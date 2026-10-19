India at Asian Para Games 2026 Day 2, October 20: Full schedule, venue, fixtures & time

India will look to build on their strong opening day when they return to action on Day 2 of the Asian Para Games in Nagoya on Tuesday. The spotlight falls on the archery range early, with Harvinder Singh, Vijay Sundi, Pooja, Bhawna, Sheetal Devi and Payal Nag all in action, alongside medal rounds in the men’s javelin F53/F54, long jump T37/T38, shot put F11 and discus F57.
The afternoon brings a flurry of finals, including the women’s javelin F55/F56, men’s discus F51/F52/F53, men’s 100m T13, women’s 200m T35 and men’s shot put F56/F57. Para table tennis offers multiple gold-medal chances through Sonalben Patel, Bhavinaben Patel, Prachi Pandey and Baby Sahana Ravi, while para shooting, swimming and badminton add further prospects. With 11 medals already on the board, India will be eager to swell that tally.
Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Para Games on Day 2 in Aichi-Nagoya:
|S. No.
|Sport
|Event
|Name of Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Start Time
|1
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Harvinder Singh
|Round of 16
|Bing-yu Li (Chinese Taipei)
|4:45 AM
|2
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Vijay Sundi
|Round of 16
|Lung-hui Tsang (Chinese Taipei)
|4:45 AM
|3
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Pooja
|Round of 16
|Chi Hui Loh (Malaysia)
|4:45 AM
|4
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Bhawna
|Round of 16
|Marzhan Sabit (Kazakhstan)
|4:45 AM
|5
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Toman Kumar
|Round of 16
|Arif Firmansyah (Indonesia)
|4:45 AM
|6
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Shyam Sunder Swami
|Round of 16
|Yuya Oe (Japan)
|4:45 AM
|7
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Sheetal Devi
|Round of 16
|Yuen Wah Chen (Hong Kong)
|4:45 AM
|8
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Payal Nag
|Round of 16
|I-fen Chang (Chinese Taipei)
|4:45 AM
|9
|Para Badminton
|Mixed Doubles SL3-SU5
|Manisha Ramadass & Pramod Bhagat
|Quarterfinal
|Chanida Srinavakul & Siripong Teamarrom (Thailand)
|5:30 AM
|10
|Para Archery
|W1 Men Individual
|Adil Mohamed Nazir
|Quarterfinal
|Tianxin Zhang (China)
|5:30 AM
|11
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Harvinder Singh
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|12
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Vijay Sundi
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|13
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Bhawna
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|14
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Pooja
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|15
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Toman Kumar
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|16
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Shyam Sunder Swami
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|17
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Sheetal Devi
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|18
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Payal Nag
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|5:30 AM
|19
|Para Athletics
|Men’s Javelin Throw F53/F54
|Ayush Verma
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|5:40 AM
|20
|Para Athletics
|Men’s Javelin Throw F53/F54
|Pradeep Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|5:40 AM
|21
|Para Athletics
|Men’s Long Jump T37/T38
|Rakesh Bhai Bhatt
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|5:45 AM
|22
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 4-5
|Bhavinaben Patel
|Semifinal
|Bian Zhang (China)
|6:00 AM
|23
|Para Badminton
|Mixed Doubles SH6
|Krishna Nagar & Nithya Sre Sumathy Sivan
|Group A
|Yu-yen Wu and Jia-Siang Lin (Chinese Taipei)
|6:10 AM
|24
|Para Badminton
|Men’s Singles WH2
|Haris Mythili Srikumar
|Round of 16
|Jianpeng Mai (China)
|6:10 AM
|25
|Para Athletics
|Women’s 200m T11
|Ravanni Valasanaini
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:15 AM
|26
|Para Archery
|W1 Men Individual
|Adil Mohamed Nazir Ansari
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|27
|Para Archery
|W1 Women Individual
|Swati Chaudhary
|Semifinal (Direct entry as top seed)
|TBD
|6:15 AM
|28
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Harvinder Singh
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|29
|Para Archery
|Para Recurve Men Individual
|Vijay Sundi
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|30
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Bhawna
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|31
|Para Archery
|Para Recurve Women Individual
|Pooja
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|32
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Toman Kumar
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|33
|Para Archery
|Para Compound Men Individual
|Shyam Sunder Swami
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|34
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Sheetal Devi
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|35
|Para Archery
|Para Compound Women Individual
|Payal Nag
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:15 AM
|36
|Para Badminton
|Women’s Singles WH1
|Pallavi K.M.
|Group B
|Guang-Chiou Hu (Chinese Taipei)
|6:20 AM
|37
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F11
|Praveen Sharma
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:30 AM
|38
|Para Judo
|Women’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Quarterfinal
|Atsumi Nishimura (Japan)
|6:30 AM
|39
|Para Judo
|Men’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Repechage (Subject to Qualification)
|TBD
|6:30 AM
|40
|Para Judo
|Men’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Final of Repechage (Subject to Qualification)
|TBD
|6:30 AM
|41
|Para Judo
|Men’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|6:30 AM
|42
|Para Shooting
|P1 10m Air Pistol SH1 Men
|Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal
|Qualification
|All Participating Athletes
|6:30 AM
|43
|Para Shooting
|P2 10m Air Pistol SH1 Women
|Bhakti Sharma, Rubina Francis, Srishti Arora, Sumedha Pathak
|Qualification
|All Participating Athletes
|6:30 AM
|44
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F57
|Parveen Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:35 AM
|45
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 3
|Sonalben Patel
|Semifinal
|Jiyu Yoon (Korea)
|6:45 AM
|46
|Para Athletics
|Women’s 400m T20
|Deepthi Jeevanji
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|6:53 AM
|47
|Para Swimming
|Men’s 50m Butterfly S5
|Abdul Quadir Indori
|Heats – Heat 2
|All Participating Nations
|7:05 AM
|48
|Para Swimming
|Men’s 100m Breaststroke SB13
|Ravi Veera Venkata Bhavan Budigina
|Heats – Heat 1/2
|All Participating Nations
|7:09 AM
|49
|Para Badminton
|Men’s Singles SL3
|Umesh Vikram Kumar
|Quarterfinal
|Nitesh Kumar (India)
|7:30 AM
|50
|Para Badminton
|Men’s Singles SL3
|Nitesh Kumar
|Quarterfinal
|Umesh Vikram Kumar (India)
|7:30 AM
|51
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 6
|Prachi Pandey
|Semifinal
|Najlah Al-Dayyeni (Iraq)
|7:30 AM
|52
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 9
|Baby Sahana Ravi
|Semifinal
|Jingdian Mao (China)
|7:30 AM
|53
|Para Swimming
|Men’s 100m Freestyle S6
|Chaitanya Vishwas Kulkarni
|Heats – Heat 2
|All Participating Nations
|7:38 AM
|54
|Para Athletics
|Women’s 200m T12
|Simran
|Round 1 – Heats
|All Participating Nations
|8:10 AM
|55
|Para Athletics
|Women’s 200m T12
|Tejalben Amraji Damor
|Round 1 – Heats
|All Participating Nations
|8:10 AM
|56
|Para Badminton
|Men’s Singles SL3
|Pramod Bhagat
|Quarterfinal
|Daisuke Fujihara (Japan)
|8:10 AM
|57
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Abhijeet Sakhuja
|Round of 16
|Pengfei Chen (China)
|8:10 AM
|58
|Boccia
|Individual BC3 Women
|Anjali Devi
|Pool A Match 7
|Mohammad Nurulasyiqah (Singapore)
|8:10 AM
|59
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 1
|Ekta Bhyan
|Group A
|Lin Mao (China)
|8:15 AM
|60
|Para Table Tennis
|Men’s Singles Class 1
|Sandeep Dangi
|Group A
|Ardak Nurmagambetov (Kazakhstan)
|8:15 AM
|61
|Para Powerlifting
|Men’s Up to 65kg
|Ashok
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|8:30 AM
|62
|Para Cycling
|Men’s 1000m Time Trial
|Arshad Shaik
|Qualifying
|All Participating Athletes
|8:30 AM
|63
|Para Shooting
|P1 10m Air Pistol SH1 Men
|Manish Narwal, Nihal Singh, Rudransh Khandelwal
|Final (Subject to Qualification)
|All Qualified Athletes
|8:40 AM
|64
|Para Archery
|Para Compound Mixed Team
|Sheetal Devi & Toman Kumar
|Quarterfinal
|TBD
|8:45 AM
|65
|Para Archery
|Para Recurve Mixed Team
|Harvinder Singh & Bhawna
|Quarterfinal
|Thailand
|8:45 AM
|66
|Para Badminton
|Men’s Singles SL4
|Suhas Lalinakere Yathiraj
|Round of 16
|Siripong Teamarrom (Thailand)
|9:30 AM
|67
|Para Badminton
|Mixed Doubles WH1-WH2
|Alpha James, Prem Kumar Ale
|Quarterfinal
|Menglu Yin & Jianpeng Mai (China)
|10:10 AM
|68
|Para Shooting
|P2 10m Air Pistol SH1 Women
|Bhakti Sharma, Rubina Francis, Srishti Arora, Sumedha Pathak
|Final (Subject to Qualification)
|All Qualified Athletes
|10:30 AM
|69
|Para Badminton
|Men’s Singles SU5
|Hardik Makkar
|Round of 16
|Suryo Nugroho (Indonesia)
|10:50 AM
|70
|Para Archery
|W1 Men Doubles
|Adil Mohamed Nazir Ansari & Vinayak Anmol Breed
|Quarterfinal
|TBD
|11:15 AM
|71
|Para Archery
|Para Recurve Men Doubles
|Harvinder Singh & Vijay Sundi
|Quarterfinal
|TBD
|11:15 AM
|72
|Para Archery
|Para Compound Men Doubles
|Shyam Sunder Swami & Toman Kumar
|Quarterfinal
|TBD
|11:15 AM
|73
|Para Badminton
|Women’s Singles WH2
|Alpha James
|Group B
|I-Chen Yang (Chinese Taipei)
|11:20 AM
|74
|Blind Football
|Men Team
|Boje Marbom Klingson Marak, Pradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnubhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattunikkarathsasi (GK)
|Preliminary Round
|Iran
|11:30 AM
|75
|Para Badminton
|Women’s Singles SL3
|Sanjana Kumari
|Quarterfinal
|Yuemei Liu (China)
|11:30 AM
|76
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 3
|Sonalben Patel
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|11:30 AM
|77
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 4-5
|Bhavinaben Patel
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|11:30 AM
|78
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 6
|Prachi Pandey
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|11:30 AM
|79
|Para Table Tennis
|Women’s Singles Class 9
|Baby Sahana Ravi
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|11:30 AM
|80
|Para Archery
|Para Compound Women Doubles
|Sheetal Devi & Payal Nag
|Semifinal (Direct entry as top seed)
|TBD
|11:45 AM
|81
|Para Archery
|Para Recurve Men Doubles
|Harvinder Singh & Vijay Sundi
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|11:45 AM
|82
|Para Archery
|Para Recurve Women Doubles
|Bhawna & Pooja
|Semifinal (Direct entry)
|TBD
|11:45 AM
|83
|Para Archery
|Para Compound Men Doubles
|Shyam Sunder Swami & Toman Kumar
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|11:45 AM
|84
|Para Badminton
|Women’s Singles SL4
|Kanak Singh Jadaun
|Group B
|Suzu Nakamura (Japan)
|12:10 PM
|85
|Para Cycling
|Men’s 1000m Time Trial
|Arshad Shaik
|Final (Subject to Qualification)
|All Qualified Athletes
|12:26 PM
|86
|Para Judo
|Men’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|12:30 PM
|87
|Para Judo
|Men’s J1 -70kg
|Renuka Narayan Salve
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|12:30 PM
|88
|Para Archery
|W1 Mixed Team
|Adil Mohamed Nazir Ansari & Swati Chaudhary
|Quarterfinal
|TBD
|12:30 PM
|89
|Para Badminton
|Men’s Doubles WH1-WH2
|Prem Kumar Ale & Abu Hubaida
|Quarterfinal
|Mohd. Ikhwan Bin Ramli and Noor Azwan Bin Noorlan (Malaysia)
|12:50 PM
|90
|Para Powerlifting
|Men’s Up to 72kg
|Jhandu Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:00 PM
|91
|Para Swimming
|Men’s 400m Freestyle S13
|Ravi Veera Venkata Bhavan Budigina
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:30 PM
|92
|Para Badminton
|Women’s Doubles WH1-WH2
|Pallavi KM & Alpha James
|Group B
|Jiaqi Li and Hongyan Li (China)
|1:30 PM
|93
|Para Badminton
|Men’s Singles SH6
|Krishna Nagar
|Quarterfinal
|Natthapong Meechai (Thailand)
|1:30 PM
|94
|Para Badminton
|Men’s Singles SH6
|Sivarajan Solaimali
|Quarterfinal
|Qingtao Zeng (China)
|1:30 PM
|95
|Para Athletics
|Women’s Javelin Throw F55/F56
|Suchitra Parida
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:35 PM
|96
|Para Swimming
|Men’s 400m Freestyle S11
|Himanshu Nandal
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:39 PM
|97
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F51/F52/F53
|Pranav Soorma
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:40 PM
|98
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F51/F52/F53
|Ram Ratan Singh
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|1:40 PM
|99
|Boccia
|Individual BC3 Women
|Anjali Devi
|Pool A Match 10
|Beibei Yang (China)
|2:15 PM
|100
|Para Athletics
|Men’s 100m T13
|Sujith Mandalamkunnath
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|2:24 PM
|101
|Para Powerlifting
|Women’s Up to 61kg
|Suman Devi
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|2:30 PM
|102
|Para Powerlifting
|Women’s Up to 61kg
|Seema Rani
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|2:30 PM
|103
|Para Athletics
|Men’s 100m T45/T46/T47
|Dilip Gavit
|Round 1
|All Participating Nations
|2:38 PM
|104
|Para Athletics
|Men’s 100m T45/T46/T47
|Mohammed Basil Morssinganakath
|Round 1
|All Participating Nations
|2:38 PM
|105
|Para Athletics
|Women’s 200m T12
|Simran
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Nations
|3:15 PM
|106
|Para Athletics
|Women’s 200m T12
|Tejalben Amraji Damor
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Nations
|3:15 PM
|107
|Para Athletics
|Women’s 200m T35
|Preeti Pal
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:23 PM
|108
|Para Swimming
|Men’s 200m Individual Medley SM7
|Suyash Narayan Jadhav
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:32 PM
|109
|Para Swimming
|Men’s 200m Individual Medley SM7
|Niranjan Mukundan
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:32 PM
|110
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F56/F57
|Hokato Sema
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:35 PM
|111
|Para Athletics
|Men’s Shot Put F56/F57
|Soman Rana
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|3:35 PM
|112
|Para Athletics
|Men’s High Jump T45/T46/T47
|Nishad Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:05 PM
|113
|Para Swimming
|Women’s 100m Backstroke S10
|Devanshi Satija
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:06 PM
|114
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
|Devender Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:17 PM
|115
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
|Pardeep Kumar
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:17 PM
|116
|Para Athletics
|Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
|Rakesh
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:17 PM
|117
|Para Athletics
|Women’s 200m T45/T46/T47
|Anjanaben Rohit Bumbadiya
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:37 PM
|118
|Para Athletics
|Women’s 200m T45/T46/T47
|Jayanti Behera
|Final (Medal Round)
|All Participating Nations
|4:37 PM