot Put F32 Vishesh Final (Medal Round) All Participating Nations 3:30 PM
78 Para Athletics Men’s Long Jump T42/T61/T63 Mahendra Gurjar Final (Medal Round) All Participating Nations 3:35 PM
79 Para Athletics Men’s Long Jump T42/T61/T63 Shailesh Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 3:35 PM
80 Para Table Tennis Mixed Doubles Savita Aijanakati & Dattaprasad Chougule Group C – Match 3 Muntadher Al-Sarraji & Hawraa (Iraq)
3:35 PM Onwards
81 Para Table Tennis Mixed Doubles XD17 Bhavina Patel & Shubham Wadhwa Group C – Match 3 Abualsebah
3:35 PM Onwards
82 Para Athletics Men’s 400m T35/T38 Akira Nandan Banothu Final (Medal Round) All Participating Nations
3:47 PM Onwards
83 Para Swimming Men’s 100m Backstroke S13 Ravi Veera Venkata Bhavani Budigina Final (Medal Round) All Participating Nations
3:47 PM Onwards
84 Para Athletics Men’s Discus Throw F37 Haney Final (Medal Round) All Participating Nations
3:55 PM Onwards
85 Para Athletics Men’s 1500m T12/T13 Makanahalli Sharath Final (Medal Round) All Participating Nations
3:55 PM Onwards
86 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB5 Chaitanya Vishwas Kulkarni Final (Medal Round) All Participating Nations 3:58 PM
87 Para Table Tennis Mixed Doubles XD4 Sandeep Dangi & Sonalben Patel Group A – Match 1 Hyeon-Uk Kim & Jiyu Yoon (Korea) 4:10 PM
88 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB4 Rohit Kumar Heat 2 (Medal Round) All Participating Nations 4:21 PM
89 Para Swimming Men’s 200m Individual Medley SM11 Himanshu Nandal Final (Medal Round) All Participating Nations 4:27 PM

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