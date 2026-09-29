Indians in action at Asian Games 2026 Day 12, September 30: Full schedule, venue, fixtures & time

After a successful day that fetched 8 medals, including two gold, one silver and five bronze, which helped India re-enter the top 10, India will look to continue with the same momentum on Day 12 (September 30) at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya.
The day opens with the men’s individual golf stroke play and the compound archery team events, where India will be in contention in the women’s team, mixed team and men’s team medal matches.
Wrestling takes centre stage, with Nisha Dahiya (68kg) and Sunil Kumar (87kg Greco-Roman) fighting through their brackets for podium finishes. Boxing offers three semifinal bouts through Priya (60kg), Lovlina Borgohain (75kg) and Kapil Pokhariya (90kg), while Anish features in the 25m rapid fire pistol and Kynan Chenai and Neeru compete in the trap mixed team final. The women’s hockey team faces Korea in the semifinal, with the track cycling keirin and sprint events, judo and canoe slalom finals rounding off a busy day.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|3:00 AM
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Veer Ahlawat
|Round 1
|
All Participating Athletes
|2
|3:00 AM
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Saptak Talwar
|Round 1
|
All Participating Athletes
|3
|3:00 AM
|Golf
|Men’s Individual Stroke Play
|Yuvraj Sandhu
|Round 1
|
All Participating Athletes
|4
|5:30 AM
|Esports
|League of Legends
|Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht
|Group B Match 1
|
Hong Kong Team
|5
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Women Quadrant
|Aykpam Maipak Devi, Elangbam Shilpa, Elangbam Priya Devi, Malemnganbi Yumnam, Seyiekhrieno Tepa, Oinam Chaoba Devi
|Preliminary Group A
|Vietnam
|6
|5:55 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|Semifinal
|
Korea Women’s Team
|7
|6:10 AM
|Shooting
|25m Rapid Fire Pistol Men (Individual)
|Anish
|Qualification Round Stage 1
|
All Participating Athletes
|8
|6:25 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|9
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Mixed Team
|Kynan Chenai, Neeru
|Qualification Round
|
All Participating Athletes
|10
|6:30 AM
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|Ronaldo Singh Laitonjam
|Qualifying
|
All Participating Athletes
|11
|6:30 AM
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo
|Qualifying
|
All Participating Athletes
|12
|6:30 AM
|Squash
|Women Team Event
|Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz
|Quarterfinals Match 3 Court 1
|
Singapore Women’s Team
|13
|6:30 AM
|Sepaktakraw
|Men Quadrant
|Arun, Yumnam Akash, Bobby Kumar, Bangbam Lokhon Singh, Ram Kumar Sharma, Sorokhaibam Malemnganba Singh
|Preliminary Group A
|
Lao People’s Democratic Republic
|14
|6:50 AM
|Archery
|Compound Women’s Team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|15
|7:00 AM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Sarita Kumari
|First Round Heat 2
|
All Participating Athletes
|16
|7:00 AM
|Wrestling
|68kg Women’s Wrestling
|Nisha Dahiya
|Qualification Round Match 35
|
Sol Gum Pak (North Korea)
|17
|7:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Pradhyuman Singh Rathod
|Semifinal
|
All Participating Athletes
|18
|7:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Hitesh Kewat
|Semifinal
|
All Participating Athletes
|19
|7:05 AM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Keerthi Rangaswamy Chikka
|First Round Heat 3
|
All Participating Athletes
|20
|7:10 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|Ronaldo Singh Laitonjam
|1/16 Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|21
|7:10 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo
|1/16 Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|22
|7:30 AM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Round of 16
|
HA Ngoc Chi (Vietnam)
|23
|7:30 AM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBC
|24
|7:30 AM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Repechage (Subject to Qualification)
|TBC
|25
|7:30 AM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Semi Final (Subject to Qualification)
|TBC
|26
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Windsurfing/IQFOL
|Katya Coelho
|Race 1, 2, 3 & 4
|
All participating Athletes
|27
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Skiff/49er
|Prince Noble, Manu Francis
|Race 3, 4, 5 & 6
|
All participating Athletes
|28
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Dinghy/ILCA 7
|Vishnu Sarvanan
|Qualification Series Race 3, 4 & 5
|
All Participating Athletes
|29
|7:34 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Sarita Kumari
|Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|30
|7:34 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Keerthi Rangaswamy Chikka
|Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|31
|7:35 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Race 3, 4, 5 & 6
|
All Participating Athletes
|32
|7:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Dinghy/ILCA 6
|Nethra Kumanan
|Qualification Series Race 3, 4 & 5
|
All Participating Athletes
|33
|7:44 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|Ronaldo Singh Laitonjam
|1/16 Finals Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|34
|7:44 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo
|1/16 Finals Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|35
|7:47 AM
|Wrestling
|87kg Greco-Roman Wrestling
|Sunil Kumar
|Quarterfinals Match 22
|
TBC (MGL or TJK)
|36
|7:50 AM
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Pranavi Sharath Urs
|Round 1
|
All Participating Athletes
|37
|7:50 AM
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Diksha Dagar
|Round 1
|
All Participating Athletes
|38
|7:50 AM
|Golf
|Women’s Individual Stroke Play
|Aditi Ashok
|Round 1
|
All Participating Athletes
|39
|7:55 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav
|Semifinal
|
Thailand Mixed Team
|40
|8:00 AM
|Esports
|League of Legends
|Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht
|Group B Match 3
|
Republic of Korea Team
|41
|8:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Rina Sen
|Semifinal
|
All Participating Athletes
|42
|8:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Pallai Jagpat
|Semifinal
|
All Participating Athletes
|43
|8:17 AM
|Wrestling
|68kg Women’s Wrestling
|Nisha Dahiya
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|44
|8:27 AM
|Wrestling
|87kg Greco-Roman Wrestling
|Sunil Kumar
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|45
|8:30 AM
|Tennis
|Men’s Singles
|Dhakshineswar Suresh
|R16 3rd Round
|
Chun-hsin Tseng (Chinese Taipei)
|46
|8:45 AM
|Wrestling
|68kg Women’s Wrestling
|Nisha Dahiya
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|47
|8:50 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|48
|9:00 AM
|Sports Climbing
|Men’s Speed 4
|Deepu Mallesh
|Qualification
|
All Participating Athletes
|49
|9:15 AM
|Archery
|Compound Mixed Team
|Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|50
|9:30 AM
|Tennis
|Men’s Singles
|Sumit Nagal
|R16 3rd Round
|
Sergey Fomin (Uzbekistan)
|51
|9:30 AM
|Tennis
|Men’s Doubles
|Anirudh Chandrasekar & N Sriram Balaji
|Quarterfinal Match 1
|
Fumin Jiang/Tianhui Zhang (China)
|52
|10:00 AM
|Tennis
|Men’s Doubles
|Yuki Bhambri & Dhakshineswar Suresh
|Quarterfinal Match 3
|
Chenjui Ho/Yu-Hsiou Hsu (Chinese Taipei)
|53
|10:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Pradhyuman Singh Rathod
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|54
|10:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Hitesh Kewat
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|55
|10:15 AM
|Boxing
|Women’s 60kg
|Priya
|Semi-Finals
|
Yang Chengyu (China)
|56
|10:30 AM
|Sepaktakraw
|Women Quadrant
|Aykpam Maipak Devi, Elangbam Shilpa, Elangbam Priya Devi, Malemnganbi Yumnam, Seyiekhrieno Tepa, Oinam Chaoba Devi
|Preliminary Group A
|Philippines
|57
|10:30 AM
|Esports
|League of Legends
|Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht
|Group B Match 5
|
Chinese Taipei Team
|58
|10:30 AM Onwards
|Sailing
|Girls Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
|
All Participating Athletes
|59
|10:36 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Rina Sen
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|60
|10:36 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Pallai Jagpat
|Final (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|61
|10:45 AM
|Boxing
|Women’s 75kg
|Lovlina Borgohain
|Semi-Finals
|
Natalya Bogdanova (Kazakhstan)
|62
|10:55 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|Semifinal
|
Korea Men’s Team
|63
|11:00 AM
|Squash
|Men Team Event
|Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand
|Quarterfinals Match 1 Court 1
|
Kuwait Men’s Team
|64
|11:00 AM
|Shooting
|Trap Mixed Team
|Kynan Chenai, Neeru
|Final Round (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|65
|11:25 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|66
|11:30 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Keerthi Rangaswamy Chikka
|Semifinals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|67
|11:30 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Sarita Kumari
|Semifinals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|68
|11:40 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|Ronaldo Singh Laitonjam
|1/8 Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|69
|11:40 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo
|1/8 Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|70
|11:50 AM
|Archery
|Compound Men’s Team
|Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|71
|12:00 PM
|Boxing
|Men’s 90kg
|Kapil Pokhariya
|Semi-Finals
|
Turabek Khabibullaev (Uzbekistan)
|72
|12:26 PM
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|Ronaldo Singh Laitonjam
|1/8 Finals Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|73
|12:26 PM
|Cycling (Track)
|Men’s Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo
|1/8 Finals Repechages (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|74
|12:32 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Keerthi Rangaswamy Chikka
|Finals for places 7-12 (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|75
|12:32 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Sarita Kumari
|Finals for places 7-12 (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|76
|12:37 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Keerthi Rangaswamy Chikka
|Finals For Gold (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|77
|12:37 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Keirin
|Sarita Kumari
|Finals For Gold (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|78
|1:00 PM
|Tennis
|Mixed Doubles
|Yuki Bhambri & Rutuja Bhosale
|R16 3rd Round Match 8
|
Su-wei Hsieh/Chun-hsin Tseng (Chinese Taipei)
|79
|1:00 PM
|Tennis
|Mixed Doubles
|N Sriram Balaji & Ankita Raina
|R16 3rd Round (Subject to Qualification)
|TBC
|80
|1:30 PM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|81
|1:50 PM
|Judo
|Women’s -48 kg
|Asmita Dey
|Final (Subject to Qualification)
|TBC
|82
|2:51 PM
|Wrestling
|87kg Greco-Roman Wrestling
|Sunil Kumar
|Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|83
|3:30 PM
|Hockey
|Women’s Team
|Team India
|Semifinal Match 2
|
Republic of Korea
|84
|3:48 PM
|Wrestling
|68kg Women’s Wrestling
|Nisha Dahiya
|Medal Match (Subject to Qualification)
|TBC
|85
|4:36 PM
|Sports Climbing
|Women’s Speed 4
|Joga Purity
|Quarterfinal Round Heat 1
|
All Participating Athletes
|86
|4:40 PM
|Sports Climbing
|Women’s Speed 4
|Joga Purity
|Semifinals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes
|87
|4:58 PM
|Sports Climbing
|Women’s Speed 4
|Joga Purity
|Finals (Subject to Qualification)
|
All Participating Athletes