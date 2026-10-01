Indians in action at Asian Games 2026 Day 13, October 1: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on October 1 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 13 (Thursday).

By: Sports Desk
8 min readOct 1, 2026 05:00 AM IST
India Asian Games ScheduleVVS Laxman Coach of India with team players during the Practice Session at Korogi Sports Park, Nisshin, Japan, on September 30, 2026. (CREIMAS)
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After a successful day on Wednesday, the Indian athletes will be in action once again as medals are once again up for grabs in archery as well as wrestling and squash. The cricket team will be in action against Sri Lanka in the semifinal while there are two India vs Pakistan clashes lined up for both men’s olleyball and men’s hockey.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 13 in Aichi-Nagoya:

3:55 AM Golf Women’s
Individual Stroke
Play		 Diksha Dagar Round 2 All Participating
Athletes
4:06 AM Golf Women’s
Individual Stroke
Play		 Aditi Ashok Round 2 All Participating
Athletes
5:30 AM Archery Compound
Women’s
Individual		 Taniparthi Chikitha Quarterfinal Nurisa Dian Ashrifah
5:30 AM Taekwondo Women Individual
Poomsae		 Rupa Bayor Semifinal All Participating
Athletes
5:30 AM Sepaktakraw Men’s Quadrant Men Event Preliminary
Group A
Court 2		 Vietnam
6:10 AM Shooting 25m Rapid Fire
Pistol Men
(Individual)		 Anish Qualification Round
Stage 2		 All Participating
Athletes
6:30 AM Cycling Track Men’s Omnium Harshveer Singh Sekhon Scratch Race 1/4
At the Blue Band		 All Participating
Athletes
6:30 AM Tennis Men’s Singles Sumit Nagal Quarter Final Yibing Wu
6:30 AM Tennis Mixed Doubles Yuki Bhambri & Rutuja
Bhosale		 Quarter Final
( Subject to
Qualification)		 TBD
6:30 AM Volleyball Men’s Team Men’s Team Quarterfinal
Match 27		 Pakistan
6:30 AM Onwards Sailing Mens Dinghy/ILCA
7		 Vishnu Sarvanan Qualification Series
Race 6,7,8 &9		 All Participating
Athletes
6:30 AM Onwards Sailing Men’s Skiff / 49er Prince Noble
Manu Francis		 Race 6,7,8 & 9 All participating
Athletes
6:35 AM Onwards Sailing Women’s
Skiff/49er FX		 Harshita Tomar,
Shital Verma		 Race 6,7,8 & 9 All participating
Athletes
6:38 AM Archery Compound
Women’s
Individual		 Taniparthi Chikitha Semifinal
(Subject to
Qualification)		 TBC
CHN or KOR
6:40 AM Onwards Sailing Women’s
Dinghy/ILCA 6		 Nethra Kumanan Qualification Series
Race 6,7,8 &9		 All Participating
Athletes
7:00 AM Cycling Track Women’s Sprint Keerthi Rangaswamy
Chikka		 Qualification Round All Participating
Athletes
7:00 AM Cycling Track Women’s Sprint Celestina Qualification Round All Participating
Athletes
7:00 AM Squash Women Team
Event		 Anahat Singh
Joshna Chinappa
Tanvi Khanna
Shameena Riaz		 Semifinal
Match 2
Court 1		 Hong Kong
7:10 AM Onwards Golf Men’s Team Yuvraj Sandhu
Veer Ahlawat
Saptak Talwar		 Round 2 All Participating
Athletes
7:14 AM Archery Compound
Women’s
Individual		 Taniparthi Chikitha Bronze Medal Match
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:22 AM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Qualification Round
Mat B		 Borgil Tuvshinbaatar
7:30 AM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Qualification Round
Mat B		 Irina Kuznetsova
7:30 AM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Elimination Round of
16		 Fatena Bu-Qahoss
7:30 AM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Quarterfinals
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Repechage Round
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Semifinals
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Elimination Round of
16		 Shrestha Puran
7:30 AM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Quarterfinals
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Repechage Round
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Semifinals
(Subject to
Qualification)		 TBC
7:30 AM Onwards Sailing Mixed Dinghy/470 Shraddha verma
Ravindra Kumar		 Opening Series
Race 6,7,8		 All Participating
Athletes
7:31 AM Archery Compound
Women’s Individual		 Taniparthi Chikitha Gold Medal Match
(Subject to Qualification)		 TBC
7:32 AM Cycling Track Women’s Sprint Keerthi Rangaswamy
Chikka		 1/16 Finals
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
7:32 AM Cycling Track Women’s Sprint Celestina 1/16 Finals
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
7:36 AM Canoe (Slalom) Women’s Kayak
Single		 Shikha Chouhan Semifinals All Participating
Athletes
7:55 AM Wrestling 60kg Greco-Roman
Wrestling		 Sumit Quarterfinals
Mat A		 TBC
CHN or IRI
7:56 AM Cycling Track Men’s Omnium Harshveer Singh Sekhon Tempo Race 2/4 All Participating
Athletes
8:04 AM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Quarterfinals
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
QAT or TJK
8:10 AM Golf Men’s Individual
Stroke Play		 Veer Ahlawat Round 2 All Participating
Athletes
8:12 AM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Quarterfinals
Mat C
(Subject to
Qualification)		 Subeen Jo
8:19 AM Wrestling 97kg Greco-Roman
Wrestling		 Nitesh Qualification Round
Mat A		 Amanberdi
Agamammedov
8:21 AM Golf Men’s Individual
Stroke Play		 Saptak Talwar Round 2 All Participating
Athletes
8:29 AM Wrestling 60kg Greco-Roman
Wrestling		 Sumit Semifinals
Mat A
(Subject to
Qualification)		 TBC
8:32 AM Golf Men’s Individual
Stroke Play		 Yuvraj Sandhu Round 2 All Participating
Athletes
8:42 AM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Semifinal
Mat B (Subject to
Qualification)		 TBC
8:44 AM Wrestling 97kg Greco-Roman
Wrestling		 Nitesh Semifinal
Mat A
(Subject to
Qualification)		 TBC
MGL or UZB or KOR
8:50 AM Rugby Sevens Women Team Shikha Yadav
Sandhya Rai
Ujjwala Ramdas Ghuge
Kalyani Krishnat Patil
Dumuni Marndi
Amandeep Kaur
Arti Kumari
Vaishnavi Dattatray Patil
Sandhyarani Tudu
Nirmalya Rout
Bhumika Shukla
Mama Naik
Parbati Hansdah		 Pool E
Match 1		 Hong Kong, China
8:50 AM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Semifinals
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
8:57 AM Wrestling 97kg Greco-Roman
Wrestling		 Nitesh Repechage
Mat C
(If loses to a finalist)		 TBC
9:02 AM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Repechage
Mat A
(If loses to a finalist)		 TBC
9:10 AM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Repechage
Mat A
( If loses to a finalist		 TBC
9:16 AM Wrestling 60kg Greco-Roman
Wrestling		 Sumit Repechage
Mat B
(If loses to a finalist)		 TBC
9:35 AM Onwards Sailing Women’s
Windsurfing /
IQFOIL Women		 Katya Coelho Race 1,2,3,4 & 5 All participating
Athletes
9:40 AM Onwards Sailing Girls Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Opening Series
Race 4,5,6&7		 All Participating
Athletes
9:47 AM Archery Compound Men’s
Individual		 Thirumuru Ganesh
Maniratnam		 Quarterfinal Chieh-lun Chen
10:00 AM Cricket Men Team Men Team Semifinal 2 Sri Lanka
10:30 AM Canoe (Slalom) Women’s Kayak
Single		 Shikha Chouhan Final
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
10:30 AM Sepaktakraw Men’s Quadrant Men Event Preliminary
Group A
Court 3		 Myanmar
10:55 AM Archery Compound Men’s
Individual		 Thirumuru Ganesh
Maniratnam		 Semifinal
(Subject to
Qualification)		 TBC
CHN or KOR
11:31 AM Archery Compound Men Thirumuru Ganesh
Maniratnam		 Gold Medal Match
(Subject to
Qualification)		 TBC
11:39 AM Cycling Track Women’s Sprint Keerthi Rangaswamy
Chikka		 1/16 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
11:39 AM Cycling Track Women’s Sprint Celestina 1/16 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
11:55 AM Archery Compound Men’s
Individual		 Thirumuru Ganesh
Maniratnam		 Bronze Medal Match
(Subject to
Qualification)		 TBC
11:57 AM Cycling Track Men’s Omnium Harshveer Singh Sekhon Elimination Race 3/4 All Participating
Athletes
12:00 PM Taekwondo Women Individual
Poomsae		 Rupa Bayor Gold Medal Contest
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
12:00 PM Shooting 25m Rapid Fire
Pistol Men
(Individual)		 Anish Final
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
12:18 PM Cycling Track Women’s Madison Harshita Jakhar Final
(At the Blue Band)		 All Participating
Athletes
12:18 PM Cycling Track Women’s Madison Swasti Singh Final
(At the Blue Band)		 All Participating
Athletes
1:00 PM Squash Men Team Event Abhay Singh
Veer Chotrani
Velavan Senthilkumar
Suraj Kumar Chand		 Semifinals
Court 1		 Malaysia
1:00 PM Hockey Men’s Team Team India Semifinals
Match 1		 Pakistan
1:09 PM Cycling Track Women’s Sprint Keerthi Rangaswamy
Chikka		 1/8 Finals
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
1:09 PM Cycling Track Women’s Sprint Celestina 1/8 Finals
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
1:30 PM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Bronze Medal Match
(Subject to Qualification)		 TBC
1:30 PM Judo Women’s 57 kg Yamini Mourya Finals
(Subject to
Qualification)		 TBC
1:30 PM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Bronze Medal
(Subject to
Qualification)		 TBC
1:30 PM Judo Women’s 70 kg Ininganbi Thakellambam Finals
(Subject to
Qualification)		 TBC
1:33 PM Cycling Track Men’s Omnium Harshveer Singh Sekhon Points Race 4/4 All Participating
Athletes
2:18 PM Cycling Track Women’s Sprint Keerthi Rangaswamy
Chikka		 1/8 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
2:18 PM Cycling Track Women’s Sprint Celestina 1/8 Finals Repechages
(Subject to
Qualification)		 All Participating
Athletes
2:30 PM Wrestling 60kg Greco-Roman
Wrestling		 Sumit Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 60kg Greco-Roman
Wrestlin		 Sumit Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 77kg Greco-Roman
Wrestling		 Aman Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 97kg Greco-Roman
Wrestling		 Nitesh Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 97kg Greco-Roman
Wrestling		 Nitesh Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Bronze Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 TBC
2:30 PM Wrestling 62kg Women’s
Wrestling		 Mansi Gold Medal Match
Mat B
(Subject to
Qualification)		 China
3:30 PM Rugby Sevens Women Team Shikha Yadav
Sandhya Rai
Ujjwala Ramdas Ghuge
Kalyani Krishnat Patil
Dumuni Marndi
Amandeep Kaur Arti Kumari
Vaishnavi Dattatray Patil
Sandhyarani Tudu
Nirmalya Rout
Bhumika Shukla
Mama Naik
Parbati Hansdah		 Pool E
Match 4
4:42 PM Sports Climbing Mens Speed 4 Deepu Mallesh Quarterfinal
Heat 4		 All Participating
Athletes
4:49 PM Sports Climbing Mens Speed 4 Deepu Mallesh Quarterfinal
Heat 4		 All Participating
Athletes
4:58 PM Sports Climbing Mens Speed 4 Deepu Mallesh Quarterfinal
Heat 4		 All Participating
Athletes

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