Asian Games 2026 Day 2, September 20: India’s full schedule, venue, fixtures & time

After the 2026 Asian Games officially got underway on Saturday with the opening ceremony at Paloma Mizuho Stadium, India will continue their campaign on Sunday on Day 2 of the Games, with a packed schedule across multiple disciplines.
The day starts early with Mayanglambam Suraj Singh competing in the Men’s Changquan final at 5:30 AM IST, while shooters Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, and Vidarsa K Vinod feature in the 10m Air Rifle Women’s qualification and team final.
The women’s cricket team takes on Bangladesh in the semifinal at 10:30 AM IST, while the women’s badminton team faces Kazakhstan in the Round of 16. Hockey action sees both the women’s and men’s teams in action against Uzbekistan and Indonesia, respectively.
Swimming heats, Teqball bronze medal matches, Table Tennis group fixtures, and Wushu and MMA bouts round off a busy Day 2 for the Indian contingent.
Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 2 in Aichi-Nagoya:
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round
|Opponent
|Venue
|5:30 AM
|Wushu
|Men’s Changquan
|Mayanglambam Suraj Singh
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Elavenil Valarivan
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Sonam Uttam Maskar
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Vidarsa K Vinod
|Qualification
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:15 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Team)
|Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, Vidarsa K Vinod
|Final
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|6:30 AM
|Table Tennis
|Women’s Team
|Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das
|Group F
|Indonesia
|Sky Hall Toyota
|6:30 AM
|Teqball
|Women’s Singles
|Quimcy Joaquim Dsouza
|Bronze Medal Match
|Yuina Sakamoto (Japan)
|
Nagoya City Higashi Sports Centre
|7:00 AM
|Teqball
|Mixed Doubles
|Quimcy Joaquim Dsouza & Mohd Anas Imran Beg
|Bronze Medal Match
|Minh Tan Nguyen & Gia Nghi Trinh (Vietnam)
|
Nagoya City Higashi Sports Centre
|7:22 AM
|Swimming
|Men’s 100m Freestyle
|Akash Mani
|Heat-5
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|7:22 AM
|Swimming
|Men’s 100m Freestyle
|Rohit Benedicton
|Heat-5
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|7:30 AM
|Hockey
|Women’s Team
|Team India
|Pool B
|Uzbekistan
|
Gifu Prefectural Green Stadium
|7:37 AM
|Swimming
|Men’s 100m Backstroke
|Rishabh Das
|Heat-3
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|7:37 AM
|Swimming
|Men’s 100m Backstroke
|Utkarsh Santosh Patil
|Heat-3
|All Participating Athletes
|
Tokyo Aquatics Centre
|8:10 AM
|MMA
|Women’s Traditional -60kg
|Suchika Tariyal
|Quarterfinal
|Altanchimeg Baigalmaa (Mongolia)
|
Nagoya City Inae Sports Center
|9:00 AM
|Table Tennis
|Men’s Team
|G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain
|Group F
|Indonesia
|Sky Hall Toyota
|10:30 AM
|Cricket
|Women’s Team
|Women Team
|Semifinal
|Bangladesh
|
Korogi Athletic Park
|11:00 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Elavenil Valarivan
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:00 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Sonam Uttam Maskar
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:00 AM
|Shooting
|10m Air Rifle Women (Individual)
|Vidarsa K Vinod
|Final (Subject to Qualification)
|All Participating Athletes
|
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
|11:30 AM
|Badminton
|Women’s Team
|PV Sindhu, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma, Isharani Baruah, Treesa Jolly, Gayatri G, Kavipriya Selvam, Simran Singhi, Tanisha Crasto
|Round of 16
|Kazakhstan
|
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
|11:30 AM
|Hockey
|Men’s Team
|Team India
|Pool A
|Indonesia
|
Gifu Prefectural Green Stadium
|12:30 PM
|Table Tennis
|Women’s Team
|Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das
|Group F
|Singapore
|Sky Hall Toyota
|2:00 PM
|MMA
|Men’s Traditional -77kg
|Varun Aryamaan Sanyal
|Quarterfinal
|Winner of Preliminary Round
|
Nagoya City Inae Sports Center
|2:23 PM
|Swimming
|Men’s 100m Freestyle
|Akash Mani
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|2:23 PM
|Swimming
|Men’s 100m Freestyle
|Rohit Benedicton
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Women’s Sanda 52kg
|Aparna
|1/8 Final (Match 6)
|Sogand Sinkaeichetan (Iran)
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:30 PM onwards
|Wushu
|Men’s Sanda 75kg
|Vikrant Baliyan
|1/8 Final (Match 2)
|Soheil Mousavi (Iran)
|
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
|2:43 PM
|Swimming
|Men’s 100m Backstroke
|Rishabh Das
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|2:43 PM
|Swimming
|Men’s 100m Backstroke
|Utkarsh Santosh Patil
|Final (Subject to Qualification)
|TBD
|
Tokyo Aquatics Centre
|3:00 PM
|Table Tennis
|Men’s Team
|G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain
|Group F
|Iran
|Sky Hall Toyota