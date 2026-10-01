Indians in action at Asian Games 2026 Day 13, October 1: Full schedule, venue, fixtures & time

After a successful day on Wednesday, the Indian athletes will be in action once again as medals are once again up for grabs in archery as well as wrestling and squash. The cricket team will be in action against Sri Lanka in the semifinal while there are two India vs Pakistan clashes lined up for both men’s olleyball and men’s hockey.
|3:55 AM
|Golf
|Women’s
Individual Stroke
Play
|Diksha Dagar
|Round 2
|All Participating
Athletes
|4:06 AM
|Golf
|Women’s
Individual Stroke
Play
|Aditi Ashok
|Round 2
|All Participating
Athletes
|5:30 AM
|Archery
|Compound
Women’s
Individual
|Taniparthi Chikitha
|Quarterfinal
|Nurisa Dian Ashrifah
|5:30 AM
|Taekwondo
|Women Individual
Poomsae
|Rupa Bayor
|Semifinal
|All Participating
Athletes
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Men’s Quadrant
|Men Event
|Preliminary
Group A
Court 2
|Vietnam
|6:10 AM
|Shooting
|25m Rapid Fire
Pistol Men
(Individual)
|Anish
|Qualification Round
Stage 2
|All Participating
Athletes
|6:30 AM
|Cycling Track
|Men’s Omnium
|Harshveer Singh Sekhon
|Scratch Race 1/4
At the Blue Band
|All Participating
Athletes
|6:30 AM
|Tennis
|Men’s Singles
|Sumit Nagal
|Quarter Final
|Yibing Wu
|6:30 AM
|Tennis
|Mixed Doubles
|Yuki Bhambri & Rutuja
Bhosale
|Quarter Final
( Subject to
Qualification)
|TBD
|6:30 AM
|Volleyball
|Men’s Team
|Men’s Team
|Quarterfinal
Match 27
|Pakistan
|6:30 AM Onwards
|Sailing
|Mens Dinghy/ILCA
7
|Vishnu Sarvanan
|Qualification Series
Race 6,7,8 &9
|All Participating
Athletes
|6:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Skiff / 49er
|Prince Noble
Manu Francis
|Race 6,7,8 & 9
|All participating
Athletes
|6:35 AM Onwards
|Sailing
|Women’s
Skiff/49er FX
|Harshita Tomar,
Shital Verma
|Race 6,7,8 & 9
|All participating
Athletes
|6:38 AM
|Archery
|Compound
Women’s
Individual
|Taniparthi Chikitha
|Semifinal
(Subject to
Qualification)
|TBC
CHN or KOR
|6:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s
Dinghy/ILCA 6
|Nethra Kumanan
|Qualification Series
Race 6,7,8 &9
|All Participating
Athletes
|7:00 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Keerthi Rangaswamy
Chikka
|Qualification Round
|All Participating
Athletes
|7:00 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Celestina
|Qualification Round
|All Participating
Athletes
|7:00 AM
|Squash
|Women Team
Event
|Anahat Singh
Joshna Chinappa
Tanvi Khanna
Shameena Riaz
|Semifinal
Match 2
Court 1
|Hong Kong
|7:10 AM Onwards
|Golf
|Men’s Team
|Yuvraj Sandhu
Veer Ahlawat
Saptak Talwar
|Round 2
|All Participating
Athletes
|7:14 AM
|Archery
|Compound
Women’s
Individual
|Taniparthi Chikitha
|Bronze Medal Match
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:22 AM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Qualification Round
Mat B
|Borgil Tuvshinbaatar
|7:30 AM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Qualification Round
Mat B
|Irina Kuznetsova
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Elimination Round of
16
|Fatena Bu-Qahoss
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Quarterfinals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Repechage Round
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Semifinals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Elimination Round of
16
|Shrestha Puran
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Quarterfinals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Repechage Round
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Semifinals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Mixed Dinghy/470
|Shraddha verma
Ravindra Kumar
|Opening Series
Race 6,7,8
|All Participating
Athletes
|7:31 AM
|Archery
|Compound
Women’s Individual
|Taniparthi Chikitha
|Gold Medal Match
(Subject to Qualification)
|TBC
|7:32 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Keerthi Rangaswamy
Chikka
|1/16 Finals
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|7:32 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Celestina
|1/16 Finals
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|7:36 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Kayak
Single
|Shikha Chouhan
|Semifinals
|All Participating
Athletes
|7:55 AM
|Wrestling
|60kg Greco-Roman
Wrestling
|Sumit
|Quarterfinals
Mat A
|TBC
CHN or IRI
|7:56 AM
|Cycling Track
|Men’s Omnium
|Harshveer Singh Sekhon
|Tempo Race 2/4
|All Participating
Athletes
|8:04 AM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Quarterfinals
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
QAT or TJK
|8:10 AM
|Golf
|Men’s Individual
Stroke Play
|Veer Ahlawat
|Round 2
|All Participating
Athletes
|8:12 AM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Quarterfinals
Mat C
(Subject to
Qualification)
|Subeen Jo
|8:19 AM
|Wrestling
|97kg Greco-Roman
Wrestling
|Nitesh
|Qualification Round
Mat A
|Amanberdi
Agamammedov
|8:21 AM
|Golf
|Men’s Individual
Stroke Play
|Saptak Talwar
|Round 2
|All Participating
Athletes
|8:29 AM
|Wrestling
|60kg Greco-Roman
Wrestling
|Sumit
|Semifinals
Mat A
(Subject to
Qualification)
|TBC
|8:32 AM
|Golf
|Men’s Individual
Stroke Play
|Yuvraj Sandhu
|Round 2
|All Participating
Athletes
|8:42 AM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Semifinal
Mat B (Subject to
Qualification)
|TBC
|8:44 AM
|Wrestling
|97kg Greco-Roman
Wrestling
|Nitesh
|Semifinal
Mat A
(Subject to
Qualification)
|TBC
MGL or UZB or KOR
|8:50 AM
|Rugby Sevens
|Women Team
|Shikha Yadav
Sandhya Rai
Ujjwala Ramdas Ghuge
Kalyani Krishnat Patil
Dumuni Marndi
Amandeep Kaur
Arti Kumari
Vaishnavi Dattatray Patil
Sandhyarani Tudu
Nirmalya Rout
Bhumika Shukla
Mama Naik
Parbati Hansdah
|Pool E
Match 1
|Hong Kong, China
|8:50 AM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Semifinals
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|8:57 AM
|Wrestling
|97kg Greco-Roman
Wrestling
|Nitesh
|Repechage
Mat C
(If loses to a finalist)
|TBC
|9:02 AM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Repechage
Mat A
(If loses to a finalist)
|TBC
|9:10 AM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Repechage
Mat A
( If loses to a finalist
|TBC
|9:16 AM
|Wrestling
|60kg Greco-Roman
Wrestling
|Sumit
|Repechage
Mat B
(If loses to a finalist)
|TBC
|9:35 AM Onwards
|Sailing
|Women’s
Windsurfing /
IQFOIL Women
|Katya Coelho
|Race 1,2,3,4 & 5
|All participating
Athletes
|9:40 AM Onwards
|Sailing
|Girls Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Opening Series
Race 4,5,6&7
|All Participating
Athletes
|9:47 AM
|Archery
|Compound Men’s
Individual
|Thirumuru Ganesh
Maniratnam
|Quarterfinal
|Chieh-lun Chen
|10:00 AM
|Cricket
|Men Team
|Men Team
|Semifinal 2
|Sri Lanka
|10:30 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Kayak
Single
|Shikha Chouhan
|Final
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|10:30 AM
|Sepaktakraw
|Men’s Quadrant
|Men Event
|Preliminary
Group A
Court 3
|Myanmar
|10:55 AM
|Archery
|Compound Men’s
Individual
|Thirumuru Ganesh
Maniratnam
|Semifinal
(Subject to
Qualification)
|TBC
CHN or KOR
|11:31 AM
|Archery
|Compound Men
|Thirumuru Ganesh
Maniratnam
|Gold Medal Match
(Subject to
Qualification)
|TBC
|11:39 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Keerthi Rangaswamy
Chikka
|1/16 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|11:39 AM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Celestina
|1/16 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|11:55 AM
|Archery
|Compound Men’s
Individual
|Thirumuru Ganesh
Maniratnam
|Bronze Medal Match
(Subject to
Qualification)
|TBC
|11:57 AM
|Cycling Track
|Men’s Omnium
|Harshveer Singh Sekhon
|Elimination Race 3/4
|All Participating
Athletes
|12:00 PM
|Taekwondo
|Women Individual
Poomsae
|Rupa Bayor
|Gold Medal Contest
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|12:00 PM
|Shooting
|25m Rapid Fire
Pistol Men
(Individual)
|Anish
|Final
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|12:18 PM
|Cycling Track
|Women’s Madison
|Harshita Jakhar
|Final
(At the Blue Band)
|All Participating
Athletes
|12:18 PM
|Cycling Track
|Women’s Madison
|Swasti Singh
|Final
(At the Blue Band)
|All Participating
Athletes
|1:00 PM
|Squash
|Men Team Event
|Abhay Singh
Veer Chotrani
Velavan Senthilkumar
Suraj Kumar Chand
|Semifinals
Court 1
|Malaysia
|1:00 PM
|Hockey
|Men’s Team
|Team India
|Semifinals
Match 1
|Pakistan
|1:09 PM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Keerthi Rangaswamy
Chikka
|1/8 Finals
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|1:09 PM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Celestina
|1/8 Finals
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|1:30 PM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Bronze Medal Match
(Subject to Qualification)
|TBC
|1:30 PM
|Judo
|Women’s 57 kg
|Yamini Mourya
|Finals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|1:30 PM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Bronze Medal
(Subject to
Qualification)
|TBC
|1:30 PM
|Judo
|Women’s 70 kg
|Ininganbi Thakellambam
|Finals
(Subject to
Qualification)
|TBC
|1:33 PM
|Cycling Track
|Men’s Omnium
|Harshveer Singh Sekhon
|Points Race 4/4
|All Participating
Athletes
|2:18 PM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Keerthi Rangaswamy
Chikka
|1/8 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|2:18 PM
|Cycling Track
|Women’s Sprint
|Celestina
|1/8 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)
|All Participating
Athletes
|2:30 PM
|Wrestling
|60kg Greco-Roman
Wrestling
|Sumit
|Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|60kg Greco-Roman
Wrestlin
|Sumit
|Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|77kg Greco-Roman
Wrestling
|Aman
|Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|97kg Greco-Roman
Wrestling
|Nitesh
|Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|97kg Greco-Roman
Wrestling
|Nitesh
|Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|TBC
|2:30 PM
|Wrestling
|62kg Women’s
Wrestling
|Mansi
|Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)
|China
|3:30 PM
|Rugby Sevens
|Women Team
|Shikha Yadav
Sandhya Rai
Ujjwala Ramdas Ghuge
Kalyani Krishnat Patil
Dumuni Marndi
Amandeep Kaur Arti Kumari
Vaishnavi Dattatray Patil
Sandhyarani Tudu
Nirmalya Rout
Bhumika Shukla
Mama Naik
Parbati Hansdah
|Pool E
Match 4
|4:42 PM
|Sports Climbing
|Mens Speed 4
|Deepu Mallesh
|Quarterfinal
Heat 4
|All Participating
Athletes
|4:49 PM
|Sports Climbing
|Mens Speed 4
|Deepu Mallesh
|Quarterfinal
Heat 4
|All Participating
Athletes
|4:58 PM
|Sports Climbing
|Mens Speed 4
|Deepu Mallesh
|Quarterfinal
Heat 4
|All Participating
Athletes