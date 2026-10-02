Asian Games 2026 LIVE Medal Tally, Day 14: India’s Gold, Silver, Bronze winners list on 2nd October

5 min readOct 2, 2026 08:10 AM IST
India continued their steady climb in the medal tally of the 2026 Asian Games by moving to 7th place after winning their 11th gold, with the Indian women’s recurve team etching history by winning a never-before-won gold medal, upsetting powerhouses South Korea in the final. India moved to 7th in the medal tally with 11 gold, 23 silver and 33 bronze for a total of 67 medals on Friday.
Earlier on Day 13, India had added 6 medals, 2 silver and four bronze, to finish the day with 66 medals.
FOLLOW LIVE: ASIAN GAMES 2026 DAY 14 LIVE UPDATES
Asian Games 2026 Medal Tally – updated [as on Day 14]
|Rank
|Country
|Gold
|Silver
|Bronze
|Total
|1
|China
|155
|71
|64
|290
|2
|Japan
|60
|79
|79
|218
|3
|Republic of Korea
|30
|31
|53
|114
|4
|Uzbekistan
|16
|21
|19
|56
|5
|Iran
|12
|17
|13
|42
|6
|Thailand
|12
|11
|15
|38
|7
|India
|11
|23
|33
|67
|8
|Bahrain
|11
|5
|5
|21
|9
|Kazakhstan
|9
|19
|36
|64
|10
|North Korea
|7
|8
|9
|24
|11
|Malaysia
|6
|5
|13
|24
|12
|Hong Kong, China
|5
|15
|20
|40
|13
|Indonesia
|5
|8
|21
|34
|14
|United Arab Emirates
|5
|4
|0
|9
|15
|Kuwait
|4
|1
|4
|9
|16
|Chinese Taipei
|3
|12
|27
|42
|17
|Qatar
|3
|6
|5
|14
|18
|Philippines
|3
|5
|14
|22
|19
|Singapore
|2
|6
|4
|12
|20
|Tajikistan
|2
|3
|7
|12
|21
|Vietnam
|2
|1
|19
|22
|22
|Myanmar
|2
|1
|1
|4
|23
|Macao, China
|1
|4
|1
|6
|24
|Saudi Arabia
|1
|2
|9
|12
|25
|Kyrgyzstan
|1
|2
|7
|10
|26
|Mongolia
|1
|1
|8
|10
|27
|Jordan
|1
|1
|2
|4
|28
|Sri Lanka
|1
|1
|0
|2
|29
|Iraq
|0
|2
|3
|5
|30
|Turkmenistan
|0
|2
|0
|2
|31
|Afghanistan
|0
|1
|2
|3
|32
|Lebanon
|0
|1
|1
|2
|32
|Oman
|0
|1
|1
|2
|34
|Pakistan
|0
|0
|6
|6
|35
|Cambodia
|0
|0
|4
|4
|36
|Nepal
|0
|0
|2
|2
|37
|Bangladesh
|0
|0
|1
|1
|37
|Brunei Darussalam
|0
|0
|1
|1
|37
|Laos
|0
|0
|1
|1
|37
|Syrian Arab Republic
|0
|0
|1
|1
As of October 2, 2026. The table is updated periodically.
Indian medallists — Full list of winners
Archery
- Chikitha Taniparhi and Sahil Jadhav – Mixed Compound Team – Gold
- Chikitha Taniparhi, Prithika Pradeep and Jyothi Surekha Vennam – Women’s Compound Team – Gold
- Sahil Jadhav, Kushal Dalal and Thirumuru Ganesh Mani Ratnam – Men’s Compound Team – Gold
- Ganesh Mani Ratnam Thirumuru – Men’s Compound Individual – Bronze
- Ankita Bhakat, Kirti, Kumkum Anil Mohod – Women’s Team Recurve – Gold
Kabaddi
- India women’s team – Gold
- Indian men’s team – Gold
Shooting
- Elavenil Valarivan — Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
- Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod — Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
- Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
- Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
- Rudrankksh Patil — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Bronze
- Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal — Women’s skeet team – Bronze
- Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze
- Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal — Mixed skeet team – Bronze
- Kamaljeet, Suruchi Singh — 10m air pistol mixed team – Gold
- Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver
- Ashi Chouksey, Vidarsa Kochalumkal Vinod and Tilottama Sen – Women’s 50m rifle 3P team – Silver
- Esha Singh – Women’s 25m Air Pistol – Silver
- Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat – Women’s Trap Team – Silver
- Neeru Dhanda – Women’s Trap Individual – Gold
- Neeru Dhanda and Kynan Chenai – Mixed Trap Team – Gold
Mixed Martial Arts
Suchika Tariyal — Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze
Cricket
Indian Women’s Cricket Team – Gold
Kurash
Pincky Balhara – Women’s 78kg – Bronze
Weightlifting
Mirabai Chanu — Women’s weightlifting (49 kg) – Silver
Soft tennis
Jay Meena — Soft tennis (men’s singles) – Bronze
Badminton
Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze
Wushu
Roshibina Devi — Women’s 60kg sanda – Silver
Rowing
Satnam Singh, Salman Khan — Men’s double sculls – Bronze
Story continues below this ad
Athletics
- Seema Kumari — Women’s 10000m – Bronze
- Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver
- Manpreet Kaur — Women’s Shot Put – Bronze
- Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver
- Baranica Elangovan — Women’s Pole Vault – Bronze
- Sawan Barwal – Men’s Marathon – Silver
- Tajinderpal Singh Toor – Men’s Shot Put – Silver
- Prachi – Women’s 400m – Bronze
- Harita- Women’s 200m- Bronze
- Ancy Sojan- Women’s long jump- Silver
- Tejaswin Shankar- Men’s decathlon- Bronze
- Parul Chaudhary- Women’s 3000m steeplechase- Bronze
- Sarvesh Kushare- Men’s high jump-Silver
- Gulveer Singh- Men’s 1500m-Silver
- Vithya Ramraj-Women’s 400m hurdles- Bronze
- Parul Chaudhary- Women’s 5000m-Bronze
- Sreeshankar Murali- Men’s long jump- Silver
- Rohit Yadav- Javelin- Bronze
- Yashvir Singh- Javelin- Silver
- Gulveer Singh – Men’s 5000m – Bronze
- Gulveer Singh, Sneha SS, Animesh Kujur, Harita Bhadra – 4x100m Mixed Team Relay – Bronze
- Pooja Singh – Women’s High Jump – Bronze
- Kiran, Poovamma Machettira, Prachi and Vithya Ramraj – 4x400m Women’s Team Relay – Gold
- Thennarasu Vishal, Jay Kumar, Dharmveer Choudhary, Thekkinalil Manu – 4x400m Men’s Team Relay – Bronze
Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles – Bronze
Squash
- Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar – Mixed Doubles – Bronze
- Anahat Singh – Women’s singles – Silver
- Abhay Singh – Men’s singles – Silver
- Joshana Chinappa, Anahat Singh, Tanvi Khanna – Women’s team – Bronze
- Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar – Men’s team – Bronze
Boxing
- Narender Berwal – Men’s heavyweight (+90 kg) – Bronze
- Priya Ghanghas – Women’s 60kg – Bronze
- Kapil Pokhariya- Men’s 90kg – Bronze
Wrestling
- Sunil Kumar – Greco-Roman 87kg – Bronze
- Nitesh Siwach- Greco-Roman 97kg- Silver
Sailing
- Prince Noble Kurisinkal, Manu Francis – Men’s Skiff – Silver
- Shital Verma, Harshita Tomar – Women’s Skiff – Bronze