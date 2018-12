Miss World 2018: Meet the contestants gearing up for the beauty pageant

Miss World 2018 which is scheduled to take place in Sanya, China on December 8 is the 68th edition of the beauty pageant. Lovely ladies from 118 countries around the world are competing against each other for the coveted Miss World title. Reigning queen Manushi Chhillar will crown her successor at the grand finale.

Here’s the list of contestants from around the world who are currently competing for the Miss World 2018 title in China:

Algeria- Nihed Markria

Argentina- Victoria Soto

Armenia- Arena Zeynalyan

Aruba- Nurianne Arias

Albania- Nikita Preka

Austria- Izabela Ion

Australi- Taylah Cannon

Bahamas- Brinique Gibson

Barbados- Ashley Lashley

Belarus- Maria Vasilech

Bangladesh- Jannatul Ferdous Oishee

Belize- Jalyssa Arthurs

Brazil- Jéssica Carvalho

Botswana- Moitshepi Elias

British Virgin Islands- Yadali Thomas Santos

Canada- Hanna Begovic

Chile- Anahí Hormazabal

China Pr- Peirui Mao

Belgium- Angeline Flor Pua

Bolivia- Vanessa Vargas

Bonaire- Ruthgainy Frans

Cameroon- Aimee Caroline Nseke

Cyprus- Andriánna Fiakká

Cote D’Ivoire- Jemima Gbato

Czech Republic- Katerina Kasanová

Ecuador- Nicol Ocles

France- Eva Colas

Georgia- Nia Tsivtsivadze

Gibraltar- Star Farrugia

Ghana- Margaret Derry Mwintuur

Guadeloupe- Morgane Thérésine

Guatemala- Elizabeth Gramajo

Guinea-Bissau- Zara Josefa Mendes

Guyana- Ambika Ramraj

Honduras-Dayana Sabillón

Hungary- Andrea Szarvas

India- Anukreethy Vas

Indonesia- Alya Nurshabrina

Italy- Nunzia Amato

Kazakhstan- Alfïya Ersayin

Kosovo- Rreze Dautaj

Lesotho- Rethabile Thaathaa

Madagascar- Miantsa Randriambelonoro

Malawi- Tiwonge Munthali

Malta- Maria Ellul

Martinique- Larissa Segarel

Mauritius- Murielle Ravina

Mexico- Vanessa Ponce

Moldova- Tamara Zaretcaia

Montenegro- Natalija Glušcevic

Myanmar- Han Thi

Nepal- Shrinkhala Khatiwada

Netherlands- Leonie Hesselink

New Zealand- Jessica Tyson

Nicaragua- Yoselin Gómez Reyes

Northern Ireland- Katharine Walker

Panama- Solaris Barba

Peru- Estefani Mauricci

Poland- Kamila Swierc

Puerto Rico- Dayanara Martínez

Russia- Yulia Polyachikhina

Rwanda- Liliane Iradukunda

Scotland- Linzi Mclelland

Serbia- Ivana Trišic

Slovakia- Dominika Grecová

Denmark- Tara Jensen

England- Alisha Cowie

South Africa- Thulisa Keyi

Tunisia- Haifa Ghedir

Venezuela- Veruska Ljubisavljevic

Wales- Bethany Harris

Vietnam- Vy Tran

Zambia- Musa Kalaluka

Zimbabwe- Belinda Potts

United States- Maisa Butler

The opening ceremony of the pageant was held at Haikou Shi, Hainan in China in the presence of delegates, organizers, and beauty queens Manushi Chhillar and Stephanie Del Valle on Saturday.

