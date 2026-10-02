Asian Games 2026 LIVE Medal Tally, Day 14: India’s Gold, Silver, Bronze winners list on 2nd October

India moved to 7th in the medal tally with 11 gold, 23 silver and 33 bronze for a total of 67 medals on day 14.

By: Sports Desk
5 min readOct 2, 2026 08:10 AM IST
Check Asian Games 2026 Medal Tally Live Updates and Indian medal count on Day 14. (AP)Check Asian Games 2026 Medal Tally Live Updates on Day 14. (AP)
Make us preferred source on Google

India continued their steady climb in the medal tally of the 2026 Asian Games by moving to 7th place after winning their 11th gold, with the Indian women’s recurve team etching history by winning a never-before-won gold medal, upsetting powerhouses South Korea in the final. India moved to 7th in the medal tally with 11 gold, 23 silver and 33 bronze for a total of 67 medals on Friday.

Earlier on Day 13, India had added 6 medals, 2 silver and four bronze, to finish the day with 66 medals.

FOLLOW LIVE: ASIAN GAMES 2026 DAY 14 LIVE UPDATES

Asian Games 2026 Medal Tally – updated [as on Day 14]

Rank Country Gold Silver Bronze Total
1 China 155 71 64 290
2 Japan 60 79 79 218
3 Republic of Korea 30 31 53 114
4 Uzbekistan 16 21 19 56
5 Iran 12 17 13 42
6 Thailand 12 11 15 38
7 India 11 23 33 67
8 Bahrain 11 5 5 21
9 Kazakhstan 9 19 36 64
10 North Korea 7 8 9 24
11 Malaysia 6 5 13 24
12 Hong Kong, China 5 15 20 40
13 Indonesia 5 8 21 34
14 United Arab Emirates 5 4 0 9
15 Kuwait 4 1 4 9
16 Chinese Taipei 3 12 27 42
17 Qatar 3 6 5 14
18 Philippines 3 5 14 22
19 Singapore 2 6 4 12
20 Tajikistan 2 3 7 12
21 Vietnam 2 1 19 22
22 Myanmar 2 1 1 4
23 Macao, China 1 4 1 6
24 Saudi Arabia 1 2 9 12
25 Kyrgyzstan 1 2 7 10
26 Mongolia 1 1 8 10
27 Jordan 1 1 2 4
28 Sri Lanka 1 1 0 2
29 Iraq 0 2 3 5
30 Turkmenistan 0 2 0 2
31 Afghanistan 0 1 2 3
32 Lebanon 0 1 1 2
32 Oman 0 1 1 2
34 Pakistan 0 0 6 6
35 Cambodia 0 0 4 4
36 Nepal 0 0 2 2
37 Bangladesh 0 0 1 1
37 Brunei Darussalam 0 0 1 1
37 Laos 0 0 1 1
37 Syrian Arab Republic 0 0 1 1

As of October 2, 2026. The table is updated periodically.

Indian medallists — Full list of winners

Story continues below. Subscribe to see fewer ads.

Archery

  1. Chikitha Taniparhi and Sahil Jadhav – Mixed Compound Team – Gold
  2. Chikitha Taniparhi, Prithika Pradeep and Jyothi Surekha Vennam – Women’s Compound Team – Gold
  3. Sahil Jadhav, Kushal Dalal and Thirumuru Ganesh Mani Ratnam – Men’s Compound Team – Gold
  4. Ganesh Mani Ratnam Thirumuru – Men’s Compound Individual – Bronze
  5. Ankita Bhakat, Kirti, Kumkum Anil Mohod – Women’s Team Recurve – Gold

Kabaddi

  1. India women’s team – Gold
  2. Indian men’s team – Gold

Shooting

  1. Elavenil Valarivan — Women’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
  2. Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod — Women’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
  3. Himanshu Dhillon — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Silver
  4. Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane — Men’s 10m Air Rifle (Team) – Silver
  5. Rudrankksh Patil — Men’s 10m Air Rifle (Individual) – Bronze
  6. Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal — Women’s skeet team – Bronze
  7. Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan — Men’s skeet team – Bronze
  8. Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal — Mixed skeet team – Bronze
  9. Kamaljeet, Suruchi Singh — 10m air pistol mixed team – Gold
  10. Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil and Niraj Kumar — Men’s 50m rifle 3P team – Silver
  11. Ashi Chouksey, Vidarsa Kochalumkal Vinod and Tilottama Sen – Women’s 50m rifle 3P team – Silver
  12. Esha Singh – Women’s 25m Air Pistol – Silver
  13. Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat – Women’s Trap Team – Silver
  14. Neeru Dhanda – Women’s Trap Individual – Gold
  15. Neeru Dhanda and Kynan Chenai – Mixed Trap Team – Gold

Mixed Martial Arts

Suchika Tariyal — Women’s Traditional MMA (60kg) – Bronze

Cricket

Indian Women’s Cricket Team – Gold

Kurash

Pincky Balhara – Women’s 78kg – Bronze

Weightlifting

Mirabai Chanu — Women’s weightlifting (49 kg) – Silver

Soft tennis

Jay Meena — Soft tennis (men’s singles) – Bronze

Badminton

Lakshya Sen, Ayush Shetty, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannepalli, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Hariharan Amsakarunan, MR Arjun, Dhruv Kapila — Men’s Badminton Team – Bronze

Wushu

Roshibina Devi — Women’s 60kg sanda – Silver

Rowing

Satnam Singh, Salman Khan — Men’s double sculls – Bronze

Story continues below this ad

Athletics

  1. Seema Kumari — Women’s 10000m – Bronze
  2. Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S. and Vithya Ramraj — Mixed 4x400m relay – Silver
  3. Manpreet Kaur — Women’s Shot Put – Bronze
  4. Gulveer Singh — Men’s 10,000m – Silver
  5. Baranica Elangovan — Women’s Pole Vault – Bronze
  6. Sawan Barwal – Men’s Marathon – Silver
  7. Tajinderpal Singh Toor – Men’s Shot Put – Silver
  8. Prachi – Women’s 400m – Bronze
  9. Harita- Women’s 200m- Bronze
  10. Ancy Sojan- Women’s long jump- Silver
  11. Tejaswin Shankar- Men’s decathlon- Bronze
  12. Parul Chaudhary- Women’s 3000m steeplechase- Bronze
  13. Sarvesh Kushare- Men’s high jump-Silver
  14. Gulveer Singh- Men’s 1500m-Silver
  15. Vithya Ramraj-Women’s 400m hurdles- Bronze
  16. Parul Chaudhary- Women’s 5000m-Bronze
  17. Sreeshankar Murali- Men’s long jump- Silver
  18. Rohit Yadav- Javelin- Bronze
  19. Yashvir Singh- Javelin- Silver
  20. Gulveer Singh – Men’s 5000m – Bronze
  21. Gulveer Singh, Sneha SS, Animesh Kujur, Harita Bhadra – 4x100m Mixed Team Relay – Bronze
  22. Pooja Singh – Women’s High Jump – Bronze
  23. Kiran, Poovamma Machettira, Prachi and Vithya Ramraj – 4x400m Women’s Team Relay – Gold
  24. Thennarasu Vishal, Jay Kumar, Dharmveer Choudhary, Thekkinalil Manu – 4x400m Men’s Team Relay – Bronze

Table Tennis

Manush Shah, Diya Chitale — Mixed doubles – Bronze

Squash

  1. Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar – Mixed Doubles – Bronze
  2. Anahat Singh – Women’s singles – Silver
  3. Abhay Singh – Men’s singles – Silver
  4. Joshana Chinappa, Anahat Singh, Tanvi Khanna – Women’s team – Bronze
  5. Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar – Men’s team – Bronze

Boxing

  1. Narender Berwal – Men’s heavyweight (+90 kg) – Bronze
  2. Priya Ghanghas – Women’s 60kg – Bronze
  3. Kapil Pokhariya- Men’s 90kg – Bronze

Wrestling

  1. Sunil Kumar – Greco-Roman 87kg – Bronze
  2. Nitesh Siwach- Greco-Roman 97kg- Silver

Sailing

  1. Prince Noble Kurisinkal, Manu Francis – Men’s Skiff – Silver
  2. Shital Verma, Harshita Tomar – Women’s Skiff – Bronze

© IE Online Media Services Pvt Ltd

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Oct 02: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments