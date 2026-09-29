Indians in action at Asian Games 2026 Day 12, September 30: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 30 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 12 (Wednesday).

By: Sports Desk
9 min readSep 29, 2026 11:26 PM IST
Indian boxer Lovlina Borgohain in action. (FILE photo)Indian boxer Lovlina Borgohain in action. (FILE photo)
Make us preferred source on Google

After a successful day that fetched 8 medals, including two gold, one silver and five bronze, which helped India re-enter the top 10, India will look to continue with the same momentum on Day 12 (September 30) at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya.

The day opens with the men’s individual golf stroke play and the compound archery team events, where India will be in contention in the women’s team, mixed team and men’s team medal matches.

Wrestling takes centre stage, with Nisha Dahiya (68kg) and Sunil Kumar (87kg Greco-Roman) fighting through their brackets for podium finishes. Boxing offers three semifinal bouts through Priya (60kg), Lovlina Borgohain (75kg) and Kapil Pokhariya (90kg), while Anish features in the 25m rapid fire pistol and Kynan Chenai and Neeru compete in the trap mixed team final. The women’s hockey team faces Korea in the semifinal, with the track cycling keirin and sprint events, judo and canoe slalom finals rounding off a busy day.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 12 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 3:00 AM Golf Men’s Individual Stroke Play Veer Ahlawat Round 1
All Participating Athletes
2 3:00 AM Golf Men’s Individual Stroke Play Saptak Talwar Round 1
All Participating Athletes
3 3:00 AM Golf Men’s Individual Stroke Play Yuvraj Sandhu Round 1
All Participating Athletes
4 5:30 AM Esports League of Legends Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht Group B Match 1
Hong Kong Team
5 5:30 AM Sepaktakraw Women Quadrant Aykpam Maipak Devi, Elangbam Shilpa, Elangbam Priya Devi, Malemnganbi Yumnam, Seyiekhrieno Tepa, Oinam Chaoba Devi Preliminary Group A Vietnam
6 5:55 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha Semifinal
Korea Women’s Team
7 6:10 AM Shooting 25m Rapid Fire Pistol Men (Individual) Anish Qualification Round Stage 1
All Participating Athletes
8 6:25 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC
9 6:30 AM Shooting Trap Mixed Team Kynan Chenai, Neeru Qualification Round
All Participating Athletes
10 6:30 AM Cycling (Track) Men’s Sprint Ronaldo Singh Laitonjam Qualifying
All Participating Athletes
11 6:30 AM Cycling (Track) Men’s Sprint David Beckham Elkatohchoongo Qualifying
All Participating Athletes
12 6:30 AM Squash Women Team Event Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz Quarterfinals Match 3 Court 1
Singapore Women’s Team
13 6:30 AM Sepaktakraw Men Quadrant Arun, Yumnam Akash, Bobby Kumar, Bangbam Lokhon Singh, Ram Kumar Sharma, Sorokhaibam Malemnganba Singh Preliminary Group A
Lao People’s Democratic Republic
14 6:50 AM Archery Compound Women’s Team Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Taniparthi Chikitha Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC
15 7:00 AM Cycling (Track) Women’s Keirin Sarita Kumari First Round Heat 2
All Participating Athletes
16 7:00 AM Wrestling 68kg Women’s Wrestling Nisha Dahiya Qualification Round Match 35
Sol Gum Pak (North Korea)
17 7:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Pradhyuman Singh Rathod Semifinal
All Participating Athletes
18 7:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Hitesh Kewat Semifinal
All Participating Athletes
19 7:05 AM Cycling (Track) Women’s Keirin Keerthi Rangaswamy Chikka First Round Heat 3
All Participating Athletes
20 7:10 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint Ronaldo Singh Laitonjam 1/16 Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
21 7:10 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint David Beckham Elkatohchoongo 1/16 Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
22 7:30 AM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Round of 16
HA Ngoc Chi (Vietnam)
23 7:30 AM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Quarterfinals (Subject to Qualification) TBC
24 7:30 AM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Repechage (Subject to Qualification) TBC
25 7:30 AM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Semi Final (Subject to Qualification) TBC
26 7:30 AM Onwards Sailing Women’s Windsurfing/IQFOL Katya Coelho Race 1, 2, 3 & 4
All participating Athletes
27 7:30 AM Onwards Sailing Men’s Skiff/49er Prince Noble, Manu Francis Race 3, 4, 5 & 6
All participating Athletes
28 7:30 AM Onwards Sailing Men’s Dinghy/ILCA 7 Vishnu Sarvanan Qualification Series Race 3, 4 & 5
All Participating Athletes
29 7:34 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Keirin Sarita Kumari Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
30 7:34 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Keirin Keerthi Rangaswamy Chikka Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
31 7:35 AM Onwards Sailing Women’s Skiff/49er FX Harshita Tomar, Shital Verma Race 3, 4, 5 & 6
All Participating Athletes
32 7:40 AM Onwards Sailing Women’s Dinghy/ILCA 6 Nethra Kumanan Qualification Series Race 3, 4 & 5
All Participating Athletes
33 7:44 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint Ronaldo Singh Laitonjam 1/16 Finals Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
34 7:44 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint David Beckham Elkatohchoongo 1/16 Finals Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
35 7:47 AM Wrestling 87kg Greco-Roman Wrestling Sunil Kumar Quarterfinals Match 22
TBC (MGL or TJK)
36 7:50 AM Golf Women’s Individual Stroke Play Pranavi Sharath Urs Round 1
All Participating Athletes
37 7:50 AM Golf Women’s Individual Stroke Play Diksha Dagar Round 1
All Participating Athletes
38 7:50 AM Golf Women’s Individual Stroke Play Aditi Ashok Round 1
All Participating Athletes
39 7:55 AM Archery Compound Mixed Team Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav Semifinal
Thailand Mixed Team
40 8:00 AM Esports League of Legends Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht Group B Match 3
Republic of Korea Team
41 8:00 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Rina Sen Semifinal
All Participating Athletes
42 8:00 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Pallai Jagpat Semifinal
All Participating Athletes
43 8:17 AM Wrestling 68kg Women’s Wrestling Nisha Dahiya Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
44 8:27 AM Wrestling 87kg Greco-Roman Wrestling Sunil Kumar Semifinals (Subject to Qualification) TBD
45 8:30 AM Tennis Men’s Singles Dhakshineswar Suresh R16 3rd Round
Chun-hsin Tseng (Chinese Taipei)
46 8:45 AM Wrestling 68kg Women’s Wrestling Nisha Dahiya Semifinals (Subject to Qualification) TBD
47 8:50 AM Archery Compound Mixed Team Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC
48 9:00 AM Sports Climbing Men’s Speed 4 Deepu Mallesh Qualification
All Participating Athletes
49 9:15 AM Archery Compound Mixed Team Taniparthi Chikitha, Sahil Rajesh Jadhav Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC
50 9:30 AM Tennis Men’s Singles Sumit Nagal R16 3rd Round
Sergey Fomin (Uzbekistan)
51 9:30 AM Tennis Men’s Doubles Anirudh Chandrasekar & N Sriram Balaji Quarterfinal Match 1
Fumin Jiang/Tianhui Zhang (China)
52 10:00 AM Tennis Men’s Doubles Yuki Bhambri & Dhakshineswar Suresh Quarterfinal Match 3
Chenjui Ho/Yu-Hsiou Hsu (Chinese Taipei)
53 10:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Pradhyuman Singh Rathod Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
54 10:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Hitesh Kewat Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
55 10:15 AM Boxing Women’s 60kg Priya Semi-Finals
Yang Chengyu (China)
56 10:30 AM Sepaktakraw Women Quadrant Aykpam Maipak Devi, Elangbam Shilpa, Elangbam Priya Devi, Malemnganbi Yumnam, Seyiekhrieno Tepa, Oinam Chaoba Devi Preliminary Group A Philippines
57 10:30 AM Esports League of Legends Aakash Shandilya, Ahmed Shahid Israr, Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Sanindhya Malik, Rahul Bisht Group B Match 5
Chinese Taipei Team
58 10:30 AM Onwards Sailing Girls Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Opening Series Race 1, 2, 3 & 4
All Participating Athletes
59 10:36 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Rina Sen Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
60 10:36 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Pallai Jagpat Final (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
61 10:45 AM Boxing Women’s 75kg Lovlina Borgohain Semi-Finals
Natalya Bogdanova (Kazakhstan)
62 10:55 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal Semifinal
Korea Men’s Team
63 11:00 AM Squash Men Team Event Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand Quarterfinals Match 1 Court 1
Kuwait Men’s Team
64 11:00 AM Shooting Trap Mixed Team Kynan Chenai, Neeru Final Round (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
65 11:25 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC
66 11:30 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Keirin Keerthi Rangaswamy Chikka Semifinals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
67 11:30 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Keirin Sarita Kumari Semifinals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
68 11:40 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint Ronaldo Singh Laitonjam 1/8 Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
69 11:40 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Sprint David Beckham Elkatohchoongo 1/8 Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
70 11:50 AM Archery Compound Men’s Team Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam, Kushal Dalal Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBC
71 12:00 PM Boxing Men’s 90kg Kapil Pokhariya Semi-Finals
Turabek Khabibullaev (Uzbekistan)
72 12:26 PM Cycling (Track) Men’s Sprint Ronaldo Singh Laitonjam 1/8 Finals Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
73 12:26 PM Cycling (Track) Men’s Sprint David Beckham Elkatohchoongo 1/8 Finals Repechages (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
74 12:32 PM Cycling (Track) Women’s Keirin Keerthi Rangaswamy Chikka Finals for places 7-12 (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
75 12:32 PM Cycling (Track) Women’s Keirin Sarita Kumari Finals for places 7-12 (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
76 12:37 PM Cycling (Track) Women’s Keirin Keerthi Rangaswamy Chikka Finals For Gold (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
77 12:37 PM Cycling (Track) Women’s Keirin Sarita Kumari Finals For Gold (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
78 1:00 PM Tennis Mixed Doubles Yuki Bhambri & Rutuja Bhosale R16 3rd Round Match 8
Su-wei Hsieh/Chun-hsin Tseng (Chinese Taipei)
79 1:00 PM Tennis Mixed Doubles N Sriram Balaji & Ankita Raina R16 3rd Round (Subject to Qualification) TBC
80 1:30 PM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBC
81 1:50 PM Judo Women’s -48 kg Asmita Dey Final (Subject to Qualification) TBC
82 2:51 PM Wrestling 87kg Greco-Roman Wrestling Sunil Kumar Medal Match (Subject to Qualification) TBC
83 3:30 PM Hockey Women’s Team Team India Semifinal Match 2
Republic of Korea
84 3:48 PM Wrestling 68kg Women’s Wrestling Nisha Dahiya Medal Match (Subject to Qualification) TBC
85 4:36 PM Sports Climbing Women’s Speed 4 Joga Purity Quarterfinal Round Heat 1
All Participating Athletes
86 4:40 PM Sports Climbing Women’s Speed 4 Joga Purity Semifinals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes
87 4:58 PM Sports Climbing Women’s Speed 4 Joga Purity Finals (Subject to Qualification)
All Participating Athletes

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 29: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments