Indians in action at Asian Games 2026 Day 15, October 3: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on October 3 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 15 (Saturday).

By: Sports Desk
9 min readUpdated: Oct 2, 2026 10:23 PM IST
Shreyas Iyer of India during the Semi-Final match between the India and the Sri Lanka at Korogi Sports Park, Nisshin, Japan, on October 1, 2026. (BCCI Photo)Shreyas Iyer of India during the Semi-Final match between the India and the Sri Lanka at Korogi Sports Park, Nisshin, Japan, on October 1, 2026. (BCCI Photo)
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India’s recurve archers will be back for more on what will essentially be the final day of the 2026 Asian Games. However, arguably the most anticipated event of the day will be the Asian Games men’s cricket final, where India face Pakistan to defend their gold medal. The Indian men’s hockey team will also be looking to defend their gold medal, they face Malaysia in the final.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 15 in Aichi-Nagoya:

S. No. Sport Name of Event Name of Athlete(s) Gender Round / Stage Name of Opponent / Team / Lane / Heat / Group / Target Name of Country of Opponent / Team Venue Start Time (JST) Start Time (IST)
1 Golf Women’s Team Aditi Ashok; Diksha Dagar; Pranavi Sharath Urs Female Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 06:10 Onwards 02:40 Onwards
2 Golf Women’s Individual Stroke Play Diksha Dagar Female Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 06:43 03:13
3 Golf Women’s Individual Stroke Play Aditi Ashok Female Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 06:54 03:24
4 Golf Women’s Individual Stroke Play Pranavi Sharath Urs Female Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 07:54 04:24
5 Golf Men’s Team Yuvraj Sandhu; Veer Ahlawat; Saptak Talwar Male Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 08:15 Onwards 04:45 Onwards
6 Archery Recurve Women’s Kumkum Anil Mohod Female Quarterfinal Chaeyoung Kang Republic of Korea Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 09:00 05:30
7 Taekwondo Women’s -57 kg Kashish Malik Female Round of 16 Yujin Kim Republic of Korea Toyohoshi Gymnasium 09:12 05:42
8 Golf Men’s Individual Stroke Play Yuvraj Sandhu Male Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 09:21 05:51
9 Rugby Sevens Women’s Team Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah Female 5th – 8th Place – Qualification Singapore Singapore Nagoya City Mizuho Park Rugby Field 09:50 06:20
10 Taekwondo Women’s +67 kg Jyoti Yadav Female Round of 16 Kannaluck Chuenchooklin Thailand Toyohoshi Gymnasium 10:00 06:30
11 Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod Female Semifinal (Subject to Qualification) TBC TPE or CHN Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 10:00 06:30
12 Golf Men’s Individual Stroke Play Saptak Talwar Male Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 10:10 06:40
13 Golf Men’s Individual Stroke Play Veer Ahlawat Male Round 4 All Participating Athletes All Participating Nations Kasugai Country Club, East Course 10:21 06:51
14 Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod Female Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 10:35 07:05
15 Sailing Girl’s Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Female Race 11 & 12 All Participating Athletes All Participating Athletes Kaiyoh Yacht Harbor 10:40 07:10
16 Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod Female Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 10:50 07:20
17 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Pre-Quarterfinals, Mat A Tulga Tumur Ochir Mongolia Nagoya City, Inae Sports Complex 10:53 07:23
18 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Pre-Quarterfinals, Mat C Junpeng Zhou Republic of China Nagoya City, Inae Sports Complex 10:55 07:25
19 Taekwondo Women’s -57 kg Kashish Malik Female Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC CHN or SRI Toyohoshi Gymnasium 11:04 07:34
20 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Pre-Quarterfinals, Mat C Youngjin Kwon Republic of Korea Nagoya City, Inae Sports Complex 11:23 07:53
21 Sailing Women’s Windsurfing/IQFOIL Katya Coelho Female Race 11, 12 & 13 All Participating Athletes All Participating Nations Kaiyoh Yacht Harbor 11:35 08:05
22 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Pre-Quarterfinals, Mat A Shugyla Omirbek Kazakhstan Nagoya City, Inae Sports Complex 11:38 08:08
23 Taekwondo Women’s +67 kg Jyoti Yadav Female Quarterfinal (Subject of Qualification) Wenzhe Mu Republic of China Toyohoshi Gymnasium 11:40 08:10
24 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Pre-Quarterfinals, Mat A TBC UZB or JPN Nagoya City, Inae Sports Complex 11:59 08:29
25 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification) TBC IRI or UZB Nagoya City, Inae Sports Complex 12:06 08:36
26 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Quarterfinals, Mat C (Subject to Qualification) Wui Fung Vincent Li Hong Kong Nagoya City, Inae Sports Complex 12:08 08:38
27 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification) TBC MGL or JPN Nagoya City, Inae Sports Complex 12:25 08:55
28 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification) Esbosynova Sakibjamal Uzbekistan Nagoya City, Inae Sports Complex 12:41 09:11
29 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Quarterfinals, Mat C (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 12:50 09:20
30 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Semifinals, Mat A (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 12:55 09:25
31 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Semifinals, Mat C (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 12:57 09:27
32 Volleyball Men’s Team Men’s Team Male 5th Place Match Thailand Thailand Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium 13:00 09:30
33 Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara Male Quarterfinals Amirkhon Sadikov Uzbekistan Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 13:00 09:30
34 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Semifinals, Mat A TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:05 09:35
35 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Semifinals, Mat A (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:13 09:43
36 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Semifinals, Mat C (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:14 09:44
37 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Repechage, Mat A (If looses to a finalist) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:20 09:50
38 Cricket Men’s Team Men’s Team Male Finals – Gold Medal Match Pakistan Men’s Team Pakistan Men’s Team Korogi Athletic Park 13:30 10:00
39 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Repechage, Mat A (If looses to a finalist) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:30 10:00
40 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Repechage, Mat C (If looses to a finalist) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:37 10:07
41 Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan Male Quarterfinals Lam Dorji Bhutan Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 13:45 10:15
42 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Repechage, Mat A (If looses to a finalist) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:46 10:16
43 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Repechage, Mat A (If looses to a finalist) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 13:53 10:23
44 Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara Male Semifinals (Subject to Qualification) TBC BHU or KOR Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:00 10:30
45 Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan Male Semifinals (Subject to Qualification) TBC TPE or JPN Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:15 10:45
46 Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara Male Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:35 11:05
47 Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan Male Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:35 11:05
48 Taekwondo Women’s -57 kg Kashish Malik Female Semifinal (Subject to Qualification) TBC TBC Toyohoshi Gymnasium 14:44 11:14
49 Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara Male Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:50 11:20
50 Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan Male Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:50 11:20
51 Archery Recurve Men’s Individual Yashdeep Bhoge Male Gold medal match TBC TBC Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq. 14:50 11:20
52 Taekwondo Women’s +67 kg Jyoti Yadav Female Semifinal (Subject of Qualification) TBC TBC Toyohoshi Gymnasium 15:26 11:56
53 Rugby Sevens Women’s Team Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah Female 7th – 8th Place (Subject to Qualification) TBD TBD Nagoya City Mizuho Park Rugby Field 16:05 12:35
54 Rugby Sevens Women’s Team Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah Female 5th – 6th Place Finals (Subject to Qualification) TBD MAS or KAZ Nagoya City Mizuho Park Rugby Field 16:30 13:00
55 Taekwondo Women’s -57 kg Kashish Malik Female Gold Medal Contest (Subject to Qualification) TBC TBC Toyohoshi Gymnasium 16:40 13:10
56 Taekwondo Women’s +67 kg Jyoti Yadav Female Gold Medal Contest (Subject of Qualification) TBC TBC Toyohoshi Gymnasium 17:10 13:40
57 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 18:07 14:37
58 Wrestling 57kg Freestyle Wrestling Aman Sehrawat Male Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 18:14 14:44
59 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 18:30 15:00
60 Wrestling 74kg Freestyle Wrestling Sagar Jaglan Male Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 18:39 15:09
61 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Bronze Medal Match, Mat B TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 18:48 15:18
62 Hockey Men’s Team Team India Male Medal Round Malaysia Malaysia Gifu Prefectural Green Stadium 19:00 15:30
63 Wrestling 97kg Freestyle Wrestling Deepak Punia Male Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 19:08 15:38
64 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 19:18 15:48
65 Wrestling 53kg Women’s Wrestling Antim Panghal Female Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 19:32 16:02
66 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Bronze Medal Match, Mat B TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 19:39 16:09
67 Wrestling 57kg Women’s Wrestling Manisha Bhanwala Female Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification) TBC TBC Nagoya City, Inae Sports Complex 19:55 16:25

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