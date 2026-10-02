Indians in action at Asian Games 2026 Day 15, October 3: Full schedule, venue, fixtures & time

India’s recurve archers will be back for more on what will essentially be the final day of the 2026 Asian Games. However, arguably the most anticipated event of the day will be the Asian Games men’s cricket final, where India face Pakistan to defend their gold medal. The Indian men’s hockey team will also be looking to defend their gold medal, they face Malaysia in the final.
|S. No.
|Sport
|Name of Event
|Name of Athlete(s)
|Gender
|Round / Stage
|Name of Opponent / Team / Lane / Heat / Group / Target
|Name of Country of Opponent / Team
|Venue
|Start Time (JST)
|Start Time (IST)
|1
|Golf
|Women’s Team
|Aditi Ashok; Diksha Dagar; Pranavi Sharath Urs
|Female
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|06:10 Onwards
|02:40 Onwards
|2
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Diksha Dagar
|Female
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|06:43
|03:13
|3
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Aditi Ashok
|Female
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|06:54
|03:24
|4
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Pranavi Sharath Urs
|Female
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|07:54
|04:24
|5
|Golf
|Men’s Team
|Yuvraj Sandhu; Veer Ahlawat; Saptak Talwar
|Male
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|08:15 Onwards
|04:45 Onwards
|6
|Archery
|Recurve Women’s
|Kumkum Anil Mohod
|Female
|Quarterfinal
|Chaeyoung Kang
|Republic of Korea
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|09:00
|05:30
|7
|Taekwondo
|Women’s -57 kg
|Kashish Malik
|Female
|Round of 16
|Yujin Kim
|Republic of Korea
|Toyohoshi Gymnasium
|09:12
|05:42
|8
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Yuvraj Sandhu
|Male
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|09:21
|05:51
|9
|Rugby Sevens
|Women’s Team
|Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah
|Female
|5th – 8th Place – Qualification
|Singapore
|Singapore
|Nagoya City Mizuho Park Rugby Field
|09:50
|06:20
|10
|Taekwondo
|Women’s +67 kg
|Jyoti Yadav
|Female
|Round of 16
|Kannaluck Chuenchooklin
|Thailand
|Toyohoshi Gymnasium
|10:00
|06:30
|11
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|Female
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBC
|TPE or CHN
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|10:00
|06:30
|12
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Saptak Talwar
|Male
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|10:10
|06:40
|13
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Veer Ahlawat
|Male
|Round 4
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kasugai Country Club, East Course
|10:21
|06:51
|14
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|Female
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|10:35
|07:05
|15
|Sailing
|Girl’s Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Female
|Race 11 & 12
|All Participating Athletes
|All Participating Athletes
|Kaiyoh Yacht Harbor
|10:40
|07:10
|16
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|Female
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|10:50
|07:20
|17
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Pre-Quarterfinals, Mat A
|Tulga Tumur Ochir
|Mongolia
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|10:53
|07:23
|18
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Pre-Quarterfinals, Mat C
|Junpeng Zhou
|Republic of China
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|10:55
|07:25
|19
|Taekwondo
|Women’s -57 kg
|Kashish Malik
|Female
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBC
|CHN or SRI
|Toyohoshi Gymnasium
|11:04
|07:34
|20
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Pre-Quarterfinals, Mat C
|Youngjin Kwon
|Republic of Korea
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|11:23
|07:53
|21
|Sailing
|Women’s Windsurfing/IQFOIL
|Katya Coelho
|Female
|Race 11, 12 & 13
|All Participating Athletes
|All Participating Nations
|Kaiyoh Yacht Harbor
|11:35
|08:05
|22
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Pre-Quarterfinals, Mat A
|Shugyla Omirbek
|Kazakhstan
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|11:38
|08:08
|23
|Taekwondo
|Women’s +67 kg
|Jyoti Yadav
|Female
|Quarterfinal (Subject of Qualification)
|Wenzhe Mu
|Republic of China
|Toyohoshi Gymnasium
|11:40
|08:10
|24
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Pre-Quarterfinals, Mat A
|TBC
|UZB or JPN
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|11:59
|08:29
|25
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification)
|TBC
|IRI or UZB
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:06
|08:36
|26
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Quarterfinals, Mat C (Subject to Qualification)
|Wui Fung Vincent Li
|Hong Kong
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:08
|08:38
|27
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification)
|TBC
|MGL or JPN
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:25
|08:55
|28
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Quarterfinals, Mat A (Subject to Qualification)
|Esbosynova Sakibjamal
|Uzbekistan
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:41
|09:11
|29
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Quarterfinals, Mat C (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:50
|09:20
|30
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Semifinals, Mat A (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:55
|09:25
|31
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Semifinals, Mat C (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|12:57
|09:27
|32
|Volleyball
|Men’s Team
|Men’s Team
|Male
|5th Place Match
|Thailand
|Thailand
|Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium
|13:00
|09:30
|33
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|Male
|Quarterfinals
|Amirkhon Sadikov
|Uzbekistan
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|13:00
|09:30
|34
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Semifinals, Mat A
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:05
|09:35
|35
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Semifinals, Mat A (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:13
|09:43
|36
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Semifinals, Mat C (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:14
|09:44
|37
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Repechage, Mat A (If looses to a finalist)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:20
|09:50
|38
|Cricket
|Men’s Team
|Men’s Team
|Male
|Finals – Gold Medal Match
|Pakistan Men’s Team
|Pakistan Men’s Team
|Korogi Athletic Park
|13:30
|10:00
|39
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Repechage, Mat A (If looses to a finalist)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:30
|10:00
|40
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Repechage, Mat C (If looses to a finalist)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:37
|10:07
|41
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|Male
|Quarterfinals
|Lam Dorji
|Bhutan
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|13:45
|10:15
|42
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Repechage, Mat A (If looses to a finalist)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:46
|10:16
|43
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Repechage, Mat A (If looses to a finalist)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|13:53
|10:23
|44
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|Male
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBC
|BHU or KOR
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:00
|10:30
|45
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|Male
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBC
|TPE or JPN
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:15
|10:45
|46
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|Male
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:35
|11:05
|47
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|Male
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:35
|11:05
|48
|Taekwondo
|Women’s -57 kg
|Kashish Malik
|Female
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Toyohoshi Gymnasium
|14:44
|11:14
|49
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|Male
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:50
|11:20
|50
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|Male
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:50
|11:20
|51
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Yashdeep Bhoge
|Male
|Gold medal match
|TBC
|TBC
|Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq.
|14:50
|11:20
|52
|Taekwondo
|Women’s +67 kg
|Jyoti Yadav
|Female
|Semifinal (Subject of Qualification)
|TBC
|TBC
|Toyohoshi Gymnasium
|15:26
|11:56
|53
|Rugby Sevens
|Women’s Team
|Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah
|Female
|7th – 8th Place (Subject to Qualification)
|TBD
|TBD
|Nagoya City Mizuho Park Rugby Field
|16:05
|12:35
|54
|Rugby Sevens
|Women’s Team
|Shikha Yadav; Sandhya Rai; Ujjwala Ramdas Ghuge; Kalyani Krishnat Patil; Dumuni Marndi; Amandeep Kaur; Arti Kumari; Vaishnavi Dattatray Patil; Sandhyarani Tudu; Nirmalya Rout; Bhumika Shukla; Mama Naik; Parbati Hansdah
|Female
|5th – 6th Place Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|MAS or KAZ
|Nagoya City Mizuho Park Rugby Field
|16:30
|13:00
|55
|Taekwondo
|Women’s -57 kg
|Kashish Malik
|Female
|Gold Medal Contest (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Toyohoshi Gymnasium
|16:40
|13:10
|56
|Taekwondo
|Women’s +67 kg
|Jyoti Yadav
|Female
|Gold Medal Contest (Subject of Qualification)
|TBC
|TBC
|Toyohoshi Gymnasium
|17:10
|13:40
|57
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|18:07
|14:37
|58
|Wrestling
|57kg Freestyle Wrestling
|Aman Sehrawat
|Male
|Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|18:14
|14:44
|59
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|18:30
|15:00
|60
|Wrestling
|74kg Freestyle Wrestling
|Sagar Jaglan
|Male
|Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|18:39
|15:09
|61
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Bronze Medal Match, Mat B
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|18:48
|15:18
|62
|Hockey
|Men’s Team
|Team India
|Male
|Medal Round
|Malaysia
|Malaysia
|Gifu Prefectural Green Stadium
|19:00
|15:30
|63
|Wrestling
|97kg Freestyle Wrestling
|Deepak Punia
|Male
|Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|19:08
|15:38
|64
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Bronze Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|19:18
|15:48
|65
|Wrestling
|53kg Women’s Wrestling
|Antim Panghal
|Female
|Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|19:32
|16:02
|66
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Bronze Medal Match, Mat B
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|19:39
|16:09
|67
|Wrestling
|57kg Women’s Wrestling
|Manisha Bhanwala
|Female
|Gold Medal Match, Mat B (Subject to Qualification)
|TBC
|TBC
|Nagoya City, Inae Sports Complex
|19:55
|16:25