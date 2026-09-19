Asian Games 2026 Day 2, September 20: India’s full schedule, venue, fixtures & time

Check Indians in action at the 2026 Asian Games on September 20 (Day 2, Sunday) in Aichi-Nagoya.

By: Sports Desk
4 min readUpdated: Sep 19, 2026 08:32 PM IST
Check Indians in action on Day 2 of 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya. (PTI)Check Indians in action on Day 2 of 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya. (PTI)
Make us preferred source on Google

After the 2026 Asian Games officially got underway on Saturday with the opening ceremony at Paloma Mizuho Stadium, India will continue their campaign on Sunday on Day 2 of the Games, with a packed schedule across multiple disciplines.

The day starts early with Mayanglambam Suraj Singh competing in the Men’s Changquan final at 5:30 AM IST, while shooters Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, and Vidarsa K Vinod feature in the 10m Air Rifle Women’s qualification and team final.

The women’s cricket team takes on Bangladesh in the semifinal at 10:30 AM IST, while the women’s badminton team faces Kazakhstan in the Round of 16. Hockey action sees both the women’s and men’s teams in action against Uzbekistan and Indonesia, respectively.

Story continues below. Subscribe to see fewer ads.

Swimming heats, Teqball bronze medal matches, Table Tennis group fixtures, and Wushu and MMA bouts round off a busy Day 2 for the Indian contingent.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 2 in Aichi-Nagoya:

Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round Opponent Venue
5:30 AM Wushu Men’s Changquan Mayanglambam Suraj Singh Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Elavenil Valarivan Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Sonam Uttam Maskar Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Vidarsa K Vinod Qualification All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:15 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Team) Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, Vidarsa K Vinod Final All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
6:30 AM Table Tennis Women’s Team Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das Group F Indonesia Sky Hall Toyota
6:30 AM Teqball Women’s Singles Quimcy Joaquim Dsouza Bronze Medal Match Yuina Sakamoto (Japan)
Nagoya City Higashi Sports Centre
7:00 AM Teqball Mixed Doubles Quimcy Joaquim Dsouza & Mohd Anas Imran Beg Bronze Medal Match Minh Tan Nguyen & Gia Nghi Trinh (Vietnam)
Nagoya City Higashi Sports Centre
7:22 AM Swimming Men’s 100m Freestyle Akash Mani Heat-5 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
7:22 AM Swimming Men’s 100m Freestyle Rohit Benedicton Heat-5 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
7:30 AM Hockey Women’s Team Team India Pool B Uzbekistan
Gifu Prefectural Green Stadium
7:37 AM Swimming Men’s 100m Backstroke Rishabh Das Heat-3 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
7:37 AM Swimming Men’s 100m Backstroke Utkarsh Santosh Patil Heat-3 All Participating Athletes
Tokyo Aquatics Centre
8:10 AM MMA Women’s Traditional -60kg Suchika Tariyal Quarterfinal Altanchimeg Baigalmaa (Mongolia)
Nagoya City Inae Sports Center
9:00 AM Table Tennis Men’s Team G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain Group F Indonesia Sky Hall Toyota
10:30 AM Cricket Women’s Team Women Team Semifinal Bangladesh
Korogi Athletic Park
11:00 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Elavenil Valarivan Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:00 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Sonam Uttam Maskar Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:00 AM Shooting 10m Air Rifle Women (Individual) Vidarsa K Vinod Final (Subject to Qualification) All Participating Athletes
Aichi Prefectural General Shooting Gallery
11:30 AM Badminton Women’s Team PV Sindhu, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma, Isharani Baruah, Treesa Jolly, Gayatri G, Kavipriya Selvam, Simran Singhi, Tanisha Crasto Round of 16 Kazakhstan
Ichinomiya City Municipal Gymnasium
11:30 AM Hockey Men’s Team Team India Pool A Indonesia
Gifu Prefectural Green Stadium
12:30 PM Table Tennis Women’s Team Sreeja Akula, Yashaswini Ghorpade, Diya Chitale, Sutirtha Mukherjee, Syndrela Das Group F Singapore Sky Hall Toyota
2:00 PM MMA Men’s Traditional -77kg Varun Aryamaan Sanyal Quarterfinal Winner of Preliminary Round
Nagoya City Inae Sports Center
2:23 PM Swimming Men’s 100m Freestyle Akash Mani Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
2:23 PM Swimming Men’s 100m Freestyle Rohit Benedicton Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
2:30 PM onwards Wushu Women’s Sanda 52kg Aparna 1/8 Final (Match 6) Sogand Sinkaeichetan (Iran)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:30 PM onwards Wushu Men’s Sanda 75kg Vikrant Baliyan 1/8 Final (Match 2) Soheil Mousavi (Iran)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall
2:43 PM Swimming Men’s 100m Backstroke Rishabh Das Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
2:43 PM Swimming Men’s 100m Backstroke Utkarsh Santosh Patil Final (Subject to Qualification) TBD
Tokyo Aquatics Centre
3:00 PM Table Tennis Men’s Team G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah, Payas Jain Group F Iran Sky Hall Toyota

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Sep 19: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments