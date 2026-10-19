India at Asian Para Games 2026 Day 2, October 20: Full schedule, venue, fixtures & time

AI Narration

AI Narration

This audio is AI generated.

मूल अंग्रेजी लेख का निम्न अनुवाद AI द्वारा किया गया है। AI द्वारा अनूदित लेखों में त्रुटि हो सकती है। किसी भी शंका या स्पष्टीकरण के लिए मूल अंग्रेजी लेख देखें।

Check out details for Indians in action at the Asian Para Games 2026 on October 20 on Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 2 (Tuesday).

By: Sports Desk
12 min readOct 19, 2026 10:26 PM IST
Check all Indians in action on Day 2 of Asian Para Games in Aichi Nagoya. (ANI)Check all Indians in action on Day 2 of Asian Para Games in Aichi Nagoya. (ANI)
Make us preferred source on Google

India will look to build on their strong opening day when they return to action on Day 2 of the Asian Para Games in Nagoya on Tuesday. The spotlight falls on the archery range early, with Harvinder Singh, Vijay Sundi, Pooja, Bhawna, Sheetal Devi and Payal Nag all in action, alongside medal rounds in the men’s javelin F53/F54, long jump T37/T38, shot put F11 and discus F57.

The afternoon brings a flurry of finals, including the women’s javelin F55/F56, men’s discus F51/F52/F53, men’s 100m T13, women’s 200m T35 and men’s shot put F56/F57. Para table tennis offers multiple gold-medal chances through Sonalben Patel, Bhavinaben Patel, Prachi Pandey and Baby Sahana Ravi, while para shooting, swimming and badminton add further prospects. With 11 medals already on the board, India will be eager to swell that tally.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Para Games on Day 2 in Aichi-Nagoya:

S. No. Sport Event Name of Athlete(s) Round Opponent Start Time
1 Para Archery Para Recurve Men Individual Harvinder Singh Round of 16 Bing-yu Li (Chinese Taipei) 4:45 AM
2 Para Archery Para Recurve Men Individual Vijay Sundi Round of 16 Lung-hui Tsang (Chinese Taipei) 4:45 AM
3 Para Archery Para Recurve Women Individual Pooja Round of 16 Chi Hui Loh (Malaysia) 4:45 AM
4 Para Archery Para Recurve Women Individual Bhawna Round of 16 Marzhan Sabit (Kazakhstan) 4:45 AM
5 Para Archery Para Compound Men Individual Toman Kumar Round of 16 Arif Firmansyah (Indonesia) 4:45 AM
6 Para Archery Para Compound Men Individual Shyam Sunder Swami Round of 16 Yuya Oe (Japan) 4:45 AM
7 Para Archery Para Compound Women Individual Sheetal Devi Round of 16 Yuen Wah Chen (Hong Kong) 4:45 AM
8 Para Archery Para Compound Women Individual Payal Nag Round of 16 I-fen Chang (Chinese Taipei) 4:45 AM
9 Para Badminton Mixed Doubles SL3-SU5 Manisha Ramadass & Pramod Bhagat Quarterfinal Chanida Srinavakul & Siripong Teamarrom (Thailand) 5:30 AM
10 Para Archery W1 Men Individual Adil Mohamed Nazir Quarterfinal Tianxin Zhang (China) 5:30 AM
11 Para Archery Para Recurve Men Individual Harvinder Singh Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
12 Para Archery Para Recurve Men Individual Vijay Sundi Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
13 Para Archery Para Recurve Women Individual Bhawna Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
14 Para Archery Para Recurve Women Individual Pooja Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
15 Para Archery Para Compound Men Individual Toman Kumar Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
16 Para Archery Para Compound Men Individual Shyam Sunder Swami Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
17 Para Archery Para Compound Women Individual Sheetal Devi Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
18 Para Archery Para Compound Women Individual Payal Nag Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD 5:30 AM
19 Para Athletics Men’s Javelin Throw F53/F54 Ayush Verma Final (Medal Round) All Participating Nations 5:40 AM
20 Para Athletics Men’s Javelin Throw F53/F54 Pradeep Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 5:40 AM
21 Para Athletics Men’s Long Jump T37/T38 Rakesh Bhai Bhatt Final (Medal Round) All Participating Nations 5:45 AM
22 Para Table Tennis Women’s Singles Class 4-5 Bhavinaben Patel Semifinal Bian Zhang (China) 6:00 AM
23 Para Badminton Mixed Doubles SH6 Krishna Nagar & Nithya Sre Sumathy Sivan Group A Yu-yen Wu and Jia-Siang Lin (Chinese Taipei) 6:10 AM
24 Para Badminton Men’s Singles WH2 Haris Mythili Srikumar Round of 16 Jianpeng Mai (China) 6:10 AM
25 Para Athletics Women’s 200m T11 Ravanni Valasanaini Final (Medal Round) All Participating Nations 6:15 AM
26 Para Archery W1 Men Individual Adil Mohamed Nazir Ansari Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
27 Para Archery W1 Women Individual Swati Chaudhary Semifinal (Direct entry as top seed) TBD 6:15 AM
28 Para Archery Para Recurve Men Individual Harvinder Singh Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
29 Para Archery Para Recurve Men Individual Vijay Sundi Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
30 Para Archery Para Recurve Women Individual Bhawna Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
31 Para Archery Para Recurve Women Individual Pooja Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
32 Para Archery Para Compound Men Individual Toman Kumar Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
33 Para Archery Para Compound Men Individual Shyam Sunder Swami Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
34 Para Archery Para Compound Women Individual Sheetal Devi Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
35 Para Archery Para Compound Women Individual Payal Nag Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:15 AM
36 Para Badminton Women’s Singles WH1 Pallavi K.M. Group B Guang-Chiou Hu (Chinese Taipei) 6:20 AM
37 Para Athletics Men’s Shot Put F11 Praveen Sharma Final (Medal Round) All Participating Nations 6:30 AM
38 Para Judo Women’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Quarterfinal Atsumi Nishimura (Japan) 6:30 AM
39 Para Judo Men’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Repechage (Subject to Qualification) TBD 6:30 AM
40 Para Judo Men’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Final of Repechage (Subject to Qualification) TBD 6:30 AM
41 Para Judo Men’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Semifinal (Subject to Qualification) TBD 6:30 AM
42 Para Shooting P1 10m Air Pistol SH1 Men Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal Qualification All Participating Athletes 6:30 AM
43 Para Shooting P2 10m Air Pistol SH1 Women Bhakti Sharma, Rubina Francis, Srishti Arora, Sumedha Pathak Qualification All Participating Athletes 6:30 AM
44 Para Athletics Men’s Discus Throw F57 Parveen Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 6:35 AM
45 Para Table Tennis Women’s Singles Class 3 Sonalben Patel Semifinal Jiyu Yoon (Korea) 6:45 AM
46 Para Athletics Women’s 400m T20 Deepthi Jeevanji Final (Medal Round) All Participating Nations 6:53 AM
47 Para Swimming Men’s 50m Butterfly S5 Abdul Quadir Indori Heats – Heat 2 All Participating Nations 7:05 AM
48 Para Swimming Men’s 100m Breaststroke SB13 Ravi Veera Venkata Bhavan Budigina Heats – Heat 1/2 All Participating Nations 7:09 AM
49 Para Badminton Men’s Singles SL3 Umesh Vikram Kumar Quarterfinal Nitesh Kumar (India) 7:30 AM
50 Para Badminton Men’s Singles SL3 Nitesh Kumar Quarterfinal Umesh Vikram Kumar (India) 7:30 AM
51 Para Table Tennis Women’s Singles Class 6 Prachi Pandey Semifinal Najlah Al-Dayyeni (Iraq) 7:30 AM
52 Para Table Tennis Women’s Singles Class 9 Baby Sahana Ravi Semifinal Jingdian Mao (China) 7:30 AM
53 Para Swimming Men’s 100m Freestyle S6 Chaitanya Vishwas Kulkarni Heats – Heat 2 All Participating Nations 7:38 AM
54 Para Athletics Women’s 200m T12 Simran Round 1 – Heats All Participating Nations 8:10 AM
55 Para Athletics Women’s 200m T12 Tejalben Amraji Damor Round 1 – Heats All Participating Nations 8:10 AM
56 Para Badminton Men’s Singles SL3 Pramod Bhagat Quarterfinal Daisuke Fujihara (Japan) 8:10 AM
57 Para Badminton Men’s Singles SL4 Abhijeet Sakhuja Round of 16 Pengfei Chen (China) 8:10 AM
58 Boccia Individual BC3 Women Anjali Devi Pool A Match 7 Mohammad Nurulasyiqah (Singapore) 8:10 AM
59 Para Table Tennis Women’s Singles Class 1 Ekta Bhyan Group A Lin Mao (China) 8:15 AM
60 Para Table Tennis Men’s Singles Class 1 Sandeep Dangi Group A Ardak Nurmagambetov (Kazakhstan) 8:15 AM
61 Para Powerlifting Men’s Up to 65kg Ashok Final (Medal Round) All Participating Nations 8:30 AM
62 Para Cycling Men’s 1000m Time Trial Arshad Shaik Qualifying All Participating Athletes 8:30 AM
63 Para Shooting P1 10m Air Pistol SH1 Men Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal Final (Subject to Qualification) All Qualified Athletes 8:40 AM
64 Para Archery Para Compound Mixed Team Sheetal Devi & Toman Kumar Quarterfinal TBD 8:45 AM
65 Para Archery Para Recurve Mixed Team Harvinder Singh & Bhawna Quarterfinal Thailand 8:45 AM
66 Para Badminton Men’s Singles SL4 Suhas Lalinakere Yathiraj Round of 16 Siripong Teamarrom (Thailand) 9:30 AM
67 Para Badminton Mixed Doubles WH1-WH2 Alpha James, Prem Kumar Ale Quarterfinal Menglu Yin & Jianpeng Mai (China) 10:10 AM
68 Para Shooting P2 10m Air Pistol SH1 Women Bhakti Sharma, Rubina Francis, Srishti Arora, Sumedha Pathak Final (Subject to Qualification) All Qualified Athletes 10:30 AM
69 Para Badminton Men’s Singles SU5 Hardik Makkar Round of 16 Suryo Nugroho (Indonesia) 10:50 AM
70 Para Archery W1 Men Doubles Adil Mohamed Nazir Ansari & Vinayak Anmol Breed Quarterfinal TBD 11:15 AM
71 Para Archery Para Recurve Men Doubles Harvinder Singh & Vijay Sundi Quarterfinal TBD 11:15 AM
72 Para Archery Para Compound Men Doubles Shyam Sunder Swami & Toman Kumar Quarterfinal TBD 11:15 AM
73 Para Badminton Women’s Singles WH2 Alpha James Group B I-Chen Yang (Chinese Taipei) 11:20 AM
74 Blind Football Men Team Boje Marbom Klingson Marak, Pradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnubhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattunikkarathsasi (GK) Preliminary Round Iran 11:30 AM
75 Para Badminton Women’s Singles SL3 Sanjana Kumari Quarterfinal Yuemei Liu (China) 11:30 AM
76 Para Table Tennis Women’s Singles Class 3 Sonalben Patel Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD 11:30 AM
77 Para Table Tennis Women’s Singles Class 4-5 Bhavinaben Patel Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD 11:30 AM
78 Para Table Tennis Women’s Singles Class 6 Prachi Pandey Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD 11:30 AM
79 Para Table Tennis Women’s Singles Class 9 Baby Sahana Ravi Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD 11:30 AM
80 Para Archery Para Compound Women Doubles Sheetal Devi & Payal Nag Semifinal (Direct entry as top seed) TBD 11:45 AM
81 Para Archery Para Recurve Men Doubles Harvinder Singh & Vijay Sundi Semifinal (Subject to Qualification) TBD 11:45 AM
82 Para Archery Para Recurve Women Doubles Bhawna & Pooja Semifinal (Direct entry) TBD 11:45 AM
83 Para Archery Para Compound Men Doubles Shyam Sunder Swami & Toman Kumar Semifinal (Subject to Qualification) TBD 11:45 AM
84 Para Badminton Women’s Singles SL4 Kanak Singh Jadaun Group B Suzu Nakamura (Japan) 12:10 PM
85 Para Cycling Men’s 1000m Time Trial Arshad Shaik Final (Subject to Qualification) All Qualified Athletes 12:26 PM
86 Para Judo Men’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBD 12:30 PM
87 Para Judo Men’s J1 -70kg Renuka Narayan Salve Final (Subject to Qualification) TBD 12:30 PM
88 Para Archery W1 Mixed Team Adil Mohamed Nazir Ansari & Swati Chaudhary Quarterfinal TBD 12:30 PM
89 Para Badminton Men’s Doubles WH1-WH2 Prem Kumar Ale & Abu Hubaida Quarterfinal Mohd. Ikhwan Bin Ramli and Noor Azwan Bin Noorlan (Malaysia) 12:50 PM
90 Para Powerlifting Men’s Up to 72kg Jhandu Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 1:00 PM
91 Para Swimming Men’s 400m Freestyle S13 Ravi Veera Venkata Bhavan Budigina Final (Medal Round) All Participating Nations 1:30 PM
92 Para Badminton Women’s Doubles WH1-WH2 Pallavi KM & Alpha James Group B Jiaqi Li and Hongyan Li (China) 1:30 PM
93 Para Badminton Men’s Singles SH6 Krishna Nagar Quarterfinal Natthapong Meechai (Thailand) 1:30 PM
94 Para Badminton Men’s Singles SH6 Sivarajan Solaimali Quarterfinal Qingtao Zeng (China) 1:30 PM
95 Para Athletics Women’s Javelin Throw F55/F56 Suchitra Parida Final (Medal Round) All Participating Nations 1:35 PM
96 Para Swimming Men’s 400m Freestyle S11 Himanshu Nandal Final (Medal Round) All Participating Nations 1:39 PM
97 Para Athletics Men’s Discus Throw F51/F52/F53 Pranav Soorma Final (Medal Round) All Participating Nations 1:40 PM
98 Para Athletics Men’s Discus Throw F51/F52/F53 Ram Ratan Singh Final (Medal Round) All Participating Nations 1:40 PM
99 Boccia Individual BC3 Women Anjali Devi Pool A Match 10 Beibei Yang (China) 2:15 PM
100 Para Athletics Men’s 100m T13 Sujith Mandalamkunnath Final (Medal Round) All Participating Nations 2:24 PM
101 Para Powerlifting Women’s Up to 61kg Suman Devi Final (Medal Round) All Participating Nations 2:30 PM
102 Para Powerlifting Women’s Up to 61kg Seema Rani Final (Medal Round) All Participating Nations 2:30 PM
103 Para Athletics Men’s 100m T45/T46/T47 Dilip Gavit Round 1 All Participating Nations 2:38 PM
104 Para Athletics Men’s 100m T45/T46/T47 Mohammed Basil Morssinganakath Round 1 All Participating Nations 2:38 PM
105 Para Athletics Women’s 200m T12 Simran Final (Subject to Qualification) All Participating Nations 3:15 PM
106 Para Athletics Women’s 200m T12 Tejalben Amraji Damor Final (Subject to Qualification) All Participating Nations 3:15 PM
107 Para Athletics Women’s 200m T35 Preeti Pal Final (Medal Round) All Participating Nations 3:23 PM
108 Para Swimming Men’s 200m Individual Medley SM7 Suyash Narayan Jadhav Final (Medal Round) All Participating Nations 3:32 PM
109 Para Swimming Men’s 200m Individual Medley SM7 Niranjan Mukundan Final (Medal Round) All Participating Nations 3:32 PM
110 Para Athletics Men’s Shot Put F56/F57 Hokato Sema Final (Medal Round) All Participating Nations 3:35 PM
111 Para Athletics Men’s Shot Put F56/F57 Soman Rana Final (Medal Round) All Participating Nations 3:35 PM
112 Para Athletics Men’s High Jump T45/T46/T47 Nishad Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 4:05 PM
113 Para Swimming Women’s 100m Backstroke S10 Devanshi Satija Final (Medal Round) All Participating Nations 4:06 PM
114 Para Athletics Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 Devender Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 4:17 PM
115 Para Athletics Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 Pardeep Kumar Final (Medal Round) All Participating Nations 4:17 PM
116 Para Athletics Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 Rakesh Final (Medal Round) All Participating Nations 4:17 PM
117 Para Athletics Women’s 200m T45/T46/T47 Anjanaben Rohit Bumbadiya Final (Medal Round) All Participating Nations 4:37 PM
118 Para Athletics Women’s 200m T45/T46/T47 Jayanti Behera Final (Medal Round) All Participating Nations 4:37 PM

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Oct 19: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments