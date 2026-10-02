Indians in action at Asian Games 2026 Day 14, October 2: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on October 2 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 14 (Friday).

By: Sports Desk
8 min readUpdated: Oct 2, 2026 01:32 AM IST
India at Asian Games Day 14 ScheduleIndia at Asian Games Day 14 Schedule: Lovlina Borgohain wil look to add to India's medals tally. (AP)
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The archers will be back on day 14 of the Asian Games as recurve women, men and the mixed team will go for the medals on Friday. The India women’s hockey team will also be in action as they aim for the gold medal against China. Medals will also be up for grabs in boxing,. wrestling, canoe slalom and sepaktakraw.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 14 in Aichi-Nagoya:

 Sport  Name of the Event  Name of Athlete(s)  Round / Stage Name of Opponent Start Time
Golf Men’s Team Yuvraj Sandhu Veer Ahlawat Saptak Talwar Round 3 All Participating Athletes 03:00 AM Onwards
Golf Men’s Individual Stroke Play Yuvraj Sandhu Round 3 All Participating Athletes 04:06 AM
Golf Men’s Individual Stroke Play Veer Ahlawat Round 3 All Participating Athletes 04:33 AM
Golf Men’s Individual Stroke Play Saptak Talwar Round 3 All Participating Athletes 05:06 AM
Sepaktakraw Women’s Quadrant Aykpam Maipak Devi Elangbam Shilpa Elangbam Priya Devi Malemnganbi Yumnam Seyiekhrieno Tepa Oinam Chaoba Devi Preliminary (Group stage) Thailand 05:30 AM
Golf Women’s Team Aditi Ashok Diksha Dagar Pranavi Sharath Urs Round 3 All Participating Athletes 05:49 AM Onwards
Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat Kumkum Anil Mohod Kirti Sharma Semifinal China 05:55 AM
Golf Women’s Individual Stroke Play Aditi Ashok Round 3 All Participating Athletes 06:00 AM
Taekwondo Mixed Individual Virtual Taekwondo Kashish Malik Round of 16 Wai Lam Sui 06:20 AM
Golf Women’s Individual Stroke Play Diksha Dagar Round 3 All Participating Athletes 06:22 AM
Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC 06:25 AM
Cycling (Track) Women’s Omnium Harshita Jakhar Scratch Race 1/4 All Participating Athletes 06:30 AM
Volleyball Mens Team Men Team Men Classification Match 5th-8th Republic of Korea 06:30 AM
Sailing Mixed Dinghy/470 Shraddha verma Ravindra Kumar Race 9 & 10 All Participating Athletes 06:30 AM

Onwards
Archery Recurve Women’s Team Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC 06:50 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin Ronaldo Singh Laitonjam First Round Heat 2 All Participating Athletes 07:05 AM
 Wrestling 50kg Women’s Wrestling Dipanshi Qualification Round Mat B Yui Susaki 07:08 AM
Taekwondo Mixed Individual Virtual Taekwondo Kashish Malik Quarterfinal (Subject to Qualification) TBC 07:10 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin David Beckham Elkatohchoongo First Round Heat 3 All Participating Athletes 07:10 AM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Qualification Round Mat B Yedige Kassimbek 07:25 AM
Cycling (Track) Women’s Omnium Harshita Jakhar Tempo Race 2/4 All Participating Athletes 07:27 AM
Canoe (Slalom) Women’s Kayak Cross Shikha Chouhan Individual (Time Trials) All Participating Athletes 07:30 AM
Sailing Mens Dinghy/ILCA 7 Vishnu Sarvanan Final Race 1 & 2 All Participating Athletes 07:30 AM Onwards
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Qualification Round Mat A Aiperi Medet Kyzy 07:32 AM
Golf Women’s Individual Stroke Play Pranavi Sharath Urs Round 3 All Participating Athletes 07:33 AM
Taekwondo Mixed Individual Virtual Taekwondo Kashish Malik Semifinal (Subject to Qualification) TBC 07:40 AM
Sailing Women’s Windsurfing / IQFOIL Katya Coelho Race 15, 16, 17 & 18 All Participating Athletes 07:40 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin Ronaldo Singh Laitonjam Repechages (Subject to Qualification) All Participating Athletes 07:45 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin David Beckham Elkatohchoongo Repechages (Subject to Qualification) All Participating Athletes 07:45 AM
Taekwondo Mixed Individual Virtual Taekwondo Kashish Malik Final (Subject to Qualification) TBC 08:00 AM
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Hitesh Kewat Individual (Time Trials) All Participating Athletes 08:00 AM
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Pradhyumna Singh Rathod Individual (Time Trials) All Participating Athletes 08:00 AM
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Pre-Quarterfinals Mat B Sayed Omar Zazai 08:02 AM
Archery Recurve Mixed Team Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara Semifinal Japan 08:20 AM
Wrestling 50kg Women’s Wrestling Dipanshi Quarterfinals Mat A (Subject to Qualification) Samnang Dit 08:24 AM
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Quarterfinals Mat A (Subject to Qualification) Varadisa Septi Putri Hidayat 08:41 AM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Quarterfinals (Subject to Qualification) Khasanboy Rakhimov 08:42 AM
Sailing Women’s Dinghy/ILCA 6 Nethra Kumanan Final Race 1 & 2 All Participating Athletes 08:45 AM Onwards
Rugby Sevens Women Team Shikha Yadav Sandhya Rai Ujjwala Ramdas Ghuge Kalyani Krishnat Patil Dumuni Marndi Amandeep Kaur Arti Kumari Vaishnavi Dattatray Patil Sandhyarani Tudu Nirmalya Rout Bhumika Shukla Mama Naik Parbati Hansdah Pool E Match 5    Malaysia 08:50 AM
Archery Recurve Mixed Team Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC 08:50 AM
Archery Recurve Mixed Team Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC 09:15 AM
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Quarterfinals Mat B TBC IRI or SRI 09:18 AM
Wrestling 50kg Women’s Wrestling Dipanshi Semifinals Mat C (Subject to Qualification) TBC 09:19 AM
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Semifinals Mat C (Subject to Qualification) TBC 09:26 AM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Semifinals Mat B (Subject to Qualification) TBC 09:33 AM
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Semifinals Mat C (Subject to Qualification) TBC 09:45 AM
Wrestling 50kg Women’s Wrestling Dipanshi Repechage Mat B (If loses to a finalist) TBC 09:52 AM
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Repechage Mat C (Subject to Qualification) TBC 09:53 AM
Boxing Women’s 75kg Lovlina Borgohain Final Bao Ziyi 10:00 AM
 Canoe (Slalom) Women’s Kayak Cross Shikha Chouhan Quarterfinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:00 AM Onwards
Canoe (Slalom) Women’s Kayak Cross Shikha Chouhan Quarterfinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:00 AM Onwards
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Repechage Mat A (If loses to a finalist) TBC 10:01 AM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Repechage Mat A (If loses to a finalist) TBC 10:09 AM
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Hitesh Kewat Quarterfinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:16 AM Onwards
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Pradhyumna Singh Rathod Quarterfinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:16 AM Onwards
Sepaktakraw Women Quadrant Aykpam Maipak Devi Elangbam Shilpa Elangbam Priya Devi Malemnganbi Yumnam Seyiekhrieno Tepa Oinam Chaoba Devi Semifinal (Subject to qualification) TBC 10:30 AM
Canoe (Slalom) Women’s Kayak Cross Shikha Chouhan Semifinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:44 AM Onwards
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Hitesh Kewat Semifinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:52 AM Onwards
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Pradhyumna Singh Rathod Finals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 10:52 AM Onwards
Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge Semifinal Iran 10:55 AM
Canoe (Slalom) Women’s Kayak Cross Shikha Chouhan Finals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 11:20 AM Onwards
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Hitesh Kewat Semifinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 11:24 AM Onwards
Canoe (Slalom) Men’s Kayak Cross Pradhyumna Singh Rathod Finals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 11:24 AM Onwards
Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC 11:25 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin Ronaldo Singh Laitonjam Semifinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 11:39 AM
Cycling (Track) Men’s Keirin David Beckham Elkatohchoongo Semifinals (Subject to Qualification) All Participating Athletes 11:39 AM
Archery Recurve Men’s Team Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC 11:50 AM
Cycling (Track) Women’s Omnium Harshita Jakhar Elimination Race 3/4 All Participating Athletes 11:55 AM
Sepaktakraw Men’s Quadrant Arun Yumnam Akash Bobby Kumar Bangbam Lokhon Singh Ram Kumar Sharma Sorokhaibam Malemnganba Singh Semifinal TBC 12:00 PM
Cycling (Track) Men’s Madison Harshveer Singh Sekhon & Vishvajeet Singh Final All Participating Athletes 12:16 PM
Cycling (Track) Men’s Keirin Ronaldo Singh Laitonjam Finals For Places 7-12 (Subject to Qualification) All Participating Athletes 1:27 PM
Cycling (Track) Men’s Keirin David Beckham Elkatohchoongo Finals For Gold (Subject to Qualification) All Participating Athletes 1:32 PM
Cycling (Track) Women’s Omnium Harshita Jakhar Point Race 4/4 All Participating Athletes 1:51 PM
Boxing Women’s 65kg Parveen Final Chen Nien-Chin 2:15 PM
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 2:30 PM
Boxing Men’s 80kg Ankush Final Kim Minseong 2:45 PM
Wrestling 65kg Freestyle Wrestling Sujeet Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 2:46 PM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 3:21 PM
Hockey Women’s Team Team India Final China 3:30 PM
Wrestling 125kg Freestyle Wrestling Rajat Ruhal Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 3:41 PM
 

Wrestling

  

50kg Women’s Wrestling

  

Dipanshi

 Bronze Medal Match Mat B

(Subject to Qualification)

  

TBC

  

3:58 PM
Wrestling 50kg Women’s Wrestling Dipanshi Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 4:05 PM
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 4:12 PM
Wrestling 76kg Women’s Wrestling Priya Malik Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) TBC 4:32 PM

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