Independence Day 2018: Celebrate the spirit of freedom with these patriotic poems, songs

“At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom,” these were the words delivered by the first Prime Minister of Independent India, Jawaharlal Nehru on the night of August 15, 1947.

He hoisted the Indian national flag above the Lahori Gate of Red Fort in Delhi, and this subsequently became a symbolic gesture on every August 15. Along with his actions, his words resonated with the nation. Perhaps, that’s why the power of words cannot be undermined.

The patriotic fervour of India was best captured by legendary Indian poets like Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, Bankim Chandra Chatterjee, and Harivansh Rai Bachchan, and it still gives us goosebumps.

On the occasion of India’s 72nd Independence Day, let’s take a look at a few popular patriotic poems.

Rabindranath Tagore

Where the mind is without fear and the head is held high

Where knowledge is free

Where the world has not been broken up into fragments

By narrow domestic walls

Where words come out from the depth of truth

Where tireless striving stretches its arms towards perfection

Where the clear stream of reason has not lost its way

Into the dreary desert sand of dead habit

Where the mind is led forward by thee

Into ever-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake

Sarojini Naidu

Weavers, weaving at break of day,

Why do you weave a garment so gay? . . .

Blue as the wing of a halcyon wild,

We weave the robes of a new-born child.

Weavers, weaving at fall of night,

Why do you weave a garment so bright? . . .

Like the plumes of a peacock, purple and green,

We weave the marriage-veils of a queen.

Weavers, weaving solemn and still,

What do you weave in the moonlight chill? . . .

White as a feather and white as a cloud,

We weave a dead man’s funeral shroud.

Ram Prasad Bismil

Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai

Dekhna hai zor kitna baazu-e-qaatil mein hai

Aye watan Karta nahin kyun doosra kuch baat-cheet

Dekhta hun main jise woh chup teri mehfil mein hai

Aye shaheed-e-mulk-o-millat main tere oopar nisaar

Ab teri himmat ka charcha ghair ki mehfil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamaare dil mein hai

Waqt aanay dey bata denge tujhe aye aasman

Hum abhi se kya batayen kya hamare dil mein hai

Khainch kar layee hai sab ko qatl hone ki ummeed

Aashiqon ka aaj jumghat koocha-e-qaatil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai

Hai liye hathiyaar dushman taak mein baitha udhar

Aur hum taiyyaar hain seena liye apna idhar

Khoon se khelenge holi gar vatan muskhil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai

Haath jin mein ho junoon katt te nahi talvaar se

Sar jo uth jaate hain voh jhukte nahi lalkaar se

Aur bhadkega jo shola-sa humare dil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai

Hum to ghar se nikle hi the baandhkar sar pe kafan

Jaan hatheli par liye lo barh chale hain ye qadam

Zindagi to apni mehmaan maut ki mehfil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamaare dil mein hai

Yuun khadaa maqtal mein qaatil kah rahaa hai baar baar

Kya tamannaa-e-shahaadat bhi kisee ke dil mein hai

Dil mein tuufaanon ki toli aur nason mein inqilaab

Hosh dushman ke udaa denge humein roko na aaj

Duur reh paaye jo humse dam kahaan manzil mein hai

Wo jism bhi kya jism hai jismein na ho khoon-e-junoon

Toofaanon se kya lade jo kashti-e-saahil mein hai

Sarfaroshi ki tamanna ab hamaare dil mein hai.

Dekhna hai zor kitna baazuay qaatil mein hai.

Bankim Chandra Chattopadhayay

Vande maataram..

Vande maataram..

Maataram..

Sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam

Sasyashyaamalaam maataram

Vande..

Shubhrajyotsna pulakit yaaminiim

Phulla kusumita drumadal shobhiniim

Suhaasinim sumadhura bhaashhinim

Sukhadaam varadaam

Maataram.. vande maataram

Sapta koti kantha kalakala ninaada karaale

Nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale

Sapta koti kantha kalakala ninaada karaale

Nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale

Ka bola ka noma eith bole

Bahubal dhaariniin namaami taariniim

Ripudalavaariniin maataram

Vande maataram …

Tumi vidyaa tumi dharma, tumi hridi tumi marma

Tvan hi praanaah shariire

Baahute tumi maa shakti,

Hridaye tumi maa bhakti,

Tomaarai pratimaa gadi mandire mandire

Vande maataram..

Tvan hi durgaa dashapraharanadhaarinii

Kamalaa kamaladala vihaarinii

Vaanii vidyaadaayinii, namaami tvaam

Namaami kamalaan amalaan atulaam

Sujalaan sufalaan maataram

Vande maataram..

Shyaamalaan saralaan susmitaan bhuushhitaam

Dharaniin bharaniin maataram

Vande maataram….

Pandit Makhanlal Chaturvedi

Chah Nahin Mai Surbala Ke

Gehnon Mein Guntha Jaaon.

Chah Nahin Premi Mala Mein

Bindh, Pyari Ko Lalchaon.

Chah Nahin Samraton Ke Shav Par,

He Hari Dala Jaaon.

Chah Nahin Devon Ke Sar Par

Chadhon, Bhagya Par Itraoon.

Mujhey Tod Lena Banmali,

Us Path Par Tum Dena Phaink,

Matra Bhoomi Per Sheesh Chadhaney,

Jis Path Jaayen Veer Anek.

Harivansh Rai Bachchan

Ham aise aazaad, hamara jhanda hai baadal,

Chandi, sone, heere, moti se sajati gudiyan,

Inse aatankit karne ki beet gayi ghadiyan,

Inse saj dhaj baitha karte jo hain kathputle

Hamane tode abhi fainki hain bedhi hathkadiyan.

Parampara gat purkhon ki hamane jagrit ki phir se

Utha sheesh par rakha hamane him kireet ujjawal

Ham aise aazaad hamara jhanda hai baadal.

Chandi here moti se sajawa chhate,

Jo apne sir dharvaate the vo ab sharmate

Phoolkaari barsaane waali toot gayi duniya

Vajaron ke waahan ambar mein nirbhay gehraate.

Indrrayudh bhi ek baar himmat se ote’,

Chhatra hamara nirmit karte saath koti kartal,

Ham aise aazaad hamara jhanda hai baadal

Shyamlal Gupta

Vijayi vishwa tiranga pyaara,

Jhanda ooncha rahe hamaara,

Sada Shakti barsaane waala,

Prem sudha sursaane waala,

Veeron ko harshaane waala

Matribhumi ka tan man saara

Jhanda ooncha rahe hamaara

Swantrata ke bheeshan ran mein

Lakhkar josh badhe kshan kshan mein

Kaampe shatru dekhkar man mein

Mit jaave bhay sankat saara

Jhanda ooncha rahe hamaara

Is jhande ke neeche nirbhay

Ho swaraj janam ka nishchay

Bolo Bharat Mata ki jay

Swantrata hi dhyay hamara

Jhanda ooncha rahe hamara

Aao pyaaro veero aao

Desh jaati per bali bali jaao

Ek saath sab mil kar gaao

Pyaara Bharat desh hamara

Jhanda ooncha rahe hamara

Iski shaan na jaane pave

Chahe jaan bhale hi jaave

Vijay Vijay kar ke dikhlave

Sab hove pran poorn hamaara

Jhanda ooncha rahe hamaara

