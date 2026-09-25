Asian Games Medal Tally LIVE Day 7: India’s standings; gold, silver & bronze list at Aichi Nagoya games

India sit 12th with 22 medals (2 gold, 9 silver, 11 bronze) as China, Japan and South Korea continue to dominate the Asian Games 2026 standings.

By: Sports Desk
3 min readUpdated: Sep 25, 2026 05:37 PM IST
Follow 2026 Asian Games Medal Tally and India medal count. (AP)Follow 2026 Asian Games Medal Tally. (AP)
Make us preferred source on Google

India sit 12th on the Asian Games 2026 medal table with 21 medals, including 2 gold, 9 silver, and 11 bronze, on Day 7 in Aichi-Nagoya. The tally received a fresh push on Friday, with Suruchi Singh and Kamaljeet adding a gold in 10m air pistol team event, Gulveer Singh continuing his great form from the Commonwealth Games and winning a silver in the men’s 10,000m run, Manpreet Kaur adding a bronze in the women’s shot put, and Manush Shah and Diya Chitale securing another bronze in the mixed doubles table tennis, taking India’s bronze count into double digits.

FOLLOW LIVE | INDIA @ ASIAN GAMES 2026 LIVE DAY 7

At the top, China continue to tower over the field with 96 gold, 36 silver and 24 bronze (156 total). Japan, riding home advantage, sit second with 26 gold, 41 silver and 44 bronze (111 total), whereas South Korea complete the top three with 13 gold, 16 silver and 33 bronze (62 total).

Asian Games 2026 – Medal Tally

Rank Country Gold Silver Bronze Total
1 China 96 36 24 156
2 Japan 26 41 44 111
3 South Korea 13 16 33 62
4 Kazakhstan 8 8 11 27
5 Uzbekistan 6 15 9 30
6 Iran 6 11 7 24
7 Thailand 6 6 8 20
8 Hong Kong, China 4 11 10 25
9 North Korea 4 4 3 11
10 Malaysia 4 1 5 10
11 Bahrain 3 2 0 5
12 India 2 9 11 22
13 Chinese Taipei 2 5 15 22
14 Philippines 2 2 5 9
15 Qatar 2 2 1 5
16 Kuwait 2 1 2 5
17 Tajikistan 2 1 1 4
18 Indonesia 1 4 17 22
19 Singapore 1 4 2 7
20 Macao, China 1 4 1 6
21 Vietnam 1 1 16 18
22 Jordan 1 1 1 3
=22 Myanmar 1 1 1 3
24 Saudi Arabia 0 2 2 4
25 Kyrgyzstan 0 1 3 4
26 Afghanistan 0 1 2 3
=26 Iraq 0 1 2 3
28 Lebanon 0 1 1 2
29 Sri Lanka 0 1 0 1
=29 Turkmenistan 0 1 0 1
31 Cambodia 0 0 4 4
32 Nepal 0 0 2 2
=32 Pakistan 0 0 2 2
34 Bangladesh 0 0 1 1
=34 Brunei Darussalam 0 0 1 1
=34 Mongolia 0 0 1 1
=34 Syrian Arab Republic 0 0 1 1

(The table is updated periodically)

Story continues below. Subscribe to see fewer ads.

Indian medallists — Full list of winners

Shooting

Elavenil Valarivan — Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver

Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod — Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver

Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver

Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver

Rudrankksh Patil — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Bronze

Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal — Women’s skeet team – Bronze

Story continues below this ad

Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze

Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal — Mixed skeet team – Bronze

Kamaljeet, Suruchi Singh — 10m air pistol mixed team – Gold

Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver

Mixed Martial Arts

Suchika Tariyal — Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze

Cricket

Indian Women’s Cricket Team – Gold

Weightlifting

Mirabai Chanu — Women’s weightlifting (49 kg) – Silver

Soft tennis

Jay Meena — Soft tennis (men’s singles) – Bronze

Story continues below this ad

Badminton

Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze

Wushu

Roshibina Devi — Women’s 60kg sanda – Silver

Rowing

Satnam Singh, Salman Khan — Men’s double sculls – Bronze

Athletics

Seema Kumari — Women’s 10000m – Bronze

Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver

Manpreet Kaur — Women’s Shot Put – Bronze

Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver

Table Tennis

Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles – Bronze

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 25: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments