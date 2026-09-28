India at Asian Games 2026 Day 11, September 29: Full schedule, venue, fixtures & time

Check out details for Indians in action at the Asian Games 2026 on September 29 on our Aichi-Nagoya Asiad schedule for Day 11 (Tuesday).

By: Sports Desk
8 min readSep 28, 2026 09:42 PM IST
Check all Indians in action on Day 11 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)Check all Indians in action on Day 11 of Asian Games in Aichi Nagoya. (AP)
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A packed Day 11 (September 29) awaits India at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya on Tuesday, with medals on offer across shooting, athletics, boxing, surfing and cycling.

The day opens with Anbarasu Kishore Kumar in the men’s shortboard surfing quarterfinals, followed by the recurve archery elimination rounds and a packed shooting schedule headlined by the trap events, where Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj, Neeru, Manisha Keer and Aashima Ahlawat will all be in action.

Boxing takes centre stage in the afternoon, with Parveen (women’s 65kg), Ankush (men’s 80kg) and Narender (men’s +90kg) all fighting for a place in the final. Athletics dominates the evening, with Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar in the men’s pole vault, Pooja and Supriya Sindigere Basavaraju in the women’s high jump, Gulveer Singh and Avinash Sable in the men’s 5000m, and all three relay teams in action. The track cycling team sprint and team pursuit events also offer India a shot at medals.

Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 11 in Aichi-Nagoya:

S. No. Time (IST) Sport Event Athlete(s) Round / Stage
Opponent / Team
1 4:54 AM Surfing Men’s Shortboard Anbarasu Kishore Kumar Quarterfinals Heat 4
Toby Espejon (Philippines)
2 5:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara 1/16 Elimination Round
TBC (UAE or PHI)
3 5:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan 1/16 Elimination Round
Salsabilla Riau Ega Agata (Indonesia)
4 6:24 AM Kurash Men’s -66 Kg Vipin Kumar Round of 16
TBD (PHI or KOR)
5 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Kynan Chenai Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
6 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Ahvar Rizvi Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
7 6:30 AM Shooting Trap Men (Individual) Shapath Bharadwaj Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
8 6:30 AM Shooting Trap Men (Team) Kynan Chenai, Ahvar Rizvi, Shapath Bharadwaj Final Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
9 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Neeru Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
10 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Manisha Keer Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
11 6:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Aashima Ahlawat Qualification Round Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
12 6:30 AM Shooting Trap Women (Team) Neeru, Manisha Keer, Aashima Ahlawat Final Day 3 – 25 Targets
All Participating Athletes
13 6:30 AM Cycling (Track) Women’s Team Sprint Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari Qualification Round
All participating Athletes
14 6:30 AM Squash Women’s Team Anahat Singh, Jyotsna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz Pool C Match 2
Women’s Team (Iran)
15 6:30 AM Onwards Tennis Men’s Singles Dhakshineswar Suresh Court 4 2nd Round Match 7
Gunawan Trismuwantara (Indonesia)
16 6:48 AM Cycling (Track) Men’s Team Sprint Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam Qualification Round
All participating Athletes
17 7:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Hitesh Kewat Heat
All participating Athletes
18 7:00 AM Canoe (Slalom) Men’s Kayak Single Pradhyumna Singh Rathod Heat
All participating Athletes
19 7:12 AM Cycling (Track) Women’s Team Pursuit Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh Qualification Round
All participating Athletes
20 7:30 AM Onwards Sailing Men’s Skiff/49er Prince Noble, Manu Francis Race 3, 4, 5 & 6
All participating Athletes
21 7:40 AM Onwards Sailing Women’s Skiff/49er FX Harshita Tomar, Shital Verma Race 3, 4, 5 & 6
All participating Athletes
22 7:40 AM Onwards Sailing Girls Dinghy/ILCA 4 Mahi Verma Opening Series Race 1, 2 & 3
All Participating Athletes
23 7:47 AM Surfing Men’s Shortboard Anbarasu Kishore Kumar Semifinals (Subject to Qualification) TBD
24 7:50 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Rina Sen Heat
All participating Athletes
25 7:50 AM Canoe (Slalom) Women’s Canoe Single Pallavi Jagpat Heat
All participating Athletes
26 8:00 AM Kurash Men’s -66 Kg Vipin Kumar Quarterfinals (Subject to Qualification) TBD
27 8:47 AM Canoe (Slalom) Women’s Kayak Single Shikha Chouhan Heat
All participating Athletes
28 9:00 AM Onwards Sports Climbing Women’s Speed Joga Purty Qualification TBC
29 9:00 AM Onwards Tennis Men’s Singles Sumit Nagal Show Court 2nd Round Match 9
Seongchan Hong (Republic of Korea)
30 9:00 AM Onwards Tennis Men’s Doubles Yuki Bhambri, Dhakshineswar Suresh Court 2 2nd Round Match 5
Beibit Zhukayev & Denis Yevseyev (Kazakhstan)
31 9:00 AM Onwards Tennis Men’s Doubles Anirudh Chandrasekar, N Sriram Balaji Court 6 2nd Round Match 1
Pradip Khadka & Abhishek Bastola (Nepal)
32 9:26 AM Surfing Men’s Shortboard Anbarasu Kishore Kumar Finals Bronze Medal Match (Subject to Qualification) TBD
33 9:30 AM Archery Recurve Men’s Individual Dhiraj Bommadevara 1/8 Elimination Round TBC
34 9:45 AM Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod 1/16 Elimination Round
Bishinde Urantungalag (Mongolia)
35 9:45 AM Archery Recurve Women’s Individual Kirti Sharma 1/16 Elimination Round
Hoang Phuong Thao (Vietnam)
36 10:15 AM Archery Recurve Men’s Individual Neeraj Chauhan 1/8 Elimination Round TBC
37 10:15 AM Boxing Women’s 65kg Parveen Semifinals Li Shu (China)
38 10:25 AM Archery Recurve Women’s Individual Kumkum Anil Mohod 1/8 Elimination Round TBC
39 10:25 AM Archery Recurve Women’s Individual Kirti Sharma 1/8 Elimination Round TBC
40 10:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Neeru Final – Trap
All Participating Athletes
41 10:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Manisha Keer Final – Trap
All Participating Athletes
42 10:30 AM Shooting Trap Women (Individual) Aashima Ahlawat Final – Trap
All Participating Athletes
43 10:30 AM Onwards Sailing Men’s Dinghy/ILCA 7 Vishnu Sarvanan Qualification Series Race 3, 4, 5
All Participating Athletes
44 10:35 AM Surfing Men’s Shortboard Anbarasu Kishore Kumar Finals Gold Medal Match (Subject to Qualification) TBD
45 10:40 AM Onwards Sailing Women’s Windsurfing/IQFOIL Katya Coelho Race 1, 2, 3 & 4
All participating Athletes
46 10:40 AM Onwards Sailing Women’s Dinghy/ILCA 6 Nethra Kumanan Qualification Series Race 3, 4, 5
All Participating Athletes
47 10:50 AM Kurash Men’s -66 Kg Vipin Kumar Semifinals (Subject to Qualification) TBD
48 11:00 AM Boxing Men’s 80kg Ankush Semifinals
Erkinboev Fazliddin (Uzbekistan)
49 11:30 AM Boxing Men’s +90kg Narender Semifinals
Oralbay Aibek (Kazakhstan)
50 11:30 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Team Sprint Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari 1st Round (Subject to Qualification)
All participating Athletes
51 11:42 AM Onwards Cycling (Track) Men’s Team Sprint Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam 1st Round (Subject to Qualification)
All participating Athletes
52 11:45 AM Kurash Men’s -66 Kg Vipin Kumar Finals (Subject to Qualification) TBD
53 11:54 AM Onwards Cycling (Track) Women’s Team Pursuit Harshita Jhakar, Pooja Baban Danole, Meenakshi, Swasti Singh 1st Round (Subject to Qualification)
All participating Athletes
54 12:00 PM Shooting Trap Men (Individual) Kynan Chenai Final – Trap
All Participating Athletes
55 12:00 PM Shooting Trap Men (Individual) Ahvar Rizvi Final – Trap
All Participating Athletes
56 12:00 PM Shooting Trap Men (Individual) Shapath Bharadwaj Final – Trap
All Participating Athletes
57 12:00 PM Onwards Tennis Mixed Doubles N Sriram Balaji & Ankita Raina Court 4 1st Round Match 5
Kairan Thompson & Eudice Chong (Hong Kong)
58 12:30 PM Volleyball Men’s Team Charles Jerome Vinith, Pulparambil Hemanth, Jebaraj Joel Benjamin, Lad Om Vasant, Appavu Muthusamy, Rai Ashwal, Kottarathil Anand, Singh Shikhar, Eanthungal Joseph John Joseph, Chatham Muhammad, Chirag Yadav, Amit Singh Balwan Preliminary Round Pool C Match 23
Qatar Men’s Team
59 12:43 PM Cycling (Track) Women’s Team Sprint Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari Finals For Bronze (Subject to Qualification)
All participating Athletes
60 12:46 PM Cycling (Track) Women’s Team Sprint Celestina Keerthi Rangaswamy, Chikka Sarita Kumari Finals For Gold (Subject to Qualification)
All participating Athletes
61 12:49 PM Cycling (Track) Men’s Team Sprint Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam Finals For Bronze (Subject to Qualification)
All participating Athletes
62 12:52 PM Cycling (Track) Men’s Team Sprint Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam Finals For Gold (Subject to Qualification)
All participating Athletes
63 2:50 PM Athletics Men’s Pole Vault Dev Kumar Meena Final
All Participating Athletes
64 2:50 PM Athletics Men’s Pole Vault Kuldeep Kumar Final
All Participating Athletes
65 3:35 PM Athletics Women’s High Jump Pooja Final
All Participating Athletes
66 3:35 PM Athletics Women’s High Jump Supriya Sindigere Basavaraju Final
All Participating Athletes
67 4:05 PM Athletics Women’s Hammer Throw Tanya Chaudhary Final
All Participating Athletes
68 4:05 PM Athletics Women’s Hammer Throw Anushka Yadav Final
All Participating Athletes
69 4:20 PM Athletics Women’s 800m Pooja Final TBD
70 4:35 PM Athletics Men’s 800m Mohammed Afsal Pulikkalakath Final Lane 9
All Participating Athletes
71 4:45 PM Athletics Men’s 5000m Gulveer Singh Final Lane 2
All Participating Athletes
72 4:45 PM Athletics Men’s 5000m Avinash Mukund Sable Final Lane 16
All Participating Athletes
73 5:18 PM Athletics Mixed 4 x 100m Relay Indian Team Final TBD
74 5:35 PM Athletics Women’s 4 x 400m Relay Indian Team Final Lane 6
All Participating Athletes
75 5:47 PM Athletics Men’s 4 x 400m Relay Indian Team Final
All Participating Athletes
76 TBD Tennis Mixed Doubles Yuki Bhambri & Rutuja Bhosale 2nd Round TBD

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