50 popular Hindu baby boy names of 2019

Hindu baby boy names: Wondering what to name your newborn baby boy? Here’s our pick of 50 modern Hindu baby boy names of 2019 you can choose from for your little one.

1. Aakav (shape)

2. Aakesh (Lord of the sky)

3. Aarav (peaceful)

4. Advik (unique)

5. Chaitanya (cognisance)

6. Chandran (moon)

7. Darsh (sight)

8. Darpan (mirror)

9. Ekansh (whole)

10. Evak (equal)

11. Girik (Lord Shiva)

Also Read| 50 Hindu baby girl names of 2019

12. Hredhaan (one with a great heart)

13. Hemang (one with a shining body)

14. Inesh (strong king)

15. Ishaan (Lord Shiva)

16. Jairaj (victorious ruler)

17. Jihan (the universe)

18. Lekh (document)

19. Lohit (made of copper)

20. Manbir (brave from heart)

21. Mayan (god of love)

22. Meet (friend, love)

23. Nishit (midnight)

24. Nihal (joyous or successful)

25. Onkar (the purest one)

26. Onveer (brave)

27. Oviyan (artist)

28. Parijat (celestial fire)

29. Pranjal (honest)

30. Pranit (leader)

31. Rayaan (gates of heaven)

32. Ronit (embellishment)

33. Reyansh (ray of light)

34. Samaksh (presence)

35. Samesh (equality)

36. Sanket (signal)

37. Sanat (Lord Brahma)

38. Tuhin (snow)

39. Tejas (brilliant)

40. Trijal (Lord Shiva)

41. Umang (enthusiasm)

42. Udarsh (brimming)

43. Viraj (resplendent)

44. Vaidik (spritual)

45. Vedant (ultimate wisdom)

46. Yash (glory)

48. Yatin (devoted)

49. Yagnesh (sacrifice)

50. Yug (era)

Also Read| 100 baby boy and baby girl names of 2019