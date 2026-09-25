Asian Games Medal Tally LIVE Day 7: India’s standings; gold, silver & bronze list at Aichi Nagoya games

India sit 12th on the Asian Games 2026 medal table with 21 medals, including 2 gold, 9 silver, and 11 bronze, on Day 7 in Aichi-Nagoya. The tally received a fresh push on Friday, with Suruchi Singh and Kamaljeet adding a gold in 10m air pistol team event, Gulveer Singh continuing his great form from the Commonwealth Games and winning a silver in the men’s 10,000m run, Manpreet Kaur adding a bronze in the women’s shot put, and Manush Shah and Diya Chitale securing another bronze in the mixed doubles table tennis, taking India’s bronze count into double digits.
FOLLOW LIVE | INDIA @ ASIAN GAMES 2026 LIVE DAY 7
At the top, China continue to tower over the field with 96 gold, 36 silver and 24 bronze (156 total). Japan, riding home advantage, sit second with 26 gold, 41 silver and 44 bronze (111 total), whereas South Korea complete the top three with 13 gold, 16 silver and 33 bronze (62 total).
|Rank
|Country
|Gold
|Silver
|Bronze
|Total
|1
|China
|96
|36
|24
|156
|2
|Japan
|26
|41
|44
|111
|3
|South Korea
|13
|16
|33
|62
|4
|Kazakhstan
|8
|8
|11
|27
|5
|Uzbekistan
|6
|15
|9
|30
|6
|Iran
|6
|11
|7
|24
|7
|Thailand
|6
|6
|8
|20
|8
|Hong Kong, China
|4
|11
|10
|25
|9
|North Korea
|4
|4
|3
|11
|10
|Malaysia
|4
|1
|5
|10
|11
|Bahrain
|3
|2
|0
|5
|12
|India
|2
|9
|11
|22
|13
|Chinese Taipei
|2
|5
|15
|22
|14
|Philippines
|2
|2
|5
|9
|15
|Qatar
|2
|2
|1
|5
|16
|Kuwait
|2
|1
|2
|5
|17
|Tajikistan
|2
|1
|1
|4
|18
|Indonesia
|1
|4
|17
|22
|19
|Singapore
|1
|4
|2
|7
|20
|Macao, China
|1
|4
|1
|6
|21
|Vietnam
|1
|1
|16
|18
|22
|Jordan
|1
|1
|1
|3
|=22
|Myanmar
|1
|1
|1
|3
|24
|Saudi Arabia
|0
|2
|2
|4
|25
|Kyrgyzstan
|0
|1
|3
|4
|26
|Afghanistan
|0
|1
|2
|3
|=26
|Iraq
|0
|1
|2
|3
|28
|Lebanon
|0
|1
|1
|2
|29
|Sri Lanka
|0
|1
|0
|1
|=29
|Turkmenistan
|0
|1
|0
|1
|31
|Cambodia
|0
|0
|4
|4
|32
|Nepal
|0
|0
|2
|2
|=32
|Pakistan
|0
|0
|2
|2
|34
|Bangladesh
|0
|0
|1
|1
|=34
|Brunei Darussalam
|0
|0
|1
|1
|=34
|Mongolia
|0
|0
|1
|1
|=34
|Syrian Arab Republic
|0
|0
|1
|1
(The table is updated periodically)
Elavenil Valarivan — Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod — Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
Rudrankksh Patil — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Bronze
Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal — Women’s skeet team – Bronze
Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze
Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal — Mixed skeet team – Bronze
Kamaljeet, Suruchi Singh — 10m air pistol mixed team – Gold
Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver
Suchika Tariyal — Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze
Indian Women’s Cricket Team – Gold
Mirabai Chanu — Women’s weightlifting (49 kg) – Silver
Jay Meena — Soft tennis (men’s singles) – Bronze
Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze
Roshibina Devi — Women’s 60kg sanda – Silver
Satnam Singh, Salman Khan — Men’s double sculls – Bronze
Seema Kumari — Women’s 10000m – Bronze
Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver
Manpreet Kaur — Women’s Shot Put – Bronze
Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver
Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles – Bronze