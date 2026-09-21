Asian Games 2026 Day 3, September 21: India’s full schedule, venue, fixtures & time

After an action-packed Day 2, India will continue their campaign on Monday, Day 3 of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya, with another busy schedule across multiple disciplines.
The day begins early with Nyeman Wangsu competing in Wushu Women’s Changquan final at 5:30 AM IST, while the mixed doubles pair of Jay Meena and Aadhya Tiwari features in Soft Tennis group matches. Sepaktakraw action sees the men’s team take on Japan in the preliminary stage.
Shooters Parth Rakesh Mane, Himanshu Dhillon, and Rudranksh Balasaheb Patil feature in the 10m Air Rifle Men’s qualification and team final, with the Skeet events also getting underway. Table Tennis continues with the women’s team facing Pakistan.
Boxing, Hockey, Kabaddi, and Badminton add to the packed schedule, while Swimming heats and Wushu bouts round off a busy Day 3 for the Indian contingent.
Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 3 in Aichi-Nagoya:
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Venue
|5:30 AM
|Wushu
|Women’s Changquan
|Nyeman Wangsu
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|5:30 AM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Group B Match 1
|Viva Chao, Chanroseka Khun (Cambodia)
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|5:30 AM
|Sepaktakraw
|Men’s Team Regu
|Men Team
|Preliminary Group B (2)
|Japan
|
Nagoya City Mizuho Park Gymnasium – Court 2
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Men (Individual)
|Parth Rakesh Mane
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Men (Individual)
|Himanshu Dhillon
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Men (Individual)
|Rudranksh Balasaheb Patil
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Men (Team)
|Parth Rakesh Mane, Himanshu Dhillon, Rudranksh Balasaheb Patil
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Group B Match 3
|Bud Nyamdori, Enkhkhuslen Ganbaatar (Mongolia)
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Anantjeet Singh Naruka
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Bhavtegh Singh Gill
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Individual)
|Mairaj Ahmad Khan
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Men (Team)
|Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan
|Final Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Parinaaz Dhaliwal
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Raiza Dhillon
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Individual)
|Maheshwari Chauhan
|Qualification Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Shooting
|Skeet Women (Team)
|Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan
|Final Day 1 (50 Targets)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Table Tennis
|Women’s Team
|Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das
|Group F Match 6
|Pakistan
|Sky Hall Toyota
|6:32 AM
|Swimming
|Men’s 50m Backstroke
|Rishabh Das
|Heat 2
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|6:32 AM
|Swimming
|Men’s 50m Backstroke
|Srihari Natraj
|Heat 2
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|6:46 AM
|Swimming
|Men’s 50m Freestyle
|Akash Mani
|Heat 2
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|6:50 AM
|Swimming
|Men’s 50m Freestyle
|Heer Gitesh Shah
|Heat 4
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|7:10 AM
|Swimming
|Men’s 100m Breaststroke
|Danush Suresh
|Heat 2
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|7:30 AM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Group B Match 6
|Yeon-hwa Kim, Jaekyu Park (South Korea)
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|7:44 AM
|Swimming
|Men’s 4x200m Freestyle Relay
|Sajan Prakash, Aneesh Sunil Kumar Gowda, Vedant Madhavan, Dhakshan Shashikumar
|Heat 2
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|8:30 AM
|MMA
|Women’s Traditional -60kg
|Suchika Tariyal
|Semifinal Bout 35
|Teo Hui Hoon (Singapore)
|
Nagoya City Inae Sports Center
|8:30 AM onwards
|Boxing
|Men’s 70kg
|Sumit
|Preliminaries Round of 32 Bout 2
|SinSiri Bunjong (Thailand)
|
Nishio Gymnasium
|9:00 AM
|Shooting
|Air Rifle Men (Individual)
|Parth Rakesh Mane
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9:00 AM
|Shooting
|Air Rifle Men (Individual)
|Himanshu Dhillon
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9:00 AM
|Shooting
|Air Rifle Men (Individual)
|Rudranksh Balasaheb Patil
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|9:30 AM
|Hockey
|Women’s Team
|Team India
|Pool Stage Match 4
|Indonesia
|
Gifu Prefectural Green Stadium
|9:45 AM
|Kabaddi
|Men’s Team
|Men Team
|Group A Game 2
|Japan
|
Tokai Citizen Gymnasium
|10:30 AM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Quarterfinal (Subject to Qualification)
|TBD
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|11:30 AM
|Badminton
|Men’s Team
|Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila
|Round 1
|Bangladesh
|
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
|12:00 PM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Semifinal (Subject to Qualification)
|TBD
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|1:30 PM
|Soft Tennis
|Mixed Doubles
|Jay Meena, Aadhya Tiwari
|Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|
Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center
|1:30 PM
|Swimming
|Men’s 50m Backstroke
|Rishabh Das
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|1:30 PM
|Swimming
|Men’s 50m Backstroke
|Srihari Natraj
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|1:42 PM
|Swimming
|Men’s 50m Freestyle
|Akash Mani
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|1:42 PM
|Swimming
|Men’s 50m Freestyle
|Heer Gitesh Shah
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|2:08 PM
|Swimming
|Men’s 100m Breaststroke
|Danush Suresh
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Women’s Sanda 60kg
|Roshibina Devi
|1/8 Final Match 5
|Most Shika Khatun (Bangladesh)
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Men’s Sanda 56kg
|Aryan
|1/16 Final Match 3
|Shahzada Safi (Afghanistan)
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:43 PM
|Swimming
|Men’s 4x200m Freestyle Relay
|Sajan Prakash, Aneesh Sunil Kumar Gowda, Vedant Madhavan, Dhakshan Shashikumar
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|3:30 PM
|Table Tennis
|Men’s Team
|G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain
|Group F Match 5
|Pakistan
|Sky Hall Toyota
|4:15 PM
|Kabaddi
|Women’s Team
|Women Team
|Group A Game 2
|Bangladesh
|
Tokai Citizen Gymnasium