Asian Games 2026 LIVE, Day 12: India’s wrestlers take the mat, shooters eye final flourish

Athletics
Kiran, Prachi, Poovamma Machettira and Vithya Ramraj - Women's 4x400m relay - Gold
Sreeshankar Murali- Men’s long jump- Silver
Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver
Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver
Sawan Barwal
– Men’s Marathon – Silver
(He ended India’s 44-year wait for a medal in the event — and became the first Indian to win one outside home soil)
Tajinderpal Singh Toor
– Men’s Shot Put – Silver
Sarvesh Kushare- Men’s high jump-Silver
Gulveer Singh- Men’s 1500m-Silver
Ancy Sojan- Women’s long jump- Silver
Yashvir Singh
— Javelin — Silver
Pooja - Women's high jumo - Bronze
Gurindervir Singh, Animesh Kujur, Harita Bhadra and Sneha SS - Mixed team 4x100m relay - Bronze
Dharmveer Choudhary, Manu T, Jay Kumar and Vishal TK - Men's 4x400m relay - Bronze
Rohit Yadav
— Javelin — Bronze
Prachi — Women’s 400m — Bronze
Harita Bhadra
— Women’s 200m — Bronze
(This was India's first medal at the Asian Games in eight years)
Tejaswin Shankar — Men’s decathlon — Bronze
Parul Chaudhary — Women’s 3000m steeplechase — Bronze
Baranica Elangovan
— Women’s Pole Vault – Bronze
(became the first Indian to win an Asian Games medal in the women's pole vault event)
Vithya Ramraj
— Women’s 400m hurdles — Bronze
(Beat PT Usha’s four-decade-old record in 400m hurdles that was standing since 1984)
Parul Chaudhary — Women’s 5000m — Bronze
Seema Kumari
— Women’s 10000m — Bronze
Manpreet Kaur
— Women’s Shot Put – Bronze
Gulveer Singh - Men's 5000m - Bronze
Shooting
Kamaljeet, Suruchi Singh
— 10m air pistol mixed team – Gold
Neeru Dhanda — Women's trap individual — Gold
Elavenil Valarivan
— Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod
— Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver
Ashi Chouksey, Vidarsa Kochalumkal Vinod and Tilottama Sen – Women’s 50m rifle 3P team – Silver
Esha Singh
– Women’s 25m Air Pistol – Silver
Neeru Dhanda, Manisha Keer and Aashima Ahlawat — Women's trap team — Silver
Rudrankksh Patil
— Men’s 10m Air Rifle (Individual) — Bronze
Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal
— Women’s skeet team – Bronze
(This was India’s first women’s skeet team medal in Asian Games history)
Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze
Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal
— Mixed skeet team – Bronze
(This was India’s first-ever mixed team medal in skeet shooting)
Kabaddi
India women’s team – Gold
Indian men’s team
– Gold
Cricket
Indian Women’s Cricket Team – Gold
Boxing
Narender Berwal — men’s 90+kg semifinal — Bronze
Squash
Anahat Singh
— women’s singles — Silver
(Became 1st Indian to win women’s singles silver at Asian Games)
Abhay Singh
— men’s singles — Silver
(Became only only India’s second singles medallist in Asian Games history after Saurav Ghosal claimed one at Hangzhou three years ago)
Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar — Mixed Doubles — Bronze
Table tennis
Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles — Bronze
Mixed martial arts
Suchika Tariyal
— Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze
(This was India's first medal ever in MMA at an Asian Games)
Kurash
Pincky Balhara – Women’s 78kg – Bronze
Weightlifting
Mirabai Chanu
— Women’s weightlifting (49 kg) – Silver
(This was India’s first weightlifting medal at the Asian Games since Karnam Malleswari won silver in Bangkok in 1998)
Soft tennis
Jay Meena
— Soft tennis (men’s singles) – Bronze
(This was India's first medal ever in soft tennis at an Asian Games)
Badminton
Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze
Wushu
Roshibina Devi
— Women’s 60kg sanda – Silver
Rowing
Satnam Singh, Salman Khan
— Men’s double sculls – Bronze
(This was India's first-ever rowing medal in double sculls in Asian Games history)