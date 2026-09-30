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Asian Games 2026 LIVE, Day 12: India’s wrestlers take the mat, shooters eye final flourish

India at Asian Games 2026 Athlete Action Result, Medal Tally Today Live Updates: The Indian Express gives you live real-time updates from Aichi-Nagoya on Day 12 of the Asian Games.

Asian Games 2026 LIVE, Day 12: Neeru Dhanda may have already made history but she will be back for more in the team trap shooting event. (PTI Photo)Asian Games 2026 LIVE, Day 12: Neeru Dhanda may have already made history but she will be back for more in the team trap shooting event. (PTI Photo)

Asian Games 2026 LIVE, Day 12: The athletics events ended with a bang for India on Tuesday but potentially more medals await on Day 12 of the 2026 Asian Games in shooting, archery, squash, wrestling and so on. Among the shooters will be Neeru Dhanda, who won a historic individual gold medal on Tuesday and will be back for more in the mixed team qualification and team event. India’s all-Haryana wrestling contingent will be looking to cause a medal rush similar to how the track and field athletes did on Tuesday.

The Indian women’s team will have a tricky task on hand earlier in the day, facing the might of South Korea in the compound archery semifinals. This will be followed by their bronze or gold medal matches. Around the same time, Anish Bhanwala will be in action in the men’s 25m rapid individual qualification Stage 1. The names Ronaldo and Beckham will once again fight for India as Ronaldo Singh and David Beckham take the cycling track in men’s sprint qualification. Female cyclists Sarita Kumari and Keerthy Rangaswamy Chikka will be in action in women’s keirin heats about half an hour later.

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LIVE TRACKER: India's Asian Games medallists so far (Click on ➕ sign on the right 👉 to expand)

Athletics


Kiran, Prachi, Poovamma Machettira and Vithya Ramraj - Women's 4x400m relay - Gold

Sreeshankar Murali- Men’s long jump- Silver

Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver

Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver

Sawan Barwal – Men’s Marathon – Silver (He ended India’s 44-year wait for a medal in the event — and became the first Indian to win one outside home soil)

Tajinderpal Singh Toor – Men’s Shot Put – Silver

Sarvesh Kushare- Men’s high jump-Silver

Gulveer Singh- Men’s 1500m-Silver

Ancy Sojan- Women’s long jump- Silver

Yashvir Singh — Javelin — Silver

Pooja  - Women's high jumo - Bronze

Gurindervir Singh, Animesh Kujur, Harita Bhadra and Sneha SS - Mixed team 4x100m relay - Bronze

Dharmveer Choudhary, Manu T, Jay Kumar and Vishal TK - Men's 4x400m relay - Bronze

Rohit Yadav — Javelin — Bronze

Prachi — Women’s 400m — Bronze

Harita Bhadra — Women’s 200m — Bronze (This was India's first medal at the Asian Games in eight years)

Tejaswin Shankar — Men’s decathlon — Bronze

Parul Chaudhary — Women’s 3000m steeplechase — Bronze

Baranica Elangovan — Women’s Pole Vault – Bronze (became the first Indian to win an Asian Games medal in the women's pole vault event)

Vithya Ramraj — Women’s 400m hurdles — Bronze (Beat PT Usha’s four-decade-old record in 400m hurdles that was standing since 1984)

Parul Chaudhary — Women’s 5000m — Bronze

Seema Kumari — Women’s 10000m — Bronze

Manpreet Kaur — Women’s Shot Put – Bronze

Gulveer Singh - Men's 5000m - Bronze

Shooting


Kamaljeet, Suruchi Singh — 10m air pistol mixed team – Gold

Neeru Dhanda — Women's trap individual — Gold 

Elavenil Valarivan — Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver

Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod — Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver

Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver

Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver

Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver

Ashi Chouksey, Vidarsa Kochalumkal Vinod and Tilottama Sen – Women’s 50m rifle 3P team – Silver

Esha Singh – Women’s 25m Air Pistol – Silver 

Neeru Dhanda, Manisha Keer and Aashima Ahlawat — Women's trap team — Silver 

Rudrankksh Patil — Men’s 10m Air Rifle (Individual) — Bronze

Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal — Women’s skeet team – Bronze (This was India’s first women’s skeet team medal in Asian Games history)

Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze

Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal — Mixed skeet team – Bronze (This was India’s first-ever mixed team medal in skeet shooting)

Kabaddi


India women’s team – Gold

Indian men’s teamGold

Cricket


Indian Women’s Cricket Team – Gold

Boxing


Narender Berwal — men’s 90+kg semifinal — Bronze

Squash


Anahat Singh — women’s singles — Silver (Became 1st Indian to win women’s singles silver at Asian Games)

Abhay Singh — men’s singles — Silver (Became only only India’s second singles medallist in Asian Games history after Saurav Ghosal claimed one at Hangzhou three years ago)

Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar — Mixed Doubles — Bronze

Table tennis


Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles — Bronze

Mixed martial arts


Suchika Tariyal — Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze (This was India's first medal ever in MMA at an Asian Games)

Kurash


Pincky Balhara – Women’s 78kg – Bronze

Weightlifting


Mirabai Chanu — Women’s weightlifting (49 kg) – Silver (This was India’s first weightlifting medal at the Asian Games since Karnam Malleswari won silver in Bangkok in 1998)

Soft tennis


Jay Meena — Soft tennis (men’s singles) – Bronze (This was India's first medal ever in soft tennis at an Asian Games)

Badminton


Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze

Wushu


Roshibina Devi — Women’s 60kg sanda – Silver

Rowing


Satnam Singh, Salman Khan — Men’s double sculls – Bronze (This was India's first-ever rowing medal in double sculls in Asian Games history)

India’s boxers will be looking to confirm more medals for the contingent and among them is Olympic bronze medallist Lovlina Borgohain. Later in the day, The Indian women’s hockey team face South Korea in the semifinal. We’ll have Mihir Vasavda joining us with updates from Nagoya, while our team of sports experts like Shivani Naik, Nitin Sharma, Pritish Raj, Bhuvan Gupta, Amit Kamath and Nihal Koshie will chip in with updates, insights, explainers on everything that you need to know. Have questions for our sports desk or need the team to explain something from the Asian Games? You can write to us: sports@indianexpress.com

Live Updates
Sep 30, 2026 06:07 AM IST
Namaste

Good morning sports fans. Still catching your breath from yesterday's medals, particularly the track and field medal rush where Indian won five medals including a gold in the span of two hours?

Well, guess what. Today, the wrestlers start taking the mat. and the archers start entering the medal rounds as well. Just about four days to go for the end of the Asian Games in Nagoya.

India had 107 medals in Hangzhou three years ago, which included 28 golds. The nation is at 53 medals with six golds. What will be India's final medal tally?

Haryana, India’s biggest wrestling nursery, provides entire Asian Games squad

Wrestlers busy in their grind at the Raipur Sports Academy in Sonepat, Haryana. (Express Photo by Gajendra Yadav)

At the Raipur Sports Academy in Sonepat, coach Kuldeep Singh watches from a distance as Francis Sangma of Meghalaya tries to take down Haryana’s Rohit. He would then go on and explain to Francis the right way to execute the manoeuvre. At the Chhotu Ram Stadium in Rohtak, coach Mandeep is watching Komal of Maharashtra very closely. He then shows her the right technique to hold the opponent’s leg while attacking.

Francis and Komal are two of the many aspiring wrestlers who have moved more than 1000 kms from home to pursue wrestling excellence in Haryana. The reason behind the likes of Francis, Komal and others like Vaishnavi Patil, who represented India at the World Championships last year, moving to Haryana is the unmatched legacy and quality the state boasts of in the sport. READ MORE

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