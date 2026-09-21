Asian Games 2026 Day 3, September 21: India’s full schedule, venue, fixtures & time

Check Indians in action at the 2026 Asian Games on September 21 (Day 3, Monday) in Aichi-Nagoya.

By: Sports Desk
6 min readSep 21, 2026 05:00 AM IST
Follow 2026 Asian Games Day 3 Indians in action and completel schedule. (AP)Follow 2026 Asian Games Day 3 Indians in action and completel schedule. (AP)
Make us preferred source on Google

After an action-packed Day 2, India will continue their campaign on Monday, Day 3 of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with another busy schedule across multiple disciplines.

The day begins early with Nyeman Wangsu competing in Wushu Women’s Changquan final at 5:30 AM IST, while the mixed doubles pair of Jay Meena and Aadhya Tiwari features in Soft Tennis group matches. Sepaktakraw action sees the men’s team take on Japan in the preliminary stage.

Shooters Parth Rakesh Mane, Himanshu Dhillon, and Rudranksh Balasaheb Patil feature in the 10m Air Rifle Men’s qualification and team final, with the Skeet events also getting underway. Table Tennis continues with the women’s team facing Pakistan.

Story continues below. Subscribe to see fewer ads.

Boxing, Hockey, Kabaddi, and Badminton add to the packed schedule, while Swimming heats and Wushu bouts round off a busy Day 3 for the Indian contingent.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 3 in Aichi-Nagoya:

Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round Opponent Venue
5:30 AM Wushu Women’s Changquan Nyeman Wangsu Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
5:30 AM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Group B Match 1 Viva Chao, Chanroseka Khun (Cambodia)
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
5:30 AM Sepaktakraw Men’s Team Regu Men Team Preliminary Group B (2) Japan
Nagoya City Mizuho Park Gymnasium – Court 2
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Men (Individual) Parth Rakesh Mane Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Men (Individual) Himanshu Dhillon Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Men (Individual) Rudranksh Balasaheb Patil Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Men (Team) Parth Rakesh Mane, Himanshu Dhillon, Rudranksh Balasaheb Patil Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Group B Match 3 Bud Nyamdori, Enkhkhuslen Ganbaatar (Mongolia)
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Anantjeet Singh Naruka Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Bhavtegh Singh Gill Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Individual) Mairaj Ahmad Khan Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Men (Team) Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan Final Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Parinaaz Dhaliwal Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Raiza Dhillon Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Individual) Maheshwari Chauhan Qualification Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Shooting Skeet Women (Team) Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan Final Day 1 (50 Targets) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Table Tennis Women’s Team Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das Group F Match 6 Pakistan Sky Hall Toyota
6:32 AM Swimming Men’s 50m Backstroke Rishabh Das Heat 2 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
6:32 AM Swimming Men’s 50m Backstroke Srihari Natraj Heat 2 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
6:46 AM Swimming Men’s 50m Freestyle Akash Mani Heat 2 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
6:50 AM Swimming Men’s 50m Freestyle Heer Gitesh Shah Heat 4 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
7:10 AM Swimming Men’s 100m Breaststroke Danush Suresh Heat 2 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
7:30 AM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Group B Match 6 Yeon-hwa Kim, Jaekyu Park (South Korea)
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
7:44 AM Swimming Men’s 4x200m Freestyle Relay Sajan Prakash, Aneesh Sunil Kumar Gowda, Vedant Madhavan, Dhakshan Shashikumar Heat 2 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
8:30 AM MMA Women’s Traditional -60kg Suchika Tariyal Semifinal Bout 35 Teo Hui Hoon (Singapore)
Nagoya City Inae Sports Center
8:30 AM onwards Boxing Men’s 70kg Sumit Preliminaries Round of 32 Bout 2 SinSiri Bunjong (Thailand)
Nishio Gymnasium
9:00 AM Shooting Air Rifle Men (Individual) Parth Rakesh Mane Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9:00 AM Shooting Air Rifle Men (Individual) Himanshu Dhillon Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9:00 AM Shooting Air Rifle Men (Individual) Rudranksh Balasaheb Patil Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
9:30 AM Hockey Women’s Team Team India Pool Stage Match 4 Indonesia
Gifu Prefectural Green Stadium
9:45 AM Kabaddi Men’s Team Men Team Group A Game 2 Japan
Tokai Citizen Gymnasium
10:30 AM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Quarterfinal (Subject to Qualification) TBD
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
11:30 AM Badminton Men’s Team Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila Round 1 Bangladesh
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
12:00 PM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Semifinal (Subject to Qualification) TBD
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
1:30 PM Soft Tennis Mixed Doubles Jay Meena, Aadhya Tiwari Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
1:30 PM Swimming Men’s 50m Backstroke Rishabh Das Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
1:30 PM Swimming Men’s 50m Backstroke Srihari Natraj Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
1:42 PM Swimming Men’s 50m Freestyle Akash Mani Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
1:42 PM Swimming Men’s 50m Freestyle Heer Gitesh Shah Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
2:08 PM Swimming Men’s 100m Breaststroke Danush Suresh Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
2:30 PM onwards Wushu Women’s Sanda 60kg Roshibina Devi 1/8 Final Match 5 Most Shika Khatun (Bangladesh)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:30 PM onwards Wushu Men’s Sanda 56kg Aryan 1/16 Final Match 3 Shahzada Safi (Afghanistan)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:43 PM Swimming Men’s 4x200m Freestyle Relay Sajan Prakash, Aneesh Sunil Kumar Gowda, Vedant Madhavan, Dhakshan Shashikumar Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
3:30 PM Table Tennis Men’s Team G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain Group F Match 5 Pakistan Sky Hall Toyota
4:15 PM Kabaddi Women’s Team Women Team Group A Game 2 Bangladesh
Tokai Citizen Gymnasium

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 20: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments