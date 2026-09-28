India at Asian Games 2026 Day 11, September 29: Full schedule, venue, fixtures & time

A packed Day 11 (September 29) awaits India at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya on Tuesday, with medals on offer across shooting, athletics, boxing, surfing and cycling.
The day opens with Anbarasu Kishore Kumar in the men’s shortboard surfing quarterfinals, followed by the recurve archery elimination rounds and a packed shooting schedule headlined by the trap events, where Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj, Neeru, Manisha Keer and Aashima Ahlawat will all be in action.
Boxing takes centre stage in the afternoon, with Parveen (women’s 65kg), Ankush (men’s 80kg) and Narender (men’s +90kg) all fighting for a place in the final. Athletics dominates the evening, with Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar in the men’s pole vault, Pooja and Supriya Sindigere Basavaraju in the women’s high jump, Gulveer Singh and Avinash Sable in the men’s 5000m, and all three relay teams in action. The track cycling team sprint and team pursuit events also offer India a shot at medals.
|S. No.
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Athlete(s)
|Round / Stage
|
Opponent / Team
|1
|4:54 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Anbarasu Kishore Kumar
|Quarterfinals Heat 4
|
Toby Espejon (Philippines)
|2
|5:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|1/16 Elimination Round
|
TBC (UAE or PHI)
|3
|5:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|1/16 Elimination Round
|
Salsabilla Riau Ega Agata (Indonesia)
|4
|6:24 AM
|Kurash
|Men’s -66 Kg
|Vipin Kumar
|Round of 16
|
TBD (PHI or KOR)
|5
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Kynan Chenai
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|6
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Ahvar Rizvi
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|7
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Shapath Bharadwaj
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|8
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Men (Team)
|Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj
|Final Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|9
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Neeru
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|10
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Manisha Keer
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|11
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Aashima Ahlawat
|Qualification Round Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|12
|6:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Team)
|Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat
|Final Day 3 – 25 Targets
|
All Participating Athletes
|13
|6:30 AM
|Cycling (Track)
|Women’s Team Sprint
|Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari
|Qualification Round
|
All participating Athletes
|14
|6:30 AM
|Squash
|Women’s Team
|Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz
|Pool C Match 2
|
Women’s Team (Iran)
|15
|6:30 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Singles
|Dhakshineswar Suresh
|Court 4 2nd Round Match 7
|
Gunawan Trismuwantara (Indonesia)
|16
|6:48 AM
|Cycling (Track)
|Men’s Team Sprint
|Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam
|Qualification Round
|
All participating Athletes
|17
|7:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Hitesh Kewat
|Heat
|
All participating Athletes
|18
|7:00 AM
|Canoe (Slalom)
|Men’s Kayak Single
|Pradhyumna Singh Rathod
|Heat
|
All participating Athletes
|19
|7:12 AM
|Cycling (Track)
|Women’s Team Pursuit
|Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh
|Qualification Round
|
All participating Athletes
|20
|7:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Skiff/49er
|Prince Noble, Manu Francis
|Race 3, 4, 5 & 6
|
All participating Athletes
|21
|7:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Skiff/49er FX
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Race 3, 4, 5 & 6
|
All participating Athletes
|22
|7:40 AM Onwards
|Sailing
|Girls Dinghy/ILCA 4
|Mahi Verma
|Opening Series Race 1, 2 & 3
|
All Participating Athletes
|23
|7:47 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Anbarasu Kishore Kumar
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|24
|7:50 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Rina Sen
|Heat
|
All participating Athletes
|25
|7:50 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Canoe Single
|Pallavi Jagpat
|Heat
|
All participating Athletes
|26
|8:00 AM
|Kurash
|Men’s -66 Kg
|Vipin Kumar
|Quarterfinals (Subject to Qualification)
|TBD
|27
|8:47 AM
|Canoe (Slalom)
|Women’s Kayak Single
|Shikha Chouhan
|Heat
|
All participating Athletes
|28
|9:00 AM Onwards
|Sports Climbing
|Women’s Speed
|Joga Purty
|Qualification
|TBC
|29
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Singles
|Sumit Nagal
|Show Court 2nd Round Match 9
|
Seongchan Hong (Republic of Korea)
|30
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Doubles
|Yuki Bhambri, Dhakshineswar Suresh
|Court 2 2nd Round Match 5
|
Beibit Zhukayev & Denis Yevseyev (Kazakhstan)
|31
|9:00 AM Onwards
|Tennis
|Men’s Doubles
|Anirudh Chandrasekar, N Sriram Balaji
|Court 6 2nd Round Match 1
|
Pradip Khadka & Abhishek Bastola (Nepal)
|32
|9:26 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Anbarasu Kishore Kumar
|Finals Bronze Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|33
|9:30 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Dhiraj Bommadevara
|1/8 Elimination Round
|TBC
|34
|9:45 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|1/16 Elimination Round
|
Bishinde Urantungalag (Mongolia)
|35
|9:45 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kirti Sharma
|1/16 Elimination Round
|
Hoang Phuong Thao (Vietnam)
|36
|10:15 AM
|Archery
|Recurve Men’s Individual
|Neeraj Chauhan
|1/8 Elimination Round
|TBC
|37
|10:15 AM
|Boxing
|Women’s 65kg
|Parveen
|Semifinals
|Li Shu (China)
|38
|10:25 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kumkum Anil Mohod
|1/8 Elimination Round
|TBC
|39
|10:25 AM
|Archery
|Recurve Women’s Individual
|Kirti Sharma
|1/8 Elimination Round
|TBC
|40
|10:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Neeru
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|41
|10:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Manisha Keer
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|42
|10:30 AM
|Shooting
|Trap Women (Individual)
|Aashima Ahlawat
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|43
|10:30 AM Onwards
|Sailing
|Men’s Dinghy/ILCA 7
|Vishnu Sarvanan
|Qualification Series Race 3, 4, 5
|
All Participating Athletes
|44
|10:35 AM
|Surfing
|Men’s Shortboard
|Anbarasu Kishore Kumar
|Finals Gold Medal Match (Subject to Qualification)
|TBD
|45
|10:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Windsurfing/IQFOIL
|Katya Coelho
|Race 1, 2, 3 & 4
|
All participating Athletes
|46
|10:40 AM Onwards
|Sailing
|Women’s Dinghy/ILCA 6
|Nethra Kumanan
|Qualification Series Race 3, 4, 5
|
All Participating Athletes
|47
|10:50 AM
|Kurash
|Men’s -66 Kg
|Vipin Kumar
|Semifinals (Subject to Qualification)
|TBD
|48
|11:00 AM
|Boxing
|Men’s 80kg
|Ankush
|Semifinals
|
Erkinboev Fazliddin (Uzbekistan)
|49
|11:30 AM
|Boxing
|Men’s +90kg
|Narender
|Semifinals
|
Oralbay Aibek (Kazakhstan)
|50
|11:30 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Team Sprint
|Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari
|1st Round (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|51
|11:42 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Men’s Team Sprint
|Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam
|1st Round (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|52
|11:45 AM
|Kurash
|Men’s -66 Kg
|Vipin Kumar
|Finals (Subject to Qualification)
|TBD
|53
|11:54 AM Onwards
|Cycling (Track)
|Women’s Team Pursuit
|Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh
|1st Round (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|54
|12:00 PM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Kynan Chenai
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|55
|12:00 PM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Ahvar Rizvi
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|56
|12:00 PM
|Shooting
|Trap Men (Individual)
|Shapath Bharadwaj
|Final – Trap
|
All Participating Athletes
|57
|12:00 PM Onwards
|Tennis
|Mixed Doubles
|N Sriram Balaji & Ankita Raina
|Court 4 1st Round Match 5
|
Kairan Thompson & Eudice Chong (Hong Kong)
|58
|12:30 PM
|Volleyball
|Men’s Team
|Charles Jerome Vinith, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appavu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Yadav, Amit Singh Balwan
|Preliminary Round Pool C Match 23
|
Qatar Men’s Team
|59
|12:43 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Team Sprint
|Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari
|Finals For Bronze (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|60
|12:46 PM
|Cycling (Track)
|Women’s Team Sprint
|Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari
|Finals For Gold (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|61
|12:49 PM
|Cycling (Track)
|Men’s Team Sprint
|Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam
|Finals For Bronze (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|62
|12:52 PM
|Cycling (Track)
|Men’s Team Sprint
|Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam
|Finals For Gold (Subject to Qualification)
|
All participating Athletes
|63
|2:50 PM
|Athletics
|Men’s Pole Vault
|Dev Kumar Meena
|Final
|
All Participating Athletes
|64
|2:50 PM
|Athletics
|Men’s Pole Vault
|Kuldeep Kumar
|Final
|
All Participating Athletes
|65
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s High Jump
|Pooja
|Final
|
All Participating Athletes
|66
|3:35 PM
|Athletics
|Women’s High Jump
|Supriya Sindigere Basavaraju
|Final
|
All Participating Athletes
|67
|4:05 PM
|Athletics
|Women’s Hammer Throw
|Tanya Chaudhary
|Final
|
All Participating Athletes
|68
|4:05 PM
|Athletics
|Women’s Hammer Throw
|Anushka Yadav
|Final
|
All Participating Athletes
|69
|4:20 PM
|Athletics
|Women’s 800m
|Pooja
|Final
|TBD
|70
|4:35 PM
|Athletics
|Men’s 800m
|Mohammed Afsal Pulikkalakath
|Final Lane 9
|
All Participating Athletes
|71
|4:45 PM
|Athletics
|Men’s 5000m
|Gulveer Singh
|Final Lane 2
|
All Participating Athletes
|72
|4:45 PM
|Athletics
|Men’s 5000m
|Avinash Mukund Sable
|Final Lane 16
|
All Participating Athletes
|73
|5:18 PM
|Athletics
|Mixed 4 x 100m Relay
|Indian Team
|Final
|TBD
|74
|5:35 PM
|Athletics
|Women’s 4 x 400m Relay
|Indian Team
|Final Lane 6
|
All Participating Athletes
|75
|5:47 PM
|Athletics
|Men’s 4 x 400m Relay
|Indian Team
|Final
|
All Participating Athletes
|76
|TBD
|Tennis
|Mixed Doubles
|Yuki Bhambri & Rutuja Bhosale
|2nd Round
|TBD